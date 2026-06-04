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Fehmarn Camping: Diese 12 Plätze sind ein Traum – von Luxus bis Natur pur

Die 12 schönsten Campingplätze auf Fehmarn 2026
Urlaub auf der deutschen Sonneninsel

vom Campingprofi seit 1959

Strand, Action, Natur – Entdecken Sie die 12 schönsten Campingplätze auf Fehmarn: von Luxus bis Abenteuer. Jetzt Platz sichern!

ArtikeldatumVeröffentlicht am 04.06.2026
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Stellplatz, Wiese, Caravans, Meer, Horizont, Himmel
Foto: Insel Camp Fehmarn

Fehmarn ist und bleibt Deutschlands Sonneninsel – und ein Paradies für Camper! Mit 78 Kilometern Küste, endlosen Stränden und Wind, der Surferherzen höherschlagen lässt, ist die Insel seit Jahrzehnten ein Magnet für Familien, Wassersportler und Naturliebhaber. 2.200 Sonnenstunden im Jahr machen Fehmarn zu einem der sonnenverwöhntesten Flecken Deutschlands.

Die Strände? Flach, breit und perfekt für Kinder – hier kannst du planschen, Sandburgen bauen oder einfach nur die Seele baumeln lassen. Die wichtigsten Strände werden in den Sommermonaten vom DLRG überwacht. Und wenn’s mal stürmisch wird: Die Insel hat auch bei "Schietwetter" einiges zu bieten.

Fehmarn
Tourismus-Service Fehmarn, Oliver Franke
Campingurlaub auf der Insel Fehmarn lohnt sich allemal.

Die Insel ist ein beliebtes Ziel für Taucher, Surfer sowie auch für Katamaran-Segler. Kitesurf- und Windsurfspot ist etwa die Orther Bucht im Südwesten, hier spürt man die Ostsee gleich von drei Seiten; und auch der kleine Ort Orth besitzt mit seinem idyllischen Hafen viel Charme.

Die Top-12-Campingplätze auf Fehmarn

Mehrere Campingplätze gibt es auf der drittgrößten Insel Deutschlands. Wir zeigen eine Auswahl.

Campingplätze Fehmarn
CARAVANING
Die 12 beliebtesten Campingplätze auf Fehmarn.

Alle beschriebenen Anlagen liegen strandnah. Vom einfachen Platz bis zur Fünf-Sterne-Komfort-Anlage mit umfangreichem Freizeitprogramm findet man alles. Manche der Campingplätze grenzen an eines der vier großen Naturschutzgebiete, darunter das Wasservogelreservat Wallnau oder das Schutzgebiet Nördliche Seeniederung.

12. Platz: Camping Miramar

Der große Vorzeige-Campingplatz hat ein umfangreiches gastronomisches Angebot, einen Bootsverleih, Fitness- und Wellnessprogramm sowie Animation für Kinder.

23769 Fehmarn (D)
Camping Miramar
10 Bewertungen
34,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt
  • Größe und Charakter: 15 ha großes, ebenes Wiesengelände mit Hecken und Bäumen, 546 Stellplätze (90–130 qm), davon 307 Dauercamper. Mietunterkünfte sind vorhanden.
  • Lage: Am Strand, 1 km vom Ort.
  • Ausstattung: 3 Sanitärgebäude, auch behindertengerecht, Familienbad, Babywickelraum, Waschmaschinen, Trockner, Hundedusche, Lebensmittelladen, Frühstücksservice, Restaurant, Café, Strandbar, WLAN funktioniert platzweit.
  • Freizeit: Spielplatz, Animation, Livemusik, Spieleraum, Fitness, Minigolf, Bolz- u. Volleyballplatz, Bootsslip, Bootsverleih, Radverleih, Sauna, Massagen, Grillplatz.
  • Sonstiges: Hunde sind erlaubt, Hundestrand, sep. FKK-Strand.

11. Platz: Camping- und Ferienpark Wulfener Hals

Der Ferienpark verfügt über 5 Sterne und über Ferienwohnungen, Mobilheime, einen beheizten Pool sowie Animation und Abendveranstaltungen. Laut ADAC-Bewertungen ist er einer der "gefragtesten Plätze Europas 2025".

