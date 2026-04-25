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Einzeltest

Günstiger und kompakter Camper im Test: Was kann der Roller Team Livingstone K2 Go?

Roller Team Livingstone K2 Go im Test
Kompakter, moderner Bus — aber gut?

Den Roller Team Livingstone gibt es zum Modelljahr 2026 in einer Günstigversion namens Go. promobil hat die 5,41 Meter kurze Variante des Campingbusses mit Aufstelldach getestet.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 25.04.2026
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Außenansicht, Roller Team Livingstone K2 GO, Campingbus, Günstig, Aufstelldach, Citroen Jumper
Foto: Ingolf Pompe

Bislang gab es die Livingstone-Kastenwagen in den Ausführungen Sport und Advance. Für das Modelljahr 2026 kommen vier preisgünstige Modelle mit dem Namenszusatz "Go" hinzu. Alle Modelle, darunter der mit 5,41 Meter kürzeste Vertreter K2 Go aus diesem Test, haben im Vergleich zu den bestehenden Varianten ein neues Außen- und Innendesign erhalten.

Frisches Design für die neue Baureihe

Die Fronten der Hängeschränke im K2 Go präsentieren sich in einem Zweifarben-Mix aus glänzendem Weiß und mattem Grau mit einem schmalen Spiegelstreifen dazwischen. Das sieht ansprechend aus. Die unten hinter den Schrankklappen versteckten Öffner tragen ihren Teil zu der cleanen Optik bei.

Die Innenwände des Campingbusses sind in einem gebrochenen Weißton gehalten. ...