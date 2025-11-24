Black Week 2025: Campingzubehör bis 50 % günstiger shoppen

Die Black Week ist da – und das bedeutet nicht nur Rabattschlachten in Elektronikmärkten, sondern auch echte Preis-Kracher für Camperinnen und Camper. Wer mit dem Wohnmobil unterwegs ist oder den Urlaub im Wohnwagen liebt, kann jetzt richtig sparen: Bei Fritz Berger und Camping Wagner purzeln die Preise – mit Nachlässen von bis zu 70 Prozent auf ausgewähltes Campingzubehör. promobil hat sich durch die Angebote geklickt und die spannendsten Deals für Camper herausgefiltert.
Die Schnäppchen decken fast alle Campingbereiche ab. So gibt es die Berger LiFePO₄-Batterie mit 120Ah und Bluetooth-Anbindung aktuell für rund 335 Euro – das ist die Hälfte des ursprünglichen Preises. Wer lieber eine mobile Stromlösung sucht, findet mit der EcoFlow Delta 3 Powerstation (1kWh, 1.800W) einen starken Allrounder mit satten 24% Rabatt. Und auch an der Campingtisch-Front wird gespart: zum Beispiel der Westfield Expedition mit 115 × 70 cm großer Platte liegt im Aktionszeitraum deutlich unter Normalpreis.
Kompressorkühlboxen mit bis zu 33 % Rabatt
Berger MCX 35 Kompressor Kühlbox
Mit 35 Litern Volumen, digitalem Display und 3‑stufigem Batterieschutz ist diese Box optimal für autarke Reisen. Dank 33 % Rabatt ist sie besonders preiswert für ihre Ausstattung.
Kaufen: Berger MCX 35 Kompressorkühlbox
Plug-in Festivals IceCube 25 DUAL Kühlbox
Diese kompakte Kühlbox kühlt bis –18 °C, läuft auf 12/24/230 V und ist für Busse, Vans und Zelte gleichermaßen geeignet. Mit bis zu 32 % Rabatt ein spannendes Schnäppchen für Festival- und Wochenendcamper.
Bordbatterien und Powerstations bis zu 50 % günstiger
Berger LiFePO4 Batterie 120 Ah mit Bluetooth
Die Bluetooth-Funktion erlaubt die Batteriekontrolle per App, die Lithium-Technik spart Gewicht und erhöht die Zyklenfestigkeit. Es gibt auch ein Modell mit Heizung. Mit 120 Ah Kapazität liefert sie genug Energie für mehrere Tage autarkes Campen. 50 % Rabatt machen sie zu einem Top-Deal für alle, die auf autarke Stromversorgung setzen.
Kaufen: Berger LiFePO4 Batterie 120 Ah - ab 335 Euro.
EcoFlow Delta 3 Powerstation
Mit 1.024 Wh Kapazität und 1.800 W Ausgangsleistung versorgt die EcoFlow Delta 3 zuverlässig Geräte wie Kaffeemaschine, Kühlbox oder Laptop – ideal für autarkes Camping. Dank Lithium-Eisenphosphat-Technologie (LiFePO4) hält der Akku bis zu 3.000 Ladezyklen, per App lassen sich alle Daten bequem überwachen. Aktuell ist die Powerstation mit 24 % Rabatt zu haben.
Kaufen: EcoFlow Delta 3 tragbare Powerstation - ab 587 Euro.
Anker Solix C1000 Gen2 Powerstation
Die 1024 Wh Speicherkapazität reichen auch für größere Verbraucher wie Kühlboxen oder Kaffeemaschinen. Eine moderne Lösung mit LiFePO4-Zellen und erweiterbarem Speicher.
Kaufen: Anker Solix C100 - ab 599 Euro.
Campingmöbel mit bis zu 34 % Rabatt
Dometic Zero Concrete Klapptisch
Ultraleicht, höhenverstellbar und mit wetterfester Oberfläche – dieser Tisch passt selbst in enge Stauräume. Dank 34 % Rabatt eine gute Wahl für Minimalisten mit Designanspruch.