23769 Fehmarn (D)
Camping- und Ferienpark Wulfener Hals
9 Bewertungen
30,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt
  • Größe und Charakter: 34 ha großes, teils geneigtes Wiesengelände mit Hecken und Bäumen, auf einer Halbinsel, 672 Stellplätze (95–150 qm), davon 262 Dauercamper. 149 Mietunterkünfte.
  • Lage: Am Strand, 800 m vom Ort.
  • Ausstattung: 6 Sanitärgebäude, auch behindertengerecht, Mietbäder, Kindersanitär, Babywickelraum, Waschmaschinen, Trockner, Spülmaschine, Hundedusche, Supermarkt, Restaurants, Eiscafé, Bar, Bistro, WLAN gibt es überall.
  • Freizeit: Spielplatz, Animation, Showzelt, Sportwiese, Pool, Sauna, Whirlpool, Beauty, Fitness, Beachvolleyball, Reiten, Tauch-, Surf-, Kitesurf-, Kanu-, SUP-, Katamaransegelschule. Golfplatz nebenan (auch Kurse, Turniere).
  • Sonstiges: Hunde sind erlaubt, Hundestrand, sep. FKK-Strand.

10. Platz: Insel-Camp Fehmarn

Der 5-Sterne-Campingplatz verspricht Luxus mit Wellness, Fitness, Kulinarik und Animation.

23769 Fehmarn (D)
Insel-Camp Fehmarn
12 Bewertungen
59,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt
  • Größe und Charakter: 8,2 ha großes, ebenes Wiesengelände mit Hecken, Büschen, einzelne Bäume, 388 Stellplätze (90–140 qm), davon 60 Dauercamper. Keine Mietunterkünfte.
  • Lage: Am Strand, 1 km vom Ort.
  • Ausstattung: 2 Sanitärgebäude, auch behindertengerecht, Mietbäder, Babywickelraum, Waschmaschinen, Trockner, Hundedusche, Lebensmittelladen, Restaurant, Bistro, WLAN funktioniert überall.
  • Freizeit: Spielplatz, Animation, Spielwiese, Animationszelt, Live-Musik, Bingoabende, Sportfeld (Fußball, Basketball, Volleyball, Streetball), Pumptrack, Wasserspielplatz, Beachvolleyball, Rad- u. E-Rollerverleih, Fitnessraum, Billard, Saunalandschaft, Massagen.
  • Sonstiges: Hunde sind erlaubt.

9. Platz: Camping Südstrand

Auf dem Platz gibt es sowohl eine Tauchschule als auch eine Cat- und Surfschule – und ein großes Kinder- und Familienanimationsprogramm.

  • Größe und Charakter: 17 ha großes, ebenes Wiesengelände mit hohen Hecken, Bäumen und Büschen, 450 Stellplätze (80–120 qm), davon 230 Dauercamper. Mietunterkünfte vorhanden.
  • Lage: Am Strand, 1,5 km vom Ort.
  • Ausstattung: Sanitäranlagen, auch behindertengerecht, Babywickelraum, Waschmaschinen, Trockner, Bistro, Lebensmittelladen, WLAN funktioniert platzweit.
  • Freizeit: Spielplätze, Spielwiese, Wasserspielplatz, Animation, Livemusik, Beachpartys, Basketball, Badminton, Streetball, Bogenschießen, Gymnastik, Boule, Beachvolleyball, Bootsslip, Surf-, Kitesurf- und Katamaransegelschule, Hochseilklettergarten.
  • Sonstiges: Hunde sind erlaubt, es gibt einen Hundestrand..

8. Platz: Campingplatz Ostsee Katharinenhof

Der familienfreundliche Platz hat ein Multifunktionssportfeld, Kinderprogramm und vier Spielplätze. Außerdem gehört er zu den Top-Campingplätzen für Hundehalter.

