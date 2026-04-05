Frühling ist da! Keukenhof & 7 weitere Blüten-Hotspots für Ihren Wohnmobil-Tour

Endlich Frühling! Die Sonne kitzelt im Nacken, die ersten Tulpen reckten sich schon aus der Erde – und Ihr Wohnmobil steht startklar. Los, wir machen uns auf die Socken... oder besser gesagt: Pneus, um Frühjahrsduft zu schnuppern!
1. Niederlande: Keukenhof
Hier blühen sieben Millionen Träume
Sie rollen mit Ihrem Wohnmobil in die Niederlande – und plötzlich tauchen Sie ein in ein Meer aus sieben Millionen Tulpen. So bunt, dass Sie die Kamera nicht mehr weglegen können. Der Keukenhof ist kein Park, er ist ein Blumen-Wunderland, das jedes Jahr neu erfunden wird. Und das Beste? Sie stehen morgens als Erster vor den Toren – dank unseres Geheimtipps für den perfekten Stellplatz!
Was Sie erwartet:
- 800 Tulpenarten – von knallrot bis pechschwarz ("Queen of Night").
- Themengärten wie Japan oder England, inspiriert von Reisen um die Welt.
- Eintrittspreis: 21 Euro
Stellplatz-Tipp für den Keukenhof
Der Stellplatz Decemberhoeve hat laut den Bewertungen in der App Stellplatz-Radar ein sehr nettes und unkompliziertes Betreiberpärchen. Er ist darüber hinaus ein "Guter Stellplatz, wenn man am nächsten Morgen vor dem Hauptverkehr am Keukenhof sein möchte."
2. Baden-Württemberg: Blühendes Barock
Barock-Gärten, die wie ein Märchen wirken
Schloss Ludwigsburg ist nicht nur ein Schloss – es ist die Kulisse für eine der schönsten Gartenanlagen Deutschlands. Rund ums Residenzschloss blühen bereits im Frühjahr die nach barocken Grundsätzen streng geometrisch angelegten Blumenbeete. Ein bisschen fühlt man sich wie ein Mitglied des Hofstaats von Herzog Eberhard Ludwig. Dazu kommen historische Spielgeräte, eine Vogelvoliere und ein Märchengarten, der Kinder (und Erwachsene!) verzaubert.
Was Sie erwartet:
- 30 Hektar Park mit 12.000 duftenden Rosen im Sommer.
- Märchengarten mit Rapunzelturm, Hexenhäuschen und einem Golddukaten speienden Esel.
- Barocke Atmosphäre – inklusive Fontänen und strenger Buchsbaumhecken.
- Eintrittspreis: 12 Euro
Stellplatz-Tipp für Blühendes Barock
Der Stellplatz Bärenwiese liegt zentral und ist perfekt für einen Spaziergang in die Innenstadt. Bezahlung via Kassenautomat – einfach und unkompliziert.
3. Bodensee: Insel Mainau
Wo selbst Mammutbäume klein aussehen
Die Blumeninsel im Bodensee ist ein Naturwunder, das in jeder Jahreszeit anders leuchtet. Im Frühling erwarten Sie Tulpen, Rhododendren und ein tropisches Schmetterlingshaus, in dem 120 Arten frei herumflattern. Im Sommer duften Rosen und Palmen, und im Herbst glühen die Dahlien. Ein Highlight: das Arboretum mit über 150 Jahre alten Mammutbäumen – hier fühlt man sich winzig!
Was Sie erwartet:
- Orchideenschau (März–Mai) mit 3.000 exotischen Blüten.
- Schmetterlingshaus – ein Dschungel mitten im Bodensee.
- Panoramablick auf den See und die Alpen.
- Eintrittspreis: 26,90 Euro
Stellplatz-Tipp für die Insel Mainau
Vom Naturcampingplatz Litzelstetten-Mainau sind es nur 20 Minuten zu Fuß zur Insel. Achtung: Nur Fahrzeuge bis 6 Meter Länge!
Die besten Bewertungen in der Umgebung von Konstanz hat der Schweizer Wohnmobilstellplatz Camping Oase.
4. Österreich: Schloss Hof
Barock-Gärten mit Kaiserin-Sissi-Flair
Eine der modernsten barocken Gartenanlagen Europas – geschaffen von Feldherr Prinz Eugen im 18. Jahrhundert. Auf sieben Terrassen blühen Buchsbaumhecken, Brunnen plätschern, und in der Orangerie duften exotische Pflanzen. Besonders schön: der Naschgarten, in dem Sie Beeren direkt vom Strauch probieren dürfen. Und wenn Sie Glück haben, sehen Sie die seltenen Noriker-Pferde oder weiße Esel!
Was Sie erwartet:
- Barocke Gartenarchitektur mit strengen Linien und verspielten Details.
