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Alle Wohnwagen unter 20.000 Euro: Diese Modelle sind wirklich noch günstig zu haben

Marktübersicht günstige Wohnwagen
Diese Wohnwagen kosten keine 20.000 Euro

vom Campingprofi seit 1959

Die Preise steigen, doch es geht nach wie vor günstig: Wir zeigen alle Serien-Wohnwagen, die schon für weniger als 20.000 Euro zu haben sind.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 15.05.2026
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i_Dethleffs_Cjoy1
Foto: Hersteller

Was kostet ein gut ausgestatteter Wohnwagen aus Großserienfertigung? Noch vor wenigen Jahren war ein Budget von rund 20.000 Euro völlig ausreichend. Das ist vorbei. Immerhin: Viele Hersteller versuchen, ihre Einstiegsmodelle oder auch Sondermodelle wieder unter diese Preisschwelle zu drücken.

CARAVANING hat den Markt der Serien-Caravans genau sondiert. Das Ergebnis: Sieben Hersteller bieten aktuell Wohnwagen unter 20.000 Euro an, nämlich Adria, Caravelair, Dethleffs, LMC, Next, Sterckeman und Weinsberg. Insgesamt sind es 44 Modelle. Die günstigsten Angebote starten bereits zwischen 13.000 und 15.000 Euro, dann jedoch häufig im sehr kleinen Format und mit stark reduzierter Ausstattung und Bordtechnik.

Im Folgenden lesen Sie einen Überblick, welche ...

Passende Modelle bei Caraworld
Dethleffs Globetrail 640 ER Advantage
2025
17000 km
gebraucht
3500 kg
140 PS
2 Pers.
21423 Winsen/Luhe
64.150
zum Inserat
Dethleffs Alpa I 6820-2
neu
4800 kg
180 PS
2 Pers.
68229 Mannheim
169.900
zum Inserat
Dethleffs Globebus I 1 Active
neu
3499 kg
140 PS
4 Pers.
78234 Engen
78.990
zum Inserat
Dethleffs Nomad 490 EST
neu
1800 kg
3 Pers.
45481 Mülheim an der Ruhr
32.799
zum Inserat
Dethleffs Beduin Scandinavia 690 BQT
neu
2500 kg
4 Pers.
88339 Bad Waldsee
60.690
zum Inserat
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