Kaufen: Dometic Zero Concrete - ab 119 Euro.
Westfield Expedition Campingtisch
Mit einer Tischfläche von 115 x 70 cm bietet der Westfield Expedition ausreichend Platz für Mahlzeiten oder Spiele. Dank höhenverstellbarer Beine (63–70 cm) steht er auch auf unebenem Boden sicher, das Alugestell sorgt für ein niedriges Gewicht von nur 6,3 kg. Die wetterfeste Oberfläche und die kompakte Klappfunktion machen ihn zum vielseitigen Begleiter, den es gerade mit 25 % Rabatt gibt.
Kaufen: Westfield Expedition Campingtisch – ab 99 Euro.
Crespo Air-Select Campingstuhl
Der ergonomisch geformte Stuhl mit atmungsaktiver Bespannung bietet hohen Sitzkomfort bei kompaktem Packmaß. 30 % Rabatt machen ihn zum attraktiven Angebot.
Kaufen: Crespo Air Select Campingstuhl - ab 139 Euro.
Brunner Rebel Pro Campingstuhl-Set
Dieses Set mit zwei Stühlen kombiniert Stabilität, Komfort und exklusives Design für entspannte Stunden am Platz. Die "Camping Wagner Edition" spart mit bis zu 29 % ordentlich im Doppelpack.
Kaufen: Brunner Rebel Pro Campingstuhl-Set - ab 200 Euro.
Grillen, Kochen und Backen für 36 % weniger
Enders Urban II Pro Gasgrill
Kompakt, leistungsstark und mit Deckelthermometer – ideal für Steaks, Pizza oder Gemüse unterwegs. Dank 28 % Rabatt sind 180 Euro ein guter Preis, um mit dem Grill die mobile Campingküche aufzurüsten.
Kaufen: Enders Urban Pro Gasgrill ab 180 Euro.
abien Magic Elektrogrill
Der flache Elektrogrill bietet gleichmäßige Hitzeverteilung und ist perfekt für Balkon, Camper oder Vorzelt. Mit 36 % Rabatt besonders interessant für Camper, die auch mal im Wohnmobil oder Wohnwagen grillen möchten.
Kaufen: abien Magic Elektrogrill ab 160 Euro.
Omnia Campingbackofen Set (5-teilig)
Der Omnia Campingbackofen hat eine niebelungentreue Fangemeinde und das zu Recht. Er backt im Wohnmobil oder Wohnwagen für Aufläufe, Brötchen oder Kuchen – ganz ohne festen Ofen. Dieses fünfteilige Set mit Silikonbackform, Auflaufgitter und Transporttasche spart mit 29 % und liefert gleich alle praktischen Zubehörteile mit.
Kaufen: Omnia Campingbackofen Set ab 70 Euro.
Verbrauchsartikel bis zu 50 % günstiger
Berger Fresh Blue Sachets Sanitärzusatz 15 Tabs
Einfache Handhabung durch vordosierte Tabs: Die Fresh Blue Sachets werden in die Toilettenkassette gegeben und sind ideal für unterwegs. Mit 38 % Rabatt auch als Vorratspack interessant.
Berger Fresh Blue Sanitärflüssigkeit, 2,5 l
Sanitärflüssigkeit ist der Klassiker für mobile Kassettentoiletten in Wohnmobilen. Während der Black Week gibt es die 2,5-Liter-Flasche von Berger mit satten 50 % Rabatt. Ein Muss für saubere Campingbäder.
Kaufen: Berger Fresh Blue Sanitärflüssigkeit – ab 5 Euro.
Camping Wagner BLUE Sanitärflüssigkeit, 2 l
Die Sanitärflüssigkeit von Wagner wirkt zuverlässig gegen Gerüche und fördert die Zersetzung im Fäkalientank in Toilettenkassetten von Wohnmobilen und Wohnwagen. Mit 47 % Rabatt aktuell extrem günstig.
Kaufen: Camping Wagner BLUE 2 Liter - ab 7 Euro.