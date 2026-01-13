Winterflucht an die Costa Tropical: 16 Top-Wohnmobil-Stellplätze in Andalusien

Am Horizont steigt langsam die Sonne aus dem Meer empor und taucht den unter uns liegenden Strand und die Felsen zu unseren Füßen in ein warmes, rotgoldenes Licht. Die morgendliche Kühle weicht in den Strahlen der Sonne rasch angenehmeren Temperaturen und wird im Laufe des Tages etwa 20 Grad erreichen, obwohl wir gerade einmal Anfang Februar haben.

Darum überwintern wir hier, in Südspanien, in Andalusien. Statt zu Hause das nasskalte Schmuddelwetter zu ertragen, genießen wir viel Sonne und meist frühlingshafte Temperaturen. Einen Sonnenaufgang überm Meer kann man in Andalusien so nur an der Costa de Almeria erleben, da diese überwiegend östlich ausgerichtet ist und obendrein viele exponierte Aussichtspunkte an der vielfach felsigen Küstenlinie bietet.

Die andalusische Küste und ihr Hinterland zeigen ihren Besuchern indes viele unterschiedliche Gesichter. Die Costa de Almeria wird zu mehr als der Hälfte vom Naturpark Cabo de Gata eingenommen. Dieses Highlight punktet mit einer urwüchsigen, felsigen und teils wüstenartigen Vulkanlandschaft, die dünn besiedelt ist und viel Freiraum für Entdeckernaturen bietet.

Entlang der Plastikküste

Vom Ausgang des „Indiana Jones Tunnels" in den Minas de Rodalquilar sieht man bis zum Strand am Castillo de San Ramón.



Ein gutes Stück westlich von Almería beginnt die Costa Tropical mit ihren langen Sandstränden, die von den Einheimischen "Costa Plástico" genannt wird. Sie streckt ihre "Plastikfühler" in Form von Folientreibhäusern ab etwa Carboneras bis ins Hinterland der Costa de Almería und an die Ränder des Naturparks Cabo de Gata aus. Ab Almería wird unter anderem die große, flache Halbinsel zwischen Roquetas und Balmera bis an den Fuß der Berge von diesen Zentren des südspanischen Gemüseanbaus eingenommen. Dennoch gibt es an diesem Küstenabschnitt wie im gesamten Verlauf der Costa Tropical immer wieder schöne Strände, aber dahinter ist fast jedes nicht gar zu steile Stück Land bis in die Täler hinein mit Gewächshäusern bedeckt. Das hört erst hinter Motril nach und nach auf.

Einzigartiges Urlaubsparadies Schließlich erreichen wir die Costa del Sol, die für mehr als 3.000 Sonnenstunden im Jahr gerühmt wird. Darum ist sie auch das Zentrum der Überwinterer – zumindest derjenigen, die mit der Kargheit und Einsamkeit in den schönsten Gebieten der Costa de Almeria nichts anfangen können. Die Küstenregion zwischen Málaga und Marbella wird durch die Schnellstraße N-340/A-7 erschlossen. Teils direkt hinter dem Strand, meist aber einige 100 Meter im Landesinnern verlaufend, teilt sie die trotz dichter Besiedlung üppig grüne Region. Südlich davon breiten sich lange Sandstrände mit dahinterliegenden Feriensiedlungen aus, nördlich der Schnellstraße liegen Campingplätze, zahlreiche Golfanlagen und weitere Ferienquartiere und dahinter die Autobahn AP-7.

Die Plaza de los Naranjos im Zentrum von Marbella ist umgeben von einladenden Cafés und Restaurants.



Ansprechende Stellplätze, die wir Ihnen hätten empfehlen können, haben wir in diesem Abschnitt keine gefunden. Wenn Sie mit dem Reisemobil hier überwintern möchten, werden Sie in der Regel auf einen Campingplatz ausweichen – wofür sich hier sehr viele Mobilisten entscheiden. Informationen und Tipps für Aktivitäten und Ausflüge finden Sie bei den Platzbeschreibungen weiter unten.

Besonders empfehlen können wir Ihnen Abstecher nach Granada mit der berühmten Alhambra, Ronda und die umgebenden "weißen Dörfer" sowie Antequera mit der nahen Felsenwelt El Torcal. Ein Wanderparadies erster Güte sind schließlich die Mittelgebirge hinter den Küsten wie die wilde Sierra de Almijara oder die Sierra de las Nieves.

Praxistipps für Überwinterer

Der Panoramaplatz an der Costa del Sol ist nicht umsonst viel gefragt und meist ausgebucht.



Ganz wichtig – reservieren!

Für Wochen oder Monate auf dem gleichen Platz ist eine rechtzeitige Reservierung – bei vielen Plätzen mindestens ein Jahr im Voraus – unumgänglich. Auch für einzelne Nächte ist oft kein Platz frei.

