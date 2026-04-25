Günstiger und kompakter Camper im Test: Was kann der Roller Team Livingstone K2 Go?

Bislang gab es die Livingstone-Kastenwagen in den Ausführungen Sport und Advance. Für das Modelljahr 2026 kommen vier preisgünstige Modelle mit dem Namenszusatz "Go" hinzu. Alle Modelle, darunter der mit 5,41 Meter kürzeste Vertreter K2 Go aus diesem Test, haben im Vergleich zu den bestehenden Varianten ein neues Außen- und Innendesign erhalten.

Frisches Design für die neue Baureihe Die Fronten der Hängeschränke im K2 Go präsentieren sich in einem Zweifarben-Mix aus glänzendem Weiß und mattem Grau mit einem schmalen Spiegelstreifen dazwischen. Das sieht ansprechend aus. Die unten hinter den Schrankklappen versteckten Öffner tragen ihren Teil zu der cleanen Optik bei.