Wohnmobil mit 8 Schlafplätzen auf 7 Metern: Forster A 699 DVB für nur 58.900 Euro

Wer mit der Familie unterwegs ist, benötigt Platz – und den bietet der neue Forster A 699 DVB in Hülle und Fülle. Auf nur 7 Metern Länge finden bis zu 8 Personen ein Bett, und bis zu 6 dürfen sogar während der Fahrt mitfahren.

Möglich macht das der clevere Grundriss mit Doppelstockbetten im Heck und einem riesigen Alkovenbett über der Fahrerkabine. Doch nicht nur die Schlafplätze überzeugen: Der A 699 DVB ist ein komplett neu gestaltetes Familien-Wohnmobil, das für die Saison 2027 mit modernem Design, praktischen Details und einem unschlagbaren Preis von 58.900 Euro punktet.

Wie sind 8 Schlafplätze hier möglich? Das Herzstück des A 699 DVB ist der Alkoven über dem Fahrerhaus des Ford Transit: Mit 2,11 Metern Länge und 1,60 Metern Breite ist das Bett in der Schlafnische so großzügig dimensioniert, dass hier zwei Personen schlafen könnten. Ein Lattenrost und ein Rausfallschutz sorgen für Komfort und Sicherheit – besonders wichtig, wenn Kinder mit an Bord sind. Die Kopfhöhe beträgt 67 cm ab der Matratze bis zum Dach.

Weitere Betten befinden sich im Heck: zwei Doppelstockbetten, die jeweils 2 Meter lang und 1,28 Meter breit sind. Zum Fußende verjüngen sich die Liegeflächen auf 1,10 m. Da die obere Liegefläche höhenverstellbar ist, kann man die Kopfhöhe im unteren Bett von 72 auf bis zu 78 Zentimeter erhöhen – ideal für gemütliches Sitzen oder Spielen.

Die Sitzgruppe mit Dinette bietet Platz für vier Personen und lässt sich mit wenigen Handgriffen in ein zusätzliches Bett verwandeln. Die Liegefläche ist hier 1,80 x 1,21 groß – also eher für kleinere Personen und Kinder geeignet.

So kommt das Fahrzeug also insgesamt auf bis zu 8 Schlafplätze: zwei im Alkoven, vier im Heck und zwei in der Sitzgruppe. Dabei muss man einschränkend sagen: Das Sitzgruppen-Bett ist nur ein Kinder- oder Notbett. Dafür ist das Alkovenbett so groß, dass man hier ein Familienbett einrichten kann, also ein Schlafplatz für zwei Erwachsene und ein Baby oder (Klein-)Kind.

Sitzplätze für die Fahrt gibt es allerdings nur 6 an der Zahl an Bord: zwei im Fahrerhaus und vier in der Sitzgruppe. Die rückwärtsgewandten Sitze in der Dinette haben einen Beckengurt, die nach vorne blickenden einen Dreipunktgurt und Isofix-Befestigungen.

Sophia Pfisterer Cleverer Grundriss im Bug: Riesiger Kleiderschrank, Dinette-Sitzgruppe mit Isofix und Leiter zum 2,11 m langen Alkovenbett.



Modernes Design, smarte Details

Forster hat den A 699 DVB nicht nur funktional, sondern auch optisch aufgewertet. Die GFK-Karosserie ist jetzt noch robuster, und die abgesenkte Alkovenform sorgt für eine bessere Aerodynamik. Die Stehhöhe leidet kaum unter dem niedrigeren Dach und beträgt immer noch 2,04 Meter.

Das Heck und die Rückleuchten hat Forster ebenfalls neu gestaltet. Apropos Heck: Im DVB-Grundriss lässt sich außerdem bei Bedarf das untere Bett herausnehmen, sodass die Möglichkeit besteht, den Platz unter dem oberen Doppelstockbett als Heckgarage zu nutzen.

Forster Flexibel nutzbar: Das untere Heckbett lässt sich hochklappen oder ausbauen – dann wird die Heckgarage zum Stauraum für Fahrräder oder Gepäck.



Im Innenraum setzt der Hersteller auf helle Holztöne, cremeweiße Fronten und indirekte LED-Beleuchtung, die eine wohlige Atmosphäre schaffen. Besonders praktisch: Die grifflosen Möbelklappen und die neu gestalteten Dachstauschränke, die dank gerader Fronten mehr Stauraum bieten.

Die Küche ist mit einem Zweiflammen-Gasherd, einem 137-Liter-Kühlschrank (inklusive Gefrierfach) und jeder Menge Stauraum ausgestattet – sogar eine Besteckschublade und eine ausziehbare Arbeitsplatte sind serienmäßig dabei.

Das Bad überzeugt mit einer abtrennbaren Duschkabine und einem Waschbecken mit Stauraum. Die Toilette ist drehbar und sorgt so für mehr Beinfreiheit bei Bedarf. 100 Liter Frischwasser und 100 Liter Abwassertank bringt das Alkovenmobil mit.

Sophia Pfisterer Geräumiges Bad mit abtrennbarer Duschkabine, drehbarer Toilette und Waschbecken mit Stauraum.



Familienfreundlich – und bezahlbar

Mit einem Grundpreis von 58.900 Euro bleibt der A 699 DVB auch 2027 ein Preis-Leistungs-Hit. Wer auf das Travel-Line-Paket upgradet, bekommt viele Extras wie eine Rückfahrkamera, einen 165-PS-Motor und eine zentrale Doppelverriegelung an der Aufbautür. Wer noch mehr Komfort will, kann den A 699 DVB mit Optionen wie einem Fahrradträger, einer Außendusche oder einem Außen-Gasanschluss aufrüsten. Ebenfalls aufpreispflichtig bestellbar. Assistenzsysteme, Navigaitonssystem, Fußbodentemperierung und beheizter Abwassertank.

Fürs Modelljahr 2027 bietet Forster zwei weitere Alkoven mit denselben Fahrzeugdimensionen, aber anderer Bettenkonstruktion im Heck. Der A 699 EB hat zwei Einzelbetten. Der A 699 VB bietet zwei Einzelstockbetten und zwei Sitzgruppen hinter dem Fahrerhaus.

Forster Alkoven A 699 DVB: Infos und Grundpreis Basisfahrzeug : Ford Transit, 130 PS

: Ford Transit, 130 PS Länge/Breite/Höhe : 6,99/2,35/3,20 Meter

: 6,99/2,35/3,20 Meter max. Gesamtgewicht : 3,5 Tonnen

: 3,5 Tonnen Sitz-/Schlafplätze : 6/8

: 6/8 Grundpreis: ab 58.900 Euro