- Tierische Bewohner wie Vierhornziegen und Zackelschafe.
- Picknick auf den Obstwiesen – perfekt für eine Pause mit Camper-Snacks.
- Eintrittspreis: 24 Euro
Stellplatz-Tipp für Schloss Hof
Der nächste Stellplatz für Bad Deutsch Altenburg ist der einfache Übernachtungsplatz in Orth an der Donau. Etwas weiter entfernt (50 km) locken der Stellplatz am Bioweingut Edelhof (28 km) der 1. Reisemobilstellplatz Wien.
5. Südtirol: Schloss Trauttmansdorff
Wo die Alpen auf Blütenpracht treffen
In Meran öffnet sich ein Blumenparadies mit atemberaubendem Blick auf die Berge. Auf zwölf Hektar blühen über 80 Gartenlandschaften – von japanischen Zierkirschen bis zu duftenden Lavendelfeldern. Im Frühling verwandeln Tulpen, Narzissen und Kaiserkronen die Hänge in bunte Teppiche. Und im Sommer duften Englische Rosen und Oleander.
Was Sie erwartet:
- 80 Gartenlandschaften mit Pflanzen aus aller Welt.
- Lavendelfeld (Juni) – ein Duft- und Farberlebnis!
- Panoramablick auf Meran und die Dolomiten.
- Eintrittspreis: 17 Euro
Stellplatz-Tipp für Schloss Trauttmansdorff
Einige Bewertungen im Stellplatz-Radar weisen darauf hin, dass die Anfahrt auf den Stellplatz am Schneeburghof etwas "für Mutige" sei, da es recht steil und eng zugehe. Die Belohnung dafür: "Superschöner Platz mit gigantischer Aussicht auf den Meraner Talkessel."
6. Italien: Villa Taranto
Botanischer Schatz am Lago Maggiore
Der botanische Garten der Villa Taranto ist ein Geheimtipp für Blumenfans. Hier blühen im April 30.000 Tulpen in 70 Varianten – von der schwarzen "Queen of Night" bis zur riesigen "Giant Orange Sunset". Dazu kommen Azaleen, Rhododendren und ein chinesischer Taschentuchbaum, dessen weiße Blüten wie Taschentücher im Wind flattern.
Was Sie erwartet:
- Tulpenwochen mit seltenen Sorten.
- Wasserspiele und ein Bronzefischer am See.
- Palmen und Zitrusbäume – mediterranes Flair pur.
- Eintrittspreis: 15 Euro
Stellplatz-Tipp für die Villa Taranto
Vom Stellplatz in Verbania kann man in etwa 20 Minuten zur Villa Taranto spazieren. Der Platz "liegt sehr zentral, in die Innenstadt ist es ein kurzer Fußweg. "
7. Schweiz: Parco San Grato
Azaleen-Meer über Lugano
Hoch über Lugano erstreckt sich ein Naturparadies mit der größten Azaleen- und Rhododendren-Sammlung des Tessins. Im April und Mai verwandelt sich der Park in ein Blütenmeer, und vom Panoramaweg aus haben Sie einen Traumblick auf den Luganer See und die Alpen. Praktisch: Auf Tafeln sind die Gipfel beschriftet – perfekt für Bergfans!
Was Sie erwartet:
- 62.000 m² Blütenpracht – von Azaleen bis zu exotischen Bäumen.
- Panoramaweg mit Blick auf See und Berge.
- Kostenloser Eintritt – ein Schnäppchen!
Stellplatz-Tipp für den Parco San Grato
Vom Stellplatz in Lugano erreicht man zu Fuß innerhalb von 10 Minuten das Ufer des Luganer Sees. Zum Parco San Grato bzw. zum Parkplatz in Carona kommt man im Wohnmobil innerhalb von 20 Minuten oder mit dem Fahrrad in etwa 1 Stunde.
8. Südtirol: Blütenfesttage im Meraner Land
Mit "Lana blüht – die Blütenfesttage" vom 1. bis 30. April 2026 startet das Meraner Land in Südtirol in die neue Saison. Am Samstag, 18. April werwandelt sich die Innenstadt in eine "Bäuerliche Genussmeile" mit 50 Bauernständen aus Südtirol. Am Sonntag, 26. April findet das Blütenhöfefest statt.
Was Sie erwartet:
- Bäuerliche Genussmeile mit regionalen Köstlichkeiten.
- Blütenhöfefest mit Hofbesichtigungen und Verkostungen.
- Kostenlose Events – perfekt für Camper mit kleinem Budget!
Campingplatz-Tipps für die Blütenfesttage
In Lana selbst gibt es keine Wohnmobil-Stellplätze, dafür zwei sehr gut bewertete Campingplätze: