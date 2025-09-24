Markenverzeichnis öffnen
Wohnwagen
Neuheiten

Wohnwagen mit Showeffekt: Heck auf, Küche raus – so kocht der Lume Expedition

Lume Expedition Wohnwagen (2026)
Heck auf, Herd an - Caravan mit Outdoor-Küche

Premium-Gasherd, Edelstahlspüle und Gastro-Kühlschublade – dieser Wohnwagen setzt auf eine Outdoor-Küche der Extraklasse. Innen liegt der Fokus dafür auf anderen Bereichen.

Veröffentlicht am 24.09.2025
f_Lume_Expedition_Klappe
Foto: Simon Ribnitzky

Was aussieht wie eine massive Rückwand, verwandelt sich auf Knopfdruck in ein echtes Highlight auf dem Campingplatz – zumindest bei gutem Wetter. Die große Klappe am Heck des Lume Expedition schwingt hoch – und gibt den Blick auf eine Außenküche frei, die Hobbyköche staunen lässt.

Luxus-Außenküche: Kochen wie die Profis

Statt einer spartanischen Outdoor-Zeile gibt’s am Heck des Lume-Wohnwagens eine vollwertige Kochstation. Drei PITT-Brenner sind flächenbündig in die Arbeitsplatte integriert – robust, windgeschützt und absolut chefkoch-tauglich. Die hochwertigen Gasherd-Kochfelder kommen vor allem in Profi- und Luxus-Küchen zum Einsatz. Sie zeichnen sich durch eine besonders feines Flammenmanagement sowie eine starke Kochflamme aus.

Daneben glänzt eine große Edelstahlspüle mit integriertem Frischwasseranschluss – also kein Extra-Wasserkanister für die Heckküche, den man schleppen müsste. Eine Kühlschublade, wie man sie sonst aus der Gastro kennt, hält Getränke und frische Zutaten auf Idealtemperatur. Dazu gibt’s Schubladen, Staufächer und sogar einen versteckten Mülleimer.

f_Lume_Expedition_Kühlschublade
Simon Ribnitzky

Auch eine Kühlschublade fehlt der Küche nicht.

Alles wirkt durchdacht. Nichts wackelt. Und alles ist dort, wo man es intuitiv erwartet. Perfekt also für die Sterne-Küche unter Sternen.

Mehr Raum für Schlafkomfort

Auf eine Innenküche verzichtet der Lume Expedition ganz bewusst. Wer im Wohnwagen kochen möchte, greift zum Schwestermodell "Nordic".

Der Clou: Innen bleibt dadurch im Lume Expedition mehr Raum für das, was vielen Camperinnen und Campern wirklich wichtig ist: das Bett. Statt Kochzeile gibt’s ein Kingsize-Bett unter einem riesigen Panoramadach (180 x 200 cm). Optional bekommt der Lume Expedition mit einem Umbausatz für eine zusätzliche Schlafgelegenheit, die 110 x 200 cm groß ist.

f_Lume_Expedition_Bett
Simon Ribnitzky

Vom riesigen Doppelbett gewährt ein großes Panorama-Dachfenster freien Blick in die Sterne.

Beim Hauptbett sind die Sterne inklusive: Das Dach verfügt über ein Panoramafenster, das sich via Knopfdruck öffnet. Ein Fliegengitter dafür ist serienmäßig eingebaut.

Verarbeitung auf Manufaktur-Niveau

Die Verarbeitung des Wohnwagens ist hochwertig. Aluminium, Filz, Holz dominieren – kein Kunststoff-Overload. Der Look erinnert auch dadurch eher an ein Designer-Loft als an einen klassischen Caravan.

Auch beim Gewicht macht der Lume Expedition keine Kompromisse. 2.200 Kilo Leergewicht sprechen für massive Qualität – verlangen aber auch nach einem passenden Zugfahrzeug und einem größeren Führerschein.

Lume Modellübersicht: Expedition, Nordic und Traveler

Die niederländische Marke Lume bietet derzeit drei Baureihen, die sich klar voneinander abgrenzen. Alle Modelle setzen auf dieselbe Designsprache und hochwertige Materialien – unterscheiden sich aber im Nutzungsfokus deutlich.

  1. Der hier vorgestellte Lume Expedition ist der Outdoor-Profi mit der ikonischen Außenküche – ideal für alle, die draußen leben und kochen wollen. Länge: 6,94 m. Maximales Gesamtgewicht: 2,5 t. Preis: ab 119.950 Euro
  2. Der Lume Nordic bringt dieselbe Optik, aber mit klassischer Innenküche – für alle, die auch bei Regen und Kälte nicht auf Innenkomfort verzichten wollen. Länge: 6,94 m. Maximales Gesamtgewicht: 2,5 t. Preis: ab 114.950 Euro.
  3. Und der Lume Adventure, ehemals Traveler (Hier haben wir den Lume Traveler im Test), ist die ursprüngliche, kompaktere Variante, etwas leichter und besonders für Paare oder Einzelreisende gedacht. Länge: 5,19 m. Maximales Gesamtgewicht: 1,5 t. Preis: ab 69.950 Euro.
