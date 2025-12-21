Die 10 besten Campingplätze ohne Hunde in ganz Europa

Hier präsentieren wir Ihnen die aktuell beliebtesten Campingplätze, auf denen Hunde nicht erlaubt sind. Zur besseren Einordnung dienen Zitate aus Gäste-Kommentaren. Die zehn aufgeführten Spitzenreiter wurden anhand der Bestenliste von CARAVANING ermittelt.

Die Einstiegshürde, die jeder Kandidat für die Bestenliste nehmen muss, ist die von den ADAC-Inspektoren durchgeführte Qualitätskontrolle. Nur wer diese besteht, fünf Sterne erhält und somit zum "Superplatz" gekürt wird – 2025 immerhin 200 Plätze europaweit –, hat die Chance, auch in der CARAVANING-Bestenliste zu punkten.

Der zweite Schritt sind die zahlreichen Bewertungen auf verschiedenen Online-Portalen wie Camping.info, Eurocampings.eu (ACSI), Google, Pincamp.de sowie Zoover.com. So ergibt sich am Ende die übergeordnete Rangfolge.

Platz 10: Camping Village Rubicone, Savignano Mare (I)

47039 Savignano sul Rubicone(IT) Camping Villaggio Rubicone 42,50 EUR/Nacht

"Schon das Gespräch am Telefon und die Wegbeschreibung per E-Mail fanden wir klasse. Sehr sauber, sehr freundliches Personal und angenehme Atmosphäre – wir sind begeistert", schwärmt Frank auf Pincamp.de.

Dort schreibt auch Elma Cigura: "Unser Aufenthalt war einfach super. Es gibt kaum Campingplätze direkt an der italienischen Adria mit vergleichbarer Top-Ausstattung, einem guten Restaurant und einem so vielfältigen Angebot, zu dem auch eine hochwertige, kostenlose Animation und Sportturniere zählen. Es wird peinlichst auf Sauberkeit geachtet."

Platz 9: Camping Ca’ Pasquali Village, Cavallino-Treporti (I)

30013 Ca´Pasquali(IT) Camping Village Ca'Pasquali

"Wir hatten einen Stellplatz in der ersten Reihe nahe am Strand", berichtet Hagen Lotz in seiner Google-Rezension. Dieser Campingplatz sei "überschaubar groß, absolut top gepflegt, mit sehr guten, stets gereinigten Sanitäranlagen, Spül- und Waschmöglichkeiten. Die Poolanlage war groß und bot für jeden etwas. Der Service war wirklich grandios."

Thomas Cernak Platz 9: Camping Ca’ Pasquali Village in Cavallino-Treporti.



Bettina meint an gleicher Stelle: "Ein wunderschöner Campingplatz, Sanitärhäuser und Strand sehr sauber und gepflegt. Tolle Animation für Erwachsene und Kinder, prima Einkaufsmöglichkeiten und Eisdiele."

Platz 8: Camping Val Saline, Rovinj (HR)

52210 Rovinj(HR) Camping Val Saline 60,50 EUR/Nacht

"Durch die stufenförmige Anlage haben viele Stellplätze einen Blick auf Meer und Sonnenuntergang. Alles ist supersauber und das Personal sehr freundlich. Restaurant, Shop und Poolanlage sowie viele kostenlose Sportmöglichkeiten runden das tolle Angebot ab", lobt Antonio M. auf Camping.info.

Christopher Noyes bei Eurocampings.eu: "Der Stellplatz war mit Wasser und Strom ausgestattet, Sanitär immer sehr sauber. Strand, Pool – alles vorhanden. Eigenes Restaurant, sehr zu empfehlen. Auch drumherum gute Freizeitaktivitäten und Restaurants möglich."

Platz 7: Campofelice Camping Village, Tenero-Contra (CH)

6598 Tenero(CH) Camping Campofelice

"Super für Familien" findet Julia H. den Platz und vermerkt bei Camping.info: "Alle sind total nett, und alles ist gepflegt. Die Waschhäuser sind unglaublich schön und stets gereinigt." Nur den Pool empfand sie für die Kinder als zu kalt.

Auch wenn sie von den Schweizer Preisen nicht begeistert war, gefiel Ingrid der "schöne, sehr große Camping". "Die Sanitäranlagen waren top und sauber, der Pool für die Anzahl der Gäste zu klein. Dafür liegt der Platz an einem See, was super ist. Die Umgebung ist wunderschön, es gibt viel zu erleben", schreibt sie auf Zoover.com.

Platz 6: Camping Enzo Stella Maris, Cavallino-Treporti (I)

30013 Cavallino-Treporti(IT) Camping Enzo Stella Maris 51,00 EUR/Nacht

"Dieser Platz ist spitze", ist sich Michaela G. sicher und erklärt auf Camping.info ihre Begeisterung: "Bei der Ankunft war alles belegt. Trotzdem konnten wir auf das Gelände fahren und auf eine freie Parzelle am nächsten Tag warten. Uns gefiel alles hier sehr gut. Ein sehr entspannter Urlaub!"

