Auf diesen 7 Campingplätzen kommt Weihnachtsstimmung auf: Außergewöhnliches Programm

Weihnachtszeit ist Familienzeit. Ein Sprichwort, so alt und richtig wie das Fest selbst. Und dieses kann man nicht nur ganz traditionell zu Hause verbringen, sondern auch auf einem Campingplatz.

Richtig gehört! Was sich im ersten Moment etwas unkonventionell anhören mag, ist auf vielen Campingplätzen schon längst Programm. Ob Winterwunderland, Fackelwanderungen, Weihnachtsessen oder gemeinsames Glühweintrinken: Eine Vielzahl an Campingplätzen bietet mittlerweile besondere Aktionen rund um die Feiertage an.

Diese sind allerdings längst kein Geheimnis mehr. Dementsprechend sollten sich Interessierte zeitnah nach einer Reservierung erkundigen. Darum haben wir sämtliche vorgestellten Campingplätze in diesem Artikel mit ihren Kontaktdaten ausgestattet.

Selbstverständlich ist Camping im Winter mit anderen Herausforderungen verbunden als im Sommer. Daher braucht es die nötige Ausstattung und Vorbereitung, um sich von der Kälte nicht die Freude nehmen zu lassen. Empfehlenswert sind beispielsweise Wintervorzelte, um auch an der frischen Luft nicht frieren zu müssen. Eine Übersicht finden Sie hier:

Doch zurück zum Wesentlichen: Welche Campingplätze bieten ein Weihnachtsspecial und welche Aktivitäten gehören dort dazu? Wir haben sieben Plätze in Deutschland und Europa ausfindig gemacht, auf denen sich ein besinnliches Fest im Wohnmobil feiern lässt.

Campingplatz Fichtelsee, Fichtelberg

95686 Fichtelberg (D) Campingplatz Fichtelsee 16 Bewertungen 22,70 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden

Rund um den Fichtelsee erwartet Gäste zur Weihnachtszeit ein stimmungsvolles Programm inmitten einer (hoffentlich) verschneiten Landschaft. Die Waldweihnacht sorgt für eine warme Atmosphäre, eine Fackelwanderung führt durch die angenehm stille Nacht und zum Jahreswechsel gibt es ein gemeinsames Anstoßen mit Sekt. Für die Feiertage können bereits im Voraus Reservierungen vorgenommen werden.

Der Campingplatz Fichtelsee öffnet von Mitte Dezember bis Ende Oktober und eignet sich für Wohnmobile sowie Wohnwagen. Gäste finden dort Wasser, Entsorgungsmöglichkeiten, Strom nach Verbrauch, Sanitäranlagen und einen Brötchenservice vor. Die Lage direkt am See mit Wiese, beleuchteten Stellflächen und gut erschlossenen Wegen für Wanderungen sowie Wintertouren macht den Aufenthalt besonders angenehm. Mit seiner Lage auf 800 Metern ist auch die Chance von Schneefall deutlich höher als in den niedrigeren Gefilden der Republik.

Kontakt: Telefon: +49 092 72 801, info@camping-fichtelsee.de

Campingplatz Harfenmühle, Mörschied

55758 Mörschied (D) Campingplatz Harfenmühle 1 Bewertung 31,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der Campingplatz Harfenmühle liegt am Rand von Mörschied und bietet Stellflächen auf einer Wiese, ausgestattet mit Strom, Sanitäranlagen, Dusche und WLAN. Wasser sowie die Entsorgung von Grauwasser und Chemie-WC sind im Übernachtungspreis enthalten. Die Saison dauert von Mitte März bis Ende September, allerdings öffnet der Platz für die Feiertage bis zum neuen Jahr erneut seine Tore. Direkt vom Platz aus erreicht man ausgewiesene Wege zum Radfahren und Wandern.

CARAVANING Auf dem Campingplatz Harfenmühle in Morscheid erwartet die Besucher ein festliches Programm rund um die Weihnachtsfeiertage, sowie ein böllerfreies Silvester.



Zum Weihnachtsfest bleibt das Restaurant an Heiligabend geschlossen, an den beiden folgenden Feiertagen wird jedoch ein festliches Menü angeboten. Über den Jahreswechsel lädt der Platz zu einem ruhigen Aufenthalt ohne Feuerwerk ein, ideal für Gäste mit sensiblen Hunden, die in der stillen Umgebung des Nationalparks Hunsrück-Hochwald entspannen können. Komfortstellplätze mit Wasseranschluss stehen im Winter nicht zur Verfügung, ein Brötchenservice wird täglich angeboten, mit Ausnahme des ersten Weihnachtsfeiertags und Neujahr.

Kontakt: Telefon: +49 06786 1304, mail@harfenmuehle.de

Campingpark Wiesenbeker Teich, Bad Lauterberg

37431 Bad Lauterberg im Harz (D) Campingpark Wiesenbeker Teich 5 Bewertungen 38,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Auch im Harz kann gemütlich Weihnachten gefeiert werden. Der Campingplatz Wiesenbeker Teich eignet sich dafür perfekt, dank seiner idyllischen Lage bei Bad Lauterberg im Mittelgebirge. Der Patz liegt direkt an einem Bergsee, ist das ganze Jahr über geöffnet und bietet über die Feiertage spezielle Pakete, um die Weihnachtszeit mit den Liebsten vor Ort zu verbringen. Aufgrund der winterlichen Wetterlage stehen aktuell nur 30 Wohnmobil- sowie 30 Wohnwagenstellplätze zur Verfügung. Darum wird um eine frühzeitige Reservierung gebeten.

