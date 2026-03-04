Tchibo Campingzubehör: Neue Kollektion mit interessanten Teilen für Camper

Gartenmöbel von Tchibo sind nicht nur für den Rasen oder die Terasse daheim geeignet, sondern auch für den Campingplatz neben dem Wohnmobil oder Caravan. Zuletzt berichteten wir über clevere Küchenhelfer und Werkzeug, die aktuellste Gartenmöbel-Kollektion dagegen hält vor allem Dekoartikel, Stühle und Outdoor-Zubehör bereit.

Mit Lichterketten und einer Bambus-Laterne, Tischlampen oder einem Buddha-Brunnen kann der Stellplatz wunderbar gemütlich eingerichtet werden. Da die verschiedenen Lampen meist akkubetrieben sind, müssen keine nervigen Kabel über den Rasen und durch das Vorzelt verlegt werden. Um potenziell gefährliches Feuer zu vermeiden, hat Tchibo auch elektrische Teelichter und Kerzen im Angebot, die für eine romantische Stimmung an gemütlichen Sommerabenden sorgen. Die Produkte sind dabei explizit für den Betrieb außerhalb des Fahrzeugs geeignet und spritzwassergeschützt.

Für gemütliche Abende auf dem Campingplatz fehlen aber natürlich noch die richtigen Sitzmöglichkeiten. Hier hat Tchibo verschiedene Klappstühle im Angebot, die in der Sitzposition verstellbar sind und platzsparend verstaut werden können. Für Wohnzimmerkomfort auf dem Stellplatz gibt es außerdem einen ebenfalls zusammenklappbaren Gartensessel mit gemütlichen Polstern. Natürlich ebenfalls witterungs- und UV-beständig.

Stühle und Sessel fürs Camping Hochlehner »Elin« mit verstellbarer Rückenlehne

Tchibo Die Klappstühle von Tchibo sind in verschiedenen Positionen verstellbar und können platzsparend verstaut werden.



Im Gegensatz zu den meisten anderen Campingstühlen sind die Modelle von Tchibo dank schönem Eukalyptusholz und verschiedenen Farben echte Hingucker. Die textile Sitzfläche ist auch ohne Polster angenehm und für den Outdoorbetrieb bestens geeignet.

Zusammenklappbar und platzsparend verstaubar

Rückenlehne 2-fach verstellbar, 3 Positionen

Gestell rostresistentem Aluminium

Sitzfläche und Rückenlehne aus pflegeleichtem und schnell trocknendem TEXTILENE®

UV- und witterungsbeständig

Maße: B x H x T ca. 61,9 x 107,2 x 71,1 cm, zusammengeklappt ca. 62 x 91,1 x 13,5 cm

Sitzhöhe ca. 44,9 cm

Gewicht: Ca. 4,9 kg

Sitzlast: Max. 120 kg Den Klappstuhl gibt es bei Tchibo auch in einer anderen Farbe.

Sehr gute Campingstühle mit hoher Lehne gibt es auch im Fachhandel.

Zusammenklappbarer Gartensessel

Tchibo Der Gartensessel bringt Wohnzimmerkomfort auf den Stellplatz.



Für den ultimativen Gemütlichkeitsfaktor sorgt dieser Gartensessel aus Akazienholz. Er ist nur etwa 500 g schwerer als die Klappstühle, aber bietet dafür weitaus mehr Komfort. Dank Klappfunktion kann er ebenfalls platzsparend verstaut werden.

Gestell aus FSC®-zertifiziertem Akazienholz in Teakoptik, geölt

UV- und witterungsbeständig

Maße: B x H x T ca. 64 x 79 x 98,5 cm, B x H x T Gestell eingeklappt ca. 131 x 13 x 64 cm

Gewicht: Ca. 5 kg

Sitzlast: Max. 140 kg Jetzt den Gartensessel bei Tchibo bestellen.

