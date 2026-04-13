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Mehr Platz, Komfort und Flexibilität: So verbessern moderne Mobilheime den Campingurlaub

Glamping statt Camping
6 moderne Mobilheime in Europa

Wer Urlaub auf einem Campingplatz machen will, aber kein eigenes Wohnmobil hat, findet in Mobilheimen attraktive Alternativen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 13.04.2026
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Zaton Holiday Resort, Glamping, Mobilhome
Foto: Zaton Holiday Resort

Mobilheim – das klingt erst einmal nach in die Jahre gekommenem Bungalow irgendwo auf einem Campingplatz mit muffiger Einrichtung. Doch tatsächlich investieren Campingplätze zunehmend in moderne Anlagen mit eigenen, oft abgetrennten Bereichen auf dem Gelände. Diese gleichen eher Glamping-Resorts als einfachen Camping-Unterkünften. So wird der Familienaufenthalt im Mobilhome zum wahren Glamping-Erlebnis – mit viel Komfort, großzügigen Terrassen und oft spektakulären Lagen direkt am Strand oder in den Dünen.

Gerade für Familien bietet diese Form des Urlaubs deutlich mehr Flexibilität als der klassische Wohnmobil- oder Wohnwagen-Urlaub. Statt sich jahrelang auf eine Urlaubsform festzulegen, können Sie Mobilheime, Flugreisen und Hotelaufenthalte ...