Allgemeine Vorplanung

Post: für Umleitung oder Briefkastenleerung sorgen

Telefonnummernaustausch mit Kontaktpersonen

Sprachliche Vorbereitung – ein Minimum an Urlaubsvokabeln und Verständnis für die korrekte Aussprache ist hilfreich

Mobilfunktarif mit reichlich Datenvolumen buchen, WLAN ist oft schwach bis unbrauchbar Autobahnmaut

Grundsatz: private Autobahnen sind kostenpflichtig, staatliche Strecken meist kostenlos. Selektieren Sie über Ihr Navi.

Die richtige Route

Wollen Sie schnell zu einem bestimmten Ziel kommen oder auf dem Weg mehr vom Land kennen lernen? Drei Hauptrouten und eine kleine Auswahl empfehlenswerter Abstecher (konkrete Fahrstrecke – siehe Autobahnmaut):

Ostküstenroute: Girona, Montserrat, Barcelona, Valencia, Murcia, Cartagena

Girona, Montserrat, Barcelona, Valencia, Murcia, Cartagena Zentralroute (Anreise über Bordeaux/Pamplona): Pamplona, Sierra de Guadarama, Segovia, Madrid, Toledo, Cordoba

(Anreise über Bordeaux/Pamplona): Pamplona, Sierra de Guadarama, Segovia, Madrid, Toledo, Cordoba Westroute (Anreise über Bordeaux/San Sebastian): San Sebastian, Rioja, Vitoria, Burgos, Sierra de Gredos, Extremadura, Sevilla Gasversorgung

Selbst bei dauerhaftem Campingplatzaufenthalt früher oder später ein Thema. Weitere Informationen zur Gasversorgung im Ausland gibt es hier: So klappt die Gasversorgung im Ausland

Stellplatztipps in Andalusien E-04617 PALOMARES: Camper Park Almanzora

Lage: 2,5 von 3

2,5 von 3 Ausstattung: 2,5 von 3

2,5 von 3 Freizeitwert: 1,5 von 3

04617 Palomares(ES) Camper Park Almanzora 1 Bewertung 12,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden

Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 70 Mobile. Untergrund Schotter, beleuchtet, sehr ruhig. Auch für große Fahrzeuge. Zwischen Feldern, Strand 1,2 km, Zentrum 800 m. Ganzjährig nutzbar außer erste Hälfte September.

Gebührenpflichtiger Stellplatz für 70 Mobile. Untergrund Schotter, beleuchtet, sehr ruhig. Auch für große Fahrzeuge. Zwischen Feldern, Strand 1,2 km, Zentrum 800 m. Ganzjährig nutzbar außer erste Hälfte September. Service: Strom, Dusche/WC, Frischwasser, Entsorgung Grauwasser und Kassette, WLAN, Waschmaschine, Wäschetrockner (Münzbetrieb).

Strom, Dusche/WC, Frischwasser, Entsorgung Grauwasser und Kassette, WLAN, Waschmaschine, Wäschetrockner (Münzbetrieb). Gebühren: 12,00 Euro pro Nacht und Mobil, Rabatt für Langsteher, XXL-Plätze plus 2 Euro, Strom/Wasser 4 Euro, Dusche 1 Euro, Entsorgung inklusive.

12,00 Euro pro Nacht und Mobil, Rabatt für Langsteher, XXL-Plätze plus 2 Euro, Strom/Wasser 4 Euro, Dusche 1 Euro, Entsorgung inklusive. Freizeit: Strand, Fahrrad- und Wanderwege.

Strand, Fahrrad- und Wanderwege. Standort/Info: Avenida del Secano 20, GPS 37°14’29’’N, 01°47’51’’W, Telefon 00 34/6 28 83 73 66 E-04620 VERA: Area de Autocaravanas Carpe Diem

Lage: 1,5 von 3

1,5 von 3 Ausstattung: 2,5 von 3

2,5 von 3 Freizeitwert: 2 von 3

04620 Vera(ES) Area de Autocaravanas Carpe Diem 16 Bewertungen 12,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 60 Mobile in einer Senke am Stadtrand von Vera, an der Umgehungsstraße. Untergrund Schotter, weitgehend eben, wenig Schatten. Hunde erlaubt. Supermarkt 5 Min., Zentrum 15 Min. zu Fuß. Mitte September bis Ende Mai geöffnet.

Gebührenpflichtiger Stellplatz für 60 Mobile in einer Senke am Stadtrand von Vera, an der Umgehungsstraße. Untergrund Schotter, weitgehend eben, wenig Schatten. Hunde erlaubt. Supermarkt 5 Min., Zentrum 15 Min. zu Fuß. Mitte September bis Ende Mai geöffnet. Service: Frischwasser, Entsorgung Grauwasser und Entsorgung WC-Kassette, Strom, Dusche/WC, WLAN, Waschmaschine und Trockner (je 4 Euro).

