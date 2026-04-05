Frühling ist da! Keukenhof & 7 weitere Blüten-Hotspots für Ihren Wohnmobil-Tour

Endlich Frühling! Die Sonne kitzelt im Nacken, die ersten Tulpen reckten sich schon aus der Erde – und Ihr Wohnmobil steht startklar. Los, wir machen uns auf die Socken... oder besser gesagt: Pneus, um Frühjahrsduft zu schnuppern!

1. Niederlande: Keukenhof Hier blühen sieben Millionen Träume

Sie rollen mit Ihrem Wohnmobil in die Niederlande – und plötzlich tauchen Sie ein in ein Meer aus sieben Millionen Tulpen. So bunt, dass Sie die Kamera nicht mehr weglegen können. Der Keukenhof ist kein Park, er ist ein Blumen-Wunderland, das jedes Jahr neu erfunden wird. Und das Beste? Sie stehen morgens als Erster vor den Toren – dank unseres Geheimtipps für den perfekten Stellplatz!

Keukenhof Sieben Millionen Blumen blühen hier auf dem Keukenhof jedes Frühjahr.

Was Sie erwartet:

800 Tulpenarten – von knallrot bis pechschwarz ("Queen of Night").

– von knallrot bis pechschwarz ("Queen of Night"). Themengärten wie Japan oder England, inspiriert von Reisen um die Welt. Eintrittspreis: 21 Euro Stellplatz-Tipp für den Keukenhof

Der Stellplatz Decemberhoeve hat laut den Bewertungen in der App Stellplatz-Radar ein sehr nettes und unkompliziertes Betreiberpärchen. Er ist darüber hinaus ein "Guter Stellplatz, wenn man am nächsten Morgen vor dem Hauptverkehr am Keukenhof sein möchte."

2152 NB Nieuw-Vennep(NL) Stellplatz Decemberhoeve 23 Bewertungen 14,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

2. Baden-Württemberg: Blühendes Barock Barock-Gärten, die wie ein Märchen wirken

Schloss Ludwigsburg ist nicht nur ein Schloss – es ist die Kulisse für eine der schönsten Gartenanlagen Deutschlands. Rund ums Residenzschloss blühen bereits im Frühjahr die nach barocken Grundsätzen streng geometrisch angelegten Blumenbeete. Ein bisschen fühlt man sich wie ein Mitglied des Hofstaats von Herzog Eberhard Ludwig. Dazu kommen historische Spielgeräte, eine Vogelvoliere und ein Märchengarten, der Kinder (und Erwachsene!) verzaubert.

Blühendes Barock Zentraler Punkt der barocken Gärten ist das Residenzschloss.

Was Sie erwartet:

30 Hektar Park mit 12.000 duftenden Rosen im Sommer.

mit 12.000 duftenden Rosen im Sommer. Märchengarten mit Rapunzelturm, Hexenhäuschen und einem Golddukaten speienden Esel.

mit Rapunzelturm, Hexenhäuschen und einem Golddukaten speienden Esel. Barocke Atmosphäre – inklusive Fontänen und strenger Buchsbaumhecken.

– inklusive Fontänen und strenger Buchsbaumhecken. Eintrittspreis: 12 Euro Stellplatz-Tipp für Blühendes Barock

Der Stellplatz Bärenwiese liegt zentral und ist perfekt für einen Spaziergang in die Innenstadt. Bezahlung via Kassenautomat – einfach und unkompliziert.

71638 Ludwigsburg (D) Stellplatz Bärenwiese 29 Bewertungen 10,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

3. Bodensee: Insel Mainau Wo selbst Mammutbäume klein aussehen

Die Blumeninsel im Bodensee ist ein Naturwunder, das in jeder Jahreszeit anders leuchtet. Im Frühling erwarten Sie Tulpen, Rhododendren und ein tropisches Schmetterlingshaus, in dem 120 Arten frei herumflattern. Im Sommer duften Rosen und Palmen, und im Herbst glühen die Dahlien. Ein Highlight: das Arboretum mit über 150 Jahre alten Mammutbäumen – hier fühlt man sich winzig!

