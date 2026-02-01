Camping & Karneval: Die besten Stellplätze in Deutschlands närrischen Hochburgen

"Helau" und "Alaaf" heißt es bald wieder, wenn im Ruhrpott und Süddeutschland die Faschingszeit ihren Höhepunkt erlebt. Die Faschingsumzüge und -feiern ziehen jährlich tausende Besucher an. Darunter sicher auch Camperinnen und Camper.

An den Tagen, an denen der Karneval in den Faschingshochburgen tobt, heißt es: Schluss mit dem klassischen Campingplatz-Leben. Kein ruhiger Abend im Vorzelt, kein sanftes Summen des Kühlschranks – hier geht es nur um Party, gute Laune und selbstverständlich, die verrücktesten Kostüme!

Wer sagt eigentlich, dass man sich nur als Pirat oder Prinzessin verkleiden muss? Wie wäre es zum Beispiel, wenn Sie sich einfach als Ihr eigenes Wohnmobil verkleiden? So sind Sie nicht nur der Star auf dem Platz, sondern auch der inoffizielle Karnevals-Hotspot.

Klar, das Wohnmobil bleibt weiterhin der Rückzugsort nach der wilden Sause, aber während des Karnevals zählt nur eins: Tanzen, Lachen, Singen und am besten noch mit einer rosa Pappnase und einer glitzernden Federboa durch den Platz wirbeln. Wir haben für Sie passende Stellplatz-Tipps in den besten Karnevalshochburgen Deutschlands gesammelt und stellen diese hier vor.

Die größten Faschingspartys Deutschlands Egal, ob Karneval, Fasching oder Fasnet an diesen Orten geht es Mitte Februar richtig ab.

1. Köln (Karneval) Datum : 11. Februar bis 16. Februar 2026

: 11. Februar bis 16. Februar 2026 Beschreibung : Der Kölner Karneval ist eines der größten und bekanntesten Karnevalsereignisse in Deutschland. Die Feierlichkeiten beginnen mit der Eröffnungssitzung am 11.11. und gipfeln im Rosenmontagszug am 16. Februar 2026. Umzüge, Partys und zahlreiche Veranstaltungen prägen die Tage in Köln.

: Der Kölner Karneval ist eines der größten und bekanntesten Karnevalsereignisse in Deutschland. Die Feierlichkeiten beginnen mit der Eröffnungssitzung am 11.11. und gipfeln im Rosenmontagszug am 16. Februar 2026. Umzüge, Partys und zahlreiche Veranstaltungen prägen die Tage in Köln. Höhepunkte: Der Rosenmontagszug (16. Februar), "Lachende Kölnarena" und die Weiberfastnacht.

50735 Köln (D) Reisemobilhafen Köln 156 Bewertungen 18,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

2. Mainz (Fastnacht) Datum : 11. Februar bis 15. Februar 2026

: 11. Februar bis 15. Februar 2026 Beschreibung : Die Mainzer Fastnacht ist berühmt für ihre Umzüge, die Fastnachts-Sitzungen und das spezielle Mainzer Flair. Höhepunkte sind der Mainzer Rosenmontagszug sowie die zahlreichen Fastnachtsbälle und -sitzungen.

: Die Mainzer Fastnacht ist berühmt für ihre Umzüge, die Fastnachts-Sitzungen und das spezielle Mainzer Flair. Höhepunkte sind der Mainzer Rosenmontagszug sowie die zahlreichen Fastnachtsbälle und -sitzungen. Höhepunkte: Der Fastnachtszug (15. Februar), der Laternche-Sitzung (17. Februar) und die Hexem-Nacht (24. Januar).

55246 Wiesbaden (D) Campingplatz Maaraue 14 Bewertungen 28,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

3. Düsseldorf (Karneval) Datum : 11. Februar bis 16. Februar 2026

: 11. Februar bis 16. Februar 2026 Beschreibung : Der Düsseldorfer Karneval ist bekannt für seinen Rosenmontagszug und die Fernsehsitzung. Wie in Köln wird hier die fünfte Jahreszeit ausgelassen gefeiert, mit vielen Umzügen und einer Mischung aus Tradition und modernen Party-Events.

: Der Düsseldorfer Karneval ist bekannt für seinen Rosenmontagszug und die Fernsehsitzung. Wie in Köln wird hier die fünfte Jahreszeit ausgelassen gefeiert, mit vielen Umzügen und einer Mischung aus Tradition und modernen Party-Events. Höhepunkte: Der Rosenmontagszug (16. Februar), "Der lachende DOME" (10. Januar) und die Fernsehsitzung.

40213 Düsseldorf (D) Parkplatz Rheinterrasse/­Tonhalle 62 Bewertungen 18,00 EUR/Nacht WC vorhanden WC vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

4. Rottweil (Fasnet) Datum : 18. Februar bis 21. Februar 2026

: 18. Februar bis 21. Februar 2026 Beschreibung : In Rottweil wird die Schwäbisch-Alemannische Fasnet gefeiert, mit einem einzigartigen Mix aus Maskenbällen, Umzügen und traditionellen Masken. Die "Zunftmeister" spielen eine zentrale Rolle in den Feierlichkeiten.

: In Rottweil wird die Schwäbisch-Alemannische Fasnet gefeiert, mit einem einzigartigen Mix aus Maskenbällen, Umzügen und traditionellen Masken. Die "Zunftmeister" spielen eine zentrale Rolle in den Feierlichkeiten. Höhepunkte: Umzug in Rottweil (21. Februar), Maskenbälle und die traditionellen Fasnet-Rituale.

78628 Rottweil (D) Stellplatz am Stadion 35 Bewertungen 12,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

5. Lindau (Fasnacht) Datum : 18. Februar bis 21. Februar 2026

: 18. Februar bis 21. Februar 2026 Beschreibung : Lindau am Bodensee ist bekannt für seine schwäbisch-alemannische Fasnacht, mit einzigartigen Umzügen, Masken und vielen traditionellen Festen.

: Lindau am Bodensee ist bekannt für seine schwäbisch-alemannische Fasnacht, mit einzigartigen Umzügen, Masken und vielen traditionellen Festen. Höhepunkte: Der Fasnachtsumzug (21. Februar) und zahlreiche bunte Festlichkeiten entlang des Bodensees.

88131 Lindau (D) Therme Lindau 35 Bewertungen 20,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

6. Schwäbisch Gmünd (Fasnet) Datum : 18. Februar bis 21. Februar 2026

: 18. Februar bis 21. Februar 2026 Beschreibung : In Schwäbisch Gmünd wird die schwäbisch-alemannische Fasnet gefeiert, bei der Masken, Umzüge und zahlreiche historische Elemente eine große Rolle spielen.

: In Schwäbisch Gmünd wird die schwäbisch-alemannische Fasnet gefeiert, bei der Masken, Umzüge und zahlreiche historische Elemente eine große Rolle spielen. Höhepunkte: Fasnetsumzüge, traditionelle Maskenbälle und die Fasnet-Rituale.

73527 Schwäbisch Gmünd (D) Wohnmobilhafen am Bud Spencer Bad 10 Bewertungen 12,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden

7. Heilbronn (Fasnet) Datum : 18. Februar bis 21. Februar 2026

: 18. Februar bis 21. Februar 2026 Beschreibung : Die Heilbronner Fasnet ist Teil der schwäbisch-alemannischen Tradition, mit zahlreichen Umzügen, Festen und traditionellen Masken.

: Die Heilbronner Fasnet ist Teil der schwäbisch-alemannischen Tradition, mit zahlreichen Umzügen, Festen und traditionellen Masken. Höhepunkte: Umzüge, traditionelle Fasnetssitzungen und Maskenbälle.

74074 Heilbronn (D) Stellplatz am Wertwiesenpark 44 Bewertungen Kostenlos Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

8. Baden-Baden (Fasnet) Datum : 18. Februar bis 21. Februar 2026

: 18. Februar bis 21. Februar 2026 Beschreibung : Baden-Baden feiert die Badische Fasnacht mit Maskenbällen, Umzügen und einem einzigartigen kulturellen Mix.

: Baden-Baden feiert die Badische Fasnacht mit Maskenbällen, Umzügen und einem einzigartigen kulturellen Mix. Höhepunkte: Umzug in Baden-Baden (21. Februar) und der Maskenball.

76532 Baden-Baden (D) Stellplatz Baden-Baden 37 Bewertungen 19,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Weitere Orte:

Duisburg, Düsseldorf, Aachen und Mainz feiern ebenfalls in großem Stil Karneval mit Umzügen und Festen im Februar.