Frischwasser, Entsorgung Grauwasser und Entsorgung WC-Kassette, Strom, Dusche/WC, WLAN, Waschmaschine und Trockner (je 4 Euro). Gebühren: 12,00 Euro pro Nacht und Mobil, Rabatt für Langsteher, Anhänger 1 Euro/Nacht, Strom 0,60 Euro/kWh, WIFI gebührenpflichtig, Dusche 1 Euro, Parken ohne Service 5 Euro/Tag.

12,00 Euro pro Nacht und Mobil, Rabatt für Langsteher, Anhänger 1 Euro/Nacht, Strom 0,60 Euro/kWh, WIFI gebührenpflichtig, Dusche 1 Euro, Parken ohne Service 5 Euro/Tag. Freizeit: Strand 7 km, Altstadt, Fahrrad- und Wanderwege, Spielplatz, Boccia.

Strand 7 km, Altstadt, Fahrrad- und Wanderwege, Spielplatz, Boccia. Standort/Info: Carretera de Ronda (AL-P-116), GPS 37°14’22’’N, 01°51’52’’W, Telefon 00 34/6 44 79 22 88 E-04149 CARBONERAS: Camper Park Carboneras

Lage: 1,5 von 3

1,5 von 3 Ausstattung: 2,5 von 3

2,5 von 3 Freizeitwert: 2 von 3

04149 Carboneras(ES) Camper Park Carboneras 6 Bewertungen 18,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 50 Mobile. Untergrund teilweise geschottert, gepflastert oder asphaltiert, teils uneben, etwas Baumschatten durch Palmen, Zufahrtswege Beton. Zentrum mit Einkaufsmöglichkeiten und Strand ca.2 km. Ganzjährig nutzbar.

Gebührenpflichtiger Stellplatz für 50 Mobile. Untergrund teilweise geschottert, gepflastert oder asphaltiert, teils uneben, etwas Baumschatten durch Palmen, Zufahrtswege Beton. Zentrum mit Einkaufsmöglichkeiten und Strand ca.2 km. Ganzjährig nutzbar. Service: Dusche/WC, Frischwasser, Entsorgung Grauwasser und Kassette, WLAN, Aufenthaltsraum, Pool, Waschmaschine und Trockner (Münzbetrieb).

Dusche/WC, Frischwasser, Entsorgung Grauwasser und Kassette, WLAN, Aufenthaltsraum, Pool, Waschmaschine und Trockner (Münzbetrieb). Gebühren: Je nach Saison 10,00 bis 18,00 Euro pro Nacht und Mobil, Strom 3 Euro, Dusche 1 Euro.

Je nach Saison 10,00 bis 18,00 Euro pro Nacht und Mobil, Strom 3 Euro, Dusche 1 Euro. Freizeit: Strand, Naturpark Cabo de Gata, Radfahren und Wandern.

Strand, Naturpark Cabo de Gata, Radfahren und Wandern. Standort/Info: Carretera AL-5105, GPS 37°00’12’’N, 01°54’34’’W, Telefon 00 34/6 33 37 52 15 E-04149 AGUA AMARGA: Aguamarga Camperpark

Lage: 2,5 von 3

2,5 von 3 Ausstattung: 2,5 von 3

2,5 von 3 Freizeitwert: 2,5 von 3

04149 Agua Amarga(ES) Aguamarga Camperpark 24 Bewertungen 20,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 31 Mobile am Ortsrand, in einer der abgelegensten, aber auch schönsten Regionen Andalusiens. Untergrund Schotter, weitgehend eben. Etwas Schatten durch Palmen. Hunde erlaubt. Strand und Dorf mit Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants wenige Minuten zu Fuß. Ganzjährig.

Gebührenpflichtiger Stellplatz für 31 Mobile am Ortsrand, in einer der abgelegensten, aber auch schönsten Regionen Andalusiens. Untergrund Schotter, weitgehend eben. Etwas Schatten durch Palmen. Hunde erlaubt. Strand und Dorf mit Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants wenige Minuten zu Fuß. Ganzjährig. Service: Strom, Frischwasser, Entsorgung Grauwasser und Kassette, Dusche/WC, WLAN. Müllentsorgung vor dem Platz.

Strom, Frischwasser, Entsorgung Grauwasser und Kassette, Dusche/WC, WLAN. Müllentsorgung vor dem Platz. Gebühren: 15–20 Euro/Nacht und Mobil, ja nach Saison mit Sanitär, Wasser und Entsorgung, Dusche 1 Euro, Strom 5 Euro/Tag.

15–20 Euro/Nacht und Mobil, ja nach Saison mit Sanitär, Wasser und Entsorgung, Dusche 1 Euro, Strom 5 Euro/Tag. Freizeit: Naturpark Cabo de Gata, Wandern, Radeln, Fahrradverleih.

