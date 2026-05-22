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Top 7 Campingplätze am Bodensee: Urlaubstipps & Infos

Campingurlaub am Bodensee
Die 7 besten Campingplätze am Bodensee

vom Campingprofi seit 1959

Der Bodensee bietet eine große Auswahl an Campingplätzen. Wir stellen sieben besonders empfehlenswerte Plätze vor.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 22.05.2026
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Wirthshof Resort
Foto: Stefan Weidenfeld

Der Bodensee zählt zu den beliebtesten Urlaubsregionen Deutschlands. Allein am deutschen Bodensee-Ufer samt Hinterland gab es 2025 schätzungsweise um die zwei Millionen Camping-Übernachtungen – Tendenz seit Jahren steigend. Kein Wunder, wenn man bedenkt, wie vielfältig die kulturellen und landschaftlichen Attraktionen dieser Region sind.

Städte wie Konstanz, Überlingen, Meersburg, Friedrichshafen oder Lindau, Sehenswürdigkeiten wie der Rheinfall bei Schaffhausen, die Blumeninsel Mainau, das Weltkulturerbe Reichenau oder die Pfahlbauten Unteruhldingen, Museen wie das Zeppelin Museum Friedrichshafen oder das Cavazzen Museum Lindau, die Nähe zu Alpen und Allgäu, aber auch das milde Klima, die bunten Gärten, der Wein und die ausgesuchte regionale ...

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