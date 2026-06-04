Fehmarn Camping: Diese 12 Plätze sind ein Traum – von Luxus bis Natur pur

Fehmarn ist und bleibt Deutschlands Sonneninsel – und ein Paradies für Camper! Mit 78 Kilometern Küste, endlosen Stränden und Wind, der Surferherzen höherschlagen lässt, ist die Insel seit Jahrzehnten ein Magnet für Familien, Wassersportler und Naturliebhaber. 2.200 Sonnenstunden im Jahr machen Fehmarn zu einem der sonnenverwöhntesten Flecken Deutschlands.

Die Strände? Flach, breit und perfekt für Kinder – hier kannst du planschen, Sandburgen bauen oder einfach nur die Seele baumeln lassen. Die wichtigsten Strände werden in den Sommermonaten vom DLRG überwacht. Und wenn’s mal stürmisch wird: Die Insel hat auch bei "Schietwetter" einiges zu bieten.

Tourismus-Service Fehmarn, Oliver Franke Campingurlaub auf der Insel Fehmarn lohnt sich allemal.

Die Insel ist ein beliebtes Ziel für Taucher, Surfer sowie auch für Katamaran-Segler. Kitesurf- und Windsurfspot ist etwa die Orther Bucht im Südwesten, hier spürt man die Ostsee gleich von drei Seiten; und auch der kleine Ort Orth besitzt mit seinem idyllischen Hafen viel Charme.

Die Top-12-Campingplätze auf Fehmarn Mehrere Campingplätze gibt es auf der drittgrößten Insel Deutschlands. Wir zeigen eine Auswahl.

CARAVANING Die 12 beliebtesten Campingplätze auf Fehmarn.

Alle beschriebenen Anlagen liegen strandnah. Vom einfachen Platz bis zur Fünf-Sterne-Komfort-Anlage mit umfangreichem Freizeitprogramm findet man alles. Manche der Campingplätze grenzen an eines der vier großen Naturschutzgebiete, darunter das Wasservogelreservat Wallnau oder das Schutzgebiet Nördliche Seeniederung.

12. Platz: Camping Miramar Der große Vorzeige-Campingplatz hat ein umfangreiches gastronomisches Angebot, einen Bootsverleih, Fitness- und Wellnessprogramm sowie Animation für Kinder.

23769 Fehmarn (D) Camping Miramar 10 Bewertungen 34,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Größe und Charakter: 15 ha großes, ebenes Wiesengelände mit Hecken und Bäumen, 546 Stellplätze (90–130 qm), davon 307 Dauercamper. Mietunterkünfte sind vorhanden.

15 ha großes, ebenes Wiesengelände mit Hecken und Bäumen, 546 Stellplätze (90–130 qm), davon 307 Dauercamper. Mietunterkünfte sind vorhanden. Lage: Am Strand, 1 km vom Ort.

Am Strand, 1 km vom Ort. Ausstattung: 3 Sanitärgebäude, auch behindertengerecht, Familienbad, Babywickelraum, Waschmaschinen, Trockner, Hundedusche, Lebensmittelladen, Frühstücksservice, Restaurant, Café, Strandbar, WLAN funktioniert platzweit.

3 Sanitärgebäude, auch behindertengerecht, Familienbad, Babywickelraum, Waschmaschinen, Trockner, Hundedusche, Lebensmittelladen, Frühstücksservice, Restaurant, Café, Strandbar, WLAN funktioniert platzweit. Freizeit: Spielplatz, Animation, Livemusik, Spieleraum, Fitness, Minigolf, Bolz- u. Volleyballplatz, Bootsslip, Bootsverleih, Radverleih, Sauna, Massagen, Grillplatz.

Spielplatz, Animation, Livemusik, Spieleraum, Fitness, Minigolf, Bolz- u. Volleyballplatz, Bootsslip, Bootsverleih, Radverleih, Sauna, Massagen, Grillplatz. Sonstiges: Hunde sind erlaubt, Hundestrand, sep. FKK-Strand. 11. Platz: Camping- und Ferienpark Wulfener Hals Der Ferienpark verfügt über 5 Sterne und über Ferienwohnungen, Mobilheime, einen beheizten Pool sowie Animation und Abendveranstaltungen. Laut ADAC-Bewertungen ist er einer der "gefragtesten Plätze Europas 2025".

23769 Fehmarn (D) Camping- und Ferienpark Wulfener Hals 9 Bewertungen 30,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Größe und Charakter: 34 ha großes, teils geneigtes Wiesengelände mit Hecken und Bäumen, auf einer Halbinsel, 672 Stellplätze (95–150 qm), davon 262 Dauercamper. 149 Mietunterkünfte.

34 ha großes, teils geneigtes Wiesengelände mit Hecken und Bäumen, auf einer Halbinsel, 672 Stellplätze (95–150 qm), davon 262 Dauercamper. 149 Mietunterkünfte. Lage: Am Strand, 800 m vom Ort.

Am Strand, 800 m vom Ort. Ausstattung: 6 Sanitärgebäude, auch behindertengerecht, Mietbäder, Kindersanitär, Babywickelraum, Waschmaschinen, Trockner, Spülmaschine, Hundedusche, Supermarkt, Restaurants, Eiscafé, Bar, Bistro, WLAN gibt es überall.

6 Sanitärgebäude, auch behindertengerecht, Mietbäder, Kindersanitär, Babywickelraum, Waschmaschinen, Trockner, Spülmaschine, Hundedusche, Supermarkt, Restaurants, Eiscafé, Bar, Bistro, WLAN gibt es überall. Freizeit: Spielplatz, Animation, Showzelt, Sportwiese, Pool, Sauna, Whirlpool, Beauty, Fitness, Beachvolleyball, Reiten, Tauch-, Surf-, Kitesurf-, Kanu-, SUP-, Katamaransegelschule. Golfplatz nebenan (auch Kurse, Turniere).

Spielplatz, Animation, Showzelt, Sportwiese, Pool, Sauna, Whirlpool, Beauty, Fitness, Beachvolleyball, Reiten, Tauch-, Surf-, Kitesurf-, Kanu-, SUP-, Katamaransegelschule. Golfplatz nebenan (auch Kurse, Turniere). Sonstiges: Hunde sind erlaubt, Hundestrand, sep. FKK-Strand. 10. Platz: Insel-Camp Fehmarn Der 5-Sterne-Campingplatz verspricht Luxus mit Wellness, Fitness, Kulinarik und Animation.

23769 Fehmarn (D) Insel-Camp Fehmarn 12 Bewertungen 59,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Größe und Charakter: 8,2 ha großes, ebenes Wiesengelände mit Hecken, Büschen, einzelne Bäume, 388 Stellplätze (90–140 qm), davon 60 Dauercamper. Keine Mietunterkünfte.

8,2 ha großes, ebenes Wiesengelände mit Hecken, Büschen, einzelne Bäume, 388 Stellplätze (90–140 qm), davon 60 Dauercamper. Keine Mietunterkünfte. Lage: Am Strand, 1 km vom Ort.

Am Strand, 1 km vom Ort. Ausstattung: 2 Sanitärgebäude, auch behindertengerecht, Mietbäder, Babywickelraum, Waschmaschinen, Trockner, Hundedusche, Lebensmittelladen, Restaurant, Bistro, WLAN funktioniert überall.

2 Sanitärgebäude, auch behindertengerecht, Mietbäder, Babywickelraum, Waschmaschinen, Trockner, Hundedusche, Lebensmittelladen, Restaurant, Bistro, WLAN funktioniert überall. Freizeit: Spielplatz, Animation, Spielwiese, Animationszelt, Live-Musik, Bingoabende, Sportfeld (Fußball, Basketball, Volleyball, Streetball), Pumptrack, Wasserspielplatz, Beachvolleyball, Rad- u. E-Rollerverleih, Fitnessraum, Billard, Saunalandschaft, Massagen.

Spielplatz, Animation, Spielwiese, Animationszelt, Live-Musik, Bingoabende, Sportfeld (Fußball, Basketball, Volleyball, Streetball), Pumptrack, Wasserspielplatz, Beachvolleyball, Rad- u. E-Rollerverleih, Fitnessraum, Billard, Saunalandschaft, Massagen. Sonstiges: Hunde sind erlaubt. 9. Platz: Camping Südstrand Auf dem Platz gibt es sowohl eine Tauchschule als auch eine Cat- und Surfschule – und ein großes Kinder- und Familienanimationsprogramm.

Größe und Charakter: 17 ha großes, ebenes Wiesengelände mit hohen Hecken, Bäumen und Büschen, 450 Stellplätze (80–120 qm), davon 230 Dauercamper. Mietunterkünfte vorhanden.

17 ha großes, ebenes Wiesengelände mit hohen Hecken, Bäumen und Büschen, 450 Stellplätze (80–120 qm), davon 230 Dauercamper. Mietunterkünfte vorhanden. Lage: Am Strand, 1,5 km vom Ort.

Am Strand, 1,5 km vom Ort. Ausstattung: Sanitäranlagen, auch behindertengerecht, Babywickelraum, Waschmaschinen, Trockner, Bistro, Lebensmittelladen, WLAN funktioniert platzweit.

Sanitäranlagen, auch behindertengerecht, Babywickelraum, Waschmaschinen, Trockner, Bistro, Lebensmittelladen, WLAN funktioniert platzweit. Freizeit: Spielplätze, Spielwiese, Wasserspielplatz, Animation, Livemusik, Beachpartys, Basketball, Badminton, Streetball, Bogenschießen, Gymnastik, Boule, Beachvolleyball, Bootsslip, Surf-, Kitesurf- und Katamaransegelschule, Hochseilklettergarten.

Spielplätze, Spielwiese, Wasserspielplatz, Animation, Livemusik, Beachpartys, Basketball, Badminton, Streetball, Bogenschießen, Gymnastik, Boule, Beachvolleyball, Bootsslip, Surf-, Kitesurf- und Katamaransegelschule, Hochseilklettergarten. Sonstiges: Hunde sind erlaubt, es gibt einen Hundestrand.. 8. Platz: Campingplatz Ostsee Katharinenhof Der familienfreundliche Platz hat ein Multifunktionssportfeld, Kinderprogramm und vier Spielplätze. Außerdem gehört er zu den Top-Campingplätzen für Hundehalter.

23769 Fehmarn (D) Campingplatz Ostsee Katharinenhof 9 Bewertungen 44,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Größe und Charakter: 19,7 ha großes, etwas geneigtes Wiesengelände mit Hecken und Bäumen, 587 Stellplätze (100–150 qm), davon 275 Dauercamper. Mietunterkünfte vorhanden.

19,7 ha großes, etwas geneigtes Wiesengelände mit Hecken und Bäumen, 587 Stellplätze (100–150 qm), davon 275 Dauercamper. Mietunterkünfte vorhanden. Lage: Am Strand, 1 km vom Ort.

Am Strand, 1 km vom Ort. Ausstattung: 4 Sanitärgebäude, auch behindertengerecht, Babywickelraum, Waschmaschinen, Trockner, Hundedusche, Imbiss, Restaurants, Supermarkt, WLAN funktioniert platzweit.

4 Sanitärgebäude, auch behindertengerecht, Babywickelraum, Waschmaschinen, Trockner, Hundedusche, Imbiss, Restaurants, Supermarkt, WLAN funktioniert platzweit. Freizeit: Spielplätze, Animation, Shows, Tanzabende, Ponyreiten, Strandausritte, Spielwiese, Bolzplatz, Billard, Beachvolleyball, Wasserspielplatz, Bootsslip, Radverleih. Angrenzend: Tauchschule, SUP-Verleih, Massagen, Yoga.

Spielplätze, Animation, Shows, Tanzabende, Ponyreiten, Strandausritte, Spielwiese, Bolzplatz, Billard, Beachvolleyball, Wasserspielplatz, Bootsslip, Radverleih. Angrenzend: Tauchschule, SUP-Verleih, Massagen, Yoga. Sonstiges: Hunde sind erlaubt. Zufahrt: 1 km über enge Straße. 7. Platz: Campingplatz Klausdorfer Strand Der Platz liegt an einer Naturbadebucht, bietet eine Sauna mit Meerblick und eignet sich für alle, die mit dem Hund in den Urlaub fahren.

23769 Fehmarn (D) Campingplatz Klausdorfer Strand 11 Bewertungen 39,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Größe und Charakter: 16 ha großes, ebenes Wiesengelände mit Hecken und Bäumen, 490 Stellplätze (80–120 qm), davon 250 Dauercamper. Mietunterkünfte vorhanden.