Naturpark Cabo de Gata, Wandern, Radeln, Fahrradverleih. Standort/Info: Calle Depósito, GPS 36°56’26’’N, 01°56’14’’W, Telefon 00 34/6 78 62 68 43 E-04116 LOS ALBARICOQUES: Camper Park Olivares

Lage: 2,5 von 3

2,5 von 3 Ausstattung: 2,5 von 3

2,5 von 3 Freizeitwert: 2,5 von 3

04116 Los Albaricoques(ES) Camper Park Olivares 4 Bewertungen 12,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 40 Mobile in ruhiger Lage. Untergrund Schotter, eben, wenig Schatten. Dorf mit kleinem Supermarkt 300 m, weitab vom Strand. Geöffnet von August bis Mai.

Gebührenpflichtiger Stellplatz für 40 Mobile in ruhiger Lage. Untergrund Schotter, eben, wenig Schatten. Dorf mit kleinem Supermarkt 300 m, weitab vom Strand. Geöffnet von August bis Mai. Service: Strom, Frischwasser, Entsorgung Grauwasser und WC-Kassette, Dusche/WC, WLAN, Müllentsorgung inklusive; Brötchenservice.

Strom, Frischwasser, Entsorgung Grauwasser und WC-Kassette, Dusche/WC, WLAN, Müllentsorgung inklusive; Brötchenservice. Gebühren: 12,00 Euro pro Nacht und Mobil, Strom 3 Euro.

12,00 Euro pro Nacht und Mobil, Strom 3 Euro. Freizeit: Spannender Ort für Filmfans – im Dorf und der Umgebung viele Drehorte zu besichtigen, zum Beispiel der "Indiana Jones Tunnel". Zahlreiche Wander- und MTB-Routen im ehemaligen Minengelände, eindrucksvolle Vulkanlandschaften.

Spannender Ort für Filmfans – im Dorf und der Umgebung viele Drehorte zu besichtigen, zum Beispiel der "Indiana Jones Tunnel". Zahlreiche Wander- und MTB-Routen im ehemaligen Minengelände, eindrucksvolle Vulkanlandschaften. Standort/Info: Cortijo Jurado, GPS 36°50’53’’N, 02°07’06’’W, Telefon 00 34/6 60 67 46 45 E-04117 NÍJAR – EL NAZARENO: Camper Park Cabo de Gata

Lage: 1,5 von 3

1,5 von 3 Ausstattung: 3 von 3

3 von 3 Freizeitwert: 2,5 von 3

04117 San José(ES) Cabo de Gata Camper Park 8 Bewertungen 16,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 40 Mobile. Wenig Schatten, Untergrund Schotter, eben, beleuchtet. Bar/Café, Nutztiergehege. San José mit Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Strand in 8 km. Ganzjährig.

Gebührenpflichtiger Stellplatz für 40 Mobile. Wenig Schatten, Untergrund Schotter, eben, beleuchtet. Bar/Café, Nutztiergehege. San José mit Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Strand in 8 km. Ganzjährig. Service: Strom, Frischwasser, Entsorgung Grauwasser und Kassette, Dusche/WC, WLAN, Müllentsorgung, Waschmaschinen/Trockner (Münzbetrieb); Brötchenservice u.v.m., Bus 200 m.

Strom, Frischwasser, Entsorgung Grauwasser und Kassette, Dusche/WC, WLAN, Müllentsorgung, Waschmaschinen/Trockner (Münzbetrieb); Brötchenservice u.v.m., Bus 200 m. Gebühren: Je nach Saison 12–16 Euro pro Nacht und Mobil mit 2 Personen, weitere Person ab 3 Jahre 5 Euro, Strom 5 Euro.

Je nach Saison 12–16 Euro pro Nacht und Mobil mit 2 Personen, weitere Person ab 3 Jahre 5 Euro, Strom 5 Euro. Freizeit: Schöne Strände in San José (8 km) und Los Escullos (9 km) gut mit Bus oder Fahrrad erreichbar, zahlreiche Wander- und MTB-Routen im ehemaligen Minengelände, eindrucksvolle Vulkanlandschaften.

Schöne Strände in San José (8 km) und Los Escullos (9 km) gut mit Bus oder Fahrrad erreichbar, zahlreiche Wander- und MTB-Routen im ehemaligen Minengelände, eindrucksvolle Vulkanlandschaften. Standort/Info: Paraje El Nazareno Ctra. de San José km 6, GPS 36°48’59’’N, 02°08’57’’W, Telefon 00 34/6 73 82 18 88 E-04150 PUJAIRE: Camper Area Cabo de Gata

Lage: 1,5 von 3

1,5 von 3 Ausstattung: 2,5 von 3

2,5 von 3 Freizeitwert: 2 von 3

04151 Pujaire, Almería(ES) Camper Area Cabo de Gata 6 Bewertungen 13,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 60 Mobile. Ebener, gekiester Untergrund, kaum Schatten. Kleiner Supermarkt am Ort, Strand ca. 3 km. Ganzjährig nutzbar.

