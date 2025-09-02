Ein Zelt oder ein Penthouse unter den Sternen? Vickywood Hazel 130

Vickywood, eine Marke, die sich auf Outdoor-Ausrüstung spezialisiert hat, bringt mit dem Hazel 130 ein neues Dachzelt auf den Markt, das auf eine Kombination aus festem Gehäuse und schnellem Aufbau setzt. Das Zelt, das eine breite Zielgruppe ansprechen soll, die Wert auf Spontanität und Komfort legt, vereint Elemente eines Triangel- und eines Pop-up-Zeltes.

Aerodynamisches Design trifft auf innovative Mechanik Das Hazel 130 ist in einer ABS-Hartschale untergebracht, die nicht nur für Stabilität, sondern auch für eine aerodynamische Form sorgt. Mit einem Gewicht von rund 72 kg inklusive Zubehör ist es für eine Vielzahl von Fahrzeugen geeignet. Die Besonderheit liegt im Öffnungsmechanismus: Zwei Gasdruckfedern sollen den Aufbau in wenigen Sekunden ermöglichen. Laut Hersteller soll das Zelt nahezu ohne manuelle Kraft aufgestellt werden können. Ein intelligenter Zughilfe-Mechanismus und das Fehlen von Außenschnallen vereinfachen den Abbau.

Der verwendete Zeltstoff ist aus 300D Elastic Silk Fabric gefertigt, das mit einer PU-Beschichtung und einem Graphen-Coating ausgestattet ist. Diese Merkmale sollen das Material schimmelresistent und UV-beständig machen. Eine Wassersäule von 5.000 mm unterstreicht die Wetterbeständigkeit.

Timo Großhans Mit seinen rund 72 Kilogramm passt das Hazel 130 auf eine Vielzahl von Fahrzeugen.



Komfortables Innenleben und clevere Details Im Inneren bietet das Zelt eine Liegefläche von 200 × 110 cm und eine maximale Innenhöhe von 110 cm, was Platz für zwei Personen bietet. Für den Schlafkomfort sorgt eine 8 cm dicke Memory-Foam-Luftmatratze, die sich dem Körper anpassen soll. Eine passende Luftpumpe ist im Lieferumfang enthalten.

Ein weiteres Merkmal ist der Panorama-Modus. Die Front des Zeltes kann vollständig abgezippt werden, was einen 270° Rundumblick ermöglicht. Die Beleuchtung im Zelt besteht aus zwei 150 cm langen LED-Lichtleisten, die zwischen warmweißem und kaltweißem Licht wechseln können und über USB-C betrieben werden.

Timo Großhans Im Inneren bietet das Zelt Platz für zwei Personen.

