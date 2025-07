Top 10 Wohnmobil-Stellplätze an der Nordsee

Die Nordsee ist seit jeher ein Sehnsuchtsort – die Faszination der Gezeiten, abwechslungsreiche Freizeitaktivitäten und endlose Strände machen die Region zu einem der beliebtesten Reiseziele in Deutschland. Wer den Strandurlaub in den Norden Deutschlands verlegt, findet in diesem Artikel die besten Stellplätze und Aktivitäten in der Umgebung.

Die Bestenliste basiert auf den Bewertungen und Kommentaren des promobil Stellplatz-Radars. Dabei handelt es sich um eine App, in der Camping- und Stellplätze in ganz Europa mit Informationen zu Ausstattung, Angebot und Öffnungszeiten aufgelistet sind. Angemeldete Nutzer können Stellplätze mit 1 bis 5 Sternen bewerten und kommentieren. Zum Zeitpunkt unserer Auswertung (Juli 2025) wurden alle Plätze mit mindestens 4,5 Sternen und 20 Bewertungen berücksichtigt. Bei gleicher Punktzahl entscheidet die Anzahl der Bewertungen.

Im Strandkorb sitzen, sein Fischbrötchen gegen Möwen verteidigen, radeln - das alles erlebt man auf einer Wohnmobil-Reise an die Nordsee.

1. Womo-Park Norddeich, Niedersachsen Idyllisch im Grünen liegt der Womo-Park Norddeich an der ostfriesischen Nordseeküste in Norden, der nur durch einen Deich vom Wasser getrennt ist. Da überrascht es nicht, dass ein Großteil der Gäste von der Lage schwärmt. Von Mitte Februar bis Anfang November können Campende den Stellplatz mit 44 Parzellen anfahren. Selbst bei kompletter Auslastung beschreiben Gäste den Womo-Park als ruhig und entspannt. Sanitär-, Dusch- und Spülräume sind sauber und gut ausgestattet, WLAN ist kostenlos verfügbar und für das leibliche Wohl sorgen der Brötchenservice, das Restaurant und der Kiosk. Das Angebot wird von den netten und freundlichen Mitarbeitern abgerundet. Ein Tipp von ehemaligen Gästen: Fahrräder am besten selbst mitbringen.

Das Zentrum des beliebten Nordsee-Heilbads Norddeich ist schnell zu Fuß erreichbar und hat einiges zu bieten. Zum Baden stehen sowohl ein Strand als auch eine Wiese mit Strandkörben zur Verfügung. Für maritime Fans gibt es am Hafen einen spannenden Mix aus Fähren, Fischkuttern und Yachten. Ein lohnendes Ziel ist außerdem die Seehundstation in Norden, in der jedes Jahr zwischen 80 und 150 Seehunde und Kegelrobben aufgezogen und anschließend wieder ausgewildert werden.

26506 Norden (D) Womo-Park Norddeich 95 Bewertungen 20,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden Hunde erlaubt

2. Reisemobilhafen Am Deich, Niedersachsen Der Reisemobilhafen Am Deich liegt direkt am Emsdeich am nördlichen Ortsrand von Ditzum. Ein uriges Fischerdorf mit kleinem Hafen, gemütlichen Restaurants und Fischbuden befindet sich in fußläufiger Entfernung. Der Stellplatz bietet 54 großzügige, ebene Stellplätze mit Stromanschluss, WLAN, Ver‑ und Entsorgungsmöglichkeiten sowie kostenpflichtige Duschen. Gäste loben den freundlichen, hilfsbereiten Platzwart, die ruhige Lage am Deich und meinen, der Platz sei perfekt für Erholungssuchende. Ein besonderer Tipp ehemaliger Gäste: Unbedingt den Sonnenaufgang anschauen!

In der Umgebung locken verschiedene Ausflugsziele. Unter anderem die berühmte Meyer Werft in Papenburg, das beeindruckende Emssperrwerk in Gandersum oder historische Städte wie Leer. Aktivurlaubende und Naturfreunde genießen Deich- und Radwege entlang der Ems.

26844 Jemgum (D) Reisemobilhafen Am Deich 113 Bewertungen 15,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden Hunde erlaubt

3. Womoland Nordstrand, Schleswig-Holstein Auf einem ehemaligen Bauernhof direkt hinterm Deich ist das idyllische Womoland Nordstrand zu finden. Der auf der Halbinsel Nordstrand gelegene Stellplatz bietet von Mitte März bis Ende Oktober 44 Parzellen. Diese trennen Hecken voneinander und sorgen so für Privatsphäre. Für die Gäste gibt's täglich einen Brötchenservice, ein kleiner Kiosk ergänzt das Versorgungsangebot. Bei einem Highlight handelt es sich um den regelmäßig stattfindenden Grillabend, auf dem es nicht nur leckere Salate und Grillspezialitäten, sondern auch ein lockeres Kennenlernen der anderen Gäste gibt. Campende beschreiben das Womoland Nordstrand als Ort zum Wohlfühlen und Entspannen: Der Platz und die sanitären Anlagen sind sauber, die Parzellen groß und die Betreiber und das Team nett und engagiert. Da der Platz etwas außerhalb liegt, gibt's Leih-Fahrräder vor Ort.

