Diese 5 Packfehler im Wohnwagen machen viele Camper

Wer mit dem Caravan unterwegs ist, packt oft nach dem Motto: "Hauptsache rein, passt schon." Im Wohnwagen ist die Gefahr zwar geringer, dass einen ein herumfliegender Gegenstand direkt verletzt – aber ein abruptes Ausweichmanöver reicht, damit Gepäck verrutscht, Möbel leiden und sich im schlimmsten Fall das Fahrverhalten spürbar verschlechtert.

Damit es gar nicht erst so weit kommt, hier die fünf Klassiker – plus einfache Lösungen, die im Alltag wirklich funktionieren.

Fehler 1: "Formschluss reicht schon" Kisten, Taschen und Campingkram werden dicht an dicht gestellt. Sie "können ja nicht weg", weil alles eng anliegt.

Formschluss ist ein gutes Prinzip – aber allein oft nicht gesetzeskonform und in der Praxis zu optimistisch gedacht. Sobald sich die Ladung minimal setzt, ein Spalt entsteht oder der Caravan schräg einfedert, kommt Bewegung ins System. Und Bewegung bedeutet: Gewicht wandert. Hier hilft die Lösung zu Fehler zwei:

Fehler 2: Kein rutschhemmender Untergrund Gepäck steht bei vielen direkt auf dem glatten PVC-Boden im Stauraum (oft in Holz- oder Parkettoptik). Der Boden hat zwar mehr Reibwert als "echtes" Parkett – für Ladungssicherung reicht das aber selten. Besonders Kunststoffboxen, glatte Koffer oder Getränkekisten fangen bei Bremsen und Kurven schnell an zu wandern.

So macht man es besser:

Antirutschmatte flächig einlegen – sie erhöht den Reibwert deutlich und schützt nebenbei Boden und Möbel vor Druckstellen und Kratzern.

flächig einlegen – sie erhöht den Reibwert deutlich und schützt nebenbei Boden und Möbel vor Druckstellen und Kratzern. Wer sauber arbeiten will, schneidet mit Teppichmesser zu (oder lässt zuschneiden). Hauptsache: die Matte liegt plan und ohne Wellen. Fehler 3: Sperrstangen zu hart gespannt – oder falsch angesetzt Teleskopstützen/Sperrstangen werden gerne "mit richtig Druck" zwischen Möbel und Wand geklemmt. So sitzt es bombenfest und fühlt sich sicher an.

Warum das schiefgeht: Im Caravan steckt viel Leichtbau. Zu viel Spannung kann Kanten eindrücken, dünne Platten beschädigen oder Verkleidungen lösen. Und wenn die Stange an einer ungünstigen Stelle sitzt, rutscht sie im Ernstfall trotzdem weg – dann war’s das mit der Sicherung.

So macht man es besser:

Nur gegen stabile Flächen spannen (nicht gegen dünne Blenden).

spannen (nicht gegen dünne Blenden). Mit Gefühl arbeiten: so fest wie nötig, nicht so fest wie möglich.

arbeiten: so fest wie nötig, nicht so fest wie möglich. Mit Stangen mit Gelenken lassen sich auch schräge Flächen nutzen – das erhöht die Auflage und reduziert punktuelle Belastung. Fehler 4: Verzurren ohne echte Zurrpunkte Wer schnell und spontan handelt hängt Spanngurte gerne irgendwo ein (an Möbelteilen, Bettgestell, "wird schon halten") – oder es gibt im Stauraum schlicht gar keine Ösen/Schienen, also wird gar nicht gezurrt.

Warum das schiefgeht: Ohne definierte Zurrpunkte wird Last punktuell eingeleitet. Im besten Fall passiert nichts – im schlechteren verzieht sich etwas oder reißt aus. Und dann hält der Gurt zwar noch am Gepäck, aber nicht mehr an Ort und Stelle.

So macht man es besser:

Wer regelmäßig schweres Gepäck im Stauraum transportiert, für den sind Zurr- bzw. Airlineschienen die saubere Lösung.

die saubere Lösung. Vorteil: Die Kraft wirkt zwar an der Öse, wird aber über die Schiene auf den Untergrund verteilt. Dazu kann man Fittinge/Ösen flexibel dort setzen, wo man sie benötigt.

auf den Untergrund verteilt. Dazu kann man Fittinge/Ösen flexibel dort setzen, wo man sie benötigt. Wichtig: Die Belastungsgrenze bestimmt am Ende nicht die Öse, sondern der Möbelbau bzw. Untergrund – also sauber montieren (oder montieren lassen).

Fehler 5: Schwerpunkt & Balance ignoriert Ein typischer Fehler ist auch: Schweres kommt dahin, wo noch Platz ist – gerne nach hinten, oben oder einseitig. Hauptsache, die Klappe geht zu.

Warum das schiefgeht: Selbst wenn nichts kaputtgeht: Eine ungünstig verteilte Ladung kann die Fahreigenschaften verschlechtern. Wird die Ladung zusätzlich beweglich, verschiebt sich Gewicht dynamisch – und das ist genau das, was man beim Gespann nicht gebrauchen kann.

So macht man es besser:

Schweres tief verstauen, möglichst nahe an der Achse (Wohnwagen) oder den Achsen (Wohnmobil) .

verstauen, möglichst . Links/rechts möglichst ausbalancieren .

. Und dann erst sichern: Matte drunter, Ladefläche unterteilen oder verzurren – damit sich der Schwerpunkt nicht unterwegs verändert.