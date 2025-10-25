Die 10 beliebtesten Campingplätze Kroatiens

Wir präsentieren Ihnen die aktuell beliebtesten Campingplätze in Kroatien. Zur besseren Einordnung dienen wie immer Zitate aus Gäste-Kommentaren. Anhand der Bestenliste von CARAVANING wurden die hier aufgeführten zehn Spitzenreiter ermittelt.

Die übergeordnete Rangfolge ergibt sich aus den Bewertungen auf den Online-Portalen Camping.info, Eurocampings.eu (ACSI), Google, Pincamp.de sowie Zoover.com. Mehr Informationen über die Details zum Zustandekommen des Rankings finden Sie in diesem Artikel. Die bestplatzierten Camps in weiteren wichtigen europäischen Reiseländern und -regionen oder zu übergreifenden Themen finden Sie auf unserer Themenseite "die besten Campingplätze".

Hier sind die 10 von Camperinnen und Campern favorisierten Campingplätze Kroatiens.

1. FKK-Naturist Camping Valalta

52210 Rovinj(HR) FKK-Campingplatz Valalta 8 Bewertungen 78,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden

"Nicht mehr losgelassen" von dem Platz fühlte sich Bernd W., gibt er auf Camping.info zu, lobt besonders das Personal sowie das WLAN. Es sei "alles vorhanden, was der Camper benötigt", und "preislich akzeptabel". "Der schönste Campingplatz in der Gegend von Rovinj" ist es für Hans Enn, wie man auf Eurocampings.eu erfährt – für Markus Höhener ebenda: "Perfekt für alle Naturisten und Genießer."

Sissy Hutterer hätte sich nachts zwar etwas mehr Ruhe gewünscht, aber sonst "passte alles wunderbar", schreibt sie auf Google. Ebenfalls dort urteilt Marcel TM: "Kommen seit über 15 Jahren her. Es ist immer wieder schön. Wer FKK und Sonnenschein, gutes Essen und Delfine mag, ist hier genau richtig." "FKK wie Sie es wollen" titelt Marc seine positive Bewertung bei Pincamp.de, in der es heißt: "Das Gelände ist sehr groß, die Ausstattung sehr gut, die Stellplätze sehr sauber. Am Sanitär gibt es nichts zu bemängeln."

Cesta za Valaltu Lim 7, HR-52210 Rovinj

GPS: 45°07’21’’N, 13°37’51’’E

45°07’21’’N, 13°37’51’’E Telefon: 0 03 85/52 80 48 00

2. Camping Val Saline

52210 Rovinj(HR) Camping Val Saline 14 Bewertungen 60,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden

"Durch die stufenförmige Anlage haben viele Stellplätze einen Blick auf Meer und Sonnenuntergang. Alles ist supersauber und das Personal sehr freundlich. Restaurant, Shop und Poolanlage runden das tolle Angebot ab. Die vielen kostenlosen Sportmöglichkeiten haben wir nicht genutzt, da wir unsere Mountainbikes dabeihatten. Preislich muss es jeder für sich selbst entscheiden. Die Größe ließ bei uns keine Wünsche offen", schreibt Antonio M. auf Camping.info.

Einen "schönen Aufenthalt" auf diesem Campingplatz hatte auch Christopher Noyes, dem besonders die Lage nahe der Stadt Rovinj gut gefiel. Bei Eurocampings.eu teilt er weiter mit: "Drumherum gute Freizeitaktivitäten und Gastronomie möglich. Strand, Pool – alles vorhanden. Das eigene Restaurant auch sehr zu empfehlen. Das Sanitär war immer sehr sauber, der Stellplatz war mit Wasser und Strom ausgestattet. Und er hatte eine schöne Größe."

Cesta za Valaltu – Lim 7a, HR-52210 Rovinj

GPS: 45°06’53’’N, 13°37’45’’E

45°06’53’’N, 13°37’45’’E Telefon: 0 03 85/52 80 48 50

3. Valamar Camping Istra

52452 Funtana(HR) Istra Premium Camping Resort 13 Bewertungen 48,50 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Eine "absolute Empfehlung" spricht Tina aus. Bei Google begründet sie: "Der Platz überzeugt auf ganzer Linie. Er ist modern, sauber und perfekt gepflegt, die Parzellen neu, großzügig und dank vieler Bäume ausreichend schattig – auch ohne klassisches Waldflair. Der Boden aus Kies und Steinen ist praktisch und angenehm, das Meer sauber und wunderschön, die Kinderbetreuung hervorragend organisiert, mit speziellen Bereichen für Babys und Eltern – perfekt für Familien. Ein Highlight ist das Fischerfest jeden Freitag."

Ulika Grgeti 35, HR-52452 Funtana

GPS: 45°10’28’’N, 13°35’54’’E

45°10’28’’N, 13°35’54’’E Telefon: 0 03 85/52 46 50 00

4. Valamar Camping Krk

51500 Krk(HR) Krk Premium Camping Resort 21 Bewertungen 47,90 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Auf Camping.info zählt Benjamin H. die Vorteile des Platzes auf: "Sehr gut ausgeschildert und überschaubar groß, breite Zufahrten zu den Parzellen, das Personal total freundlich, die Stadt gut zu Fuß erreichbar, das Sanitär ausgesprochen sauber. Ein Supermarkt ist vorhanden, und die Nachtruhe ab 22 Uhr wird eingehalten." Nachteil aus seiner Sicht: "Der Strand reicht bei voller Auslastung nicht aus." Ronny bei Google: "Service und Sauberkeit einwandfrei. Sanitär auf neuestem Stand, das Restaurant hervorragend."

