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Touren & Tipps

Frühling ist da! Keukenhof & 7 weitere Blüten-Hotspots für Ihren Wohnmobil-Tour

Wohnmobil-Reise zu Europas schönsten Gärten
Keukenhof & Co. - Hier blüht es richtig schön!

Wir haben acht Traumziele für Blumenfans rausgesucht, wo Sie nicht nur Blütenpracht tanken, sondern auch perfekt mit dem Camper parken.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 05.04.2026
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Keukenhof Niederlande
Foto: Keukenhof

Endlich Frühling! Die Sonne kitzelt im Nacken, die ersten Tulpen reckten sich schon aus der Erde – und Ihr Wohnmobil steht startklar. Los, wir machen uns auf die Socken... oder besser gesagt: Pneus, um Frühjahrsduft zu schnuppern!

1. Niederlande: Keukenhof

Hier blühen sieben Millionen Träume

Sie rollen mit Ihrem Wohnmobil in die Niederlande – und plötzlich tauchen Sie ein in ein Meer aus sieben Millionen Tulpen. So bunt, dass Sie die Kamera nicht mehr weglegen können. Der Keukenhof ist kein Park, er ist ein Blumen-Wunderland, das jedes Jahr neu erfunden wird. Und das Beste? Sie stehen morgens als Erster vor den Toren – dank unseres Geheimtipps für den perfekten Stellplatz!

Keukenhof Niederlande
Keukenhof
Sieben Millionen Blumen blühen hier auf dem Keukenhof jedes Frühjahr.

Was Sie erwartet:

  • 800 Tulpenarten – von knallrot bis pechschwarz ("Queen of Night").
  • Themengärten wie Japan oder England, inspiriert von Reisen um die Welt.
  • Eintrittspreis: 21 Euro

Stellplatz-Tipp für den Keukenhof

Der Stellplatz Decemberhoeve hat laut den Bewertungen in der App Stellplatz-Radar ein sehr nettes und unkompliziertes Betreiberpärchen. Er ist darüber hinaus ein "Guter Stellplatz, wenn man am nächsten Morgen vor dem Hauptverkehr am Keukenhof sein möchte."

2152 NB Nieuw-Vennep(NL)
Stellplatz Decemberhoeve
23 Bewertungen
14,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt

2. Baden-Württemberg: Blühendes Barock

Barock-Gärten, die wie ein Märchen wirken

Schloss Ludwigsburg ist nicht nur ein Schloss – es ist die Kulisse für eine der schönsten Gartenanlagen Deutschlands. Rund ums Residenzschloss blühen bereits im Frühjahr die nach barocken Grundsätzen streng geometrisch angelegten Blumenbeete. Ein bisschen fühlt man sich wie ein Mitglied des Hofstaats von Herzog Eberhard Ludwig. Dazu kommen historische Spielgeräte, eine Vogelvoliere und ein Märchengarten, der Kinder (und Erwachsene!) verzaubert.

Schloss Ludwigsburg
Blühendes Barock
Zentraler Punkt der barocken Gärten ist das Residenzschloss.

Was Sie erwartet:

  • 30 Hektar Park mit 12.000 duftenden Rosen im Sommer.
  • Märchengarten mit Rapunzelturm, Hexenhäuschen und einem Golddukaten speienden Esel.
  • Barocke Atmosphäre – inklusive Fontänen und strenger Buchsbaumhecken.
  • Eintrittspreis: 12 Euro

Stellplatz-Tipp für Blühendes Barock

Der Stellplatz Bärenwiese liegt zentral und ist perfekt für einen Spaziergang in die Innenstadt. Bezahlung via Kassenautomat – einfach und unkompliziert.

71638 Ludwigsburg (D)
Stellplatz Bärenwiese
29 Bewertungen
10,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
Hunde erlaubt

3. Bodensee: Insel Mainau

Wo selbst Mammutbäume klein aussehen

Die Blumeninsel im Bodensee ist ein Naturwunder, das in jeder Jahreszeit anders leuchtet. Im Frühling erwarten Sie Tulpen, Rhododendren und ein tropisches Schmetterlingshaus, in dem 120 Arten frei herumflattern. Im Sommer duften Rosen und Palmen, und im Herbst glühen die Dahlien. Ein Highlight: das Arboretum mit über 150 Jahre alten Mammutbäumen – hier fühlt man sich winzig!