Beleuchtung schafft gemütliche Atmosphäre Eglo Solar-Akku-Tischleuchte

Tchibo Die Elgo-Tischleuchte verströmt angenehm warmes Licht für gemütliche Abende.



Diese akkubetriebene Tischleuchte liefert eine angenehme warme Beleuchtung für Gesellschaftsspiele oder gemeinsame Essen am Campingtisch. Dank Akku mit über 7 Stunden Laufzeit und Solarpanel kann sie ganz ohne Kabel flexibel platziert und betrieben werden.

Über das integrierte Solarpanel oder den USB-C-Anschluss aufladbar

Akku hält bei voller Leuchtkraft etwa 7,5 h

Mit dreistufigem Touch-Dimmer: 10%, 45% oder 100%

Geeignet für den Außenbereich – spritzwassergeschützt nach IP44

Integrierte LED für warmweißes Licht

Höhe: ca. 30 cm

Inkl. USB-Ladekabel Die Elgo Solar-Akku-Tischleuchte bei Tchibo bestellen.

6 LED-Outdoor-Akku-Teelichter

Tchibo Mit den Outdoor-Teelichtern kann Stellplatz oder Reisemobil nach Belieben dekoriert werden.



Offenes Feuer ist auf den allermeisten Campingplätzen überhaupt nicht gerne gesehen und kann gerade im sommerlichen Klima sehr gefährlich sein. Hier kommt Tchibos Teelichtset ins Spiel. Die 6 kleinen Leuchten werden an einer zentralen Ladestation aufgeladen und können dann beliebig verteilt und ca. 50 Stunden lang betrieben werden. Eine Timerfunktion macht lästiges An- und Abschalten überflüssig.

Mit Timerfunktion: automatisches Abschalten nach 4 Stunden, Wiedereinschalten nach 20 Stunden

Fest integrierte LEDs – Lichtfarbe warmweiß

Für den Außenbereich geeignet, IPx4 Spritzwassergeschützt (Ladevorgang muss im Innenbereich erfolgen)

Höhe: ca. 4,5 cm

Inkl. Ladestation Die 6-LED-Outdoor-Akku-Teelichter sind im Tchibo-Onlineshop erhältlich.

Bambus-Solar-Laterne

Tchibo Die Bambus-Laterne gibt es in großer und kleiner ausführung.



Ein weiteres Deko-Element für eine gemütliche Atmosphäre ist die Bambus-Laterne. Das warme Licht in Kombination mit der schönen Form und Optik wertet jeden Stellplatz direkt auf. Dank integriertem Solarpanel ist sie auch in der dunklen Jahreszeit zuverlässig einsetzbar und dimmt die Helligkeit selbstständig mit der Abenddämmerung.

Mit integrierten LEDs und Solarpanel

Ganzjährig für den Außenbereich geeignet

Mit Dämmerungssensor: automatische Aktivierung bei anbrechender Dunkelheit

Ein-/Ausschalter an der Unterseite des Solarpanels

Maße: B x H x T ca. 18 x 30 x 18 cm Jetzt die Bambus-Solar-Laterne bei Tchibo bestellen.

5 LED-Gartenfackeln

Tchibo Kerzenschein ganz ohne Feuergefahr.



Wem die Teelichter nicht genug sind, kann auch noch zu Tchibos Gartenfackeln in Kerzenoptik greifen. Diese können dank ihres Erdspießes ganz einfach auf dem Stellplatz platziert werden und verströmen einen romantischen Kerzenschein inklusive Flackereffekt. Jede Kerze wird dabei mit 2 AA-Batterien betrieben und hält so etwa 230 Stunden lang.

Timerfunktion: automatisches Ausschalten nach 4 Stunden, Wiedereinschalten nach 20 Stunden

Mit fest integrierten LEDs – Lichtfarbe warmweiß

Spritzwassergeschützt nach IP44

Höhe je ca. 88 cm

Inkl. 10 Batterien LR6 (AA)

Batterie-/Akkulaufzeit mit 1 Satz Batterien ca. 230 Stunden Hier geht’s zum Tchibo-Onlineshop.

