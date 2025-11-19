Die 10 beliebtesten Campingplätze in Spanien

Hier zeigen wir Ihnen die aktuelle Hitliste der beliebtesten Top-Campingplätze in Spanien, wie sie entsprechend der CARAVANING-Bestenliste ermittelt wurde – zur besseren Einordnung mit Zitaten aus User-Kommentaren. Die übergeordnete Rangfolge errechnet CARAVANING aus User-Wertungen dieser Online-Portale: camping.info, eurocampings.eu (ACSI), acebook, google, pincamp.de und zoover.com.

1. Platz: Camping La Ballena Alegre

17470 L'Escala(ES) Campingpark la Ballena Alegre 6 Bewertungen Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Ein sehr schöner, weitläufiger Camping. Fahrrad oder Roller empfehlenswert. Sanitär und Poolbereich immer sehr sauber, das Personal freundlich und hilfsbereit", urteilt Christian Herz bei Google. "Toller Platz für einen gelungenen Familienurlaub", titelt Stephanie ihre positive Bewertung bei Pincamp.de. Besonders gefiel ihr die Nähe zum Strand.

Auch das Animationsteam "war superlieb zu den Kids und bot ein abwechslungsreiches Programm". Die Waschhäuser waren "trotz Hochsaison sauber". Nicht so gut fand die Camperin das WLAN und "den Zustand der Sanitäranlagen im vorderen Bereich".

Wendy auf Zoover.com: "Uns hat es hier sehr gut gefallen. Der Platz ist sauber und schön angelegt. Es gibt viel zu erleben, für Jung und Alt. Die Umgebung ist wunderschön und bietet viele Ausflugsziele. Der zentrale Pool ist nicht sehr groß, aber dank der Nähe zu Strand und Meer war das kein Problem."

2. Platz: Camping Les Medes

17258 Torroella de Montgrí(ES) Camping Les Medes 9 Bewertungen Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Ein sehr schöner Platz. Die Parzellen sind nicht riesig, aber absolut ausreichend und haben Wasser- und Stromanschluss. Morgens gibt’s frisches und feines Backwerk zu fairen Preisen. Das Restaurant bietet eine übersichtliche Auswahl an Gerichten in guter Qualität", schreibt AnDiHa auf Pincamp.de. Gelobt werden in dieser Bewertung unter anderem die in der Nebensaison beheizten Sanitärgebäude mit heißem Wasser auch an Waschbecken sowie die Chemie-Toilettenentsorgung – "die beste, die wir jemals auf unseren Reisen erlebt haben".

Ebenfalls die Höchstpunktzahl erhält der "schöne, ruhige Platz" von Daniel. In seiner Google-Bewertung erwähnt er die Pools "für alle Altersklassen", den nahen Strand, die Tauchbasis sowie das "Restaurant für jeden Geschmack". Als Nachteil nennt der Camper den "ausladenden Baumbestand", der den Raum auf den Stellplätzen "teilweise deutlich einschränkt".

3. Platz: Camping Aquarius

17470 Sant Pere Pescador(ES) Camping Aquarius 14 Bewertungen 52,60 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

"Die Parzellen sind prima aufgeteilt und bieten genug Platz zum Rangieren. Die Sanitärhäuser sind sehr gut eingerichtet und werden die ganze Zeit gereinigt. An der Rezeption erhält man schnell Hilfe, auch in Deutsch", informiert Dominik B. "Toller, sauberer Platz direkt am Meer, mit freundlichem Team", vermerkt Hansen auf Eurocampings.eu. Ebenda berichtet Guido Trienen von seinem fünften Urlaub hier: "Nach wie vor gehört Aquarius zu unseren Top-Favoriten." Verbesserungspotenzial sieht er im Restaurant.

4. Platz: Camping Resort Sangulì Salou

"Es ist ein toller Campingplatz. Ich kann nichts Negatives finden", teilt Yvonne van der Beek auf Zoover.com mit und hofft, dass die geräuschintensiven Bauarbeiten bis zum nächsten Jahr abgeschlossen sind. "Tolle Stellplätze zwischen den Bäumen. Das ist Urlaub pur. Klasse Pools, und das Meer ist in wenigen Minuten erreicht. Die Restaurants haben uns nicht überzeugt. Aber in wenigen Gehminuten gibt es viele tolle Möglichkeiten, gut und günstig zu essen", heißt es in der Google-Rezension von Thorsten Hoff.