Insel Mainau
Peter Allgaier
Insel Mainau im Bodensee: Blumenpracht auf 45 Hektar.

Was Sie erwartet:

  • Orchideenschau (März–Mai) mit 3.000 exotischen Blüten.
  • Schmetterlingshaus – ein Dschungel mitten im Bodensee.
  • Panoramablick auf den See und die Alpen.
  • Eintrittspreis: 26,90 Euro

Stellplatz-Tipp für die Insel Mainau

Vom Naturcampingplatz Litzelstetten-Mainau sind es nur 20 Minuten zu Fuß zur Insel. Achtung: Nur Fahrzeuge bis 6 Meter Länge!

78465 Konstanz (D)
Naturcampingplatz Litzelstetten-Mainau
5 Bewertungen
36,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Hunde erlaubt

Die besten Bewertungen in der Umgebung von Konstanz hat der Schweizer Wohnmobilstellplatz Camping Oase.

8274 Tägerwilen(CH)
Stellplatz Camping Oase
14 Bewertungen
32,28 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt

4. Österreich: Schloss Hof

Barock-Gärten mit Kaiserin-Sissi-Flair

Eine der modernsten barocken Gartenanlagen Europas – geschaffen von Feldherr Prinz Eugen im 18. Jahrhundert. Auf sieben Terrassen blühen Buchsbaumhecken, Brunnen plätschern, und in der Orangerie duften exotische Pflanzen. Besonders schön: der Naschgarten, in dem Sie Beeren direkt vom Strauch probieren dürfen. Und wenn Sie Glück haben, sehen Sie die seltenen Noriker-Pferde oder weiße Esel!

Schloss Hof Österreich
Schloss Hof
Die barocke Gartengestaltung erinnert an Stickereien.

Was Sie erwartet:

  • Barocke Gartenarchitektur mit strengen Linien und verspielten Details.
  • Tierische Bewohner wie Vierhornziegen und Zackelschafe.
  • Picknick auf den Obstwiesen – perfekt für eine Pause mit Camper-Snacks.
  • Eintrittspreis: 24 Euro

Stellplatz-Tipp für Schloss Hof

Der nächste Stellplatz für Bad Deutsch Altenburg ist der einfache Übernachtungsplatz in Orth an der Donau. Etwas weiter entfernt (50 km) locken der Stellplatz am Bioweingut Edelhof (28 km) der 1. Reisemobilstellplatz Wien.

2304 Orth an der Donau(AT)
Centrum
1 Bewertung
Kostenlos

5. Südtirol: Schloss Trauttmansdorff

Wo die Alpen auf Blütenpracht treffen

In Meran öffnet sich ein Blumenparadies mit atemberaubendem Blick auf die Berge. Auf zwölf Hektar blühen über 80 Gartenlandschaften – von japanischen Zierkirschen bis zu duftenden Lavendelfeldern. Im Frühling verwandeln Tulpen, Narzissen und Kaiserkronen die Hänge in bunte Teppiche. Und im Sommer duften Englische Rosen und Oleander.

Schloss Trauttmansdorff
Schloss Trauttmansdorff
Mediterrane Blütenpracht in Südtirol: Schloss Trauttmansdorff.

Was Sie erwartet:

  • 80 Gartenlandschaften mit Pflanzen aus aller Welt.
  • Lavendelfeld (Juni) – ein Duft- und Farberlebnis!
  • Panoramablick auf Meran und die Dolomiten.
  • Eintrittspreis: 17 Euro

Stellplatz-Tipp für Schloss Trauttmansdorff

Einige Bewertungen im Stellplatz-Radar weisen darauf hin, dass die Anfahrt auf den Stellplatz am Schneeburghof etwas "für Mutige" sei, da es recht steil und eng zugehe. Die Belohnung dafür: "Superschöner Platz mit gigantischer Aussicht auf den Meraner Talkessel."

