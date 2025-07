Miniatouring M23: Mini-Wohnwagen mit Offroad-Fähigkeiten aus der Höhle der Löwen

Koch- und Spülkombis für Innen und Außen können ergänzt werden, wahlweise für mobiles Gas oder fest montierte Systeme. Im Miniatouring M23 ist ein mobiler Gaskocher unter Umständen die sinnvollere Option. Er kann nämlich in der Innen- und der Außenküche genutzt werden. Solarpanel, Lithium-Ionen-Batterien und LED-Ambiente-Beleuchtung sorgen für Autarkie unterwegs. Für raue Strecken empfiehlt sich die Offroad-Bereifung mit robusteren Felgen. Selbst Wunschfarben für Außenwand, Filz oder Polster sind wählbar – so wird jeder M23 zum Einzelstück.

Jeder M23 wird in Deutschland gefertigt – nicht am Fließband, sondern in Handarbeit. Miniatouring bietet seinen Kunden eine hohe Individualisierbarkeit. Fahrwerk, Außenfarbe und Technik lassen sich nach Wunsch konfigurieren. Dieses Maß an Anpassbarkeit ist selten in der Welt der Mini-Caravans. Gleichzeitig legt das junge Unternehmen Wert auf nachhaltige Materialien und eine langlebige Konstruktion. Wer ein Unikat sucht, findet hier das passende Konzept.