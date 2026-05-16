Die Top 2 sind nicht zu schlagen! Die 10 besten Campingplätze Europas 2026

Traumhafte Lage, blitzsaubere Sanitäranlagen und ein Service, der keine Wünsche offenlässt – wenn tausende Camper einen Platz mit Bestnoten überschütten, muss da etwas dran sein. Wir haben die Bewertungen auf Portalen wie Camping.info, Google, Pincamp.de und Zoover.com ausgewertet und präsentieren Ihnen die zehn Campingplätze, die Reisende europaweit am meisten begeistern. Von der italienischen Adriaküste über familienfreundliche Ferienparks in den Niederlanden bis hin zu idyllischen Plätzen an deutschen Seen und der Ostsee: Diese Anlagen haben sich ihren Spitzenplatz mit großzügigen Parzellen, erstklassiger Ausstattung und herzlicher Gastfreundschaft verdient. Lassen Sie sich von den Erfahrungen begeisterter Camper inspirieren – vielleicht ist Ihr nächstes Urlaubsziel ja dabei.

Platz 1: Jesolo International Club Camping (I) "Wir hatten einen tollen Aufenthalt. Alle Mitarbeiter waren hilfsbereit und freundlich. Die private Sanitäranlage wurde jeden Tag perfekt gereinigt", schreibt Britta D. auf Camping.info, wo auch Milena K. urteilt: "Lage und Ausstattung sind unschlagbar, Freizeitangebot top, das Restaurant sehr zu empfehlen." Das supernette Personal des "Luxusplatzes", das auch auf "Extrawünsche" einging, bewegte Kevin Hoffmann zu seiner Anerkennung auf Google. Ebenda schwärmt Basti Bauer von der "großzügigen Anlage mit gut organisierter Infrastruktur, kulinarischen Highlights und erstklassigem Service" und lobt das Buchungssystem für den Poolbereich. Der beste Camping auf seiner Reise durch Italien war es für einen anonymen Gast, der ihm auf Pincamp.de die Höchstnote gab. Besonders gefielen ihm die großen Stellplätze, die alle Strom und Wasser haben. Und: "Das Sanitär – ein Traum." Begeistert war er auch vom kostenlosen Strand.

30016 Lido di Jesolo(IT) Jesolo International 10 Bewertungen 76,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden

Platz 2: Camping De Kleine Wolf (NL)

7737 PE Stegeren(NL) Camping De Kleine Wolf 2 Bewertungen 41,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

"Ein sehr schöner Campingplatz, der alles bietet, was das Herz begehrt", meint Danny Mertins auf Google und begründet: "Die Stellplätze sind gut ausgestattet und sehr großzügig. Die Waschhäuser werden mehrfach am Tag gereinigt. Der Supermarkt ist gut ausgestattet, das Schwimmbad sehr sauber und in Schuss. Es gibt Becken für jede Altersgruppe." Überhaupt werde den Kindern jede Menge geboten – darunter auch Pumptrack, Indoor-Fußball, Angelteich und Fitnessgeräte im Freien. Viele Aktivitäten seien per App buchbar. Das Restaurant könne er nur empfehlen. Bei Zoover.com schreibt Emiel: "Wir kommen schon seit Jahren hierher. Es ist ein wunderschöner, sehr gut organisierter Platz mit vielen Annehmlichkeiten. Der Pool mit Rutschen war bei unseren Kindern der tägliche Renner. Auch die über das Gelände verteilten Spielplätze sind ideal. Man merkt, dass der Campingplatz gut gepflegt und auf Familien ausgerichtet ist."

Platz 3: Yelloh! Village Le Brasilia (F)

66140 Canet-en-Roussillon(FR) Yelloh Camping Le Brasilia 10 Bewertungen 40,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

"Eigentlich meiden wir Top-Plätze mit Rundum-glücklich-Programm. Hier reizte uns die hohe Bewertung. Wir blieben 14 Tage", schildert Michael seine Erfahrung bei Pincamp.de. Sein Fazit: "Alles top! Super Organisation, total freundliche Mitarbeiter, saubere Plätze und Sanitär, gut essen und einkaufen, unaufdringliche Animation und das Preis-Leistungs-Verhältnis absolut ok." Peter Brückmann notierte bei Eurocampings.eu:"Sehr schön ausgestatteter, grüner, schattiger Camping mit hilfsbereitem Team, Hundeauslauf und -strand."

Platz 4: Ferienpark TerSpegelt (NL)

5521 Eersel(NL) Ferienpark TerSpegelt 64,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden

"Wir hatten einen wunderschönen Aufenthalt mit einem traumhaften Stellplatz direkt am Wasser. Das Personal war sehr freundlich und hilfsbereit, das Sanitär sauber und gepflegt. In beiden Restaurants aßen wir köstlich", schildert Ruud de Poorter auf Zoover.com ihre Erlebnisse und Eindrücke. Philipp Stumpp berichtet auf Google: "Waren mit dem Camper in der Nebensaison dort. Das Hallenbad nebst Indoorspielplatz ist gut für kalte Tage, die Gastronomie vor Ort durchweg empfehlenswert. Der große Supermarkt hat faire Preise."

Platz 5: Camping Le Paradis St. Léon (F)

24290 Saint-Léon-sur-Vézère(FR) Camping le Paradis Dordogne 5 étoiles 1 Bewertung 39,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Auf Eurocampings.eu bekennt Wolfgang Niesser: "Der schönste Camping, den wir kennen." Ralph Zimmer würde "den Platz als ein Fünf-Sterne-Hotel beschreiben, in das man sein eigenes Zimmer mitbringen kann". Bei Google lobt er die gut drainierten, schattigen Stellplätze wie auch die sinnvoll eingerichteten, sauberen und dezent beleuchteten Sanitärhäuser. "Ein sehr schöner Camping mit großen Stellplätzen, herzliche Begrüßung, akkurat gepflegt. Das Sanitär ist top, die Umgebung äußerst angenehm", findet Christophe D bei Pincamp.de.

Platz 6: FKK-Camping Valalta (HR)

52210 Rovinj(HR) FKK-Campingplatz Valalta 8 Bewertungen 78,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden

Seit 15 Jahren sehr zufrieden mit dem Platz ist Udo. Bei Pincamp.de teilt er seine Erfahrungen: "Alles ist gut – Unterhaltungsprogramm mit Livemusik, Einkaufsmöglichkeiten, sehr nette, hilfsbereite Mitarbeiter, super Service in Lokalen und Bars, top Speisen." "Die Stellplätze, vor allem im Hangbereich oberhalb vom Hafen, sind groß, ruhig und durch Hecken abgetrennt. Top Sanitär, stets sauber, immer heißes Wasser. Der große Salzwasserpool gefiel uns besonders gut. Liegen und Schirme sind im Preis inklusive", so Rib Skipper in seiner Google-Rezension.

Platz 7: Camping Village Dei Fiori (I)

30013 Cavallino-Treporti(IT) Camping Village Dei Fiori 3 Bewertungen 59,20 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden

"Ein sehr schöner Camping mit prima Sanitäranlagen", schätzt Schlickeiser Fred bei Eurocampings.eu ein und berichtet von seinem Aufenthalt: "Mit unserem sonnigen Stellplatz waren wir rundum zufrieden. Verschiedene Einkaufsmöglichkeiten in der Umgebung sind mit dem Rad gut zu erreichen." Das platzeigene Bad fand er zum sportlichen Schwimmen allerdings zu klein. Johann D. vermerkt auf Camping.info: "Der Campingplatz ist sehr gepflegt und sauber, ebenso die Waschräume und Toiletten. Die Spielplätze sind gleichfalls top."

Platz 8: Camping Hopfensee (D)

87629 Füssen (D) Camping Hopfensee 27 Bewertungen 39,40 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

"Wir fühlten uns hier sehr wohl. Ein wirklich toller Campingplatz!", titelt Karl seine Bewertung mit höchster Punktzahl auf Pincamp.de und erklärt: "Es war alles zu unserer Zufriedenheit." Bei Camping.info nennt Jürgen K. die Vorteile der Anlage: "Schöne Aufteilung der Parzellen. Direkt am See und überhaupt landschaftlich sehr schön gelegen. Ideal für unterschiedliche Ausflüge. Sehr kinderfreundlich." Besonders gut gefielen ihm der parkähnliche Charakter des Platzes, die Hecken um die Parzellen und die tollen Sanitäreinrichtungen.

Platz 9: Insel-Camp Fehmarn (D)

23769 Fehmarn (D) Insel-Camp Fehmarn 12 Bewertungen 59,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Als "Wellness-Camping" bezeichnet Stein seinen Urlaub in dem Camp, von dem er bei Zoover.com sagt: "Ich sah selten eine so gepflegte Anlage. Die Kinder waren begeistert, besonders von der Schaukel im Wasser. In dem kleinen Laden kann man Sandwiches kaufen und Massagen buchen." Tina Auch hinterließ bei Google: "Ein sehr gepflegter, gut organisierter und vor allem sauberer Campingplatz. Die Stellplätze haben eine wirklich tolle Größe. Die sanitären Anlagen sind sehr modern. Außerdem gibt es extrem leckere Fischbrötchen."

Platz 10: Rosenfelder Strand Ostsee Camping (D)

23749 Grube (D) Am Rosenfelder Strand Ostsee Camping 8 Bewertungen 39,10 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

"Entspannung pur!", nennt Marcel W. seinen Urlaub hier. Bei Camping.info teilt er mit, dass er damit "wie jedes Mal" sehr zufrieden sei und hebt hervor: "Die Waschhäuser waren stets sauber und ordentlich, trotz regnerischem Wetter." Detlef Wirtz wird dieser Platz immer in Erinnerung bleiben, gesteht er bei Google und zählt auf: "Supernettes und zuvorkommendes Personal, Sauberkeit zu jeder Zeit in allen Ecken, Angebote für Kinder jeden Alters, ausreichende Portionen im Restaurant, großzügiger Hundeauslauf und ein extra Hundestrand."