Thomas Cernak Platz 6: Camping Enzo Stella Maris in Cavallino-Treporti.



Rainer Kugler bei Google: "Wir waren zum ersten Mal auf diesem Camping und von Anfang an begeistert. Alles hier ist sehr gepflegt, top Sanitär, gute Restaurants, entspannte Atmosphäre." Susi Kaiserauer, ebenda: "Sehr gepflegt, alles tipptopp, alles da."

Platz 5: Camping Pra’ delle Torri, Caorle (I)

30021 Caorle(IT) Camping Prà delle Torri

"Schöner Campingplatz und tolles Schwimmbad!", titelt Chantal ihre Bewertung auf Zoover.com. "Wir hatten einen wunderschönen Urlaub mit den Kindern", berichtet sie und lobt den "geräumigen Pool für Jung und Alt" sowie "das gute Essen".

Trotz Hochsaison verbrachte Ede mit seiner Familie hier einen "super Urlaub". Die Hauptgründe dafür verrät er auf Pincamp.de: die tollen Badegelegenheiten der Poollandschaft sowie am Strand, die Kinderbetreuung, der Supermarkt. Familie W. bei Eurocampings.eu: "Schöner Camping mit großzügigen Stellplätzen."

Platz 4: Camping Village Dei Fiori, Cavallino-Treporti (I)

30013 Cavallino-Treporti(IT) Camping Village Dei Fiori 59,20 EUR/Nacht

"Klein, aber fein", nennt Timo S. den "topsauberen" Platz direkt am Meer auf Camping.info, wo er ihm am liebsten gleich "zehn Sterne" geben möchte. Ebendort bezeichnet Phil W. das Personal des "gepflegten, tollen Campings" als "sehr freundlich und hilfsbereit" und Dirk L. das Sanitär "topgepflegt".

Camping Village Dei Fiori Platz 4: Camping Village Dei Fiori in Cavallino-Treporti.



T. Moare notierte auf Google: "Sehr schöner Platz, den wir gern besuchen." Seine Gründe dafür: "Überwiegend schattige Stellplätze, gutes Restaurant und nettes Personal. Der Supermarkt hat alles, was man benötigt. Die Sanitärbereiche werden ständig gereinigt."

Platz 3: Ferienpark TerSpegelt, Eersel (NL)

5521 Eersel(NL) Ferienpark TerSpegelt 64,00 EUR/Nacht

"Weitläufig, mit schöner Atmosphäre, tollem Badesee und vielen Freizeitangeboten", zählt Christel M. die Vorteile des Platzes auf Camping.info auf. "Alles supersauber und ordentlich. So riesige Stellplätze habe ich noch nie gesehen. Den Kindern gefielen am besten der Natur-Pumptrack, das Maislabyrinth, die Entdeckertour, das Hallenbad und die Badeseen", teilt Bea auf Pincamp.de mit. Miriam, ebenda: "Ein Familientraum, wir kommen wieder!" Camper Loes bei Zoover: "Schwimmbad, Sanitäranlagen, Gastronomie und Kinderprogramm – alles okay!"

Platz 2: FKK-Camping Valalta, Rovinj (HR)

52210 Rovinj(HR) FKK-Campingplatz Valalta 78,00 EUR/Nacht

"Nicht mehr losgelassen" von dem Platz fühlte sich Bernd W., gibt er auf Camping.info zu, lobt besonders das Personal und das WLAN. Es sei "alles vorhanden, was der Camper benötigt", und "preislich akzeptabel". "Der schönste Campingplatz in der Gegend von Rovinj" ist es für Hans Enn, wie man auf Eurocampings.eu erfährt – für Markus Höhener ebenda: "Perfekt für alle Naturisten und Genießer."

FKK-Camping Valalta Platz 2: FKK-Camping Valalta in Rovinj.



Sissy Hutterer hätte sich nachts zwar mehr Ruhe gewünscht, aber sonst "passte alles wunderbar", schreibt sie auf Google. Ebenda berichtet Rib Skipper: "Die Stellplätze besonders im Hangbereich oberhalb vom Hafen sind groß, ruhig und schön abgetrennt durch Hecken. Top Sanitäranlagen, immer sauber, nie voll. Immer heißes Wasser. Der große Salzwasserpool hat es uns besonders angetan. Man kann darin prima seine Bahnen ziehen. Liegen und Schirme sind im Preis inbegriffen. Insgesamt hat es uns sehr gut gefallen. Wir kommen wieder."

Platz 1: Jesolo International Club Camping, Lido di Jesolo (I)

30016 Lido di Jesolo(IT) Jesolo International 76,00 EUR/Nacht

"Die sind einfach nur perfekt", urteilt der Stellplatznutzer Rainer J auf Google. Er hatte in seinen zwei Urlaubswochen hier nicht "den kleinsten Anlass zur Unzufriedenheit". Alles sei auf das Wohl der Kunden ausgerichtet: "Auch das Dienstleistungsangebot ist super. Ich habe in 21 Jahren als Berater für Qualitätsmanagement noch nie eine solche Perfektion erlebt", so der neue Stammgast.