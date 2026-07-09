Bewerbungsphase für das Campfire der Ideen 2027 startet!

Es ist wieder so weit: Wir zünden das Feuer für die besten Innovationen der Camping-Welt! Die Bewerbungsphase für das Campfire der Ideen 2027 ist gestartet und wir suchen DICH: die Tüftler, Visionäre, Start-ups und kreativen Köpfe, die mit ihren Erfindungen das mobile Reisen schlauer, schöner, nachhaltiger und damit einfach noch besser machen!

Das Konzept: Deine Bühne für den Durchbruch Das Campfire der Ideen ist mehr als nur ein Wettbewerb – es ist Deine Chance, die Camping-Branche aufzumischen. Gemeinsam mit renommierten Partnern bieten wir Erfindern und Gründern eine einzigartige Plattform. Die Idee ist einfach: Du hast ein geniales Produkt oder einen Prototyp, der das Camper-Leben verbessert? Wir geben Dir und Deiner Idee die Bühne, die du verdienst.

Und weil eine gute Idee auch eine perfekte Präsentation verdient, lassen wir Dich nicht allein! Wir laden Dich nach Sichtung der Einreichung am 21. November 2026 zum exklusiven Content Day auf der Messe Touristik & Caravaning in Leipzig (www.messe-stuttgart.de/tc/) ein. Hier stellen wir Dir das Team des YouTube-Kanals "Clever Campen" zur Seite. In einem professionellen, aber lockeren Videodreh rücken sie Dich und Deine Erfindung ins perfekte Licht – dein starker Auftritt für die Online-Abstimmung ist damit gesichert!

Vom 21. Dezember 2026 bis zum 14. Januar 2027 stimmt die gesamte Camping-Community auf www.campfire-der-ideen.de ab, welche Ideen es ins große Finale auf der Messe CMT 2027 in Stuttgart https://www.messe-stuttgart.de/cmt/ schaffen. Dort präsentierst Du am 21. Januar 2027 Deine Erfindung live vor einer Experten-Jury, dem Messepublikum und potenziellen Investoren. Und nicht nur das: Im Selbstausbau-Bereich in Halle C1 hast Du schon 2027 die Möglichkeit, Dein Produkt dem Fachpublikum und den Besucherinnen und Besuchern der CMT zu präsentieren.

Und damit auch der Spaß nicht zu kurz kommt, treffen wir uns nach dem großen Finale zur Aftershow im Community-Bereich auf der CMT.

Das kannst Du gewinnen: Ein Starter-Paket für Deinen Erfolg Dem Sieger winkt ein Anschub-Paket im Wert von über 20.000 Euro, das es in sich hat

Dein exklusiver Messestand: Präsentiere Deine Erfindung ein Jahr später auf der CMT in Stuttgart und/oder auf der Reisen & Caravaning in Hamburg (messe-stuttgart.de/reisenhamburg) mit einem eigenen Stand

Professionelles Marketing: Wir unterstützen Dich mit einem umfangreichen Media-Paket auf den Kanälen von Europas größtem Camping-Magazin promobil.

Netzwerk & Coaching: Profitiere von wertvollen Kontakten zu Herstellern und Experten aus der Branche. Bist Du bereit, Deine Vision auf die Straße zu bringen? Dann zögere nicht! Reiche jetzt Deine Idee ein auf www.campfire-der-ideen.de!

Wir glauben an die Kraft guter Ideen – und an Deine! Zeig uns, was Du hast.

Dein Weg auf die Bühne: Die Spielregeln im Schnelldurchlauf Dein Zeitfenster: Reiche Deine Idee online zwischen dem 9. Juli und dem 31. Oktober 2026 ein.

Deine Bewerbung: Alles, was wir brauchen, ist Deine Anmeldung über das Online-Formular https://campfire-der-ideen.de/deine-bewerbung/ mit einem kurzen Video oder Fotos, die Deine einzigartige Erfindung zeigen.

Wer mitmachen kann: Du bist über 18, kommst aus der DACH-Region und hast eine Idee für die Camping-Welt? Perfekt! Dein Produkt muss noch nicht marktreif sein, ein Prototyp genügt.

Der Weg ins Finale: Zuerst stimmt die Community online ab. Die Top 3 pitchen ihre Idee dann live am 22. Januar 2027 auf der CMT in Stuttgart.

Wer gewinnt: Wer den besten Pitch hinlegt und live die meisten Stimmen von Jury, Publikum und Online-Zuschauern sammelt, holt sich den Sieg. Die Teilnahme ist kostenlos. Mit Deiner Bewerbung erlaubst Du uns, Dich und Deine Idee auf unseren Kanälen zu featuren – wir wollen Dich schließlich bekannt machen. Hier findest Du alle Teilnahmebedingungen nochmal im Detail: Teilnahmebedingungen - Campfire der Ideen