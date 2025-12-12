Tchibos perfekte Camping-Gadgets: Mini-Küchenhelfer und Mini-Werkzeug für unterwegs

Zuladung, Zuladung, Zuladung – das Gewicht von Ausrüstung und Gepäck ist bei den meisten Campern und Camperinnen ein zentrales Thema. Dinge wie ein klassischer Akkuschrauber, um Reparaturen durchführen zu können, oder Hilfsmittel für die Küche bringen oft einige Kilo auf die Waage und schränken die Zuladung stark ein. Ganz zu schweigen vom Platz, den diese Gerätschaften einnehmen. Oft muss abgewogen werden, was daheimbleiben muss.

Abhilfe können hier ganz einfach kleinere Ausführungen dieser Hilfsmittel schaffen. Für den Dauerbetrieb mit mehreren Personen zuhause sind sie meist nicht geeignet, dank ihrer kleinen Abmessungen und Gewichte aber perfekt für den Campingurlaub.

Mini-Zubehör von Tchibo für den Campingurlaub Wir haben eine Liste von Mini-Zubehör zusammengestellt. Gerade Küchenhelfer die die kulinarischen Möglichkeiten auf dem Campingplatz erweitern gibt es in kompakten Größen. Aber auch Werkzeug, ein Trainingsgerät und musikalische Unterhaltung finden sich in der Aufzählung.

1. Mini-Fritteuse und -Fondue

Tchibo Die Fritteusen-Fondue Kombination kommt mit viel Zubehör.



Dieses clevere Küchengerät sorgt für kulinarische Abwechslung auf dem Campingplatz. Dank des enthaltenen Zubehörs kann die Mini-Fritteuse nicht nur für Pommes und Co. genutzt werden, sondern sie eignet sich auch als Fondue-Gerät für bis zu sechs Personen, egal ob Chinoise- oder Bourguignonne-Fondue. Perfekt, um den Campingurlaub im Winter zu etwas ganz Besonderem zu machen.

Mit einstellbarem Thermostat und Übertemperaturschutz, geeignet für bis zu 6 Personen, mit Antihaftbeschichtung und abnehmbarem Deckel, inkl. Frittierkorb, Fondue-Ring und 6 Edelstahl-Gabeln mit Farbmarkierungsringen. 0,9 l Ölkapazität und bis zu 600 g Inhalt.

B x H x T: ca. 22,5 x 21 x 21,5 cm

ca. 22,5 x 21 x 21,5 cm Länge Netzkabel: ca. 150 cm

ca. 150 cm Leistung: 840 W, 220–240 V / 50/60 Hz

840 W, 220–240 V / 50/60 Hz Preis : 29,99 Euro

: 29,99 Euro Kaufen: Hier können Sie die Mini-Fritteuse kaufen. 2. Mini-Crêpe-Maker

Tchibo Der handliche Crêpe-Macher bringt den Weihnachtsmarkt auf den Campingplatz.



Wie wäre es mit ein bisschen Weihnachtsmarkt-Feeling auf dem Campingplatz? Dank dieses handlichen Geräts zaubern Sie sich die köstlichen Crêpes ganz einfach selbst und wo immer Sie wollen. Für die Zubereitung ist etwas Übung gefragt: Das heiße Gerät wird mit der "Pfannen"-Seite in den Teig getaucht und quasi automatisch mit einer hauchdünnen Schicht überzogen ‒ das garantiert perfekte Crêpes! Nach ein paar Sekunden im Teig wird das Gerät herausgenommen und kann abgestellt werden. Wenn der Crêpe fertig ist, lässt man ihn vom Gerät gleiten.

Überhitzungsschutz für Sicherheit in der Küche, Backfläche mit hochwertiger Antihaftbeschichtung, hitzeisolierter Griff, inkl. Rezeptvorschlag

Ø: ca. 20 cm

ca. 20 cm Leistung: 600 W

600 W Preis : 19,99 Euro

: 19,99 Euro Kaufen: Hier können Sie den Mini-Crêpe-Maker kaufen 3. Mini-Waffeleisen

Tchibo Perfekt für Frühstück und Dessert.



Für Abwechslung beim Frühstück oder als besonderes Dessert nach einem romantischen Camping-Dinner ist dieses Mini-Waffeleisen bestens geeignet. Mit gerade mal 16 cm in der Tiefe passt es problemlos in platzbeschränkte Staufächer von Wohnmobilen und Caravans.

2 Motive: Unterseite mit Stern, Oberseite für Brüsseler Waffel. Antihaftbeschichtete Waffelplatten vermindern Anbrennen und Festsetzen von Teig, mit Kontrollleuchten und Überhitzungsschutz, Kabelaufwicklung an der Unterseite, rutschhemmenden Silikonfüßen, Cool-Touch-Griffen.

B x H x T: ca. 13 x 9 x 16,4 cm

ca. 13 x 9 x 16,4 cm Länge Netzkabel: ca. 70 cm

ca. 70 cm Leistung: 550 W

550 W Preis : 14,99 Euro

: 14,99 Euro Kaufen: Hier können Sie das Mini-Waffeleisen kaufen. 4. Esperto Mini-Festtags-Kaffeebar

Tchibo In diesem Set ist alles für Kaffeegenuss auf dem Campingplatz enthalten.



Echter Kaffeegenuss wie zu Hause ist auf dem Campingplatz oft nur schwer möglich, denn der Vollautomat bleibt während des Urlaubs in der heimischen Küche. Diese Kombination aus Kaffeemaschine und Milchaufschäumer von Tchibo kann hier bestens Abhilfe schaffen. Das gerade mal 16 cm breite und 7 kg schwere Gerät mit integrierter Mühle zaubert im Nu Espressos und Café-Cremas in verschiedenen Größen. Mit dem in diesem Paket ebenfalls enthaltenen Milchaufschäumer können die Basisgetränke dann noch nach Belieben in Cappuccinos, Milchkaffees, etc. verwandelt werden. Praktisch: 1 kg Bohnen und eine Tragetasche sind ebenfalls dabei.

