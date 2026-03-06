Hohe Strafen für die Nutzung von Blitzerwarnern im Camper: Die Schweiz greift hart durch

Für viele Camper ist die Gotthard-Strecke in den Alpen das Tor zum Süden: Sonne, Abenteuer und Entspannung warten. Doch die bekannte Route stellt Reisende jedes Jahr zur Urlaubssaison auf die Probe – durch lange Staus, Geschwindigkeitsmessungen und regelmäßige Polizeikontrollen.

Polizeipräsenz auf der Gotthard-Achse Laut Schweizer Medien nimmt die Polizei an diesem Transitknotenpunkt neben dem Tempo auch den Abstand, technische Fahrzeugmängel, das Verhalten in Stausituationen sowie die Ablenkung (zum Beispiel durch Handynutzung) ins Visier.

Wenn während der Kontrolle auf dem Smartphone, Navi-Tablet oder dem Bordsystem unzulässige Blitzerwarner sichtbar sind, kann es ernste Probleme geben. In der Schweiz herrscht Nulltoleranz gegenüber solchen Warnsystemen.

Schweiz: absolutes Verbot – auch für Reisende

GettyImages In der Schweiz sind Radarwarner und Blitzer-Apps absolut verboten. Gerade der Gotthard ist eine beliebte Stelle für Kontrollen.



In der Schweiz ist die Gesetzeslage eindeutig: Radarwarner, Blitzer-Apps und Navigationssysteme mit integrierter Warnfunktion sind illegal. Und zwar nicht nur im Betrieb – sondern bereits im Besitz. Zudem wurden bereits Fahrerinnen und Fahrer abgestraft, die sich in öffentlichen WhatsApp-, Facebook- oder anderen Online-Gruppen über Blitzerstandorte und Kontrollen austauschten.

Verbote im Überblick: Radarwarner oder -störer, die Radarwellen erkennen bzw. ihre Funktion beeinträchtigen

Apps mit konkreten Blitzerhinweisen (wie Blitzer.de)

Navi-Tablets oder Bord-Systeme, die Blitzerpositionen melden

Öffentliche Communitys, die über aktuelle Geschwindigkeitskontrollen informieren Übrigens: Theoretisch können alle Fahrzeuginsassen belangt werden, sollten sie während der Fahrt die gesetzeswidrigen Anwendungen einsetzen.

Was droht, wenn man erwischt wird? Geldbußen bis zu 180 Tagessätzen

Elektronische Geräte können eingezogen werden

In gravierenden Fällen ist sogar eine Vernichtung möglich Das konkrete Strafmaß variiert je nach Verstoß und Kanton. Ein Tagessatz beträgt in der Regel mindestens 30 und höchstens 3.000 CHF (circa 31 bis 3.090 Euro, Stand Oktober 2025).

Am Gotthard: Sicher und regelkonform unterwegs Um Stress und Bußgelder zu vermeiden, sollten Sie vor Reisebeginn entsprechend vorbereitet sein.

Apps überprüfen: Blitzer-Apps oder andere Anwendungen mit aktiven Warnfunktionen verwenden? Wenn ja, deinstallieren oder löschen.

Blitzer-Apps oder andere Anwendungen mit aktiven Warnfunktionen verwenden? Wenn ja, deinstallieren oder löschen. Alternative Routen-Apps nutzen: Google Maps und weitere Navi-Systeme sind erlaubt, solange sie keine konkreten Blitzerstandorte anzeigen.

Google Maps und weitere Navi-Systeme sind erlaubt, solange sie keine konkreten Blitzerstandorte anzeigen. Auf Updates von Navis achten: Nach automatischen Updates werden die entsprechenden Warnfunktionen eventuell wieder aktiviert.

Nach automatischen Updates werden die entsprechenden Warnfunktionen eventuell wieder aktiviert. Vor der Abfahrt recherchieren: Manche Kantone (wie Luzern) veröffentlichen online ihre stationären Geschwindigkeitsmessanlagen.

Manche Kantone (wie Luzern) veröffentlichen online ihre stationären Geschwindigkeitsmessanlagen. Live-Ticker checken: Verschiedene Webcams haben den Verkehr am Gotthard-Tunnel live im Blick.

Verschiedene Webcams haben den Verkehr am Gotthard-Tunnel live im Blick. Lokale Verkehrsmeldungen hören: Der Schweizer Radiosender SRF liefert zuverlässige Echtzeitinfos. Fahrverhalten anpassen Die Schweiz ist bekannt für penible Tempokontrollen, selbst wenige km/h zu schnell können teuer werden. Auf den 17 km des Gotthard-Tunnels gilt beispielsweise ein Limit von 80 km/h, falls es nicht zu Staus kommt. Schon 6-10 km/h zu viel auf dieser Autobahn kosten 60 CHF (≈ 62 Euro) Bußgeld, bei 16-20 km/h sind es 180 CHF (≈ 185 Euro). Ab 26 km/h zu viel auf einer Autobahn droht sogar eine Anzeige.

Die Geschwindigkeitsgrenzen einzuhalten, spart Geld und Nerven und bringt einen sicherer ans Ziel – gerade auf langen Alpenetappen, wo Konzentration wichtiger ist als Tempo.

Häufige Fragen zu Blitzer-Apps am Gotthard Ist eine Blitzer-App in der Schweiz auch verboten, wenn sie ausgeschaltet ist? Ja. Schon der Besitz einer Blitzer-App gilt als Verstoß, auch wenn sie nicht aktiv ist oder im Hintergrund läuft.

Welche Navigations-Apps darf ich in der Schweiz nutzen? Erlaubt sind alle Apps ohne Blitzerwarnung – etwa Google Maps. Wichtig: Keine Zusatzdienste aktivieren, die Radarkontrollen anzeigen.

Gibt es in der Schweiz offizielle Verkehrsinformationen? Beispielsweise bietet der Touring Club Schweiz (TCS) eine kostenlose Verkehrs-App mit aktuellen Meldungen zu Staus, Sperrungen und Baustellen. Sie liefert laut eigenen Angaben Informationen in Echtzeit – völlig legal und ohne verbotene Warnmeldungen.

Wichtig: Dieser Artikel gibt einen Überblick zum Thema Blitzerwarner. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit oder Rechtssicherheit.