23769 Fehmarn (D)
Campingplatz Ostsee Katharinenhof
9 Bewertungen
44,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt
  • Größe und Charakter: 19,7 ha großes, etwas geneigtes Wiesengelände mit Hecken und Bäumen, 587 Stellplätze (100–150 qm), davon 275 Dauercamper. Mietunterkünfte vorhanden.
  • Lage: Am Strand, 1 km vom Ort.
  • Ausstattung: 4 Sanitärgebäude, auch behindertengerecht, Babywickelraum, Waschmaschinen, Trockner, Hundedusche, Imbiss, Restaurants, Supermarkt, WLAN funktioniert platzweit.
  • Freizeit: Spielplätze, Animation, Shows, Tanzabende, Ponyreiten, Strandausritte, Spielwiese, Bolzplatz, Billard, Beachvolleyball, Wasserspielplatz, Bootsslip, Radverleih. Angrenzend: Tauchschule, SUP-Verleih, Massagen, Yoga.
  • Sonstiges: Hunde sind erlaubt. Zufahrt: 1 km über enge Straße.

7. Platz: Campingplatz Klausdorfer Strand

Der Platz liegt an einer Naturbadebucht, bietet eine Sauna mit Meerblick und eignet sich für alle, die mit dem Hund in den Urlaub fahren.

23769 Fehmarn (D)
Campingplatz Klausdorfer Strand
11 Bewertungen
39,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt
  • Größe und Charakter: 16 ha großes, ebenes Wiesengelände mit Hecken und Bäumen, 490 Stellplätze (80–120 qm), davon 250 Dauercamper. Mietunterkünfte vorhanden.
  • Lage: Am Strand, 2 km vom Ort.
  • Ausstattung: 3 Sanitärgebäude, auch behindertengerecht, Mietbäder, Babywickelraum, Waschmaschinen, Trockner, Lebensmittelladen, Imbiss, Restaurant, WLAN funktioniert platzweit.
  • Freizeit: Spielplatz, Animation, Veranstaltungszelt, Fußballplatz, Streetball, Sportturniere, Bogenschießen, Kettcars, Kreativworkshop, Strandspiele, Radverleih, Sauna, Massagen, Whirlpool, Lagerfeuer, Grillplatz, Boule.
  • Sonstiges: Hunde sind erlaubt, Hundestrand.

6. Platz: Camping am Niobe

Der Platz liegt am Naturschutzgebiet, hat einen kleinen Bauernhof mit Ponys, Küchen, Schafen und Meerschweinchen. Außerdem kann man hier Kiten, SUPen und Surfen.

23769 Fehmarn (D)
Campingplatz am Niobe
4 Bewertungen
26,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt
  • Größe und Charakter: 6 ha großes, ebenes Wiesengelände, von Bäumen eingerahmt, 280 Stellplätze (100 qm), davon 150 Dauercamper. Mietunterkünfte.
  • Lage: Am Strand, 3 km vom Ort, nahe Naturschutzgebiet Grüner Brink und Niobe-Denkmal.
  • Ausstattung: Sanitäranlagen, auch behindertengerecht, Familienbad, Babywickelraum, Waschmaschinen, Trockner, Kochraum, Restaurant, Imbiss, Lebensmittelladen, WLAN funktioniert überall (kostenpflichtig).
  • Freizeit: Spielplatz, Kinderanimation, Aufenthaltsraum, Streichelzoo, auch Ponys, Fußball und Basketball, Kettcars, Angeln, Beachvolleyball, Radverleih, Bootsslip, Surfen, Kitesurfen, SUP.
  • Sonstiges: Hunde sind erlaubt.

5. Platz: Camping am Deich

Der Platz verspricht Abkühlung pur liegt idyllisch zwischen Meer und Binnensee und eignet sich fürs Brandungsangeln.

23769 Fehmarn (D)
Camping am Deich
2 Bewertungen
34,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
Hunde erlaubt
  • Größe und Charakter: 1 ha großes, ebenes, naturbelassenes Gelände in einem Waldgürtel, zwischen Meer und Binnensee, 60 Stellplätze (70–120 qm), davon 15 Dauercamper. Keine Mietunterkünfte vorhanden.
  • Lage: Am Strand, 2 km vom Ort, am Naturschutzgebiet Nördliche Seeniederung.
  • Ausstattung: Sanitäranlagen, Babywickelraum, Waschmaschinen, Trockner, Hundedusche, Kochmöglichkeit, Restaurant, Brötchenservice, WLAN funktioniert überall.
  • Freizeit: Spielplatz, Aufenthaltsraum, Beachvolleyball, Angeln, Brandungsangeln. In der Nähe: Kutterfahrten, Surfen, Kitesurfen.
  • Sonstiges: Hunde sind erlaubt. Lebensmittelladen in 2 km.

