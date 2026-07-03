Ganz einfach das Chemie-WC zur Trenntoilette umbauen mit dem Thetford-Separation-Kit

Wer mit dem Kassettenprinzip fremdelt, denkt mitunter über einen kompletten Systemwechsel nach. Hier setzt das Separation Toilet Conversion Kit von Thetford an.

Die Idee ist bestechend: Das Kit soll den Wechsel zum Trennprinzip ermöglichen, ohne gleich das ganze Bad zu zerlegen. Vorhandene Teile wie der Sockel und der Entsorgungsschacht werden einfach weitergenutzt. So soll auch ein Rückbau zum Kassettensystem möglich sein.

Das klingt vernünftig und ist preislich überschaubar. Rund 550 Euro kostet das Separation Toilet Conversion Kit, das für die Modelle C 220 (Kassette mit blauem Deckel) sowie C 260 (Kassette mit orangen Anbauteilen) erhältlich ist.