Die Top 10 der beliebtesten Campingplätze der Niederlande 2025

Aus zahlreichen Bewertungen von unterschiedlichsten Bewertungsplattformen haben wir für Sie die 10 besten Campingplätze in den Niederlanden ausgewertet. Zur besseren Einordnung dienen wie immer Zitate aus Gäste-Kommentaren. Anhand der Bestenliste von CARAVANING wurden die hier aufgeführten zehn Spitzenreiter ermittelt.

Die übergeordnete Rangfolge ergibt sich aus den Bewertungen auf den Online-Portalen Camping.info, Eurocampings.eu (ACSI), Google, Pincamp.de sowie Zoover.com.

1. Camping De Kleine Wolf "Große Stellplätze, sauberes Sanitär, viele Spielmöglichkeiten", nennt Thomas G. auf Camping.info als Vorteile dieses "Top-Familienplatzes" mit großzügigen Parzellen und bescheinigt ihm einen "sehr hohen Komfort". Auf Pincamp.de meint Pierre: "Der Service ist einfach toll. Immer wieder gerne!" Neben dem Platz im Allgemeinen gefielen Nanet die gepflegten Sanitäranlagen, das "schöne, gut organisierte Hallenbad", die freundliche Atmosphäre und das großartige Unterhaltungsangebot, wie sie auf Zoover.com mitteilt. Ihre Kinder liebten besonders den Whirlpool mit dem Sternenhimmel. "Eine ganz klare Herzensempfehlung" spricht diesem "wunderschönen Camping" Regina Jablonski auf Google aus. Dort berichtet sie: "Unser Stellplatz lag direkt am Strand des kleinen Sees. Auch im Schwimmbad fühlten wir uns sehr wohl. Das Restaurant hatte viel Leckeres. Das Personal war überaus freundlich."

7737 PE Stegeren(NL) Camping De Kleine Wolf 2 Bewertungen 41,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

2. Recreatiepark TerSpegelt

5521 Eersel(NL) Ferienpark TerSpegelt 64,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden

"Weitläufig mit schöner Atmosphäre, tollem Badesee und vielen Freizeitangeboten", zählt Christel M. die Vorteile des Platzes auf Camping.info auf. "Alles supersauber und ordentlich. So riesige Stellplätze habe ich noch nie gesehen. Den Kindern gefielen am besten der Natur-Pumptrack, das Maislabyrinth, die Entdeckertour, das Hallenbad und die beiden Badeseen", teilt Bea auf Pincamp.de mit. Camper Loes schreibt bei Zoover.com: "Schwimmbad, Sanitär, Gastronomie, Kinderprogramm – alles okay!" "Einer der besten Campingplätze, die ich bisher besucht habe. Sehr kinderfreundlich und auch für Gruppen ohne Kids super geeignet", vermerkt Mr. Hankfield bei Google. Pluspunkte vergibt er für "die ruhigen, großen Stellplätze, die Spielgelegenheiten, die Restaurants und das Eventzelt". Ebenda bewertet Miriam Let den Platz sehr positiv und nennt als einen ihrer Favoriten den Indoor-Sandspielplatz.

3. Camping De Paal

5571 TN Bergeijk(NL) Camping De Paal 48,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

"Ein Paradies für Familien mit Kids!", meint Nick V. Auf Camping.info teilt er seine Begeisterung: "Highlight war der Paalbergen. Die Kinder konnten dort stundenlang im Wasser planschen, Burgen bauen und Spielgeräte erkunden. Die großzügigen Stellplätze sind grün und schattig, die Sanitäranlagen mit Kinderbädern modern und sauber, das Hallenbad perfekt für kühle Tage." Bernadette erklärt bei Pincamp.de: "Der Platz gefiel uns sehr gut. Jeder Bereich hat einen Spielplatz. Die eigene App macht die Anreise superbequem."

4. Ardoer Camping Julianahoeve

4325 DM Renesse(NL) Camping Julianahoeve 3 Bewertungen 47,90 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden

"Ein schöner Campingplatz mit angenehmer Atmosphäre, tollem Pool und sauberen Sanitäranlagen. Der Strand ist zu Fuß erreichbar", notierte Janita Sleeuwenhoek auf Zoover.com. "Der Platz ist kein Schnäppchen, aber seinen Preis wert", findet Erich, der zum zweiten Mal kam, weil es seinem Enkel hier so gut gefällt. Als Gründe seiner Zufriedenheit nennt er auf Google vor allem Spielplätze und -räume, Schwimmbad, Theater und Animation, aber auch den "sehr guten Supermarkt" und die "top Sanitärhäuser mit Musik".

5. Vakantiepark De Twee Bruggen

7109 AH Winterswijk Miste(NL) Vakantiepark De Twee Bruggen 10 Bewertungen 41,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

"Schöner, gepflegter Camping mit großzügiger Platzaufteilung – ideal für erholsame, ruhige Kurzurlaube", schätzt Thomas auf Pincamp.de ein. "Der Platz ist und bleibt unser Lieblingscamping in den Niederlanden. Er ist gut organisiert, sauber und bietet viel", resümiert Raymond auf Zoover.com. Besonders positiv bewertet er die geräumigen Stellplätze, die tollen Sanitäreinrichtungen und die zahlreichen Möglichkeiten für Kinder. Sein einziger Kritikpunkt: die "schlecht funktionierende Gesichtserkennung am Schwimmbad".

6. Camping De Wildhoeve

8166 JJ Emst(NL) Camping de Wildhoeve 34,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden

"Schöner autofreier Campingplatz", schreibt Stefan G. auf Google und nennt als Vorteile: "Ladestation für E-Autos, frisches Wasser am Stellplatz, Strom- und Sat-Anschluss, Shop mit frischen Brötchen, Restaurant und Imbiss – Preise okay." Auch gefielen ihm die nahen Spielgelegenheiten für Kinder, das im Preis inkludierte Schwimmbad und "ein Wald direkt vor der Tür". Ein "Kompliment an das Reinigungsteam" des Platzes hinterließ Henk Ehren bei Zoover.com: "Sie geben ihr Bestes, um alles sauber zu halten."

7. Kampeerdorp De Zandstuve

7794 RA Rheeze(NL) Campingplatz De Zandstuve 50,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

"Der Platz ist gut strukturiert und bietet viel Platz zum Entspannen. Für Kinder gibt es zahlreiche Spielmöglichkeiten. Der Indoorspielplatz war für unsere das absolute Highlight", schwärmt Sandra Daniel May in ihrer Google-Rezension. Ein anonymer Gast lobt bei Pincamp.de die Familienfreundlichkeit und entspannte Atmosphäre der "sauberen und überschaubaren" Anlage und schreibt: "Die großzügigen Stellplätze sind um kleine, sehr gepflegte Spielplätze angeordnet. Trotz der vielen Kinder war es nie laut."

8. Marveld Recreatie

7141 DH Groenlo(NL) Marveld Recreatie 3 Bewertungen 22,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

"Toller Campingplatz mit sehr vielen Angeboten für große und kleine Kinder. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist absolut super. Selbst Supermarkt und Restaurants haben normale Preise", lautet Katharinas Urteil auf Pincamp.de. Stefanie Weissling empfiehlt den Ferienpark auf Google und schreibt: "Der Service ist super. Selbst bei nächtlichen Problemen ist schnell jemand zur Stelle. Das Schwimmbad mit den Rutschen war ein Traum für meine Kids. Auch die Wassertemperatur war megaangenehm. Wir kommen wieder."

9. Vakantiepark Beerze Bulten

7736 PK Beerze(NL) Vrijtijdspark Beerze Bulten 1 Bewertung 56,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Für Rainer Horn ist Camping hier "von den Stellplätzen her wirklich traumhaft". Sein Kommentar auf Google: "Jeder Platz ist individuell und im Wald zwischen Bäumen gelegen – eine tolle Atmosphäre." Bei Pincamp.de bescheinigt Rosi dem "sehr schönen Platz unter Bäumen": "Die Sanitäranlagen sind sauber und top in Schuss, das Schwimmbad wirklich super." Gewünscht hätte sie sich längere Öffnungszeiten von Supermarkt und Gastronomie sowie am Wochenende mehr Programm – ansonsten aber "alles tippi-toppi".

Ardoer Camping Westhove

4363 RJ Aagtekerke(NL) Camping Westhove 2 Bewertungen 43,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt