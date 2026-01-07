Evotrex PG5: Wohnwagen-Kraftwerk erzeugt Energie und lädt Elektroautos

Der Evotrex PG5 definiert neu, was ein Wohnwagen als Energiequelle leisten kann. Der Hersteller präsentiert ihn als den weltweit ersten "power-generating RV trailer" (stromerzeugenden Wohnwagen), der seinen eigenen Strom generiert. So kann der Wohnwagen das Elektro-Zugfahrzeug unterwegs laden und daheim sogar das Haus mit Energie versorgen oder Strom ins Netz speisen – er ist damit ein V2G-Caravan und bedient die sogenannte Vehicle-to-Grid-Technologie. Er ist ein Stromspeicher, der Energie speichert und bei Bedarf wieder dem Stromnetz zur Verfügung stellt.

Mit viel nutzbarer elektrischer Kapazität an Bord und einem digitalen Energiemanagement will der Newcomer aus Kalifornien Maßstäbe im Segment der autarken und elektrischen Caravans setzen. Nicht umsonst stellt der Hersteller seine beiden Modelle Evotrex PG5 Pioneer und Atlas erstmals auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas vor, wo es bei den Automobilanwendungen eher um Connected- und Smart-Mobility, denn um Motoren und Leistungskennwerte geht.

Die Zahlen sprechen für sich: Mindestens 268 kWh elektrische Kapazität pro Lade-/Tank-Zyklus sollen den Evotrex PG5 zum Kraftwerk auf Rädern machen. Damit sind laut Hersteller mehrere Wochen autarkes Camping möglich – mit Kühlung, Kochen und Heizen. Die Energie stammt aus einem modularen Mix:

43-kWh-LFP-Batterie

1,5 kW Solarpanels auf dem Dach

Gasgenerator "Horizon" mit 225 kWh

Rekuperation beim Ziehen Rollende Ladestation: Wohnwagen lädt Zugfahrzeug So kann der Wohnwagen kontinuierlich Energie erzeugen, egal ob im Stand oder während der Fahrt. Ein in die Bordelektronik integrierter Off-Grid-Rechner hilft bei der realistischen Planung der Kapazitätsreserven – angepasst an Verbrauch, Wetter und Reisedauer. Das System registriert genau, wie oft gekocht, geduscht oder sich gewaschen wird und wie viel Energie die Solarmodule nachliefern. Daraus ermittelt es die aktuelle Restlaufzeit von Akku und Gasgenerator.

Evotrex Mit bis zu 60 kW Leistung kann der Evotrx PG5 Atlas über den NCAS-Ladeport Elektroautos laden. Das ersetzt keine Ladestopps, erhöht die Reichweite trotzdem.

RangeBoost heißt die Funktion, die den Evotrex PG5 zur fahrenden E-Ladesäule macht. E-Fahrzeuge büßen mit Caravan deutlich Reichweite ein, der Evotrext PG 5 gleicht einen Teil davon wieder aus. Er kann E-Autos über einen NACS-Ladeport während Standzeiten aktiv mit Energie versorgen – V2V-Charging (Vehicle to Vehicle). Dabei fließt der Strom gezielt vom Trailer zur Fahrzeugbatterie – gesteuert vom intelligenten Power-Management des PG5.

Beim Pioneer-Modell kommt die Energie fürs Auto aus der Caravan-Batterie (6kW/AC), bei der teuren Atlas-Variante sitzt der Ladeanschluss vorn am Gasgenerator (60kW/DC). Damit ersetzt der Evotrex PG5 zwar keine Stopps an der Ladesäule, er verlängert aber die Reichweite dazwischen. Weil Ladeparks mit Platz für Gespanne mit E-Autos nicht überall leicht zu finden sind, eine nützliche Funktion.