Eglo LED-Outdoor-Lichterkette mit Netzadapter

Tchibo Lichterketten sind beliebte Mittel, um Stellplatz und Vorzelt zu dekorieren.



Lichterketten gehören nicht nur zuhause zu den beliebtesten Deko-Elementen – auch im Wohnmobil oder Vorzelt können sie vielseitig eingesetzt werden. Die Besonderheit an diesem Modell ist, dass sie sowohl über Glühbirnen als auch kleine LEDs verfügt, die mit 8 verschiedenen Leuchtmodi betrieben werden können.

20 klare Glühbirnen und 40 LEDs in warmweiß

8 verschiedene Leuchtmodi

Geeignet für den Außenbereich – geschützt nach IP44

Mit Timerfunktion: automatisches Abschalten nach ca. 6 Stunden – automatisches Wiedereinschalten nach ca. 18 Stunden

Maße: B x H x T ca. 540 x 6,7 x 4,8 cm, Länge Zuleitung ca. 500 cm

Länge Zuleitung ca. 500 cm Inkl. Bedienungsanleitung und Adapter mit Timer Die Elgo LED-Outdoor-Lichterkette online bestellen.

Buddha-Gartenbrunnen

Tchibo Der Buddha-Brunnen verströmt eine Atmosphäre der Gelassenheit auf dem Stellplatz.



Etwas Entspannung gefällig? Lauschen Sie dem angenehmen Plätschern dieses kleinen Gartenbrunnens. Die integrierten LEDs verströmen dabei zusätzlich ein angenehm warmweißes Licht. Jetzt fehlt nur noch eine Massage!

Mit LED-Beleuchtung – 6 LEDs, Lichtfarbe warmweiß

Tauchpumpe mit stufenlos einstellbarer Fördermenge und Saugfüßen

Für den Innen- und Außenbereich geeignet, wetterfester Kunststoff

Höhe ca. 39,5 cm, Länge Kabel ca. 200 cm, Ø ca. 25,5 cm Hier gibt es den Buddha-Gartenbrunnen im Tchibo-Shop.

Sonstiges Zubehör – Feuerschale und Outdoor-Kissen Buschbeck Feuerschale »Madrid«

Tchibo Eine Feuerschale ist praktischerweise Grill und Deko-Element in einem.



Sollte es doch einmal auf einen Campingplatz gehen, auf dem offenes Feuer und Grillen erlaubt sind, dann ist diese Feuerschale der perfekte Begleiter. Denn: das Modell kann nicht nur dekorativ und als Wärmequelle genutzt werden, sondern besitzt auch einen integrierten Grillrost. Also ein Grill, der tatsächlich ansehnlich ist und das Bild vom gemütlichen Stellplatz nicht stört.

Feuerschale aus Magnesia-Fiberglas in moderner Beton-Optik

Hitzebeständig bis 900 °C

Innenliegende Brennwanne aus stabilem Stahl

Inkl. Grillrost, Schürhaken, Funkenschutzhaube und Bedienungsanleitung

Ø: ca. 60 cm, Höhe: ca. 51 cm

Gewicht: Ca. 12 kg Hier geht es zur Feuerschalen-Grillkombination im Onlineshop.

2 Outdoor-Kissen mit floralem Muster

Tchibo Die robusten Outdoor-Kissen überleben auch schlechtes Wetter.



Diese Kissen halten es auch mal aus bei Wind, Wetter und Sommersonne draußen liegen gelassen zu werden. Perfekt als Ergänzung um die oben genannten Klappstühle noch etwas gemütlicher zu machen.

Kissenbezüge und Kissenfüllung bei 40 °C waschbar

UV- und witterungsbeständig

Bezug und Wattierung 100% Polyester, Füllung 100% Polyurethan

Gewicht: Je ca. 500 g

Maße: Je ca. 40 x 40 cm Die Outdoor-Kissen gibt es auch mit einem unauffälligeren Muster.