5. Platz: Camping l’Àmfora

17470 Sant Pere Pescador(ES) Camping L'Amfora 6 Bewertungen 77,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden

"Das Niveau ist hervorragend, das Personal sehr freundlich und hilfsbereit, die sanitären Anlagen so gut gepflegt, wie ich es auf keinem anderen Platz gesehen habe. Schade, dass er nur bis September geöffnet hat", so Josef Walch auf Google. "Wir hatten hier zwei wunderschöne Wochen", berichtet Patty auf Zoover.com. Gefallen haben ihr die geräumigen, teils schattigen Stellplätze, die "tadellosen Sanitäranlagen", der "tolle Pool", die vielen Ausflugsmöglichkeiten, die abendliche Unterhaltung sowie die Sicherheit.

6. Platz: Playa Montroig Camping Resort

43892 La Torre del Sol(ES) Playa Montroig Camping Resort 9 Bewertungen 36,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden

"Super" findet P. den Platz und begründet auf Pincamp.de: "Für uns der bisher beste. Schöne Parzellen, tolle Pools, top Sanitär mit perfekter Sauberkeit und im Supermarkt alles, was man braucht, zu vernünftigen Preisen. Der Strand ist schön und ohne viel Trubel." R. D. auf Google: "Der Platz lässt keine Wünsche offen. Schöne, stets saubere Sanitäranlagen, freundliche Mitarbeiter, die gesamte Anlage ordentlich und gepflegt. Optisch, mit den Palmen, wie in der Südsee. Rasenteppich als Liegewiese. Direktzugang zum Strand."

7. Platz: Samay La Marina Resort

03194 la Marina(ES) La Marina Camping & Resort 6 Bewertungen 74,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

"Der Platz ist sehr schön und besonders auf Familien ausgerichtet. Es gibt Unterhaltung und Sportmöglichkeiten jeder Art, ausreichende Animation und nettes Personal. Wir fühlten uns trotz kleiner Mängel sehr wohl und kommen wieder", vermerkte Roswitha S. bei Camping.info. Sarah Schneider auf Google: "Super Camping mit allen Vorzügen, die es für einen abwechslungsreichen Urlaub braucht. Alles topsauber und gepflegt, das Personal supernett und hilfsbereit. Einziger Minuspunkt: die lauten Dauercamper."

8. Platz: Camping Las Dunas Costa Brava

17130 L'Escala(ES) Camping & Bungalow Parc Las Dunas 2 Bewertungen Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

"Schöner, direkt am Meer gelegener Camping mit geräumigen Stellplätzen, schönem Schwimmbad und super Animation", meint Roniger Roland auf Eurocampings.eu. "Der Platz ist groß und schön angelegt", findet Sonja Frevel. Bei Google notierte sie: "Wir standen unter Bäumen – sehr angenehm. Zum Strand ist es nicht weit. Die Sanitäranlagen werden den ganzen Tag sauber gehalten. Es gibt einen großen Supermarkt, der vermutlich zur Hauptsaison voll bestückt ist. Wer mobil ist, kann auch auswärts gut einkaufen."

9. Platz: Camping Tamarit Beach Resort

43008 Tarragona(ES) Camping Tamarit Park 17 Bewertungen Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

"Uns hat der Platz sehr gut gefallen", erklärt Marcus K. bei Camping.info. Ihm gefielen die Lage am Meer, der Supermarkt, die Gastronomie, das Privatsanitär mit BBQ und Kühlschrank sowie die Zuganbindung nach Barcelona. Als nachteilig empfand er die Preise. Anouk bei Zoover.com: "Ein wunderschöner, großer Campingplatz mit vielen Annehmlichkeiten und tollem Personal. Der Pool ist nicht sehr groß, aber die Sonnenliegen ausgezeichnet. Es gibt einen tollen Shop und einen wunderschönen Strand mit Burgruine."

10. Platz: Bravoplaya Camping Resort

12595 Ribera de Cabanes(ES) Bravoplaya Camping Resort 7 Bewertungen Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Einen "rundum gelungenen Urlaub mit viel Herzlichkeit" erlebte ein anonymer Gast auf diesem Platz. Auf Pincamp.de schwärmt er: "Sehr nettes, freundliches und zuvorkommendes Personal! Man fühlt sich sehr herzlich willkommen. Alles wurde prima erklärt. Stellplätze und Sanitär waren stets sauber, alle Einrichtungen gut ausgeschildert." Roger H. auf Eurocampings.eu: "Alles ist einwandfrei, der Platz und seine Infrastruktur super. Verdient die fünf Sterne zu Recht." Ebenda lobt Jürgen S. die stets sauberen Waschhäuser.