16 ha großes, ebenes Wiesengelände mit Hecken und Bäumen, 490 Stellplätze (80–120 qm), davon 250 Dauercamper. Mietunterkünfte vorhanden. Lage: Am Strand, 2 km vom Ort.

Am Strand, 2 km vom Ort. Ausstattung: 3 Sanitärgebäude, auch behindertengerecht, Mietbäder, Babywickelraum, Waschmaschinen, Trockner, Lebensmittelladen, Imbiss, Restaurant, WLAN funktioniert platzweit.

3 Sanitärgebäude, auch behindertengerecht, Mietbäder, Babywickelraum, Waschmaschinen, Trockner, Lebensmittelladen, Imbiss, Restaurant, WLAN funktioniert platzweit. Freizeit: Spielplatz, Animation, Veranstaltungszelt, Fußballplatz, Streetball, Sportturniere, Bogenschießen, Kettcars, Kreativworkshop, Strandspiele, Radverleih, Sauna, Massagen, Whirlpool, Lagerfeuer, Grillplatz, Boule.

Spielplatz, Animation, Veranstaltungszelt, Fußballplatz, Streetball, Sportturniere, Bogenschießen, Kettcars, Kreativworkshop, Strandspiele, Radverleih, Sauna, Massagen, Whirlpool, Lagerfeuer, Grillplatz, Boule. Sonstiges: Hunde sind erlaubt, Hundestrand.

6. Platz: Camping am Niobe Der Platz liegt am Naturschutzgebiet, hat einen kleinen Bauernhof mit Ponys, Küchen, Schafen und Meerschweinchen. Außerdem kann man hier Kiten, SUPen und Surfen.

23769 Fehmarn (D) Campingplatz am Niobe 4 Bewertungen 26,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Größe und Charakter: 6 ha großes, ebenes Wiesengelände, von Bäumen eingerahmt, 280 Stellplätze (100 qm), davon 150 Dauercamper. Mietunterkünfte.

6 ha großes, ebenes Wiesengelände, von Bäumen eingerahmt, 280 Stellplätze (100 qm), davon 150 Dauercamper. Mietunterkünfte. Lage: Am Strand, 3 km vom Ort, nahe Naturschutzgebiet Grüner Brink und Niobe-Denkmal.

Am Strand, 3 km vom Ort, nahe Naturschutzgebiet Grüner Brink und Niobe-Denkmal. Ausstattung: Sanitäranlagen, auch behindertengerecht, Familienbad, Babywickelraum, Waschmaschinen, Trockner, Kochraum, Restaurant, Imbiss, Lebensmittelladen, WLAN funktioniert überall (kostenpflichtig).

Sanitäranlagen, auch behindertengerecht, Familienbad, Babywickelraum, Waschmaschinen, Trockner, Kochraum, Restaurant, Imbiss, Lebensmittelladen, WLAN funktioniert überall (kostenpflichtig). Freizeit: Spielplatz, Kinderanimation, Aufenthaltsraum, Streichelzoo, auch Ponys, Fußball und Basketball, Kettcars, Angeln, Beachvolleyball, Radverleih, Bootsslip, Surfen, Kitesurfen, SUP.

Spielplatz, Kinderanimation, Aufenthaltsraum, Streichelzoo, auch Ponys, Fußball und Basketball, Kettcars, Angeln, Beachvolleyball, Radverleih, Bootsslip, Surfen, Kitesurfen, SUP. Sonstiges: Hunde sind erlaubt. 5. Platz: Camping am Deich Der Platz verspricht Abkühlung pur liegt idyllisch zwischen Meer und Binnensee und eignet sich fürs Brandungsangeln.

23769 Fehmarn (D) Camping am Deich 2 Bewertungen 34,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Größe und Charakter: 1 ha großes, ebenes, naturbelassenes Gelände in einem Waldgürtel, zwischen Meer und Binnensee, 60 Stellplätze (70–120 qm), davon 15 Dauercamper. Keine Mietunterkünfte vorhanden.

