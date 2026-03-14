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Urlaub pur: Auf Fehmarn liegt ein sonnengeküsster Campingplatz direkt am Ostsee-Strand

Camping Miramar auf der Insel Fehmarn
Wind, Wellen und Weite an der Ostseeküste.

vom Campingprofi seit 1959

Vorzeigeplatz für Küstenfans direkt am Strand auf Fehmarn, Deutschlands drittgrößter Insel – mit den besten Fischbrötchen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 14.03.2026
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Miramar, Campingplatz, Eingang
Foto: Thomas Cernak

Freiheit ist für viele Caravanerinnen und Caravaner die Aussicht auf das Meer und ein langer Spaziergang am Strand – mit einer Brise Wind um die Nase. Oder eine schöne Fahrradtour, etwa in den Tagen der Rapsblüte im Zeitraum von Mitte Mai bis Mitte Juni. Diesen bezeichnet man auf Fehmarn als die fünfte Jahreszeit. Ein perfekter Standort, um die genannten Dinge genießen zu können, ist Camping Miramar im Süden der Ostseeinsel.

Der Sonnenreichste Campingplatz Deutschlands

Mit über 500 Stellplätzen gehört der Campingplatz zu den großen, gleichwohl loben nahezu alle Gäste den herzlichen Empfang beim Check-in. Die komfortabel ausgestattete Anlage unter der engagierten Führung von Francesca und Jens Klahn besticht durch ihre traumhafte Lage am feinsandigen,...