Das Womoland Nordstrand liegt inmitten des Nationalparks Wattenmeer Schleswig-Holstein, bei dem es sich um den größten Nationalpark in ganz Deutschland handelt. Dieser umfasst die Nordsee und die weitläufige Wattlandschaft, die sich am besten auf einer Wattwanderung erkunden lässt. Der Deich lädt zu ausgiebigen Fahrrad- und Wandertouren ein. Beliebte Ausflugsziele sind auch die Halligen oder die Seehundbänke, die man via Schiff erreichen kann.

25845 Nordstrand (D) Womoland Nordstrand 53 Bewertungen 25,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt

4. Stellplatz an der Doppelschleuse, Niedersachsen Der Stellplatz an der Doppelschleuse in Bremerhaven bietet Wohnmobilisten einen perfekten Ausgangspunkt für einen erholsamen Urlaub an der Nordsee. Direkt hinter dem Weserdeich gelegen, genießt man hier einen einmaligen Blick auf vorbeiziehende Schiffe. Die großzügigen, befestigten Stellplätze sind ideal für Fahrzeuge bis 8 Meter – mit Strom, Ver- und Entsorgung, WLAN sowie einem Brötchenservice am Morgen. In nur wenigen Minuten erreicht man zu Fuß die Bremerhavener Havenwelten mit Highlights wie dem Klimahaus, dem Auswandererhaus oder dem Zoo am Meer.

Die Umgebung punktet mit einem hohen Freizeitwert: Besonders beliebt sind Hafenrundfahrten und Spaziergänge auf dem Deich. Gäste loben vor allem die zentrale Lage, die Sauberkeit der Anlagen und den freundlichen Service. Zwar stehen nicht immer alle Stromanschlüsse zur Verfügung und die Sanitäranlagen sind eher einfach gehalten, doch die besondere Atmosphäre direkt an der Schleuse macht den Aufenthalt für viele zu einem unvergesslichen Erlebnis.

27570 Bremerhaven (D) Stellplatz an der Doppelschleuse 158 Bewertungen 18,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden Hunde erlaubt

5. Wohnmobilhafen an der Ostdüne, Niedersachsen Der Stellplatz liegt in Wangerland-Hooksiel, in unmittelbarer Nähe zur Nordseeküste und ist modern ausgestattet. Der Platz verfügt über befestigte Parzellen, Ver- und Entsorgung, Strom, Sanitäranlagen und WLAN. Der Strand ist vom Stellplatz aus bequem zu Fuß erreichbar. Die ruhige Lage sowie die Nähe zur Natur und zum Meer machen den Platz besonders attraktiv. Laut Gästebewertungen wird der Platz besonders wegen seiner Sauberkeit und tollen Lage geschätzt.

Eingebettet in das UNESCO-Weltnaturerbe Niedersächsisches Wattenmeer befindet sich der Stellplatz nur 1,3 km vom Ortskern mit Restaurants, Bäcker und dem alten Hafen mit Muschelmuseum entfernt. Ebenso nah und als besonders schön gilt auch der Sand‑ und Grünstrand von Horumersiel.

26434 Wangerland (D) Wohnmobilhafen an der Ostdüne 101 Bewertungen 27,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden Hunde erlaubt

6. Reisemobilhafen Greetsiel, Niedersachsen Der Reisemobilhafen liegt in Greetsiel am Ortsrand von Krummhörn, direkt beim Parkplatz neben den berühmten Zwillingsmühlen. Von dort sind der historische Ortskern und der Hafen mit Cafés und Krabbenkuttern in wenigen Gehminuten erreichbar. Der Platz bietet 55 befestigte und großzügige Stellplätze auf geschottertem oder geteertem Untergrund. Zur Ausstattung zählen Strom, Frischwasser (gegen Gebühr), inklusive Entsorgung von Grauwasser und Chemietoilette. Gäste loben vor allem die tolle Lage und den freundlichen Empfang.

In der Nähe lohnt sich ein Besuch im Otto-Huus, ein Museum, das dem Komiker Otto Waalkes gewidmet ist. Ebenfalls sehenswert sind die Manningaburg und der Pilsumer Leuchtturm. Absolutes Muss an der Nordsee: Eine Wattwanderung!

26736 Krummhörn (D) Reisemobilhafen Greetsiel 121 Bewertungen 12,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt

7. Stellplatz Dörper Weg, Niedersachsen Der Stellplatz liegt am Ortsrand von Norden‑Norddeich und schließt direkt an das Erlebnisbad Ocean Wave an. Der Sandstrand ist in wenigen Gehminuten erreichbar und Laut Gästewertungen ideal für einen Spaziergang auf dem Deich oder eine Wattwanderung geeignet. Die zentrale Lage ermöglicht das Erreichen des Ortskerns, der Seehundaufzuchtstation sowie Restaurants, Imbissständen und Kiosken in wenigen Minuten.

Der Platz bietet ca. 100 befestigte Stellplätze, die überwiegend eben sind, aber ohne Schatten. Zum Service gehören kostenloses WLAN, Frischwasser, Grauwasser‑ und Chemie‑WC‑Entsorgung sowie Strom (kostenpflichtig). Gelobt werden v.a. die tolle Lage, die gute Ausstattung und die Nähe zu Freizeitangeboten.

26506 Norden (D) Stellplatz Dörper Weg 138 Bewertungen 17,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden Hunde erlaubt

8. Wohnmobilhafen WMV Büsum, Schleswig-Holstein Im Hafengebiet gelegen, verfügt der Wohnmobilhafen WMV Büsum über rund 100 Stellplätze auf einem angelegten Areal mit Schotterrasen und Wiesenflächen. Kostenfreier Strom, WLAN, Gasflaschenservice, Fahrrad- & E‑Bike-Verleih, Imbiss, Brötchenservice sowie Videoüberwachung bieten eine praktische Ausstattung. Die Nordsee ist nur wenige Gehminuten entfernt, ebenso wie die Familienlagune Perlebucht und das Ozean-Erlebnisbad "Büsumer Meerzeit Wellenbad & Spa". Kaum verwunderlich, dass Gäste besonders die tolle Lage hervorheben.

In direkter Umgebung finden sich außerdem das Mitmachmuseum "Phänomania", das Wattenmeer Besucherzentrum "Blanken Hans", der historische Büsumer Leuchtturm, das Museum am Meer sowie die belebte Hafenpromenade mit Fischkuttern, Lokalen und Ausflugsschiffen nach Helgoland & auf die Halligen. Zahlreiche Rad- und Wanderwege laden zu Erkundungen ein.

25761 Büsum (D) Wohnmobilhafen WMV Büsum 208 Bewertungen 15,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden Hunde erlaubt

9. Reisemobilhafen Sankt Peter-Ording, Schleswig-Holstein Der Stellplatz befindet sich in einem ruhigen Biotop am Ortsrand von Sankt Peter-Ording, umgeben von Wald- und Dünenlandschaft. Von hier aus sind es nur wenige Minuten mit Bus oder Rad zum weitläufigen Strand, zur Seebrücke, zur Dünen-Therme und zum Ortszentrum mit Reetdachhäusern und Märkten.

Der Platz bietet 75 parzellierte, befestigte Stellplätze (teilweise schattig) inklusive kostenfreiem Strom, WLAN, Videoüberwachung sowie Ver- und Entsorgung. WC und Duschen sind ebenfalls vorhanden – allerdings sind die Duschen kostenpflichtig. Die meisten Gäste loben die Sauberkeit, die gut durchdachten Parzellen und die zentrale Lage.

25826 Sankt Peter-Ording (D) Reisemobilhafen Sankt Peter-Ording 159 Bewertungen 25,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt

10. Stellplatz an der Mole, Niedersachsen Der Stellplatz befindet sich am Ortsrand von Harlesiel und nur wenige Schritte vom weitläufigen Sandstrand entfernt. Mit 60 befestigten Plätzen auf Pflaster bzw. Asphalt (ohne Schatten) genießen Wohnmobilisten eine traumhafte Lage mit Blick auf die Nordsee. Bei gutem Wetter sieht man bis zu den Inseln Wangerooge und Spiekeroog. Gäste loben vor allem die fantastische Lage am Wasser, das nette Personal und die Nähe zum Strand.

Zu den enthaltenen Leistungen zählen WLAN, Frischwasser, Grauwasser- und Kassettentrennung sowie WC und Dusche, die laut Gästewertungen "sehr sauber" sind. In der näheren Umgebung laden das Deutsche Sielhafenmuseum in Carolinensiel, der Museumshafen, Wellnesszentrum "Cliner Quelle" und der Nationalpark Wattenmeer zur Erkundung und Entspannung ein.