Narodnog preporoda 80, HR-51500 Krk

GPS: 45°01’28’’N, 14°35’29’’E

45°01’28’’N, 14°35’29’’E Telefon: 0 03 85/52 46 50 00

5. Camping Kovačine

51557 Cres(HR) Camping Kovacine 9 Bewertungen Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

"Ein schöner Platz am Meer mit viel Schatten, nur wenige Gehminuten vom Dorf entfernt. Die Sanitäranlagen werden fast den ganzen Tag gereinigt", formuliert M. Koogje in ihrer Bewertung auf Zoover.com. Gestört hätten sie allein die vielen Elektroroller. "Das Personal war sehr zuvorkommend und freundlich, WC und Duschen überaus sauber. Jedes Sanitärgebäude hat eine Reinigungskraft. Der Strand ist schön. Für Camper, die es etwas ruhiger mögen, ist dieser Platz aber eher ungeeignet", so Stefan auf Pincamp.de.

Melin I br. 20, HR-51557 Cres

GPS: 51°20’10’’N, 05°21’19’’E

51°20’10’’N, 05°21’19’’E Telefon: 0 03 85/51 57 31 50

6. Camping Straško

53291 Novalja(HR) Camping Straško 7 Bewertungen 61,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

"Trotz der Größe der Anlage verläuft sich alles gut. Beeindruckend ist der Strand mit Sandbank. Das Sanitär ist modern und sauber. Hier wird auf Hygiene geachtet", meint Gerhard Heinrich auf Google. Wermutstropfen für ihn: "die lieblose Poolanlage" ohne Liegen. "Der Platz ist gepflegt, das Personal freundlich und hilfsbereit, der Hundestrand top, aber das Sanitär deutlich in die Jahre gekommen", urteilt Bernd Mikola auf Eurocampings.eu. Als großen Nachteil nennt er den nächtlichen Lärm von Partys und lauten Autos.

Trg Loža 1, HR-53291 Novalja

GPS: 44°32’18’’N, 14°53’09’’E

44°32’18’’N, 14°53’09’’E Telefon: 0 03 85/53 66 12 26

7. Zaton Holiday Camping

23232 Zaton(HR) Zaton Holiday Resort 5 Bewertungen Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

"Alles super da, die Mitarbeiter sehr freundlich, die Pools sehr sauber. Man hat alles, was man als Familie braucht. Einzig die 25 Euro pro Tag für zwei Liegen mit Schirm schrecken etwas ab", notiert Marcel Nobis bei Google. Und ebenda liest man von Sebastian Wancke: "Insgesamt hat es uns sehr gut gefallen. An der Rezeption muss man leider oft lange warten. Aber es ist in Ordnung bei so vielen Gästen. Die Anlage ist riesig und mit weiten Wegen verbunden. Bis zu Pool und Strand ist man viel zu Fuß unterwegs."

Dražnikova 76t, HR-23232 Nin

GPS: 44°13’40’’N, 15°10’11’’E

44°13’40’’N, 15°10’11’’E Telefon: 0 03 85/23 28 02 80

8. Camping Čikat

51550 Mali Lošinj(HR) Camping Cikat 12 Bewertungen 34,70 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Jeannette R. war mit ihren Kindern dort und vermerkt bei Zoover.com: "Auch für Teenager ein Spaß! Hatten eine tolle Zeit." Mark Dengler erklärt bei Eurocampings.eu: "Ein idealer Platz für ein paar Spätsommertage in Ruhe." Von "rundum positiven Erfahrungen" berichtet Manuel Irnstaedter auf Google: "Die Sanitäranlagen waren sehr gepflegt und stets sauber. Das gefiel uns besonders gut. Ideal auch die Lage: Mali Lošinj ist fußläufig erreichbar. Insgesamt ein ruhiger, schöner Ort zum Entspannen und Genießen der Natur."

Čikat ul. 6a, HR-51550 Mali Lošinj

GPS: 44°32’09’’N, 14°27’03’’E

44°32’09’’N, 14°27’03’’E Telefon: 0 03 85/51 23 21 25

9. Valamar Camping Ježevac

51500 Krk(HR) Ježevac Premium Camping Resort 14 Bewertungen Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden

"Toller Platz, waren sehr zufrieden", resümiert Ingo bei Pincamp.de und argumentiert: "Die Parzelle direkt am Meer war top, auch wenn der Platz relativ voll war. Sehr saubere Toiletten und Waschräume, werden mehrmals am Tag gereinigt. Die vielen Hunde hat man nicht bemerkt." Auch mit Pool, Restaurant und Supermarkt war er zufrieden. Christine W. auf Camping.info: "Die Lage ist wunderschön. Leider war es zu unserer Zeit sehr laut." Wegen eines Festivals in der Nähe habe sie den halben Urlaub schlecht geschlafen.

Plavnicˇka 37, HR-51500 Krk

GPS: 45°01’07’’N, 14°34’00’’E

45°01’07’’N, 14°34’00’’E Telefon: 0 03 85/52 46 50 00

10. Falkensteiner Premium Zadar

23000 Zadar(HR) Falkensteiner Premium 22 Bewertungen 34,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Einen "Top-Campingplatz mit supersauberen Sanitäranlagen" erlebte Silvia Bauer. Auf Google erklärt sie, warum: "Freundliches und hilfsbereites Personal. Das Essen im Restaurant schmeckte uns echt gut. Die Preise bewegen sich im üblichen Rahmen. Den Pool fanden wir eher klein für die Anzahl der Stellplätze. Aber wer braucht schon einen Pool, wenn er das Meer direkt vor der Nase hat!" Marien hinterließ auf Zoover.com: "Ein wunderschöner Platz mit super Sanitär, freundlichem Personal und toller Umgebung."