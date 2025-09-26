Die besten neuen Wohnwagen-Vorzelte: Modelle, Maße, Preise im Überblick

Ob als Wohnzimmer, wetterfester Stauraum oder geschützter Treffpunkt für Familie und Freunde – das Vorzelt gehört zum Wohnwagen dazu. Es erweitert den begrenzten Innenraum des Caravans: Hier wird gekocht, gegessen, gespielt oder einfach nur die Ruhe genossen. Wer länger steht, nutzt es wie ein festes Nebengebäude, während andere flexible Lösungen schätzen. Egal ob Sonne, Regen oder Wind, ein gutes Vorzelt schützt Camper vor der Witterung.

Kein Wunder also, dass Hersteller zur Saison 2026 wieder kräftig nachgelegt haben – mit neuen Materialien, cleveren Details und einem klaren Fokus auf Alltagstauglichkeit. Luftsysteme mit einem zentralen Ventil erweitern ihren Marktanteil und gehören inzwischen fast zum Standard. Textile Oberflächen sorgen für eine wohnlichere Optik und ein besseres Klima. Besonders auffällig: Viele Neuheiten setzen auf modulare Konzepte – Seitenwände und Frontteile können abgenommen werden und Anbauten ergänzt. Damit wird das Vorzelt zur wandlungsfähigen Erweiterung des Wohnwagens, die sich nicht nur dem Wetter, sondern auch den persönlichen Bedürfnissen anpasst. Die spannendsten Neuheiten stellen wir Ihnen hier vor.

Camptech Buckingham DL

Camptech Das Buckingham ist eines der Wohnwagenvorzelte von Camptech.

Mit Camptech stößt eine neue Zeltmarke auf den deutschen Markt. Sie stammt aus England, wo sie schon seit Jahren Vorzelte für Campingbusse, Wohnmobile und Caravans vertreibt, die beim weltgrößten Zelthersteller in China gefertigt werden. Camptech entwickelt eigene Stoffe und Gestänge und setzt auf Premium-Reißverschlüsse. In Deutschland hat Camptech eine GmbH gegründet. Vertrieb und Service der Camptech-Zelte übernimmt Frankana Freiko.

Sechs Voll- und ein Teilvorzelt für Caravans vertreibt der Hersteller. Das Wohnwagenvorzelt Buckingham DL zeichnet sich durch sein extrem belastbares Climatech SR21‑Material aus — ein robustes, UV-beständiges Polyestergewebe, das speziell für den saisonalen Dauereinsatz ausgelegt ist. Das Volleinzugszelt bietet eine großzügige Tiefe von 300 cm und kombiniert flexible Nutzung mit Komfort: Front‑ und Seitenwände lassen sich vollständig öffnen oder entfernen, und alle Fenster sind mit äußeren Sichtschutzrollos ausgestattet. Der stabile Stahlrahmen mit Griplock-Doppelklemmsystem und Unilok‑Pads sorgt für schnellen, sicheren und schonenden Aufbau am Caravan. Für gute Luftzirkulation sorgen ein zentraler Lüftungsschacht und Seitenlüfter, und die Innenausstattung mit Gardinen, Vorhängen und abnehmbaren Elementen schafft eine wohnliche Atmosphäre.

Technische Daten

Preise : ca. 1.215 Euro (Größe 10, Standardrahmen) bis ca. 1.710 Euro (Größe 21, mit verstärktem Rahmen)

Modellzahl: 12 Modelle (Größen 10 bis 21)

12 Modelle (Größen 10 bis 21) Tiefe: 300 cm

300 cm Umlaufmaße: 936–1.085 cm Dometic Stuga Rest

Philipp Heise Das Dometic Stuga Rest hier mit Sonnendach und zusätzlichem Seitenteil auf der Caravan Salon 2025.

Das Dometic Stuga Rest überzeugt als eines der ersten Volleinzugszelte mit Gestänge und kombiniert modernes Weathershield™-Rest-Material mit hoher UV‑Beständigkeit und Wasserdichtigkeit. Mit einer Tiefe von 250 cm und verstellbarem Stahlgestänge bietet es großzügigen Raum und stabile Konstruktion für unterschiedlich große Wohnwagen. Die Modellreihe deckt Umlaufmaße von etwa 840 cm bis 1.115 cm ab – so bleibt kaum ein Wohnwagen außen vor. Durch zentrale Tür, große Fenster und abnehmbare seitliche Elemente entsteht Wohnlichkeit mit Alltagstauglichkeit.

Technische Daten (je nach Modell):

Preise: 1.999 Euro (Modell 9) bis 2.499 Euro (Modell 18)

(Modell 9) bis (Modell 18) Modellzahl: Größe 9 bis 19

Breiten: ca. 570 cm bis 670 cm

bis Tiefe: 250 cm

Höhe: (Herstellerangaben nicht einheitlich verfügbar)

Umlaufmaße: 840 cm bis 1.115 cm DWT Scala Air 280

Philipp Heise DWT erweitert mit dem Scala Air 280 seine Pallette an Luftschlauch-Vorzelten für Wohnwagen.