1 ha großes, ebenes, naturbelassenes Gelände in einem Waldgürtel, zwischen Meer und Binnensee, 60 Stellplätze (70–120 qm), davon 15 Dauercamper. Keine Mietunterkünfte vorhanden. Lage: Am Strand, 2 km vom Ort, am Naturschutzgebiet Nördliche Seeniederung.

Am Strand, 2 km vom Ort, am Naturschutzgebiet Nördliche Seeniederung. Ausstattung: Sanitäranlagen, Babywickelraum, Waschmaschinen, Trockner, Hundedusche, Kochmöglichkeit, Restaurant, Brötchenservice, WLAN funktioniert überall.

Sanitäranlagen, Babywickelraum, Waschmaschinen, Trockner, Hundedusche, Kochmöglichkeit, Restaurant, Brötchenservice, WLAN funktioniert überall. Freizeit: Spielplatz, Aufenthaltsraum, Beachvolleyball, Angeln, Brandungsangeln. In der Nähe: Kutterfahrten, Surfen, Kitesurfen.

Spielplatz, Aufenthaltsraum, Beachvolleyball, Angeln, Brandungsangeln. In der Nähe: Kutterfahrten, Surfen, Kitesurfen. Sonstiges: Hunde sind erlaubt. Lebensmittelladen in 2 km. 4. Platz: Belt-Camping Fehmarn Aktivurlaubende und Paare werden hier fündig: Kajakverleih, Bogenschießen, Volleybaldfeld. Außerdem gibt's hier neben freiem W-LAN einen Büroraum mit zwei Arbeitsplätzen.

23769 Fehmarn (D) Belt-Camping-Fehrmarn 13 Bewertungen 37,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Größe und Charakter: 9 ha großes, naturbelassenes Wiesengelände, mit Hecken unterteilt, Nadelbaumreihe zur Strandseite, 258 Stellplätze (70–120 qm), davon 100 Dauercamper. Mietunterkünfte vorhanden.

9 ha großes, naturbelassenes Wiesengelände, mit Hecken unterteilt, Nadelbaumreihe zur Strandseite, 258 Stellplätze (70–120 qm), davon 100 Dauercamper. Mietunterkünfte vorhanden. Lage: Am Strand, 1,5 km vom Ort, am Naturschutzgebiet Nördliche Seeniederung.

Am Strand, 1,5 km vom Ort, am Naturschutzgebiet Nördliche Seeniederung. Ausstattung: 2 Sanitärgebäude, auch behindertengerecht, Mietbäder, Babywickelraum, Waschmaschinen, Trockner, Hundedusche, Lebensmittelladen, Restaurant-Pizzeria, WLAN gibt es überall.

2 Sanitärgebäude, auch behindertengerecht, Mietbäder, Babywickelraum, Waschmaschinen, Trockner, Hundedusche, Lebensmittelladen, Restaurant-Pizzeria, WLAN gibt es überall. Freizeit: Kinderanimation, Spielplatz, Hüpfkissen, Fuß- u. Basketball, Sportturniere, Beachvolleyball, Kajakverleih, Bootsslip, Tretcar, Bogenschießen, SUP.

Kinderanimation, Spielplatz, Hüpfkissen, Fuß- u. Basketball, Sportturniere, Beachvolleyball, Kajakverleih, Bootsslip, Tretcar, Bogenschießen, SUP. Sonstiges: Hunde sind erlaubt. 3. Platz: Strandcamping Wallnau Der Platz liegt an der Westküste und verspricht schöne Sonnenuntergänge. Er bietet einen Reiterhof, Alpakawanderungen und Kinderanimation.

23769 Fehmarn (D) Strandcamping Wallnau 3 Bewertungen 35,60 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Größe und Charakter: 27 ha großes, ebenes Wiesengelände mit Bäumen, Hecken u. Büschen, 770 Stellplätze (90–125 qm), davon 400 Dauercamper. Mietunterkünfte vorhanden.

27 ha großes, ebenes Wiesengelände mit Bäumen, Hecken u. Büschen, 770 Stellplätze (90–125 qm), davon 400 Dauercamper. Mietunterkünfte vorhanden. Lage: Am Strand, in der Nähe des Wasservogelreservats Wallnau.

Am Strand, in der Nähe des Wasservogelreservats Wallnau. Ausstattung: 4 Sanitärgebäude, auch behindertengerecht, Babywickelraum, Waschmaschinen, Trockner, Hundedusche, Lebensmittelladen, Restaurant, Bar, Strandbar, WLAN funktioniert platzweit.

4 Sanitärgebäude, auch behindertengerecht, Babywickelraum, Waschmaschinen, Trockner, Hundedusche, Lebensmittelladen, Restaurant, Bar, Strandbar, WLAN funktioniert platzweit. Freizeit: Spielplätze, Animation, Shows, Fitness, Yoga, Bogenschießen, Beach-Volleyball, Kitesurf- u. Tauchschule, SUP, Massagen, Sauna, physikal. Therapie, Reitstall, auch therapeutisches Reiten.

Spielplätze, Animation, Shows, Fitness, Yoga, Bogenschießen, Beach-Volleyball, Kitesurf- u. Tauchschule, SUP, Massagen, Sauna, physikal. Therapie, Reitstall, auch therapeutisches Reiten. Sonstiges: Hunde sind erlaubt. Separater FKK-Strandabschnitt. 2. Platz: Campingplatz Flüggerteich Dieser Campingplatz bietet Natur pur, einen Streichelzoo und Ladesäulen für Elektroautos. Perfekt für Naturfans und Reisende mit Kindern.

23769 Fehmarn (D) Campingplatz Flüggerteich 9 Bewertungen 31,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Größe und Charakter: 2,5 ha große, naturbelassene Wiese mit einzelnen Bäumen, von Hecken umgeben, 97 Stellplätze (85–125 qm), davon 37 Dauercamper. Mietunterkünfte vorhanden.

2,5 ha große, naturbelassene Wiese mit einzelnen Bäumen, von Hecken umgeben, 97 Stellplätze (85–125 qm), davon 37 Dauercamper. Mietunterkünfte vorhanden. Lage: 300 m vom Strand, nahe dem Wasservogelreservat Wallnau.

300 m vom Strand, nahe dem Wasservogelreservat Wallnau. Ausstattung: Sanitäranlagen, auch behindertengerecht, Babywickelraum, Waschmaschinen, Trockner, WLAN funktioniert platzweit (kostenpflichtig).

Sanitäranlagen, auch behindertengerecht, Babywickelraum, Waschmaschinen, Trockner, WLAN funktioniert platzweit (kostenpflichtig). Freizeit: Spielplatz, Kinderanimation, Streichelzoo, Traktorfahrten, Kinderteich mit Abenteuerfloß, Lagerfeuer, Angeln, Fußball, Basketball.

Spielplatz, Kinderanimation, Streichelzoo, Traktorfahrten, Kinderteich mit Abenteuerfloß, Lagerfeuer, Angeln, Fußball, Basketball. Sonstiges: Hunde sind erlaubt. Lebensmittelladen, Imbiss und Restaurant findet man in 300 m Entfernung. 1. Platz: Camping Strukkamphuk Der Platz bietet eine Top-Lage an der Orther Bucht und neue Glamping-Zelte – und befindet sich an einem der beliebtesten Windsorfspots der Ostsee. Er eignet sich vor allem für Sportliche und Familien.

23769 Fehmarn (D) Camping Strukkamphuk 7 Bewertungen 46,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Größe und Charakter: 25 ha großes, ebenes Wiesengelände, mit Bäumen und Hecken bestanden, 691 Stellplätze (100–160 qm), davon 350 Dauercamper. Mietunterkünfte vorhanden.

25 ha großes, ebenes Wiesengelände, mit Bäumen und Hecken bestanden, 691 Stellplätze (100–160 qm), davon 350 Dauercamper. Mietunterkünfte vorhanden. Lage: Am Strand, Orther Bucht, 1,3 km vom Ort.

Am Strand, Orther Bucht, 1,3 km vom Ort. Ausstattung: 4 Sanitärgebäude, auch behindertengerecht, Kindersanitär, Babywickelraum, Waschmaschinen, Trockner, Hundedusche, Supermarkt, Restaurant, Strandbar, WLAN gibt es überall.

4 Sanitärgebäude, auch behindertengerecht, Kindersanitär, Babywickelraum, Waschmaschinen, Trockner, Hundedusche, Supermarkt, Restaurant, Strandbar, WLAN gibt es überall. Freizeit: Spielplätze, Animation, Sportturniere, Freizeittreff, Skaterbahn, Multisportplatz, Grillplatz, Gymnastik, Massage, Sauna, Tauch-, Surf- u. Kiteschule, SUP, Beachvolleyball, Radverleih.

Spielplätze, Animation, Sportturniere, Freizeittreff, Skaterbahn, Multisportplatz, Grillplatz, Gymnastik, Massage, Sauna, Tauch-, Surf- u. Kiteschule, SUP, Beachvolleyball, Radverleih. Sonstiges: Hunde sind erlaubt, es gibt einen Hundestrand. Noch mehr schöne Campingplätze auf Fehmarn Dieser Platz ist noch recht neu:

Ahoi Camp Fehmarn

23769 Fehmarn (D) Ahoi Camp Fehmarn 6 Bewertungen 39,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Aus dem bei Wassersportfans beliebten Campingplatz Fehmarnbelt in Altenteil wird das Ahoi Camp Fehmarn. Neuer Inhaber des Platzes ist die Camper’s Friend GmbH, deren Geschäftsführer bereits eine Bulli-Vermietung betreiben. Investiert wird in Gastronomie und Sanitärbereiche. Doch trotz Modernisierung soll der natürliche Charakter des Platzes erhalten bleiben. Grundlegend überarbeitet wird das Konzept für die rund 350 Stellflächen: Künftig stehen in der ersten Strandreihe noch mehr Plätze mit Best-View-Garantie zur Verfügung. Diese können – wie alle anderen auch – jetzt online ausgewählt und gebucht werden.

Größe und Charakter: 25 ha großes, ebenes Wiesengelände, mit Bäumen und Hecken bestanden, 377 offene Stellplätze (50–110qm) alle inkl. Strom, meist mit Wasseranschluss, separate Stellplätze Camper, Bullis, Zelte.

25 ha großes, ebenes Wiesengelände, mit Bäumen und Hecken bestanden, 377 offene Stellplätze (50–110qm) alle inkl. Strom, meist mit Wasseranschluss, separate Stellplätze Camper, Bullis, Zelte. Lage: Altenteil 21, am Strand.

Altenteil 21, am Strand. Ausstattung: 3 Sanitärgebäude, auch behindertengerecht, Supermarkt, Imbuss, Strandbar, Strandduschen, WLAN gibt es überall.

3 Sanitärgebäude, auch behindertengerecht, Supermarkt, Imbuss, Strandbar, Strandduschen, WLAN gibt es überall. Freizeit: Spielplätze, Beachvolleyball, Tischtennis, Bolzplatz, Slacklines, kostenlose Leihe von Kettkars, Traktoren etc. für Kinder, Vermittlung von SUP, Radverleih.

Spielplätze, Beachvolleyball, Tischtennis, Bolzplatz, Slacklines, kostenlose Leihe von Kettkars, Traktoren etc. für Kinder, Vermittlung von SUP, Radverleih. Sonstiges: Hunde sind erlaubt. Noch mehr Stell- und Campingplätze finden Sie in der gratis Stellplatz-Radar-App.

Fehmarn: Das können Sie auf der Insel erleben Aktivitäten für Schlechtwetter-Tage:

FehMare Badewelt – Riesenrutschen, Saunalandschaft, Kinderbecken

– Riesenrutschen, Saunalandschaft, Kinderbecken Funtasia Minigolf – Indoor-Minigolf mit Schwarzlicht und Special Effects

– Indoor-Minigolf mit Schwarzlicht und Special Effects Kutterfahrten – mit Fischbrötchen und Seehund-Beobachtung

– mit Fischbrötchen und Seehund-Beobachtung Jimi-Hendrix-Gedenkstein – Pilgerstätte für Musikfans Kulinarische Tipps:

Fischbrötchen am Hafen von Burg oder Orth

am Hafen von Burg oder Orth Regionale Produkte auf dem Wochenmarkt in Burg (Dienstag & Freitag)

auf dem Wochenmarkt in Burg (Dienstag & Freitag) Strandbars mit Craft-Bier und Live-Musik (z. B. am Strukkamphuk oder Wulfener Hals)