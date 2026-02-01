Camping & Karneval: Die besten Stellplätze in Deutschlands närrischen Hochburgen

"Helau" und "Alaaf" heißt es bald wieder, wenn im Ruhrpott und Süddeutschland die Faschingszeit ihren Höhepunkt erlebt. Die Faschingsumzüge und -feiern ziehen jährlich tausende Besucher an. Darunter sicher auch Camperinnen und Camper.
An den Tagen, an denen der Karneval in den Faschingshochburgen tobt, heißt es: Schluss mit dem klassischen Campingplatz-Leben. Kein ruhiger Abend im Vorzelt, kein sanftes Summen des Kühlschranks – hier geht es nur um Party, gute Laune und selbstverständlich, die verrücktesten Kostüme!
Wer sagt eigentlich, dass man sich nur als Pirat oder Prinzessin verkleiden muss? Wie wäre es zum Beispiel, wenn Sie sich einfach als Ihr eigenes Wohnmobil verkleiden? So sind Sie nicht nur der Star auf dem Platz, sondern auch der inoffizielle Karnevals-Hotspot.
Klar, das Wohnmobil bleibt weiterhin der Rückzugsort nach der wilden Sause, aber während des Karnevals zählt nur eins: Tanzen, Lachen, Singen und am besten noch mit einer rosa Pappnase und einer glitzernden Federboa durch den Platz wirbeln. Wir haben für Sie passende Stellplatz-Tipps in den besten Karnevalshochburgen Deutschlands gesammelt und stellen diese hier vor.
Die größten Faschingspartys Deutschlands
Egal, ob Karneval, Fasching oder Fasnet an diesen Orten geht es Mitte Februar richtig ab.
1. Köln (Karneval)
- Datum: 11. Februar bis 16. Februar 2026
- Beschreibung: Der Kölner Karneval ist eines der größten und bekanntesten Karnevalsereignisse in Deutschland. Die Feierlichkeiten beginnen mit der Eröffnungssitzung am 11.11. und gipfeln im Rosenmontagszug am 16. Februar 2026. Umzüge, Partys und zahlreiche Veranstaltungen prägen die Tage in Köln.
- Höhepunkte: Der Rosenmontagszug (16. Februar), "Lachende Kölnarena" und die Weiberfastnacht.
2. Mainz (Fastnacht)
- Datum: 11. Februar bis 15. Februar 2026
- Beschreibung: Die Mainzer Fastnacht ist berühmt für ihre Umzüge, die Fastnachts-Sitzungen und das spezielle Mainzer Flair. Höhepunkte sind der Mainzer Rosenmontagszug sowie die zahlreichen Fastnachtsbälle und -sitzungen.
- Höhepunkte: Der Fastnachtszug (15. Februar), der Laternche-Sitzung (17. Februar) und die Hexem-Nacht (24. Januar).
3. Düsseldorf (Karneval)
- Datum: 11. Februar bis 16. Februar 2026
- Beschreibung: Der Düsseldorfer Karneval ist bekannt für seinen Rosenmontagszug und die Fernsehsitzung. Wie in Köln wird hier die fünfte Jahreszeit ausgelassen gefeiert, mit vielen Umzügen und einer Mischung aus Tradition und modernen Party-Events.
- Höhepunkte: Der Rosenmontagszug (16. Februar), "Der lachende DOME" (10. Januar) und die Fernsehsitzung.
4. Rottweil (Fasnet)
- Datum: 18. Februar bis 21. Februar 2026
- Beschreibung: In Rottweil wird die Schwäbisch-Alemannische Fasnet gefeiert, mit einem einzigartigen Mix aus Maskenbällen, Umzügen und traditionellen Masken. Die "Zunftmeister" spielen eine zentrale Rolle in den Feierlichkeiten.
- Höhepunkte: Umzug in Rottweil (21. Februar), Maskenbälle und die traditionellen Fasnet-Rituale.
5. Lindau (Fasnacht)
- Datum: 18. Februar bis 21. Februar 2026
- Beschreibung: Lindau am Bodensee ist bekannt für seine schwäbisch-alemannische Fasnacht, mit einzigartigen Umzügen, Masken und vielen traditionellen Festen.
- Höhepunkte: Der Fasnachtsumzug (21. Februar) und zahlreiche bunte Festlichkeiten entlang des Bodensees.
6. Schwäbisch Gmünd (Fasnet)
- Datum: 18. Februar bis 21. Februar 2026
- Beschreibung: In Schwäbisch Gmünd wird die schwäbisch-alemannische Fasnet gefeiert, bei der Masken, Umzüge und zahlreiche historische Elemente eine große Rolle spielen.
- Höhepunkte: Fasnetsumzüge, traditionelle Maskenbälle und die Fasnet-Rituale.
7. Heilbronn (Fasnet)
- Datum: 18. Februar bis 21. Februar 2026
- Beschreibung: Die Heilbronner Fasnet ist Teil der schwäbisch-alemannischen Tradition, mit zahlreichen Umzügen, Festen und traditionellen Masken.
- Höhepunkte: Umzüge, traditionelle Fasnetssitzungen und Maskenbälle.
8. Baden-Baden (Fasnet)
- Datum: 18. Februar bis 21. Februar 2026
- Beschreibung: Baden-Baden feiert die Badische Fasnacht mit Maskenbällen, Umzügen und einem einzigartigen kulturellen Mix.
- Höhepunkte: Umzug in Baden-Baden (21. Februar) und der Maskenball.
Weitere Orte:
- Duisburg, Düsseldorf, Aachen und Mainz feiern ebenfalls in großem Stil Karneval mit Umzügen und Festen im Februar.