Das DWT Scala Air 280 ist ein aufblasbares Ganzzelt mit Air‑In-System und überzeugt durch seine großzügige Tiefe von 280 cm. Es nutzt hochwertige Materialien wie Texolan 150 HQ und TPU‑Luftschläuche, um Wetterbeständigkeit und Stabilität zu gewährleisten, und bietet umfassende Belüftungsoptionen durch Moskitoflügel, Hochentlüftung und herausnehmbare Wandteile. Im ausgeklappten Zustand kann die komplette Vorderwand oder auch Teile der Seitenwände entfernt werden, um einen luftigen, offenen Charakter zu erzeugen. Da es nicht als Saison- oder Dauercampingzelt gedacht ist, empfiehlt der Hersteller, es nicht dauerhaft über längere Zeiträume aufgebaut zu lassen.

Technische Daten:

Preise: ca. 2235 Euro (Größe 31) bis ca. 2.465 Euro (Größe 71)

ca. 2235 Euro (Größe 31) bis ca. 2.465 Euro (Größe 71) Modellzahl: 5 Modelle (Größe 31 bis 71)

5 Modelle (Größe 31 bis 71) Tiefe : 280 cm

: 280 cm Umlaufmaße: 906 – 1.030 cm Isabella Ventura Air Serie Isabella bringt zur Saison 2026 die neue Ventura Air Serie auf den Markt – eine Kollektion moderner Luftvorzelte, die hochwertige Materialien mit durchdachter Technik vereint. Die Serie umfasst drei Modelle für Caravans: das voll eingezogene Nova, das variable Teilvorzelt Aura und das kompakte Luftsonnendach Sol – alle mit Fokus auf Komfort, Langlebigkeit und einfache Handhabung.

Isabella Ventura Air Nova

Philipp Heise Isabelle bringt imt der Ventura Air Serie eine genze Reihe neuer Luftschlauchzelte auf den Markt. Das Ventura Air Nova ist eines der Vorzelte für Wohnwagen.

Das Ventura Air Nova ist das erste voll eingezogene Luftzelt der neuen Isabella-Serie und richtet sich an Wohnwagen mit größeren Umlaufmaßen. Dank Einkammersystem mit robuster Schlauchführung gleicht das Zelt Wetterwechsel aus, ohne Druckverlust zu riskieren. Das neue Ventex-Gewebe sorgt mit textiler Oberfläche und hoher UV-Beständigkeit für angenehmes Klima und Langlebigkeit. Durch Details wie vorbereitete Innenhimmelbefestigung und serienmäßige 12-Volt-Pumpe entsteht ein echtes Komfort-Plus für Camper mit Anspruch.

Technische Daten:

Preise: 2350 Euro bis 2650 Euro

2350 Euro bis 2650 Euro

Modellzahl: 6 Größen – A950/G18 bis A1075/G20

Tiefe: 250 cm

Tiefe: 250 cm

250 cm

Umlaufmaße: 936 – 1.085 cm Isabella Ventura Air Aura

Isabella Das Isabella Ventuar Air Aura ist ein Teilvorzelt für Wohnwagen.

Das Ventura Air Aura ist ein Teilvorzelt mit Lufttechnik, das mit seiner modularen Breitenwahl Campern maximale Flexibilität bietet. Die robuste Verarbeitung mit hochwertigem Ventex-Gewebe und TPU-Schläuchen garantiert Stabilität, auch bei häufigem Auf- und Abbau. Durch das clevere Einkammersystem ohne empfindliche Schweißnähte ist die Handhabung besonders einfach – auch für Einsteiger. Ob 260, 330 oder 400 cm Breite: Das Aura passt sich perfekt an verschiedene Campingansprüche an.

Technische Daten:

Preise: 1799 Euro bis 2149 Euro Modellzahl: 3 Breitenvarianten Breiten: 260 cm, 330 cm, 400 cm Tiefe: 250 cm Montagehöhe: 240 – 260 cm

Vango Balletto Air Elements ProShield

Vango Vango gilt als Pionier der Luftschlauch-Vorzelte. Mit dem Balletto Air 390 Elements ProShield liefern die Schotten ein wetterfestes Vorzelt für Wohnwagen.

Das Vango Balletto Air Elements ProShield ist das Premiumvorzelt für Wohnwagen aus dem Portfolio der Luftzelt-Pioniere aus Schottland. Es erlaubt mit seinem AirBeam-System Luftschlauch-Gestänge mit einem Ventil einen schnellen Auf- und Abbau. Mit robustem 300-D-Gewebe (6.000 mm Wassersäule) und ColourLok™-Technologie bleibt das Material auch unter Sonnenbelastung farbstabil. Die Bauweise erlaubt vollständig entnehmbare Front- und Seitenwände und nutzt das Draught‑Seal-System für eine dichte Verbindung zum Wohnwagen. Dank großer Fenster, flexibler Eingangspartien und Zubehör wie Wind- und Radkastenabdeckungen bietet das Zelt Komfort sowohl beim entspannten Aufenthalt als auch bei wechselhaftem Wetter.

Technische Daten (je nach Modell):