Aktives Fahrwerk sorgt für Spurtreue auf jedem Terrain Fahrdynamisch zeigt der Evotrex PG5, dass er für mehr gebaut ist als den Campingplatz. Das verstärkte Automobilchassis mit Doppelachse und All-Terrain-Bereifung sorgt für sicheren Stand und ruhigen Lauf – egal ob auf Schotterpisten oder Autobahnetappen. Besonders praktisch: Die höhenverstellbare Luftfederung passt sich dem Untergrund an. Höher im Gelände, flacher und windschnittiger auf der Straße.

Für zusätzlichen Schub sorgt das integrierte Active Power Assist System: Ein Elektromotor am Trailer liefert bei Bedarf aktives Drehmoment, das per Sensor an der Deichsel gesteuert wird. So entlastet der Wohnwagen das Zugfahrzeug, spart Energie und verbessert die Reichweite – vor allem bei E-Autos ein echter Vorteil. Einmal abgekoppelt, übernimmt dasselbe System die Rangierhilfe: Per App lässt sich der PG5 zentimetergenau an die richtige Position manövrieren. Komfort, der ins Detail geht.

Wohnen im Evotrex PG5: wie zu Hause – mit Terrasse Im Evotrex PG5 schläft es sich auf einem festen Queensbett – ergänzt durch eine umbaubare Dinette für zwei weitere Erwachsene. Die Küche ist voll ausgestattet mit Induktionskochfeld, Kombination aus Ofen, Mikrowelle und Heißluftfritteuse, großem Kühlschrank und Dunstabzug. Alles gasfrei, effizient und leise im Betrieb. Im Bad wartet ein vollwertiges Trockenbad mit separater Dusche und Toilette.

Große Fenster mit Fliegenschutz lassen Licht und Luft ins Innere, während das durchdachte Lichtkonzept für Atmosphäre sorgt. Das Highlight: die motorisierte Terrasse am Heck. Mit einem Knopfdruck entsteht eine 4 m² große Lounge – ideal zum Entspannen oder als Rampe für Bikes und Boards. Innen und außen verschmelzen.

Evotrex Klappe runter, Terrasse raus, Blick nach draußen genießen: Der Evotrex PG5 bietet viele spannende Funktionen und Ausstattungselemente.

Steuern lässt sich das alles über ein Tablet, das als Bedienpanel im Wohnwagen hängt, oder per Smartphone-App mobil. Der PG5 lässt sich wie ein vernetztes Haus steuern: Licht, Temperatur, Lüftung, Füllstände von Tanks und Batterie, Kameras und Positionierung. Sogar das Rangieren klappt per App – unterstützt von Elektromotor und Kamerasystem. Der Trailer parkt sich auf Wunsch selbstständig ein. Wer will, lässt die motorisierte Terrasse ausfahren, richtet den Sonnenschutz aus und lädt parallel das E-Bike.

Mobiles Kraftwerk für Zuhause Nicht nur unterwegs überzeugt der Evotrex PG5 mit Energie. Auch im Alltag zeigt er Potenzial: Als V2H-System (Vehicle-to-Home) stellt der Trailer bei Stromausfall Energie fürs Eigenheim bereit. Batterie und Generator übernehmen automatisch – stunden-, teils tagelang. Damit wird der Wohnwagen zur mobilen Powerwall – mit dem Unterschied, dass sie bei Bedarf einfach mitkommt. Für abgelegene Grundstücke oder Notfälle eine echte Option.

Evotrex PG5: technische Daten und Preis Länge / Breite / Höhe: 8,73 m × 2,44 m × 2,87 m

8,73 m × 2,44 m × 2,87 m Technisch zulässiges Gesamtgewicht: Pioneer 4.310 kg; Atlas 4.490 kg

Pioneer 4.310 kg; Atlas 4.490 kg Leergewicht: Pioneer 3.785 kg; Atlas 4.035 kg

Pioneer 3.785 kg; Atlas 4.035 kg Wassertanks: Frischwasser 208 Liter, Grauwasser 189 Liter; Schwarzwasser (Toilette) 132 Liter

Frischwasser 208 Liter, Grauwasser 189 Liter; Schwarzwasser (Toilette) 132 Liter Grundpreis (UVP USA): Pioneer circa 112.000 Euro, Atlas circa 149.000 Euro