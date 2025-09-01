Polnischer Familienwohnwagen: Niewiadow N-Lazur 4 Family im Check

Der polnische Hersteller Niewiadow zeigt auf dem Caravan Salon Düsseldorf in Halle 11 den neuen N-Lazur 4 Family. Der kompakte Wohnwagen bringt in der Basisversion rund 795 Kilogramm auf die Waage und bietet dennoch vier vollwertige Schlafplätze, ein Bad mit Dusche sowie eine Küchenzeile.

Damit eignet er sich besonders für Familien, die mit einem Zugfahrzeug mit überschaubarer Anhängelast reisen möchten. Zudem bietet der kleine Wohnwagen ein gutes Preisleistungsverhältnis: ab etwa 18.000 Euro erhält man einen GFK-Sandwich-Aufbau und ein AL-KO-Chassis. Was uns bei unserem Rundgang durch den neuen Wohnwagen im Detail aufgefallen ist, sehen und hören Sie im Video.

Der Grundriss: mehr Platz im Bug Von außen fällt sofort die eckige Form ins Auge. Zwar sind die Dachkanten des N-Lazur 4 Family deutlich abgerundet, dennoch fehlt die typische Bugwölbung. Dadurch entsteht innen Platz für die gemütliche, wagenbreite Dinette. Die ist gleichzeitig auch das Elternbett und wird mithilfe der Rückenpolster zum Querschläfer-Bett mit 2,05 x 1,45 m umgebaut.

Im Heck befindet sich ein Etagenbett mit zwei 65 Zentimeter breiten und knapp zwei Meter langen Betten, wobei das obere Bett bis 60 Kilogramm belastbar ist – ideal also für Kinder. Ebenfalls wichtig bei so vielen Mitreisenden: der Kleiderschrank neben der Sitzgruppe.

Ein eigenes Badezimmer mit Dusche, Kassettentoilette und Warmwasserboiler sorgt für Unabhängigkeit auf Reisen, während die Küche mit Spüle, Zwei-Flammen-Kocher und Kühlschrank samt Gefrierfach die Grundversorgung sicherstellt. Allerdings ist sie, den kompakten Maßen geschuldet, nicht besonders groß. Insbesondere der Kühlschrank fällt mit knapp 57 Litern etwas klein aus. Wer sich daran stört, findet ein größeres Modell in der Aufpreisliste.

Für angenehmes Licht und Belüftung sind LED-Innenleuchten sowie zwei Dachluken mit Verdunkelung und Rollos verbaut. Das AL-KO-Fahrwerk mit gebremster Achse, Stoßdämpfern und 100 km/h-Zulassung ist eine solide Basis für die Preisklasse.

Technische Daten: Niewiadow Lazur 4 Family

Ingolf Pompe Der N-Lazur 4 Family ist ein Familienwohnwagen der kompakten und leichten Art mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.



Zulässiges Gesamtgewicht

: 900 kg (bis 1.000 kg möglich) Außenmaße

: ca. 5,60 m Länge (inkl. Deichsel), 2,15 m Breite, 2,40 m Höhe Innenmaße

: ca. 4,10 m Länge × 2,05 m Breite × 1,82 m Höhe Eigengewicht

: rund 795 kg Kompakt und dennoch familiengerecht

Ingolf Pompe Die geräumige Sitzgruppe, vier Schlafplätze, vollständiges Bad und eine kompakte Küchenzeile machen den N-Lazur 4 Family familientauglich – mit kleineren Kompromissen.