4. Platz: Belt-Camping Fehmarn

Aktivurlaubende und Paare werden hier fündig: Kajakverleih, Bogenschießen, Volleybaldfeld. Außerdem gibt's hier neben freiem W-LAN einen Büroraum mit zwei Arbeitsplätzen.

23769 Fehmarn (D)
Belt-Camping-Fehrmarn
13 Bewertungen
37,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt
  • Größe und Charakter: 9 ha großes, naturbelassenes Wiesengelände, mit Hecken unterteilt, Nadelbaumreihe zur Strandseite, 258 Stellplätze (70–120 qm), davon 100 Dauercamper. Mietunterkünfte vorhanden.
  • Lage: Am Strand, 1,5 km vom Ort, am Naturschutzgebiet Nördliche Seeniederung.
  • Ausstattung: 2 Sanitärgebäude, auch behindertengerecht, Mietbäder, Babywickelraum, Waschmaschinen, Trockner, Hundedusche, Lebensmittelladen, Restaurant-Pizzeria, WLAN gibt es überall.
  • Freizeit: Kinderanimation, Spielplatz, Hüpfkissen, Fuß- u. Basketball, Sportturniere, Beachvolleyball, Kajakverleih, Bootsslip, Tretcar, Bogenschießen, SUP.
  • Sonstiges: Hunde sind erlaubt.

3. Platz: Strandcamping Wallnau

Der Platz liegt an der Westküste und verspricht schöne Sonnenuntergänge. Er bietet einen Reiterhof, Alpakawanderungen und Kinderanimation.

23769 Fehmarn (D)
Strandcamping Wallnau
3 Bewertungen
35,60 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt
  • Größe und Charakter: 27 ha großes, ebenes Wiesengelände mit Bäumen, Hecken u. Büschen, 770 Stellplätze (90–125 qm), davon 400 Dauercamper. Mietunterkünfte vorhanden.
  • Lage: Am Strand, in der Nähe des Wasservogelreservats Wallnau.
  • Ausstattung: 4 Sanitärgebäude, auch behindertengerecht, Babywickelraum, Waschmaschinen, Trockner, Hundedusche, Lebensmittelladen, Restaurant, Bar, Strandbar, WLAN funktioniert platzweit.
  • Freizeit: Spielplätze, Animation, Shows, Fitness, Yoga, Bogenschießen, Beach-Volleyball, Kitesurf- u. Tauchschule, SUP, Massagen, Sauna, physikal. Therapie, Reitstall, auch therapeutisches Reiten.
  • Sonstiges: Hunde sind erlaubt. Separater FKK-Strandabschnitt.

2. Platz: Campingplatz Flüggerteich

Dieser Campingplatz bietet Natur pur, einen Streichelzoo und Ladesäulen für Elektroautos. Perfekt für Naturfans und Reisende mit Kindern.

23769 Fehmarn (D)
Campingplatz Flüggerteich
9 Bewertungen
31,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt
  • Größe und Charakter: 2,5 ha große, naturbelassene Wiese mit einzelnen Bäumen, von Hecken umgeben, 97 Stellplätze (85–125 qm), davon 37 Dauercamper. Mietunterkünfte vorhanden.
  • Lage: 300 m vom Strand, nahe dem Wasservogelreservat Wallnau.
  • Ausstattung: Sanitäranlagen, auch behindertengerecht, Babywickelraum, Waschmaschinen, Trockner, WLAN funktioniert platzweit (kostenpflichtig).
  • Freizeit: Spielplatz, Kinderanimation, Streichelzoo, Traktorfahrten, Kinderteich mit Abenteuerfloß, Lagerfeuer, Angeln, Fußball, Basketball.
  • Sonstiges: Hunde sind erlaubt. Lebensmittelladen, Imbiss und Restaurant findet man in 300 m Entfernung.

