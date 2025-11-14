5 Camping-Geheimtipps zu Weihnachten und Silvester: Verwöhnprogramm für die Feiertage

Während andere beim Bewirten daheim Stress und Familienstreit erleben, entspannen sich Camperinnen und Camper im Urlaub – beim Skifahren oder beim Sprung ins Meer. Zwischen dem 24. Dezember und dem 1. Januar zeigt sich Camping von seiner vielseitigsten Seite und bietet besondere Erlebnisse weit weg vom Weihnachtstrubel.

Statt Böllerknallen und Shopping setzen viele Campingresorts auf Entschleunigung, Naturerlebnis und gemeinsame Zeit. Keine Hektik, keine Massen, kein Termindruck. Dafür: Sauna mit Panoramablick, gemütliche Weihnachtsmärkte am Seeufer, Musical-Dinner mit Vier-Gänge-Menü oder ein feierliches Raclette unter dem Sternenhimmel.

Immer mehr Plätze in Deutschland und Europa öffnen gezielt für die Feiertage – nicht nur für Hartgesottene mit Winterreifen und Frostschutz. Auch Glamping-Gäste und Familien mit Kindern (oder Vierbeinern) finden Mietunterkünfte, die zwischen Komfort und Lagerfeuerromantik vermitteln. Ob leise Silvesternacht im Nationalpark, mediterranes Festprogramm an der Adria oder stimmungsvolle Bergkulisse im Salzburger Land – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Die 5 Camping-Geheimtipps für den Jahreswechsel Und das Beste: Viele Plätze verzichten bewusst auf laute Feuerwerke, setzen stattdessen auf Lichterzauber, regionale Spezialitäten oder urige Bräuche. Hier sind fünf Orte, an denen Weihnachten und Silvester auf dem Campingplatz mehr sind als nur ein Tapetenwechsel – sie sind ein echtes Erlebnis.

1. Camping Harfenmühle (Deutschland, Hunsrück-Hochwald) Silvester ohne Knallerei – das schätzen besonders Hundebesitzer. Der Platz liegt mitten im Nationalpark und verspricht ruhige Nächte. Brötchenservice inklusive, Feuerwerk ausgeschlossen. Ein lärmfreier Natururlaub mit Familienanschluss.

Das Restaurant der Harfenmühle serviert am 25. und 26. Dezember ein festliches 3-Gänge-Menü, ergänzt durch eine gemütliche Weinprobe am 28. Dezember. Kurz vor Silvester lädt der Platz zum stimmungsvollen Fackelspaziergang mit Glühwein und Kakao ein – perfekt für einen ruhigen Ausklang des Jahres.

2. Lago Idro Glamping Boutique (Italien, Lombardei) Wenn die Berge funkeln und der See dampft: Glamping mit Sauna, beheizten Cube Suites und Hot Tubs. Dazu regionale Küche im Bistrot – ein Wintertraum für Designfans und Genießer. Das Dorf Anfo bietet eine besondere Weihnachtsstimmung.

Leading Campings Auf dem Camping Idro kann man nicht nur Mietunterkünfte buchen, sondern auch 1 Stunde Privat-Wellness in den Whirlpools und der Sauna genießen.

Wer sich nach Natur und Ausflügen verwöhnen möchte, genießt regionale Spezialitäten im Idro Bistrot. Für Kinder gibt es im Restaurant ein Indoor-Spielezimmer.

3. Camping Čikat (Kroatien, Insel Lošinj) Tannenbaum trifft türkisblaues Wasser: Zwischen Olivenbäumen und Meeresbrise wartet auf dem Camping Cikat ein abwechslungsreiches Festprogramm – vom gemeinsamen Schmücken des Weihnachtsbaums über kreative Kinderworkshops bis zu kleinen Märkten mit regionalen Produkten.

Am 31. Dezember wird im festlich dekorierten Silver-Bay-Zelt gefeiert – mit Akkordeonmusik, Tanz und einem Glas Champagner zum Abschied von 2025. Wer den Neujahrstag aktiv beginnen möchte, kann beim traditionellen Sprung ins Meer mitmachen oder sich beim Stand-up-Paddling-Rennen messen.

4. Havelberge Camping Resort (Deutschland, Mecklenburgische Seenplatte) Im Havelberge Camping Resort an der Mecklenburgischen Seenplatte stehen die Feiertage ganz im Zeichen von Unterhaltung und Genuss. An vier Abenden im Dezember verwandelt sich das Restaurant am Woblitzsee in eine kleine Bühne: Highlight ist die Musical Dinner Show "Friseur Malheur"

Tagsüber laden winterliche Spaziergänge am See, das gemütliche Kaminzimmer oder kleine Ausflüge in die Umgebung zur Entschleunigung ein. Wer mit Kindern reist, findet hier zudem ein familienfreundliches Umfeld – inklusive Indoor-Spielbereich und entspannter Atmosphäre.

5. Sportcamp Woferlgut (Österreich, Salzburger Land) Eingebettet zwischen schneebedeckten Gipfeln und der Glocknerstraße bietet das Sportcamp Woferlgut nicht nur gehobenen Campingkomfort, sondern auch direkten Zugang zu zahlreichen Wintersportmöglichkeiten. Die umliegenden Skigebiete – darunter Zell am See, Kaprun und das Kitzsteinhorn – sind nur wenige Minuten entfernt.

Leading Campings Winterwunderland auf dem Camping Woferlgut.

Zwischen schneebedeckten Gipfeln serviert das Resort ein Silvesterbuffet mit Live-Musik – ganz ohne Böller, dafür mit traditionellen "Schiachperchten". Ideal für einen ruhigen Start ins neue Jahr.