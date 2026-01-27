Groenberg Weekend: Das (vermutlich) leichteste Dachzelt der Welt - dank Luftgestänge

Es ist federleicht und kompakt: Das Groenberg Weekend Dachzelt wird vor Ort aufgeblasen und lässt sich locker von einer Person auf ein Autodach heben. Es passt in eine Reisetasche. Zwei Modelle gibt es zur Auswahl.

Was macht das Weekend Dachzelt besonders? Das Leichtere der beiden Weekend-Dachzelte, das Weekend Classic, wiegt nur 12 kg. Das Weekend Comfort ist etwas schwerer, bietet dafür eine dunkle Innenseite, um auch bei frühem Sonnenaufgang nicht gleich geweckt zu werden. Für den Blick in den Himmel sorgen zwei Dachfenster.

Im Campingeinsatz kommt das Zelt aufs Pkw-Dach, während der Fahrt wird es im Auto transportiert. Unterwegs wird das Zelt auf die Dachträger des Autos gesetzt und mit Schnallen befestigt. Zurück daheim passen beiden Modelle dank kleinem Packmaß in den Keller, auf den Kleiderschrank oder auf den Dachboden.

Andreas Becker Bei der Ausführung Comfort wiegt das Paket mit Leiter auch nur 19 Kilo.



Zum Vergleich: Normale Dachzelte wiegen meist 60 bis 75 Kilogramm und lassen sich nicht allein auf das Auto wuchten. Zu Hause benötigen sie auf jeden Fall Platz in der Garage oder unter der Decke des Carports. Die Weekender Dachzelte lösen dieses Problem mit ihrer leichten "SUP"-Technik weitestgehend – so zumindest das Versprechen.

Camping auf dem Autodach oder am Boden

Andreas Becker Der Unterbau/ die Matratze wird aufgeblasen, ähnlich wie bei einem SUP – sehr stabil. Das Zelt lässt sich auch abnehmen und die Matratze ohne Zelt verwenden.



Die Liegefläche beträgt 220 × 130 cm. Der Zeltboden wird wie ein SUP aufgepumpt und bietet dann laut Hersteller eine stabilen "Air Plattform", einer Art Luftmatratze. Für die Nutzung bringen die Dachzelte mit: verstellbare Fenster für frische Luft, integrierte Moskitonetze sowie Taschen im Innenraum.

Beide Dachzelte lassen sich alternativ auf dem Boden oder auf einem Podest knapp über dem Boden aufbauen.

Andreas Becker Das Weekend Classic ist etwas einfacher gehalten - hier auf dem Podest "Weekend Stage".



Das Podest nennt sich "Weekend Stage" und kostet 200 Euro. Es spricht vor allem Festivalgänger und alle diejenigen an, die keine Lust mehr auf Zelte auf matschigem Untergrund haben.

Wer also ein schnell umsetzbares Dachzelt-Feeling mag: Ab 999,95 Euro könnte dieser Traum auch für all jene wahr werden, die zu Hause keinen Stauraum für klassische Dachzelte haben.

Andreas Becker Hier das Modell Comfort mit zwei Ausgucken oben. Zudem ist es innen „festivaltauglich“ schwarz.



Groenberg Weekend Comfort: Daten und Preis Gewicht: 14,5 kg (19 kg inkl. Leiter)

14,5 kg (19 kg inkl. Leiter) Maße: 220 x 130 x 120 cm

220 x 130 x 120 cm Packmaß: ca. 75 x 45 x 30 cm

ca. 75 x 45 x 30 cm Material: Alu, Ripstop, TPU

Alu, Ripstop, TPU Funktionen: Sky View Opening: Blick in den Himmel, Black-Out: Dunkel & kühl schlafen, zusätzliche Dachlüftung

Sky View Opening: Blick in den Himmel, Black-Out: Dunkel & kühl schlafen, zusätzliche Dachlüftung Preis: ab 1.199,95 Euro

Groenberg Weekend Classic: Daten und Preis Gewicht: 12 kg (18,5 kg inkl. Leiter)

12 kg (18,5 kg inkl. Leiter) Maße: 220 x 130 x 120 cm

220 x 130 x 120 cm Packmaß: ca. 75 x 40 x 25 cm

ca. 75 x 40 x 25 cm Material: Alu, Ripstop, TPU

Alu, Ripstop, TPU Preis: ab 999,95 Euro