Wild Land Wingman: Wohnturm für die Pick-up-Pritsche

Ein Knopfdruck und schon wird aus dem Pick-up ein Campervan: Das schafft das neue Wild Land Wingman nicht ganz, aber das doppelstöckige "Dachzelt" für die Pritsche bietet immerhin genug Schlafplätze für eine ganze Familie. Mit Matten, Kissen und Decken oder Schlafsäcken ausgestattet schlafen unten auf der Ladefläche die Eltern, während oben im ersten Stock der Nachwuchs pennt – oder umgekehrt. Wir haben uns das zweistöckige Mini-Outdoor-Apartment auf dem Caravan Salon angeschaut.

Zwei Stöcke auf Knopfdruck Keine Zeltstangen, keine zusätzlichen Planen, kein Werkzeug – für den Aufbau genügen die Fernbedienung, die Knöpfe am Zelt oder eine App. Eine Doppel-X-Scherenstruktur hebt die Hartschale nach oben und zieht die Außenwände des Aufstellzelts mit sich. So entsteht ein kleiner Wohnturm. Oben befindet sich der Schlafbereich mit Matratze (circa 140 cm x 200 cm), Panoramafenstern und einer transparenten Dachluke. So können die oben Schlafenden nachts die Sterne sehen oder morgens Licht hereinlassen.

Einsteigen können Campende über eine Leiter und eine Luke aus der Ladefläche oder von außen. Wer im unteren Bereich mit circa 1,5 Metern Stehhöhe (abhängig von den Wänden der Pritsche) Matten auslegt oder Stühle aufstellt, schafft tagsüber einen kleinen Wohnraum. Offiziell gibt Wild Land nur die drei Schlafplätze oben an. Unten auf der Pritsche entsteht aber eine überdachte Fläche, auf der ausgestattet mit Campingausrüstung weitere Personen regengeschützt unterkommen können.

Ingolf Pompe Im oberen Stock des Wild Land Wingman ist auf der komfortablen Liegefläche Platz für bis zu drei Schlafende. Die Konstruktion trägt 300 Kilogramm.



Die stabile Hubstruktur trägt bis zu 300 Kilogramm und braucht wenige Minuten zum Aufstellen. Jeder Abschnitt lässt sich unabhängig hochfahren – falls zum Beispiel nur der obere Bettbereich gebraucht wird und unten die Ausrüstung auf der Ladefläche bleiben soll. Damit eignet sich das System sowohl für Paare als auch für Familien, die unkompliziert reisen möchten.

Ausgestattet wie ein Campervan Wild Land setzt beim Wingman auf robuste Materialien. Die robuste Metallkonstruktion steht sicher und wackelt fast gar nicht. Bewegung entsteht eher, weil das Fahrzeug mitschwingt. Ein Hartschalendach schützt genauso wie das wasserfeste Zeltgewebe vor Regen. Die Plane lässt sich im oberen Stock rundherum öffnen, sodass Campende geschützt von Moskitonetzen den Panoramablick genießen oder an der frischen Luft schlafen können. Unten gibt es nur große Seitenflächen, an denen sich die Plane öffnen lässt.

Innen beleuchten jeweils zwei herausnehmbare LED-Leisten die Stockwerke, während aus einem Bluetooth-Lautsprecher Musik kommt. Außen gehört eine Markise zum Lieferumfang, die sich zum Duschzelt umbauen lässt. Die Hartschale trägt bis zu 30 Kilogramm, sodass auch Sportgeräte oder zusätzliche Ausrüstung auf dem Zelt mitreisen können. Passende Campingmöbel liefert Wild Land mit. Mit dieser Komplettausrüstung kostet das Wingman 9.999 Euro.

Ingolf Pompe Das Wild Land Wingman ist ein Blickfang auf dem Caravan Salon. Das doppelstöckige Aufstellzelt bietet offiziell drei Schlafplätze im oberen Stock. Unten ist bei 1,5 Metern Stehhöhe Platz für Stühle und Tische in einem kleinen Wohnraum. Die Pritsche lässt isch aber auch zum Schlafraum umbauen.



Das Wild Land Wingman passt auf nahezu alle gängigen Pick-up-Modelle, da es mit universellen Maßen und einer stabilen Trägerkonstruktion arbeitet. Es wird auf die Seitenwände der Ladefläche aufgesetzt. Die Montage erfolgt ohne Bohren oder dauerhafte Veränderungen am Fahrzeug und lässt sich in kurzer Zeit durchführen.