39019 Dorf Tirol(IT)
Stellplatz am Schneeburghof
74 Bewertungen
34,20 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt

6. Italien: Villa Taranto

Botanischer Schatz am Lago Maggiore

Der botanische Garten der Villa Taranto ist ein Geheimtipp für Blumenfans. Hier blühen im April 30.000 Tulpen in 70 Varianten – von der schwarzen "Queen of Night" bis zur riesigen "Giant Orange Sunset". Dazu kommen Azaleen, Rhododendren und ein chinesischer Taschentuchbaum, dessen weiße Blüten wie Taschentücher im Wind flattern.

Villa Taranto Lago Maggiore
Villa Taranto
Der botanische Garten der Villa Taranto am Lago Maggiore ist ein echtes Kleinod.

Was Sie erwartet:

  • Tulpenwochen mit seltenen Sorten.
  • Wasserspiele und ein Bronzefischer am See.
  • Palmen und Zitrusbäume – mediterranes Flair pur.
  • Eintrittspreis: 15 Euro

Stellplatz-Tipp für die Villa Taranto

Vom Stellplatz in Verbania kann man in etwa 20 Minuten zur Villa Taranto spazieren. Der Platz "liegt sehr zentral, in die Innenstadt ist es ein kurzer Fußweg. "

28922 Verbania(IT)
Area Sosta Camper
25 Bewertungen
12,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Chemie-WC vorhanden

7. Schweiz: Parco San Grato

Azaleen-Meer über Lugano

Hoch über Lugano erstreckt sich ein Naturparadies mit der größten Azaleen- und Rhododendren-Sammlung des Tessins. Im April und Mai verwandelt sich der Park in ein Blütenmeer, und vom Panoramaweg aus haben Sie einen Traumblick auf den Luganer See und die Alpen. Praktisch: Auf Tafeln sind die Gipfel beschriftet – perfekt für Bergfans!

Parco San Grato Tessin
Andrea Badrutt
Naturparadies in den Alpen: der Parco San Grato im Tessin.

Was Sie erwartet:

  • 62.000 m² Blütenpracht – von Azaleen bis zu exotischen Bäumen.
  • Panoramaweg mit Blick auf See und Berge.
  • Kostenloser Eintritt – ein Schnäppchen!

Stellplatz-Tipp für den Parco San Grato

Vom Stellplatz in Lugano erreicht man zu Fuß innerhalb von 10 Minuten das Ufer des Luganer Sees. Zum Parco San Grato bzw. zum Parkplatz in Carona kommt man im Wohnmobil innerhalb von 20 Minuten oder mit dem Fahrrad in etwa 1 Stunde.

6900 Lugano(CH)
Stellplatz Lugano
28 Bewertungen
21,52 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge

8. Südtirol: Blütenfesttage im Meraner Land

Mit "Lana blüht – die Blütenfesttage" vom 1. bis 30. April 2026 startet das Meraner Land in Südtirol in die neue Saison. Am Samstag, 18. April werwandelt sich die Innenstadt in eine "Bäuerliche Genussmeile" mit 50 Bauernständen aus Südtirol. Am Sonntag, 26. April findet das Blütenhöfefest statt.

Was Sie erwartet:

  • Bäuerliche Genussmeile mit regionalen Köstlichkeiten.
  • Blütenhöfefest mit Hofbesichtigungen und Verkostungen.
  • Kostenlose Events – perfekt für Camper mit kleinem Budget!

Campingplatz-Tipps für die Blütenfesttage

In Lana selbst gibt es keine Wohnmobil-Stellplätze, dafür zwei sehr gut bewertete Campingplätze:

39011 Lana(IT)
Waldcamping Völlan
11 Bewertungen
37,50 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt
39011 Lana(IT)
Luxury Camping Schlosshof - Campingplatz Lana
11 Bewertungen
62,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt

Fazit

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