Reiseplanung
Übernachtungstipps

Camping & Karneval: Die besten Stellplätze in Deutschlands närrischen Hochburgen

Stellplätze an Karnevalshochburgen Deutschlands
Camping direkt beim närrischen Treiben

Wer in Köln, Mainz, Rottweil und Co. mitfeiern will, findet hier alle Infos und die passenden Stellplätze.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 01.02.2026
GERMANY-TRADITION-CARNIVAL
Foto: Getty // INA FASSBENDER

"Helau" und "Alaaf" heißt es bald wieder, wenn im Ruhrpott und Süddeutschland die Faschingszeit ihren Höhepunkt erlebt. Die Faschingsumzüge und -feiern ziehen jährlich tausende Besucher an. Darunter sicher auch Camperinnen und Camper.

An den Tagen, an denen der Karneval in den Faschingshochburgen tobt, heißt es: Schluss mit dem klassischen Campingplatz-Leben. Kein ruhiger Abend im Vorzelt, kein sanftes Summen des Kühlschranks – hier geht es nur um Party, gute Laune und selbstverständlich, die verrücktesten Kostüme!

Wer sagt eigentlich, dass man sich nur als Pirat oder Prinzessin verkleiden muss? Wie wäre es zum Beispiel, wenn Sie sich einfach als Ihr eigenes Wohnmobil verkleiden? So sind Sie nicht nur der Star auf dem Platz, sondern auch der inoffizielle Karnevals-Hotspot.

Klar, das Wohnmobil bleibt weiterhin der Rückzugsort nach der wilden Sause, aber während des Karnevals zählt nur eins: Tanzen, Lachen, Singen und am besten noch mit einer rosa Pappnase und einer glitzernden Federboa durch den Platz wirbeln. Wir haben für Sie passende Stellplatz-Tipps in den besten Karnevalshochburgen Deutschlands gesammelt und stellen diese hier vor.

Die größten Faschingspartys Deutschlands

Egal, ob Karneval, Fasching oder Fasnet an diesen Orten geht es Mitte Februar richtig ab.

1. Köln (Karneval)

  • Datum: 11. Februar bis 16. Februar 2026
  • Beschreibung: Der Kölner Karneval ist eines der größten und bekanntesten Karnevalsereignisse in Deutschland. Die Feierlichkeiten beginnen mit der Eröffnungssitzung am 11.11. und gipfeln im Rosenmontagszug am 16. Februar 2026. Umzüge, Partys und zahlreiche Veranstaltungen prägen die Tage in Köln.
  • Höhepunkte: Der Rosenmontagszug (16. Februar), "Lachende Kölnarena" und die Weiberfastnacht.
50735 Köln (D)
Reisemobilhafen Köln
156 Bewertungen
18,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
Hunde erlaubt

2. Mainz (Fastnacht)

  • Datum: 11. Februar bis 15. Februar 2026
  • Beschreibung: Die Mainzer Fastnacht ist berühmt für ihre Umzüge, die Fastnachts-Sitzungen und das spezielle Mainzer Flair. Höhepunkte sind der Mainzer Rosenmontagszug sowie die zahlreichen Fastnachtsbälle und -sitzungen.
  • Höhepunkte: Der Fastnachtszug (15. Februar), der Laternche-Sitzung (17. Februar) und die Hexem-Nacht (24. Januar).
55246 Wiesbaden (D)
Campingplatz Maaraue
14 Bewertungen
28,50 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt

3. Düsseldorf (Karneval)

  • Datum: 11. Februar bis 16. Februar 2026
  • Beschreibung: Der Düsseldorfer Karneval ist bekannt für seinen Rosenmontagszug und die Fernsehsitzung. Wie in Köln wird hier die fünfte Jahreszeit ausgelassen gefeiert, mit vielen Umzügen und einer Mischung aus Tradition und modernen Party-Events.
  • Höhepunkte: Der Rosenmontagszug (16. Februar), "Der lachende DOME" (10. Januar) und die Fernsehsitzung.
40213 Düsseldorf (D)
Parkplatz Rheinterrasse/­Tonhalle
62 Bewertungen
18,00 EUR/Nacht
WC vorhanden
Hunde erlaubt

4. Rottweil (Fasnet)

  • Datum: 18. Februar bis 21. Februar 2026
  • Beschreibung: In Rottweil wird die Schwäbisch-Alemannische Fasnet gefeiert, mit einem einzigartigen Mix aus Maskenbällen, Umzügen und traditionellen Masken. Die "Zunftmeister" spielen eine zentrale Rolle in den Feierlichkeiten.
  • Höhepunkte: Umzug in Rottweil (21. Februar), Maskenbälle und die traditionellen Fasnet-Rituale.
78628 Rottweil (D)
Stellplatz am Stadion
35 Bewertungen
12,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
Hunde erlaubt

5. Lindau (Fasnacht)

  • Datum: 18. Februar bis 21. Februar 2026
  • Beschreibung: Lindau am Bodensee ist bekannt für seine schwäbisch-alemannische Fasnacht, mit einzigartigen Umzügen, Masken und vielen traditionellen Festen.
  • Höhepunkte: Der Fasnachtsumzug (21. Februar) und zahlreiche bunte Festlichkeiten entlang des Bodensees.
88131 Lindau (D)
Therme Lindau
35 Bewertungen
20,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
Hunde erlaubt

6. Schwäbisch Gmünd (Fasnet)

  • Datum: 18. Februar bis 21. Februar 2026
  • Beschreibung: In Schwäbisch Gmünd wird die schwäbisch-alemannische Fasnet gefeiert, bei der Masken, Umzüge und zahlreiche historische Elemente eine große Rolle spielen.
  • Höhepunkte: Fasnetsumzüge, traditionelle Maskenbälle und die Fasnet-Rituale.
73527 Schwäbisch Gmünd (D)
Wohnmobilhafen am Bud Spencer Bad
10 Bewertungen
12,50 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
WLAN vorhanden

7. Heilbronn (Fasnet)

  • Datum: 18. Februar bis 21. Februar 2026
  • Beschreibung: Die Heilbronner Fasnet ist Teil der schwäbisch-alemannischen Tradition, mit zahlreichen Umzügen, Festen und traditionellen Masken.
  • Höhepunkte: Umzüge, traditionelle Fasnetssitzungen und Maskenbälle.
74074 Heilbronn (D)
Stellplatz am Wertwiesenpark
44 Bewertungen
Kostenlos
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
Hunde erlaubt

8. Baden-Baden (Fasnet)

  • Datum: 18. Februar bis 21. Februar 2026
  • Beschreibung: Baden-Baden feiert die Badische Fasnacht mit Maskenbällen, Umzügen und einem einzigartigen kulturellen Mix.
  • Höhepunkte: Umzug in Baden-Baden (21. Februar) und der Maskenball.
76532 Baden-Baden (D)
Stellplatz Baden-Baden
37 Bewertungen
19,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
Hunde erlaubt

Weitere Orte:

  • Duisburg, Düsseldorf, Aachen und Mainz feiern ebenfalls in großem Stil Karneval mit Umzügen und Festen im Februar.

Fazit