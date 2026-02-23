Schnell gemacht, aber illegal! Ducato Tank von 60 auf 90 Liter erweitern

Es klingt so verlockend und einfach, was ein Wohnmobil-Händler in seinem neuen Video erzählt. Er hat einen Campingbus auf Basis des Fiat Ducato versehentlich mit einem 60-Liter-Tank konfiguriert, die Kundinnen wollen aber fast ausschließlich den Tank mit 90 Litern Volumen. Kein Problem für den Händler. Der Umbau vom kleinen auf den großen Tank ist ganz einfach und dauert nur 30 Minuten. Schon fahren mögliche Käuferinnen im Campingbus mit großem Tank los – und großem Problem. Denn die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs ist damit erloschen.

Fiat Ducato: 60-Liter-Tank und 90-Liter-Tank baugleich Das Video, das seit einigen Tagen auf Youtube zu sehen ist, hat ein Thema aufgebracht, das Wohnmobilfans schon seit längerer Zeit umtreibt. Tankgeber-Tuning am Fiat Ducato Typ 250. Die Botschaft: Der Ducato 60-Liter-Tank sei in Wahrheit ein 90-Liter-Tank. Fiat hat das Füllvolumen nur künstlich begrenzt. Das geschieht durch einen Entlüftungsstutzen am Tankgeber, der direkt unter dem Tankdeckel sitzt, der durch eine Klappe zwischen den Cockpitsitzen erreicht werden kann. Es handelt sich um ein etwa 20 Zentimeter langes Rohr. Bis dahin stimmt die Schilderung. Einfach abschrauben dürfen den Entlüftungsstutzen aber weder die Halterinnen der Wohnmobile auf Ducato-Basis, noch irgendwelche gut ausgebildeten Mechaniker in Fachwerkstätten.

Ingolf Pompe Der Fiat Ducato ist das beliebteste Basisfahrzeug für Wohnmobile und Campingbusse wie den LMC Cruiser T 740 EL.

Deshalb ist Tankgeber-Tuning am Ducato verboten Bernd Wachtel, Leiter des Bereichs Aufbauhersteller Fiat Professional Deutschland, kennt das Thema und beobachtet es mit Sorge. Seine Aussage ist eindeutig: "In dem Moment, in dem der Füllstandbegrenzer weg ist, erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs." Wer das Plastikröhrchen entfernt, verändert das Leergewicht und entscheidende Werte, die in der Fahrzeugsoftware hinterlegt sind. Der Datensatz im System muss die gesamte Grundkonstruktion abbilden, Tankgröße inklusive. Sonst erhält niemand ein gültiges CoC-Dokument.

Nachträglich kann eine Fachwerkstatt die Daten im System nicht anpassen. Denn dafür müssten sie bei der Fiat-Zentrale den Zugang zur passenden Software beantragen. Fiat lehnt solche Anfragen in der Regel ab, weil dadurch weder Sicherheit noch Produkthaftung gewährleistet ist.

Die Risiken nach einem illegalen Umbau Technisch funktioniert ein Wohnmobil oder Campingbus auf Fiat Ducato Basis nach einem Tankgeber-Tuning zwar. Die Betriebserlaubnis erlischt damit aber. Das heißt, Prüfer bei der HU müssen es stilllegen. Selbst wenn die Sachverständigen das Tuning übersehen, droht den Halterinnen und Haltern ein Bußgeld, wenn sie von der Polizei kontrolliert und erwischt werden. Dazu gibt es Punkte und eine Stilllegung. Noch gravierender wird es nach einem Unfall. Gutachter untersuchen dann jedes Detail. Sie prüfen das Leergewicht und sie vergleichen die Daten mit den Papieren. Wer hier keine Betriebserlaubnis hat, verliert in der Regel den Versicherungsschutz.

Warum gibt es Wohnmobile mit 60-Liter-Tank? Dass Tankgeber-Tuning ausgerechnet in der Caravaning-Industrie ein Thema ist, hat Gründe. Wohnmobilhersteller kämpfen um jedes Kilogramm. Die magische Grenze liegt bei 3,5 Tonnen – bis dahin genügt der normale Pkw-Führerschein. Um dieses Ziel zu erreichen, ordern sie bei bestimmten Modellen den Fiat Ducato mit 60-Liter-Tank statt mit 90-Liter-Tank und kombinieren ihn oft mit leichteren Kunststoff-Blattfedern. So sparen sie rund 25 Kilogramm Leergewicht, die dem Kunden als Zuladung für Gepäck, Fahrräder oder eine größere Gasanlage zur Verfügung stehen.

Manche Hersteller bieten Wohnmobile oder Campingbusse in der Grundausstattung mit 60-Liter-Dieseltank an und verlangen für den großen Tank Aufpreis. Bei Sunlight liegt der unter 50 Euro, bei anderen Marken deutlich höher. Das ist ein Hebel, über den die Not der Kundinnen ausgenutzt werden kann. Stand jetzt ist es nämlich die einzige legale Möglichkeit, ein Ducato-Wohnmobil mit 90-Liter-Dieseltank zu bekommen.