Zubereitung von Espresso, Caffè Crema & XL Caffè Crema, einfache Reinigung dank leicht entnehmbarer Brühgruppe und automatischem Entkalkungsprogramm, 1,1 l Wassertank, frei zugänglich & von mehreren Seiten entnehmbar, programmierbare Getränkemenge von 25 bis 250 ml, Kaffeestärke anpassbar dank Intense+ Technologie, höhenverstellbarer Auslauf mit Tassenbeleuchtung

B x H x T: ca. 16 x 30,5 x 40 cm

ca. 16 x 30,5 x 40 cm Gewicht: ca. 7,4 kg

ca. 7,4 kg Preis : 386,98

: 386,98 Kaufen: Hier können Sie die Mini-Kaffeebar kaufen. 5. CASO Weinkühler VinoCase

Tchibo Perfekte Weintemperatur auch an warmen Sommerabenden.



An warmen Sommernächten den Urlaubstag mit einem Glas Wein ausklingen lassen... Das sind die Momente, die den Campingurlaub so besonders machen. Doch gerade Weißwein-Fans werden dieses Problem kennen: Nach nur wenigen Minuten außerhalb des Kühlschranks wärmt sich die Flasche wieder auf und für das Nachschenken ständig zum Kühlschrank zu gehen, nervt. Für solche Situationen ist ein kleiner und mobiler Weinkühler der perfekte Helfer. Das besonders leise Gerät hält die Weinflasche selbst im Hochsommer angenehm kühl und lässt sich auf Temperaturen zwischen 5 und 18 °C einstellen. So erhalten Sie auch ohne Weinkühlschrank die perfekte Trinktemperatur.

Für Flaschen mit einem Durchmesser bis zu 9 cm, Temperatur elektronisch einstellbar von 5 bis 18 °C in 1-°C-Schritten, weiße LED-Temperaturanzeige, Sensor-Touch-Bedienung, besonders leise im Betrieb

B x H x T: ca. 14 x 27 x 25 cm

ca. 14 x 27 x 25 cm Gewicht: 1,3 kg

1,3 kg Leistung: 72 W

72 W Preis : 99,99 Euro

: 99,99 Euro Kaufen: Hier können Sie den elektrischen Weinkühler kaufen. 6. Mini-Piano

Tchibo Das Mini-Piano sorgt für musikalische Unterhaltung auf dem Stellplatz.



Das gemütliche abendliche Zusammensitzen auf dem Stellplatz kann jetzt endlich mit Klaviermusik begleitet werden! Dieses Miniatur-Piano mit integriertem Lautsprecher verfügt über 13 verschiedene Klänge und kann ganz einfach überallhin mitgenommen werden. Auch als Gag-Geschenk bestens geeignet.

13 Tasten mit unterschiedlichen Sounds, mit Karabiner zum Aufhängen, Lautsprecher für unmittelbaren Sound. Inkl. Batterie CR2032 und Bedienungsanleitung

B x H x T: ca. 18 x 1 x 6,5 cm

ca. 18 x 1 x 6,5 cm Preis : 9,99 Euro

: 9,99 Euro Kaufen: Hier können Sie das Mini-Piano kaufen. 7. Christopeit Mini Bike »MB 3«

Tchibo Flexibel unterwegs trainieren mit dem Mini-Bike.



Soll auch im Campingurlaub das regelmäßige Fitnesstraining nicht vernachlässigt werden, ist dieser handliche Heimtrainer der perfekte Begleiter. Das gerade mal 5 kg schwere Gerät eignet sich für Arm- und Beintraining, egal ob auf dem Stellplatz oder im Reisemobil. Über das kleine Display kann man den Trainingsfortschritt und den ungefähren Kalorienverbrauch verfolgen.

Pedale mit einstellbarer Schlaufe, mechanischer Antrieb, stufenlos verstellbare Schleifbandbremse, digitaler Computer mit Anzeige von Zeit, Anzahl der Pedalumdrehungen, ungefährem Kalorienverbrauch sowie Scan. Inkl. Montagematerial, Gebrauchs- und Aufbauanleitung

Gewicht: 5,5 kg

5,5 kg B x H x T: ca. 42 x 31 x 50 cm

ca. 42 x 31 x 50 cm Preis : 69,99 Euro

: 69,99 Euro Kaufen: Hier können Sie das Mini-Bike kaufen. 8. Mini-Akkuschrauber 3,6 V

Tchibo Dieser handliche Akkuschrauber eignet sich bestens für kleinere Reparaturen im Wohnmobil oder Caravan.



Ein ganzes Akkuschrauber-Set ist oft zu schwer und unhandlich für den Campingurlaub. Für die meisten Reparaturen oder das Nachziehen einer losen Schraube reicht dieser kleine Schrauber von Tchibo. Trotz der handlichen Größe muss auf Funktionen wie Schraubbeleuchtung und magnetischen Bithalter nicht verzichtet werden.

Mit LED-Licht, 1,5-Ah-Lithium-Ionen-Akku, magnetischem Bithalter, LED-Batterieladeanzeige, inkl. 10 Bits mit rauer Oberfläche in verschiedenen Größen, USB-C-Ladekabel und Bedienungsanleitung

Spannung: 3,7 V, 5 Nm, 250 U/Min

3,7 V, 5 Nm, 250 U/Min Ladezeit: 2–3 Stunden

2–3 Stunden Preis : 15 Euro

: 15 Euro Kaufen: Hier können Sie den Mini-Akkuschrauber kaufen.