10 winterfeste Wohnwagen mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis mit Warmwasserheizung

Eine Warmwasserheizung bietet viel Komfort fürs Wintercamping. Sie erwärmt den Wohnwagen nachweislich gleichmäßig, effizient und fast lautlos. Allerdings ist der Installationsaufwand groß und die Heizung – zumeist ein Gerät des Herstellers Alde – entsprechend teuer. Daher sind Warmwasserheizungen oft nur als Sonderausstattung erhältlich. Doch es gibt auch Wohnwagen mit Warmwasserheizung in Serie, die trotzdem ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Werfen Sie unbedingt einen Blick auf diese fünf Baureihen bekannter Wohnwagenhersteller.

1. Adria Alpina Der Adria Alpina markiert mit GfK-Aufbau die Spitze der klassischen Wohnwagen-Baureihen von Adria und bietet neun Grundrisse von 44.290 Euro bis 60.139 Euro Grundpreis. Alle Modelle kommen mit einer Alde-Compact-Heizung und Fußbodenheizung und sind echte Familienwohnwagen. Während die kürzeren Alpina-Modelle wie der 613 UT über vier Schlafplätze verfügen, findet man in den längeren Alpina-Modellen wie beim 763 UK bis zu neun Schlafgelegenheiten – davon drei Stockbetten.

Alpina Die Adria Alpina Modelle gelten als echte Familienwohnwagen.



Ein gutes Mittelmaß findet man im 46.290 Euro teuren Adria Alpina 663 PT. Auf 8,63 Metern Länge kombiniert Adria ein Queensbett im Bug mit zwei Etagenbetten längs im Heck. Außerdem kommt der Familiencaravan mit einer separaten Dusche, Rundsitzgruppe und vollausgestatteter Küche inklusive Backofen.

2. Dethleffs Beduin Scandinavia Der Dethleffs Beduin Scandinavia ist die Spitzenbaureihe von Dethleffs. Fürs Modelljahr 2026 gibt es den Beduin Scandinavia in zwei verschiedenen Grundrissen, einen mit Queensbett und neun Meter Länge sowie einen mit Einzelbetten und acht Meter Länge. Die Einzelbetten-Variante 550 BET kommt mit lediglich 2,30 Meter Aufbaubreite und bietet drei Schlafplätze. Die Queensbett-Variante 690 BQT ist 20 Zentimeter breiter und bietet vier Schlafplätze. Preislich liegen sie bei 43.199 Euro (550 BET) bzw. 48.499 Euro (690 BQT).

Andreas Becker Warmwasserheizung und Hygge-Stil für den Dethleffs Beduin Scandinavia.



Beide Modelle verfügen über eine serienmäßige Warmwasserheizung, verstärkte Isolierung im Boden und in den Wänden und eine elektrische Fußbodenerwärmung. Als Option kann ein beheizter und isolierter 42-Liter-Wassertank eine gute Ergänzung fürs unbeschwerte Wintercamping sein.

3. Fendt Tendenza 560 SFDW Lediglich vier Fendt-Modelle lassen sich mit einer Warmwasserheizung ordern. Dabei bedient sich der Hersteller aus Bayern eines kleinen Tricks. Statt die Heizung als Sonderausstattung auszuweisen, werden die entsprechenden Fahrzeuge als eigenständige Modelle mit einem "W" im Modellkürzel geführt: Tendenza 560 SFDW, Diamant 560 DW, Diamant 560 SGW und Fendt Diamant 650 GDW.

Andreas Becker Der Fendt Tendenza 560 SFDW mit Warmwasserheizung ist klar in der oberen Mittelklasse positioniert.



Beim Blick auf den Preis ist der 7,72 Meter lange Tendenza mit einem Grundpreis von 42.940 Euro das günstigste der vier Modelle und verfügt über vier Schlafplätze: zwei im Queensbett und zwei in der umbaubaren U-Sitzgruppe. Gehobene Lösungen wie eine separate Duschkabine, die den Rest des Bades stets trocken hält, sorgen für viel Wohnkomfort.

4. Kabe Estate Der schwedische Wintercamping-Spezialist Kabe stattet alle Modellreihen ab Werk mit Warmwasserheizung und wasserführender Fußbodenheizung aus. Die vergleichsweise preiswerte Estate-Serie wurde als "Caravan of the Year 2025" in der oberen Mittelklasse ausgezeichnet. Bei insgesamt zehn Modellen zwischen 6,87 Meter und 9,35 Meter Länge sowie zwei bis fünf festen Schlafplätzen ist sowohl für Paare als auch für Familien das Passende dabei. Mit zwei Einzelbetten, kompaktem Bad und 40.650 Euro Grundpreis gehört der Kabe Estate 470 GLE zu den günstigsten der zehn Modelle.

Andreas Becker Warmwasserheizung samt winterfester Aufbau- und Bordtechnik gibt es im Kabe Estate 470 GLE mit Einzelbetten.





Der 470 GLE überzeugt mit voller Wintertauglichkeit, Top-Aufbau, Rahmenfenster, innenliegendem Abwassertank, hochwertiger Bordtechnik inklusive Batterie, Farbdisplay, TV-Außendose und Ambientebeleuchtung. Geschlafen wird auf hochwertigen Kaltschaummatratzen, wobei eines der beiden Betten lediglich 1,81 Meter lang ist. Wer eine zusätzliche Schlafmöglichkeit benötigt, kann die Sitzgruppe zwar relativ schnell umbauen, allerdings ist das Ergebnis eher eine Notlösung.