Zwischen dem 19. Dezember und dem 2. Januar ist eine Mindestaufenthaltsdauer von 6 Nächten vorgeschrieben, ab dem 22.12. können auch kürzere Zeiträume angefragt werden. Ab dem 25. Dezember gibt es je nach Wetterlage Abendwanderungen, Lagerfeuer, Glühpunsch und Maronen auf der Terrasse.

Kontakt: Telefon: +49 055242510, info@campingwiesenbek.de

Campingplatz "Auf dem Simpel", Soltau

29614 Soltau (D) Campingplatz "Auf dem Simpel" 18 Bewertungen 31,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Unser nächster Platz liegt in der Lüneburger Heide. Der bereits dieses Jahr von promobil ausgezeichnete Campingplatz "Auf dem Simpel" in Soltau bleibt ebenfalls über die Feiertage geöffnet und bietet seinen Besuchern ein besinnliches Programm. Die Anlage befindet sich am Waldrand und bietet rund um die Uhr geöffnete Sanitärbereiche, einen Brötchenservice, Gasflaschenservice sowie Wasser und Entsorgung, teils inklusive. In der Umgebung befinden sich Naturgebiete, der bekannte Heid Park, Thermen und viele Rad- und Wanderwege.

Doch zurück zum Wesentlichen. An den Weihnachtsfeiertagen wird im hauseigenen Restaurant weihnachtlich aufgetischt. An beiden Tagen sind klassische Weihnachtsgerichte angesagt. Die folgenden Tage versprechen ebenfalls ein spannendes Programm mit Fackelwanderung, Bingo und Preisschießen. Ein rundum genügsames Paket für ein frohes Fest.

Kontakt: Telefon: 05191 3651, info@auf-dem-simpel.de

Campingplatz Alpen-Caravanpark Tennsee, Krün

82494 Krün (D) Alpen-Caravanpark Tennsee 18 Bewertungen 32,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Weiter geht es ganz im Süden der Republik: Der Alpen Caravanpark Tennsee in Krün bietet ebenfalls ein Weihnachtsprogramm an. Die Lage des Platzes zwischen einem Bach und dem See sorgt für eine besonders angenehme Atmosphäre. Auch die Landschaft in den Bayerischen Alpen kann sich sehen lassen. Eine Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist ebenfalls vorhanden.

Alpen-Caravanpark Tennsee In den Alpen sollte zur Weihnachtszeit mit ordentlich Schnee gerechnet werden, wie hier auf dem Alpen-Caravanpark Tennsee.



Für die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel gibt es ein festliches Programm. An Heiligabend findet am Abend ein ökumenischer Gottesdienst unter der großen Weihnachtstanne statt, begleitet von Fackeln und Musikanten. Am 26. Dezember wird zwischen zwölf Uhr und dreizehn Uhr ein traditionelles Eintopfessen mit Platzkonzert der Krüner Blaskapelle angeboten. In den darauffolgenden Tagen wird es ebenfalls ein musikalisches Programm sowie ein Eisstock-Turnier geben.

Kontakt: Telefon: +49 8825 170, info@camping-tennsee.de

Campingplatz Kleinenzhof, Bad Wildbad

75323 Bad Wildbad (D) Campingplatz Kleinenzhof 9 Bewertungen 27,80 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden

Am nordöstlichen Rand des Schwarzwalds bei Bad Wildbad, eingebettet in einem malerischen Tal, liegt der Campingplatz Kleinenzhof. Seinen Namen verdankt der Platz dem kleinen Fluss, an dem er liegt. Das breit gefächerte Angebot aus mietbaren Sanitärkabinen, barrierefreien Einrichtungen und einem eigenen Bereich für Kinder wird durch ein Hallenbad, einen Fitnessraum sowie verschiedene Kurse ergänzt. Kinder freuen sich über Animation, ein eigenes Schwimmbecken, mehrere Spielplätze und eine Indooranlage. Die Umgebung bietet zusätzliche Möglichkeiten mit einer Therme, weiteren Bädern, einem Naturschutzgebiet und gut ausgebauten Wegen für Wanderer und Radfahrer.

Archiv Auch auf dem Campingplatz Kleinenzhof im Schwarzwald kennt man sich mit winterlichen Bedingungen bestens aus.



Zur Weihnachtszeit werden die Gäste hier mit einer besonderen Atmosphäre verwöhnt. Am Heiligabend findet traditionell das Weihnachts-Singen statt, das auch dieses Jahr wieder für einen stimmungsvollen Abend sorgen wird. Die ruhige Lage im winterlichen Schwarzwald und das familiäre Umfeld machen den Aufenthalt so angenehm, dass viele Besucher gerne noch ein wenig länger bleiben.

Kontakt: Telefon: +49 7081 3435, info@kleinenzhof.de

Camping Village Cavallino, Cavallino-Treporti (IT)

30013 Cavallino-Treporti(IT) Camping Village Cavallino 10 Bewertungen 29,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Etwas wärmer geht es auch an Weihnachten in Venetien zu. Genauer gesagt im Ferienort Cavallino-Treporti direkt an der Adria-Küste. Auch wenn die Temperaturen die meisten Badegäste im Dezember abschrecken dürften, liegt der Campingplatz direkt am Meer. Gegen entspannte Spaziergänge am Strand bleibt auch im Winter nichts einzuwenden.

An Weihnachten erwartet die Gäste ein großes kulinarisches Erlebnis. Mit gleich zwei Themenmenüs wird man im Camping Village Cavallino verwöhnt. Dabei stehen sowohl Fleisch- als auch Fischspezialitäten aus der Region auf dem Programm. Untermalt wird das Erlebnis durch stimmungsvolle musikalische Live-Unterhaltung. So können Gäste ein außergewöhnliches Weihnachtsfest abseits der heimischen Dezember-Kälte verbringen.