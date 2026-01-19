Darin kann man campen?! Wohnwagen-Exoten auf der CMT 2026

Alle kennen die Wohnwagen in den Standardformaten der großen Marken, die sich neben Design, Raumaufteilung und der Preisgestaltung in den meisten Fällen nicht bahnbrechend voneinander unterscheiden. Hier mal ein großes Bad im Heck, da mal eine bessere Küche und mehr Steckdosen als gewohnt. Doch auch experimentierfreudige und wirklich mutige Marken findet man, beispielsweise die französische Marke Beauer, die seit einigen Jahren immer wieder ihren Ziehharmonika-Wohnwagen in Stuttgart zeigt.

Die ungewöhnlichsten Wohnwagen der CMT 2026 Auf der diesjährigen CMT-Messe in Stuttgart haben wir weitere Exoten-Wohnwagen entdeckt und uns einen Eindruck von ihnen gemacht. Da gibt es unter anderem federleichte Modelle aus GFK, die ausschließlich aus einem Bett bestehen und unter 10.000 Euro zu haben sind, Wohnwagen im tollen Retro-Look mit großen Außenküchen, spezielle Offroad-Caravans und viele weitere Modelle mit durchdachtem Design und besonderer Ausstattung.

Die Betonung liegt hier auf "durchdacht", denn diese Wohnwagen sollen nicht nur außergewöhnlich aussehen, sondern bedienen ganz spezielle Nischen, welche von den großen Marken oft vernachlässigt werden. Perfekt für alle Camperinnen und Camper, die wirklich mal nach etwas Abwechslung bei der Caravanauswahl suchen.

Kleox Mini-Wohnwagen

Andreas Becker Beide Kleox-Modelle wiegen nur rund 220 Kilogramm.



Die wohl kleinsten Wohnwagen der CMT kommen aus Leipzig: die Modelle von Kleox. Viel mehr als eine rollende Schlafkabine sind die als GfK-Monocoque gefertigten Minis eigentlich nicht. Doch das macht sie ungemein unkompliziert einsetzbar. Denn die insgesamt nur 3,20 Meter langen und 1,80 Meter breiten Kleox-Modelle wiegen nur rund 220 Kilogramm, können somit von fast jedem noch so kleinen Auto gezogen werden.

Auswählen kann man zwischen dem Modell Shelter Travel mit großer Heckklappe und dem Modell Festival mit seitlicher Tür. Die Liegefläche in der Kabine erreicht etwa 210 mal 126 Zentimeter, bei 115 Zentimeter Innenhöhe kann man immerhin aufrecht sitzen. Dazu ist so ein Kleox-Modell ausgesprochen günstig: ab 6.290 Euro geht es los.

Leichtgewichtiger Mini von Kuckoo

Andreas Becker Das Aufstelldach schafft zwei zusätzliche Schlafplätze.



Die Miniwohnwagen von Kuckoo aus Baden-Württemberg richten sich an Menschen, die sich unterwegs nicht mit zu viel Technik überfrachten wollen und beste Handwerkskunst zu schätzen wissen. Jüngstes Modell ist der Max, der anders als sein Schwestermodell Bruno nicht aus Holz, sondern aus Sandwichplatten gefertigt wird. Das macht ihn mit einem Leergewicht von etwa 500 Kilogramm noch leichter.

Charakteristisch ist die ausziehbare Küche, die jedoch auch problemlos im Innenraum genutzt werden kann. Wer mag, bekommt noch ein Aufstelldach mit Bett obendrauf. Auch unten ist dank der quaderartigen Form erstaunlich viel Platz vorhanden, stehen kann man im Max aber nicht. Die Preise beginnen bei rund 17.000 Euro.

Aluminium-Hingucker von Lume

Simon Ribnitzky Aluminium-Außenhaut und große Heckklappe machen den Lume Adventure zum Hingucker.



In einer ganz anderen Preisliga spielt der Lume Adventure aus den Niederlanden. Für den kleinen Wohnwagen mit der auffälligen Aluminium-Außenhaut müssen Interessenten mindestens rund 70.000 Euro auf den Tisch legen. Im Fall des Adventure bekommen sie dafür einen inklusive Deichsel 5,19 Meter kurzen Wohnwagen, der mit 2,19 Meter Höhe zudem recht flach bleibt.

Auch wenn der Lume kein Leichtgewicht ist – sein Eigengewicht beträgt rund 1.200 Kilogramm – eignet er sich wegen der geringen Höhe auch für elektrische Zugfahrzeuge. Stehhöhe darf man im Innenraum allerdings nicht erwarten. Es ist jedoch Platz für ein großzügiges Doppelbett, eine Kommode und einen flexiblen Tisch. Hingucker ist die riesige Heckküche, die zum Vorschein kommt, wenn man die große Heckklappe nach oben schwingt.

Aerodynamischer Transportcaravan von The Cuber

Simon Ribnitzky Kennzeichen bleibt aber die große Heckklappe, durch die sich auch Sportgerät bequem einladen lässt.



Ähnlicher Name, anderes Konzept: Beim The Cuber Adventure Aero handelt es sich um einen flexiblen Transportcaravan mit voller Stehhöhe. Neu beim Aero ist die schräge Bugwand, bisher kamen die Modelle mit einer geraden Wand für maximales Innenraumvolumen. Laut Hersteller haben Kunden verstärkt nach einer aerodynamischeren Front gefragt. Konkrete Tests, wie viel Sprit oder Strom sich mit der neuen Front sparen lässt, hat The Cuber aber noch nicht gemacht.

Der Adventure Aero ist 5,30 Meter lang, exakt zwei Meter breit und wahlweise 2,65 oder 2,75 Meter hoch, bleibt mit einem Leergewicht ab 900 Kilogramm aber recht leicht. Über die große Heckklappe lassen sich beispielsweise auch Motorräder einladen. Der Transportcaravan lässt sich aber auch überaus wohnlich ausbauen, etwa mit festem Toilettenraum und Küche im Bug sowie einer flexiblen Sitzgruppe. Ein Hubbett ermöglicht es, über der Ladung zu schlafen. Das ausgestellte Modell kostet inklusive Heizung, Markise und Toilette rund 32.500 Euro.

Großer Teardrop von Miniatouring

Simon Ribnitzky Typisch Miniatouring ist aber auch die Ausziehküche für draußen.



Miniatouring aus Rheinland-Pfalz ist vor allem für kleine Teardrop-Wohnwagen bekannt, hat aber mit dem Miniatouring M24 auch ein etwas größeres Modell im Portfolio. Die charakteristische tropfenförmige Außenhaut bleibt erhalten. Der M24 wiegt leer nur etwa 840 Kilogramm, trotz Außenmaßen von immerhin 5,25 Meter Länge, 2,15 Meter Breite und 2,38 Meter Höhe.

Im Innenraum ist Platz für eine große U-Sitzgruppe, die für die Nacht zum Bett für zwei Personen umgebaut wird. Im Bug baut der Hersteller eine große L-Küche mit viel Stauraum ein. Zudem verfügt der clevere Minicamper aber auch über eine ausziehbare Außenküche. Der Miniatouring M24 startet bei 25.890 Euro.