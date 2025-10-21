B-Führerschein bis 4,25 t: Das verlangt die EU in der Zusatzschulung

3.500 Kilo – so lautete bislang die Gewichtsgrenze für den B-Führerschein. Wer schwerer unterwegs sein wollte, musste zur Klasse C1 greifen. Mit der heute im EU-Parlament beschlossenen vierten Novelle der Führerscheinrichtlinie bringt die EU Bewegung ins Spiel: Künftig dürfen Inhaber eines B-Führerscheins bestimmte Fahrzeuge – etwa Wohnmobile – bis zu 4,25 Tonnen Gesamtgewicht lenken, sofern sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Die genaue Ausgestaltung dieser Voraussetzungen ist den Nationalstaaten überlassen. Was auf Camper zukommen könnte, die ihren B-Führerschein auflasten wollen, lässt sich jedoch schon aus der Führerscheinrichtlinie herauslesen.

Laut Artikel 6 der Richtlinie dürfen Inhaber eines B-Führerscheins künftig Wohnmobile und Campingbusse bis 4,25 Tonnen führen, sofern sie zwei Jahre Fahrerfahrung haben und entweder eine Schulung absolvieren oder eine Prüfung bestehen – oder beides.

EU hebt Ladungssicherung als Inhalt hervor

Die Führerscheinrichtlinie setzt zwar nur einen Rahmen, einige Kernpunkte zur Zusatzschulung lassen sich aber herauslesen. Sie muss mindestens sieben Stunden dauern, kann auf öffentlichen Straßen oder einem geschlossenen Kurs stattfinden und wird aus Theorie und Praxis bestehen. Die Fahrkenntnisse müssen auf jeden Fall zeitweise auf der Straße nachgewiesen werden. Die zentralen Inhalte ähneln denen des regulären B-Führerscheins.

In Anhang V der Richtlinie betont die EU die folgenden Inhalte:

Fahrzeugbewegung und -dynamik

Kuppeln und Entkuppeln von Anhängern

Richtige Beladung und Sicherung der Ladung

Verwendung sicherheitsrelevanter Ausstattung

Praktische Fahrübungen: Beschleunigen Verzögern/Bremsen Spurwechsel Rückwärtsfahren Ausweichmanöver Einparken Kuppel- und Entkuppelvorgang

Das Fahrzeug oder die Fahrzeugkombination müssen der Kategorie entsprechen, für die die Führerscheinauflastung konkret angefragt wurde. Herauslesen lässt sich, dass es dem Europäischen Rat, dem EU-Parlament und der EU-Kommission nicht nur um die Fahrfähigkeiten der Campenden geht, sondern generell um die Sicherheit. Mit dem Thema Ladungssicherung greift die Richtlinie einen Punkt auf, der vor allem dem Schutz der Insassen im Wohnmobil dient.

Fristen zur Umsetzung der Führerscheinrichtlinie Nachdem EU-Parlament und Europäischer Rat die neue Führerscheinrichtlinie verabschiedet haben, muss sie noch im europäischen Amtsblatt veröffentlicht werden. Danach erhält die EU-Kommission einige Monate Zeit, um die Grundlagen für die Umsetzung in den Nationalstaaten zu schaffen. Die haben danach vier Jahre Zeit (Ausnahme digitaler Führerschein), um die neuen Vorschriften ins nationale Recht zu integrieren. Im schlechtesten Fall kann es also bis 2030 dauern, bis die neuen Regeln in Deutschland gelten. In der Regel dauert eine Umsetzung aber nur zwei Jahre. Als Alternative oder sogar zusätzlich zur Schulung können die Nationalstaaten eine Prüfung durchführen, nach der der B-Führerschein bis 4,25 Tonnen freigegeben wird. Sie muss Fähigkeiten und Verhalten prüfen. Dauer und Strecke der Prüfung müssen ausreichen, um alle Kompetenzen nachzuweisen, die im Rahmen der Schulung aufgegriffen werden.