Alle Wohnwagen unter 20.000 Euro: Diese Modelle sind wirklich noch günstig zu haben

Was kostet ein gut ausgestatteter Wohnwagen aus Großserienfertigung? Noch vor wenigen Jahren war ein Budget von rund 20.000 Euro völlig ausreichend. Das ist vorbei. Immerhin: Viele Hersteller versuchen, ihre Einstiegsmodelle oder auch Sondermodelle wieder unter diese Preisschwelle zu drücken.

CARAVANING hat den Markt der Serien-Caravans genau sondiert. Das Ergebnis: Sieben Hersteller bieten aktuell Wohnwagen unter 20.000 Euro an, nämlich Adria, Caravelair, Dethleffs, LMC, Next, Sterckeman und Weinsberg. Insgesamt sind es 44 Modelle. Die günstigsten Angebote starten bereits zwischen 13.000 und 15.000 Euro, dann jedoch häufig im sehr kleinen Format und mit stark reduzierter Ausstattung und Bordtechnik.