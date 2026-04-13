Mehr Platz, Komfort und Flexibilität: So verbessern moderne Mobilheime den Campingurlaub

Mobilheim – das klingt erst einmal nach in die Jahre gekommenem Bungalow irgendwo auf einem Campingplatz mit muffiger Einrichtung. Doch tatsächlich investieren Campingplätze zunehmend in moderne Anlagen mit eigenen, oft abgetrennten Bereichen auf dem Gelände. Diese gleichen eher Glamping-Resorts als einfachen Camping-Unterkünften. So wird der Familienaufenthalt im Mobilhome zum wahren Glamping-Erlebnis – mit viel Komfort, großzügigen Terrassen und oft spektakulären Lagen direkt am Strand oder in den Dünen.