Peter Allgaier Insel Mainau im Bodensee: Blumenpracht auf 45 Hektar.

Was Sie erwartet:

Orchideenschau (März–Mai) mit 3.000 exotischen Blüten.

(März–Mai) mit 3.000 exotischen Blüten. Schmetterlingshaus – ein Dschungel mitten im Bodensee.

– ein Dschungel mitten im Bodensee. Panoramablick auf den See und die Alpen. Eintrittspreis: 26,90 Euro

Stellplatz-Tipp für die Insel Mainau

Vom Naturcampingplatz Litzelstetten-Mainau sind es nur 20 Minuten zu Fuß zur Insel. Achtung: Nur Fahrzeuge bis 6 Meter Länge!

78465 Konstanz (D) Naturcampingplatz Litzelstetten-Mainau 5 Bewertungen 36,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Die besten Bewertungen in der Umgebung von Konstanz hat der Schweizer Wohnmobilstellplatz Camping Oase.

8274 Tägerwilen(CH) Stellplatz Camping Oase 14 Bewertungen 32,28 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

4. Österreich: Schloss Hof Barock-Gärten mit Kaiserin-Sissi-Flair

Eine der modernsten barocken Gartenanlagen Europas – geschaffen von Feldherr Prinz Eugen im 18. Jahrhundert. Auf sieben Terrassen blühen Buchsbaumhecken, Brunnen plätschern, und in der Orangerie duften exotische Pflanzen. Besonders schön: der Naschgarten, in dem Sie Beeren direkt vom Strauch probieren dürfen. Und wenn Sie Glück haben, sehen Sie die seltenen Noriker-Pferde oder weiße Esel!

Schloss Hof Die barocke Gartengestaltung erinnert an Stickereien.

Was Sie erwartet:

Barocke Gartenarchitektur mit strengen Linien und verspielten Details.

mit strengen Linien und verspielten Details. Tierische Bewohner wie Vierhornziegen und Zackelschafe.

wie Vierhornziegen und Zackelschafe. Picknick auf den Obstwiesen – perfekt für eine Pause mit Camper-Snacks.

– perfekt für eine Pause mit Camper-Snacks. Eintrittspreis: 24 Euro Stellplatz-Tipp für Schloss Hof

Der nächste Stellplatz für Bad Deutsch Altenburg ist der einfache Übernachtungsplatz in Orth an der Donau. Etwas weiter entfernt (50 km) locken der Stellplatz am Bioweingut Edelhof (28 km) der 1. Reisemobilstellplatz Wien.

5. Südtirol: Schloss Trauttmansdorff Wo die Alpen auf Blütenpracht treffen

In Meran öffnet sich ein Blumenparadies mit atemberaubendem Blick auf die Berge. Auf zwölf Hektar blühen über 80 Gartenlandschaften – von japanischen Zierkirschen bis zu duftenden Lavendelfeldern. Im Frühling verwandeln Tulpen, Narzissen und Kaiserkronen die Hänge in bunte Teppiche. Und im Sommer duften Englische Rosen und Oleander.

Schloss Trauttmansdorff Mediterrane Blütenpracht in Südtirol: Schloss Trauttmansdorff.

Was Sie erwartet:

80 Gartenlandschaften mit Pflanzen aus aller Welt.

mit Pflanzen aus aller Welt. Lavendelfeld (Juni) – ein Duft- und Farberlebnis!

(Juni) – ein Duft- und Farberlebnis! Panoramablick auf Meran und die Dolomiten.

auf Meran und die Dolomiten. Eintrittspreis: 17 Euro Stellplatz-Tipp für Schloss Trauttmansdorff

Einige Bewertungen im Stellplatz-Radar weisen darauf hin, dass die Anfahrt auf den Stellplatz am Schneeburghof etwas "für Mutige" sei, da es recht steil und eng zugehe. Die Belohnung dafür: "Superschöner Platz mit gigantischer Aussicht auf den Meraner Talkessel."

