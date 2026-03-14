Urlaub pur: Auf Fehmarn liegt ein sonnengeküsster Campingplatz direkt am Ostsee-Strand

Freiheit ist für viele Caravanerinnen und Caravaner die Aussicht auf das Meer und ein langer Spaziergang am Strand – mit einer Brise Wind um die Nase. Oder eine schöne Fahrradtour, etwa in den Tagen der Rapsblüte im Zeitraum von Mitte Mai bis Mitte Juni. Diesen bezeichnet man auf Fehmarn als die fünfte Jahreszeit. Ein perfekter Standort, um die genannten Dinge genießen zu können, ist Camping Miramar im Süden der Ostseeinsel.