Gebührenpflichtiger Stellplatz für 60 Mobile. Ebener, gekiester Untergrund, kaum Schatten. Kleiner Supermarkt am Ort, Strand ca. 3 km. Ganzjährig nutzbar. Service: Wasser, Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC, WC, WLAN inklusive.

Wasser, Entsorgung Grauwasser, Entsorgung Chemie-WC, WC, WLAN inklusive. Gebühren: 13–17 Euro pro Nacht und Mobil, je nach Saison und Größe. Strom 5,00 Euro, Dusche 2,50 Euro.

13–17 Euro pro Nacht und Mobil, je nach Saison und Größe. Strom 5,00 Euro, Dusche 2,50 Euro. Freizeit: Kiesstrand 3 km; Fahrradverleih, Kajaks, Bootsfahrten in Cabo de Gata (3 km), weitere schöne Strände, Leuchtturm von Cabo de Gata neben dem Riff von Las Sirenas und Vogelobservatorien im Umkreis von ca. 12 km.

Kiesstrand 3 km; Fahrradverleih, Kajaks, Bootsfahrten in Cabo de Gata (3 km), weitere schöne Strände, Leuchtturm von Cabo de Gata neben dem Riff von Las Sirenas und Vogelobservatorien im Umkreis von ca. 12 km. Standort/Info: Carretera Cabo de Gata km 10, GPS 36°47’52’’N, 02°13’56’’W, Telefon 00 34/6 33 19 59 65 E-04740 ROQUETAS DE MAR: Camper Park Roquetas

Lage: 1,5 von 3

1,5 von 3 Ausstattung: 2,5 von 3

2,5 von 3 Freizeitwert: 2,5 von 3

04740 Roquetas de Mar(ES) Camper Park Roquetas de Mar 12 Bewertungen 16,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 50 Mobile, zwischen Folientreibhäusern gelegen. Überwiegend eben, geschottert, kein Schatten. Kleiner Pool, kleiner Shop. Bushaltestelle. Zentrum 3 km, Strand und Einkaufsmöglichkeiten ca. 1 km. Hunde erlaubt. Ganzjährig geöffnet.

Gebührenpflichtiger Stellplatz für 50 Mobile, zwischen Folientreibhäusern gelegen. Überwiegend eben, geschottert, kein Schatten. Kleiner Pool, kleiner Shop. Bushaltestelle. Zentrum 3 km, Strand und Einkaufsmöglichkeiten ca. 1 km. Hunde erlaubt. Ganzjährig geöffnet. Service: Strom, Frischwasser, Entsorgung Grauwasser und WC-Kassette, Dusche/WC, WLAN, Brötchenservice; Waschmaschine und Trockner, Müllentsorgung.

Strom, Frischwasser, Entsorgung Grauwasser und WC-Kassette, Dusche/WC, WLAN, Brötchenservice; Waschmaschine und Trockner, Müllentsorgung. Gebühren: 16 Euro/Nacht und Mobil mit 3 Personen und Kindern bis 15 Jahre, einschl. 4 kWh Strom, Mehrverbrauch 0,50 Euro/kWh; Dusche 1 Euro, Waschmaschine 4 Euro.

16 Euro/Nacht und Mobil mit 3 Personen und Kindern bis 15 Jahre, einschl. 4 kWh Strom, Mehrverbrauch 0,50 Euro/kWh; Dusche 1 Euro, Waschmaschine 4 Euro. Freizeit: Schöne Strände, Radfahren, Festung Castillo de Santa Ana, Naturschutzgebiet Punta Entinas-Sabinar, Korallenriff, zahlreiche Fiestas.

Schöne Strände, Radfahren, Festung Castillo de Santa Ana, Naturschutzgebiet Punta Entinas-Sabinar, Korallenriff, zahlreiche Fiestas. Standort/Info: 2 Road to the Marina, GPS 36°44’42’’N, 02°37’05’’W, Telefon 00 34/72 21 68 30 E-04711 EL EJIDO: Parking de Autocar. Puerto Deportivo

Lage: 1,5 von 3

1,5 von 3 Ausstattung: 2 von 3

2 von 3 Freizeitwert: 2 von 3

29751 Caleta de Vélez(ES) Area Campingcar Puerto Deportivo 14 Bewertungen 12,55 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 39 Mobile auf der Ostseite des weitläufigen Hafengeländes. Untergrund Asphalt, Hunde erlaubt. Anmeldung beim Hafenmeister auf der anderen Seite des Hafens, dort erhält man den Chip für das Rolltor! Westseitiger Stellplatz nicht mehr in Betrieb, soll durch einen neuen Platz in Hafennähe ersetzt worden sein. Ganzjährig nutzbar.

Gebührenpflichtiger Stellplatz für 39 Mobile auf der Ostseite des weitläufigen Hafengeländes. Untergrund Asphalt, Hunde erlaubt. Anmeldung beim Hafenmeister auf der anderen Seite des Hafens, dort erhält man den Chip für das Rolltor! Westseitiger Stellplatz nicht mehr in Betrieb, soll durch einen neuen Platz in Hafennähe ersetzt worden sein. Ganzjährig nutzbar. Service: Strom, Frischwasser, Entsorgung Grauwasser und WC-Kassette, Dusche/WC, Müllentsorgung.

Strom, Frischwasser, Entsorgung Grauwasser und WC-Kassette, Dusche/WC, Müllentsorgung. Gebühren: 15 Euro pro Nacht und Mobil je nach Saison, alles inklusive.

15 Euro pro Nacht und Mobil je nach Saison, alles inklusive. Freizeit: Viele Restaurants/Bars und Einkaufsmöglichkeiten, Jachthafen, Golfplatz.

Viele Restaurants/Bars und Einkaufsmöglichkeiten, Jachthafen, Golfplatz. Standort/Info: 36 Calle Mar de Alborán, GPS 36°41’40”N, 02°47’17”W, Telefon 00 34/9 50 49 73 50 E-18740 CASTELL DE FERRO: Area Camper Castell

Lage: 2 von 3

2 von 3 Ausstattung: 2,5 von 3

2,5 von 3 Freizeitwert: 2 von 3

18740 Castell de Ferro(ES) Área camper Castell 3 Bewertungen 15,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz in Strandnähe für 25 Mobile. Untergrund Schotter, teilweise Schatten durch Sonnensegel. Hunde erlaubt. Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants fußläufig erreichbar. Ganzjährig.

Gebührenpflichtiger Stellplatz in Strandnähe für 25 Mobile. Untergrund Schotter, teilweise Schatten durch Sonnensegel. Hunde erlaubt. Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants fußläufig erreichbar. Ganzjährig. Service: Strom, Frischwasser, Entsorgung Grauwasser und Kassette, Dusche/WC, WLAN, Müllentsorgung.

Strom, Frischwasser, Entsorgung Grauwasser und Kassette, Dusche/WC, WLAN, Müllentsorgung. Gebühren: 13,00 Euro pro Nacht und Mobil, Nachlass für Langsteher, Strom bis 5 kWh 5 Euro, darüber hinaus 0,40 Euro/kWh.

13,00 Euro pro Nacht und Mobil, Nachlass für Langsteher, Strom bis 5 kWh 5 Euro, darüber hinaus 0,40 Euro/kWh. Freizeit: Diverse Strände, Ausflüge zum Beispiel nach Granada, Wanderungen im Hinterland.

Diverse Strände, Ausflüge zum Beispiel nach Granada, Wanderungen im Hinterland. Standort/Info: 24B Calle Rambla Hileros, GPS 36°43’19’’N, 03°21’43’’W, Telefon 00 34/6 47 79 43 81 E-18690 ALMUÑÉCAR: Alclub Camper Area

Lage: 2 von 3

2 von 3 Ausstattung: 2 von 3

2 von 3 Freizeitwert: 2 von 3

18690 Almuñécar(ES) Área Autocaravanas Al Club 4 Bewertungen 20,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 28 Mobile ca. 3 km östlich von Almuñécar und 400 m vom Strand, Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten entfernt. Untergrund Sand und Wiese, überwiegend eben. Schatten durch Rollnetze, steile, aber unproblematische Zufahrt. Hunde erlaubt. Ganzjährig geöffnet.

Gebührenpflichtiger Stellplatz für 28 Mobile ca. 3 km östlich von Almuñécar und 400 m vom Strand, Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten entfernt. Untergrund Sand und Wiese, überwiegend eben. Schatten durch Rollnetze, steile, aber unproblematische Zufahrt. Hunde erlaubt. Ganzjährig geöffnet. Service: Strom, Wasser, Dusche/WC, Entsorgung Grauwasser und Chemie-WC, Müllentsorgung, WLAN.

Strom, Wasser, Dusche/WC, Entsorgung Grauwasser und Chemie-WC, Müllentsorgung, WLAN. Gebühren: 20 Euro/Nacht und Mobil, Rabatt ab 1 Woche; Strom 5 Euro.

20 Euro/Nacht und Mobil, Rabatt ab 1 Woche; Strom 5 Euro. Freizeit: Strände, Altstadt Almuñécar, Aquarium mit Haifischbecken, Vogelpark, Ausflüge z. B. nach Granada, Wanderungen im Hinterland.

Strände, Altstadt Almuñécar, Aquarium mit Haifischbecken, Vogelpark, Ausflüge z. B. nach Granada, Wanderungen im Hinterland. Standort/Info: Calle Alclub, 6, GPS 36°44’21”N, 03°40’15”W, Telefon 00 34/6 99 25 38 35 E-18697 LA HERRADURA: Área Cámper La Herradura

Lage: 2,5 von 3

2,5 von 3 Ausstattung: 2,5 von 3

2,5 von 3 Freizeitwert: 2,5 von 3

18697 La Herradura(ES) Area Camper la Herradura 6 Bewertungen 17,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 40 Mobile in Strandnähe. Geschottert, teils Schatten durch Sonnensegel. Enge Zufahrt, schmale Plätze. Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants in der Nähe. Hunde nur angeleint. Ganzjährig nutzbar außer Mitte September bis Mitte Oktober.

Gebührenpflichtiger Stellplatz für 40 Mobile in Strandnähe. Geschottert, teils Schatten durch Sonnensegel. Enge Zufahrt, schmale Plätze. Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants in der Nähe. Hunde nur angeleint. Ganzjährig nutzbar außer Mitte September bis Mitte Oktober. Service: Strom, Frischwasser, Entsorgung Grauwasser und WC-Kassette, Dusche/WC, WLAN, Müllentsorgung.

Strom, Frischwasser, Entsorgung Grauwasser und WC-Kassette, Dusche/WC, WLAN, Müllentsorgung. Gebühren: 15–17 Euro/Nacht und Mobil, (zwei Personen + zwei Haustiere), weitere Person 3 Euro (max. 5 Personen), Strom 5 Euro, Duschen 1 Euro, Waschmaschine 4,5 Euro, Trockner 5 Euro.

15–17 Euro/Nacht und Mobil, (zwei Personen + zwei Haustiere), weitere Person 3 Euro (max. 5 Personen), Strom 5 Euro, Duschen 1 Euro, Waschmaschine 4,5 Euro, Trockner 5 Euro. Freizeit: Sehr schöner Kiesstrand, Tauchsport, Wanderungen.

Sehr schöner Kiesstrand, Tauchsport, Wanderungen. Standort/Info: Calle las Palomas nº 6, GPS 36°44’05’’N, 03°44’29’’W, Telefon 00 34/6 66 02 41 11 E-29770 TORROX-COSTA: Camper Area MiluCar

Lage: 2,5 von 3

2,5 von 3 Ausstattung: 2,5 von 3

2,5 von 3 Freizeitwert: 3 von 3

29770 Torrox-Costa(ES) Camper Area Milucar 20 Bewertungen 17,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Stellplatz: Gebührenpflichtiger, großzügig angelegter Stellplatz für 57 Mobile oberhalb der N-340 mit freiem Meerblick. Geschottert, kein Schatten. Komplett umzäunt, beleuchtet, kameraüberwacht. Hunde mit Einschränkungen erlaubt. Strand 100 m, Zen- trum 2 km. Ganzjährig nutzbar.

Gebührenpflichtiger, großzügig angelegter Stellplatz für 57 Mobile oberhalb der N-340 mit freiem Meerblick. Geschottert, kein Schatten. Komplett umzäunt, beleuchtet, kameraüberwacht. Hunde mit Einschränkungen erlaubt. Strand 100 m, Zen- trum 2 km. Ganzjährig nutzbar. Service: Strom, Frischwasser, Entsorgung Grauwasser und Kassette, Dusche/WC, Waschmaschine/Trockner, WLAN, Müllentsorgung, auf Wunsch Einkaufsservice gegen Gebühr.

Strom, Frischwasser, Entsorgung Grauwasser und Kassette, Dusche/WC, Waschmaschine/Trockner, WLAN, Müllentsorgung, auf Wunsch Einkaufsservice gegen Gebühr. Gebühren: 14–17 Euro/Nacht und Mobil, Langsteher ab 30 Nächte in der Nebensaison 2 Euro/Nacht; Strom 4 Euro/Tag (erste 2 Tage, danach 0,5 Euro/kWh), Dusche 1 Euro.

14–17 Euro/Nacht und Mobil, Langsteher ab 30 Nächte in der Nebensaison 2 Euro/Nacht; Strom 4 Euro/Tag (erste 2 Tage, danach 0,5 Euro/kWh), Dusche 1 Euro. Freizeit: Schöne Strände, Altstadt Torrox Pueblo 6 km, Nerja 8 km.

Schöne Strände, Altstadt Torrox Pueblo 6 km, Nerja 8 km. Standort/Info: Carretera el Peñoncillo 61, GPS 36°43’57’’N, 03°56’35’’W, Telefon 00 34/6 89 51 54 61 E-29749 ALMAYATE: Area el Hornillo Playa

Lage: 2 von 3

2 von 3 Ausstattung: 2,5 von 3

2,5 von 3 Freizeitwert: 2 von 3

29749 El Hornillo(ES) Área El Hornillo Playa 15 Bewertungen 14,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden

Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz am Strand für 50 Mobile. Untergrund Schotter, im Sommer Schatten durch Sonnensegel. Almayate 1 km, Torre del Mar 3 km. Knifflige Zufahrt, enge Parzellen. Bushaltestelle 10 Minuten Fußweg. Ganzjährig nutzbar.

Gebührenpflichtiger Stellplatz am Strand für 50 Mobile. Untergrund Schotter, im Sommer Schatten durch Sonnensegel. Almayate 1 km, Torre del Mar 3 km. Knifflige Zufahrt, enge Parzellen. Bushaltestelle 10 Minuten Fußweg. Ganzjährig nutzbar. Service: Strom, Frischwasser, Entsorgung Grauwasser und WC-Kassette, Dusche/WC, WLAN, Müllentsorgung; kleiner Shop.

Strom, Frischwasser, Entsorgung Grauwasser und WC-Kassette, Dusche/WC, WLAN, Müllentsorgung; kleiner Shop. Gebühren: 14,00 Euro pro Nacht und Mobil, Nachlass für Langsteher, Strom 5 Euro, Dusche 1 Euro.

14,00 Euro pro Nacht und Mobil, Nachlass für Langsteher, Strom 5 Euro, Dusche 1 Euro. Freizeit: Strand, Ausflüge z. B. nach Granada und ins Hinterland, Wanderungen, Radfahren.

Strand, Ausflüge z. B. nach Granada und ins Hinterland, Wanderungen, Radfahren. Standort/Info: Diseminado el Hornillo, 72, GPS 36°43’28’’N, 04°07’38’’W, Telefon 00 34/6 96 25 27 77 E-29200 ANTEQUERA: Parking Camper und Sportplatz el Mauli

Lage: 2 von 3

2 von 3 Ausstattung: 1,5 von 3

1,5 von 3 Freizeitwert: 3 von 3

29200 Antequera(ES) Antequera Sportplatz El Mauli 6 Bewertungen Kostenlos Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden

Stellplatz: Kostenloser Stellplatz am Sportgelände auf Asphalt mit Ver- und Entsorgung für 20 Mobile (1) und Panoramaparkplatz oberhalb der Stadt auf Gras/Erde für 16 Mobile (2).

Kostenloser Stellplatz am Sportgelände auf Asphalt mit Ver- und Entsorgung für 20 Mobile (1) und Panoramaparkplatz oberhalb der Stadt auf Gras/Erde für 16 Mobile (2). Service: Wasser, Entsorgung Grauwasser und WC-Kassette (2), Mülleimer.

Wasser, Entsorgung Grauwasser und WC-Kassette (2), Mülleimer. Gebühren: kostenlos.

kostenlos. Freizeit: Sehr sehenswerte Stadt mit Alcazaba, zahlreichen Kirchen und Klöstern, Dolmenstätten; Felsenlandschaft El Torcal 15 km.

Sehr sehenswerte Stadt mit Alcazaba, zahlreichen Kirchen und Klöstern, Dolmenstätten; Felsenlandschaft El Torcal 15 km. Standort/Info: (1) Calle Miguel de Cervantes, GPS 37°01’17’’N, 04°34’19’’W; (2) Calle Sta. María la Vieja, 37°00’39”N, 04°33’45”W E-29400 Ronda: Auto Caravanas Ronda

Lage: 2,5 von 3

2,5 von 3 Ausstattung: 2,5 von 3

2,5 von 3 Freizeitwert: 3 von 3

29400 Ronda(ES) Area Autocaravanas Ronda 13 Bewertungen 24,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 20 Mobile, soll demnächst auf 50 Plätze ausgebaut werden. Geschottert, Zufahrten Beton, teilweise leicht schräg, beleuchtet, wenig Schatten. Altstadt 1,5 km, "Neue Brücke" 2,5 km. Videoüberwacht, eingezäunt, Rolltor. Ganzjährig nutzbar.

Gebührenpflichtiger Stellplatz für 20 Mobile, soll demnächst auf 50 Plätze ausgebaut werden. Geschottert, Zufahrten Beton, teilweise leicht schräg, beleuchtet, wenig Schatten. Altstadt 1,5 km, "Neue Brücke" 2,5 km. Videoüberwacht, eingezäunt, Rolltor. Ganzjährig nutzbar. Service: Strom, Frischwasser, Entsorgung Grauwasser und WC- Kassette, Dusche/WC, WLAN, Waschmaschine/Trockner.

Strom, Frischwasser, Entsorgung Grauwasser und WC- Kassette, Dusche/WC, WLAN, Waschmaschine/Trockner. Gebühren: 20 Euro pro Nacht und Mobil (2 Pers.), weitere Person 2 Euro, Hund 1,50 Euro.

20 Euro pro Nacht und Mobil (2 Pers.), weitere Person 2 Euro, Hund 1,50 Euro. Freizeit: Spektakulär schönes Ronda, Wandern, Reiten, Höhlentouren, Buggy-Routen, Radfahren, Klettern, Ballonflüge, Canyoning.

Spektakulär schönes Ronda, Wandern, Reiten, Höhlentouren, Buggy-Routen, Radfahren, Klettern, Ballonflüge, Canyoning. Standort/Info: Carretera Ronda- Algeciras, km 1,5, GPS 36°43’20’’N, 05°10’20’’W, Telefon 00 34/9 52 87 59 39