5. Polar 520 Als nördlichster Wohnwagenhersteller der Welt ist die schwedische Marke Polar für ihre winterfesten Wohnwagen bekannt. Im Fokus der Marke steht der traditionell skandinavische Caravanbau, der sich durch einen besonders stabilen Aufbau, wintertauglich-kompakte Fenster, dunkel gehaltene Möbel und eine große Grundrissvielfalt definiert. Die Basis der Modellauswahl bilden sieben verschiedene Innenlängen, die sich grob in den Modellbezeichnungen von 520 bis 730 widerspiegeln. Das günstigste Modell, der Polar 520 FD ist als Blueline für 48.990 Euro und als Blackline für 59.990 Euro erhältlich.

Polar In Polar Caravans ist eine Alde-Warmwasserheizung in der üppigen Serienausstattung enthalten.





Gemein haben alle Polar-Modelle das Kingsize-Format, also 2,50 Meter Aufbaubreite. Eine Alde-Warmwasserheizung ist in der üppigen Serienausstattung ebenso enthalten wie eine Fußbodenheizung. Weitere Ergänzungen gibt es je nach Ausstattungslinie. Die Blackline bietet gegenüber der Blueline beispielsweise eine zusätzliche 12-V-Umwälzpumpe für die Alde-Heizung, einen Gaswarnmelder und einen Handtuchtrockner fürs Bad.

Die günstigsten Wohnwagen mit Warmwasserheizung

Viele Hersteller bieten auch bei günstigeren Baureihen eine Warmwasserheizung optional an – meist für wenige ausgewählte Grundrisse. Fünf besonders günstige Modelle finden Sie hier:

1. Knaus Sport 500 EU Der knapp sechs Meter lange Aufbau des Knaus Sport 500 EU kommt mit zwei Einzelbetten im Bug und gemütlicher U-Sitzgruppe im Heck, die bei Bedarf zu einem Querbett umgebaut werden kann. Wer mit dem Wohnwagen im Winter verreisen möchte, freut sich über die raumsparende Küche und eine Warmwasserheizung als optionale Sonderausstattung.

Andreas Becker Grundrissklassiker mit Einzelbetten und U-Sitzgruppe.





Grundpreis : 25.490 Euro.

: 25.490 Euro. Preis inkl. Warmwasserheizung: 28.306 Euro. 2. Dethleffs Camper 530 FSK Der Dethleffs Camper 530 FSK ist ein Familiencamper für bis zu sechs Personen, der über viel Stauraum und eine gute Raumaufteilung verfügt. Auf 7,88 Metern Länge findet sich eine Dinette und gut ausgestattete Küchenzeile in der Mitte des Wohnwagens, sowie ein großzügiges Längsdoppelbett im Bug und Stockbetten im Heck. Hier ist als Option auch ein 3er-Stockbett erhältlich. Für Wintercampende empfiehlt sich, die serienmäßige Gas-Luftheizung durch eine Gas-Warmwasserheizung zu ersetzen.

Andreas Becker Familiencamper mit viel Stauraum.

Grundpreis : 28.899 Euro.

: 28.899 Euro. Preis inkl. Warmwasserheizung: 31.748 Euro. 3. Adria Adora 522 UP Der Adria Adora 522 UP präsentiert sich mit modernen Möbeln und funktionaler Einrichtung. Die Rundsitzgruppe könnte zwar etwas größer ausfallen, begeistert aber dank des Panorama-Fensters mit ihrem Wintergarten-ähnlichen Raumgefühl. Im Heck befindet sich neben dem Sanitärraum das Längsdoppelbett. Die Adria Adora Baureihe kommt ab Werk mit Truma Combi-Heizung. Eine Warmwasserheizung gibt es im Adora optional für vergleichsweise günstige rund 1.900 Euro.

Ingo-Wagner

Grundpreis : 30.490 Euro.

: 30.490 Euro. Preis inkl. Warmwasserheizung: 32.389 Euro. 4. Tabbert Cazadora 490 TD Die in der oberen Mittelklasse angesiedelte Baureihe, Tabbert Cazadora, bietet zehn ganz unterschiedliche Modelle, die sich entsprechend für Paare oder Familien eignen. Der Tabbert Cazadora 490 TD kommt mit Rundsitzgruppe im Heck und Längsdoppelbett samt offenem Waschbereich im Bug und richtet sich vorwiegend an Paare. Eine Warmwasserheizung ist für knapp 3.700 Euro erhältlich.

Ingo Wagner Tabbert präsentiert die neue Baureihe Cazadora mit 7 Grundrissen.



Grundpreis : 29.245 Euro.

: 29.245 Euro. Preis inkl. Warmwasserheizung: 32.966 Euro. 5. Hobby De Luxe 545 KMF Familien mit Kindern bedient Hobby mit dem 2,50 Meter breiten Modell De Luxe 545 KMF, das über ein Kinderabteil mit Stockbetten verfügt und den Eltern ein Französisches Bett bietet. Die Sitzgruppe in der Wagenmitte kann bei Bedarf zu einer zusätzlichen Schlafgelegenheit umgebaut werden. Auf den knapp 7,5 Metern Länge finden noch eine Küchenzeile sowie ein Bad und ausreichend Stauraum Platz. Wer mit dem Hobby in den Schnee fahren will, sollte trotz des Aufpreises von 3.430 Euro die serienmäßige Truma Combi 6-Heizung durch eine Alde Warmwasserheizung tauschen.

Grundpreis : 30.910 Euro.

: 30.910 Euro. Preis inkl. Warmwasserheizung: 34.340 Euro.