39019 Dorf Tirol(IT) Stellplatz am Schneeburghof 74 Bewertungen 34,20 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

6. Italien: Villa Taranto Botanischer Schatz am Lago Maggiore

Der botanische Garten der Villa Taranto ist ein Geheimtipp für Blumenfans. Hier blühen im April 30.000 Tulpen in 70 Varianten – von der schwarzen "Queen of Night" bis zur riesigen "Giant Orange Sunset". Dazu kommen Azaleen, Rhododendren und ein chinesischer Taschentuchbaum, dessen weiße Blüten wie Taschentücher im Wind flattern.

Villa Taranto Der botanische Garten der Villa Taranto am Lago Maggiore ist ein echtes Kleinod.

Was Sie erwartet:

Tulpenwochen mit seltenen Sorten.

mit seltenen Sorten. Wasserspiele und ein Bronzefischer am See.

und ein Bronzefischer am See. Palmen und Zitrusbäume – mediterranes Flair pur.

– mediterranes Flair pur. Eintrittspreis: 15 Euro Stellplatz-Tipp für die Villa Taranto

Vom Stellplatz in Verbania kann man in etwa 20 Minuten zur Villa Taranto spazieren. Der Platz "liegt sehr zentral, in die Innenstadt ist es ein kurzer Fußweg. "

28922 Verbania(IT) Area Sosta Camper 25 Bewertungen 12,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden

7. Schweiz: Parco San Grato Azaleen-Meer über Lugano

Hoch über Lugano erstreckt sich ein Naturparadies mit der größten Azaleen- und Rhododendren-Sammlung des Tessins. Im April und Mai verwandelt sich der Park in ein Blütenmeer, und vom Panoramaweg aus haben Sie einen Traumblick auf den Luganer See und die Alpen. Praktisch: Auf Tafeln sind die Gipfel beschriftet – perfekt für Bergfans!

Andrea Badrutt Naturparadies in den Alpen: der Parco San Grato im Tessin.

Was Sie erwartet:

62.000 m² Blütenpracht – von Azaleen bis zu exotischen Bäumen.

– von Azaleen bis zu exotischen Bäumen. Panoramaweg mit Blick auf See und Berge.

mit Blick auf See und Berge. Kostenloser Eintritt – ein Schnäppchen! Stellplatz-Tipp für den Parco San Grato

Vom Stellplatz in Lugano erreicht man zu Fuß innerhalb von 10 Minuten das Ufer des Luganer Sees. Zum Parco San Grato bzw. zum Parkplatz in Carona kommt man im Wohnmobil innerhalb von 20 Minuten oder mit dem Fahrrad in etwa 1 Stunde.

6900 Lugano(CH) Stellplatz Lugano 28 Bewertungen 21,52 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge

8. Südtirol: Blütenfesttage im Meraner Land Mit "Lana blüht – die Blütenfesttage" vom 1. bis 30. April 2026 startet das Meraner Land in Südtirol in die neue Saison. Am Samstag, 18. April werwandelt sich die Innenstadt in eine "Bäuerliche Genussmeile" mit 50 Bauernständen aus Südtirol. Am Sonntag, 26. April findet das Blütenhöfefest statt.

Was Sie erwartet:

Bäuerliche Genussmeile mit regionalen Köstlichkeiten.

mit regionalen Köstlichkeiten. Blütenhöfefest mit Hofbesichtigungen und Verkostungen.

mit Hofbesichtigungen und Verkostungen. Kostenlose Events – perfekt für Camper mit kleinem Budget! Campingplatz-Tipps für die Blütenfesttage

In Lana selbst gibt es keine Wohnmobil-Stellplätze, dafür zwei sehr gut bewertete Campingplätze:

39011 Lana(IT) Waldcamping Völlan 11 Bewertungen 37,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

39011 Lana(IT) Luxury Camping Schlosshof - Campingplatz Lana 11 Bewertungen 62,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt