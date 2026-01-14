Markenverzeichnis öffnen
Deutschlands verrücktester Stellplatz? Camping direkt am Freizeitpark

Glamping-Park & Caravaning-Area Schloss Thurn
Womo trifft Achterbahn in der Fränkischen Schweiz

Von der Westernshow zur Dusche und ins Bett in zwei Minuten: Der neue "Glamping"platz bei Schloss Thurn begeistert Gäste mit Action, Komfort und Abendruhe.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 14.01.2026
i_Stellplatz-News
Foto: Betreiber

Abenteuer für Kinder, Komfort für Eltern und Großeltern – und das direkt nebeneinander: Am Rande des Freizeitparks Schloss Thurn in Oberfranken ist ein Stellplatz entstanden, der Freizeitvergnügen und einen Campingplatz mit Glamping-Niveau kombiniert. Wer mit seinen Kindern oder Enkelkindern reist, findet hier einen idealen Mix aus Action und Erholung.

Großzügige Parzellen mit Familienfokus

Mit 160 Stellplätzen, teils auf Rasengitter und geschottertem Grund, bietet der Glampingpark Schloss Thurn viel Raum – auch für größere Fahrzeuge. Die Parzellen sind eben, teilweise schattig und gut befahrbar. Besonders praktisch: Strom und Frischwasser gibt’s direkt am Platz, die moderne Ver- und Entsorgungsstation inklusive Chemie-WC ist leicht erreichbar.

Barrierefreie Sanitäranlagen, Beleuchtung und Videoüberwachung runden das Sicherheitsgefühl ab – ideal für Familien und Camping-Neulinge. Einige Plätze sind zudem als Hundestellplätze mit Zaun gestaltet – ein seltener Komfort, der besonders bei Tierfreunden gut ankommt.

Freizeitpark inklusive – mit Abendzugang zur Westernstadt

Ein Highlight: Der Stellplatz grenzt direkt an den Freizeitpark Schloss Thurn. Gäste erhalten über einen eigenen Zugang direkten Zutritt – auch nach Parkschluss bis 22 Uhr, etwa um in der Westernstadt zu essen oder Shows zu besuchen.

Freizeitpark Schloss Thurn Ritterturnier
Freizeitpark Schloss Thurn

Vielseitig: Im Freizeitpark Schloss Thurn können Besuchende neben der Wildwest-Erlebniswelt mit Stuntshows auch Ritterspiele genießen.

Der Park selbst punktet mit Märchenwald, Reitshows, Wasserattraktionen und Piratenschiff – besonders für Kinder im Grundschulalter ein Tageserlebnis mit Begeisterungsgarantie. Und wenn die Kleinen noch Energie haben: Auf dem Campingplatz wartet ein eigener Spielbereich.

Fränkische Schweiz vor der Tür

Wer länger bleibt, kann die Region aktiv erkunden: Die Fränkische Schweiz mit ihren Höhlen, Kletterfelsen und Fachwerkorten beginnt direkt hinter dem Platz. Das Zentrum von Heroldsbach ist fußläufig erreichbar – ideal für kleine Erledigungen oder ein Eis zwischendurch.

Camper-Feedback

Die Rückmeldungen in der Stellplatz-Radar-App sind eindeutig: "Großzügige Plätze", "Sanitär top", "super sauber", heißt es. Auch die Kombination mit dem Park überzeugt: "Tagsüber lebendig, abends überraschend ruhig". Viele Kommentare heben hervor, wie gut der Platz für Camping mit Enkelkindern geeignet sei.

"Ideal zum Besuch des Erlebnisparks, der besonders für Kinder ein Highlight sein dürfte. Tagsüber deshalb am Platz etwas lauter, aber wenn man mit Fahrrad die Fränkische Schweiz erkundet, kein Problem. Wir kommen mit Enkelkindern bestimmt noch einmal wieder."

Alle Infos zum Glamping-Park & Caravaning Area Schloss Thurn

Aktuell ist der Platz in Winterpause – der Saisonstart ist für den 27. März 2026 geplant.

91336 Heroldsbach (D)
Glamping-Park & Caravaning-Area Schloss Thurn
5 Bewertungen
27,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt
  • Direkter Zugang zum Freizeitpark Schloss Thurn – auch abends bis 22 Uhr geöffnet
  • 160 großzügige, teils schattige Stellplätze – mit Strom, Wasser, moderner Entsorgung und barrierefreien Sanitäranlagen
  • Besonders familienfreundlich – mit Spielplatz, eingezäunten Hundestellplätzen und ruhiger Atmosphäre am Abend

Fazit