1. Platz: Camping Strukkamphuk

Der Platz bietet eine Top-Lage an der Orther Bucht und neue Glamping-Zelte – und befindet sich an einem der beliebtesten Windsorfspots der Ostsee. Er eignet sich vor allem für Sportliche und Familien.

23769 Fehmarn (D)
Camping Strukkamphuk
7 Bewertungen
46,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt
  • Größe und Charakter: 25 ha großes, ebenes Wiesengelände, mit Bäumen und Hecken bestanden, 691 Stellplätze (100–160 qm), davon 350 Dauercamper. Mietunterkünfte vorhanden.
  • Lage: Am Strand, Orther Bucht, 1,3 km vom Ort.
  • Ausstattung: 4 Sanitärgebäude, auch behindertengerecht, Kindersanitär, Babywickelraum, Waschmaschinen, Trockner, Hundedusche, Supermarkt, Restaurant, Strandbar, WLAN gibt es überall.
  • Freizeit: Spielplätze, Animation, Sportturniere, Freizeittreff, Skaterbahn, Multisportplatz, Grillplatz, Gymnastik, Massage, Sauna, Tauch-, Surf- u. Kiteschule, SUP, Beachvolleyball, Radverleih.
  • Sonstiges: Hunde sind erlaubt, es gibt einen Hundestrand.

Noch mehr schöne Campingplätze auf Fehmarn

Dieser Platz ist noch recht neu:

Ahoi Camp Fehmarn

23769 Fehmarn (D)
Ahoi Camp Fehmarn
6 Bewertungen
39,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt

Aus dem bei Wassersportfans beliebten Campingplatz Fehmarnbelt in Altenteil wird das Ahoi Camp Fehmarn. Neuer Inhaber des Platzes ist die Camper’s Friend GmbH, deren Geschäftsführer bereits eine Bulli-Vermietung betreiben. Investiert wird in Gastronomie und Sanitärbereiche. Doch trotz Modernisierung soll der natürliche Charakter des Platzes erhalten bleiben. Grundlegend überarbeitet wird das Konzept für die rund 350 Stellflächen: Künftig stehen in der ersten Strandreihe noch mehr Plätze mit Best-View-Garantie zur Verfügung. Diese können – wie alle anderen auch – jetzt online ausgewählt und gebucht werden.

  • Größe und Charakter: 25 ha großes, ebenes Wiesengelände, mit Bäumen und Hecken bestanden, 377 offene Stellplätze (50–110qm) alle inkl. Strom, meist mit Wasseranschluss, separate Stellplätze Camper, Bullis, Zelte.
  • Lage: Altenteil 21, am Strand.
  • Ausstattung: 3 Sanitärgebäude, auch behindertengerecht, Supermarkt, Imbuss, Strandbar, Strandduschen, WLAN gibt es überall.
  • Freizeit: Spielplätze, Beachvolleyball, Tischtennis, Bolzplatz, Slacklines, kostenlose Leihe von Kettkars, Traktoren etc. für Kinder, Vermittlung von SUP, Radverleih.
  • Sonstiges: Hunde sind erlaubt.

Noch mehr Stell- und Campingplätze finden Sie in der gratis Stellplatz-Radar-App.

Fehmarn: Das können Sie auf der Insel erleben

Aktivitäten für Schlechtwetter-Tage:

  • FehMare Badewelt – Riesenrutschen, Saunalandschaft, Kinderbecken
  • Funtasia Minigolf – Indoor-Minigolf mit Schwarzlicht und Special Effects
  • Kutterfahrten – mit Fischbrötchen und Seehund-Beobachtung
  • Jimi-Hendrix-Gedenkstein – Pilgerstätte für Musikfans

Kulinarische Tipps:

  • Fischbrötchen am Hafen von Burg oder Orth
  • Regionale Produkte auf dem Wochenmarkt in Burg (Dienstag & Freitag)
  • Strandbars mit Craft-Bier und Live-Musik (z. B. am Strukkamphuk oder Wulfener Hals)

Fazit

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