Last-Minute-Geschenke: Zehn Weihnachtsideen für große und kleine Campende

Weihnachten steht vor der Tür – und wie jedes Jahr fehlt noch das passende Geschenk für einen Campingfan in deinem Umfeld? Keine Sorge: Wer mit dem Wohnmobil reist, braucht keine teuren Technik-Gadgets oder klobigen Kram. Camper freuen sich über clevere Kleinigkeiten, die den Outdoor-Alltag besser machen – oder einfach ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Ob für Genießer, Frostbeulen oder Planer: Diese zehn Geschenkideen treffen verschiedene Campertypen und kosten meist weniger als 100 Euro. Alle lassen sich schnell bestellen, passen problemlos unter den Weihnachtsbaum – und bringen echten Mehrwert.

Mit dabei sind Geschenke für Groß und Klein, für alle, die gerne kochen, oder für jene, die es warm haben wollen. Für Naturfans, Ordnungsfreunde, kleine Mitfahrer oder große Romantiker. Egal, ob jemand sich über neue Reiseideen freut oder noch sein Reisetagebuch des letzten Jahres durchstöbert – hier ist für jeden etwas dabei.

10 Last-Minute-Weihnachtsgeschenke für CamperInnen Jedes Geschenk auf dieser Liste ist sofort lieferbar, gut durchdacht und ideal für spontane Schenker. Perfekt für alle, die noch schnell etwas Sinnvolles suchen – und dabei genau ins Schwarze treffen wollen.

Für Genussmenschen – magnetische Weingläser

silwy Die Weingläser von silwy halten dank Magneten inden Füße auf den Untersetzern und fallen nicht um.

Magnetisch Ordnung halten – und das mit Stil: Die silwy Magnet Geschenkbox hält Gläser auch auf unruhigen Straßen sicher in Position. Ideal für Camper, die abends gerne ein Glas Wein auf dem Klapptisch genießen und dabei nichts dem Zufall überlassen.



Jetzt die silwy Magnet Geschenkbox entdecken – 89,95 Euro

Für Küchenchefs – edles Messerset

Gerber Sehr leicht und sehr scharf, das ComplEAT Messersetz von Gerber.



Komplett, kompakt, clever: Das Gerber ComplEAT Messerset kombiniert Besteck, Pfannenwender und Werkzeug in einem ultraleichten Set. Für alle, die beim Outdoor-Kochen funktionales Design und durchdachte Lösungen schätzen.



Das Gerber ComplEAT Messerset gibt es bei Camping Wagner – 95,70 Euro

Für Vogelfreunde – Waldgefühle auf Knopfdruck

RELAXOUND



Einmal Waldgefühl auf Knopfdruck: Die RELAXOUND Zwitscherbox Wood sorgt mit echten Naturklängen für Entspannung pur im Camper. Für alle, die auch unterwegs nicht auf beruhigendes Vogelgezwitscher verzichten möchten.



Hier die RELAXOUND Zwitscherbox Wood erleben – 59 Euro

Für Verfrorene – Schurwolldecke

Mufflon Mufflon Blanket Logo heißt die Decke aus Schurwolle.



Die Mufflon Blanket Logo besteht aus reiner gewalkter Schurwolle – warm, robust und edel verarbeitet. Ob Lagerfeuerabend oder kalte Wohnmobilnacht: Diese Decke ist für alle, die es draußen kuschelig brauchen.



Bei Bergfreunde können Sie das Mufflon Blanket Logo bestellen – 229,95 Euro

Für Romantiker – stimmungsvolles Licht

Fritz Berger Die 2-in-1 Campingleuchte von Berger kombiniert Lichterkette und stimmungsvolle Leuchte.



Ob stimmungsvolle Lichterkette oder helle Laterne – die 2-in-1 Campingleuchte von Berger passt sich jeder Stimmung an. Für alle, die ihre Abende draußen in ein warmes Licht tauchen möchten.



Jetzt bei Fritz Berger die 2-in-1 Campingleuchte kaufen – 29,99 Euro

Für Verspielte – Wurfspiel

Helinox Mit dem HeliDrop Wurfspiel wird es unterwegs nicht langweilig.



Bewegung, Spaß und ein Hauch Wettbewerb: Der Helinox HeliDrop bringt Spielspaß auf den Campingplatz – schnell aufgebaut und superleicht zu transportieren. Ideal für Camper, die gerne gemeinsam aktiv sind.



Das Helinox HeliDrop Wurfspiel können Sie hier bestellen – 99,95 Euro

Für Bürokraten – Camperklick

STYYL Direkt an der Wohnmobiltür montieren und dann jeden einzelnen Reisetag zählen: Das geht mit dem STYYL Camperklick.



Der Camperklick ist mehr als nur ein Zählwerk – er dokumentiert Touren, Stellplätze und Urlaubstage auf einen Blick. Für strukturierte Camper, die gerne alles im Griff haben.



Hier können Sie sich den Cmperklick Camping Zähler sichern – 19,90 Euro

Für Sparfüchse – ACSI CampingCard

ACSI Campen und sparen: Das ist die Kombi, die die ACSI CampingCard 2026 verspricht.



Die ACSI CampingCard 2026 bringt Rabatte in der Nebensaison auf tausenden Campingplätzen in Europa – und das mit praktischem Campingführer. Für clevere Camper, die viel reisen und gezielt sparen wollen.



Jetzt die ACSI CampingCard 2026 bei Fritz Berger bestellen – 25,95 Euro

Für Reisesehnsüchtige – Ultimative Roadtrips mit dem Wohnmobil

Bruckmann Dieses Buch weckt das Fernweh und gibt Reisetipps: "Die ultimativen Roadtrips mit dem Wohnmobil durch Europa."

Fernweh auf Papier: "Die ultimativen Roadtrips mit dem Wohnmobil durch Europa" liefern 30 abwechslungsreiche Touren – von Skandinavien bis ans Mittelmeer. Ideal für Camper, die Inspiration für die nächste große Reise suchen oder einfach gerne im Kopf schon mal losfahren.



Jetzt das Buch Die ultimativen Roadtrips mit dem Wohnmobil bei Amazon ordern – 30 Euro

Für kleine Camper – Lego City Adventure Wohnmobil

lego Mit dem Wohnmobil von Lego erleben Kids coole Mini-Abenteuer.



Warum baut Lego eigentlich schönere Wohnmobile als die Caravaning-Industrie? Das LEGO City Abenteuer-Wohnmobil bringt Campingfreude ins Kinderzimmer – mit Kajak, Minifiguren und viel Fantasie. Für Nachwuchs-Camper, die gerne spielen, was die Großen leben.



Jetzt das LEGO City Abenteuer-Wohnmobil kaufen – 19,99 Euro