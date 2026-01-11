Mitten im Skiliftkarussell am Winterberg: Der gut ausgestattete Campingpark Hochsauerland

Für Wintercampende, die Ski und Rodel gut finden, gibt es kein größeres Privileg als den Einstieg in Piste oder Loipe direkt von der Caravantür aus: Kein Auto freikratzen, keine Parkplatzsuche, kein Skibusfahrplan. Dieses Privileg ist auf dem Campingpark Hochsauerland inklusive, denn der Platz erstreckt sich links und rechts der Vierer-Sesselbahn "Rauher Busch", mit der man unmittelbar im Skiliftkarussell Winterberg mit über 27 Kilometer Abfahrten auf 36 bestens präparierten Pisten und 25 weiteren Aufstiegsanlagen angekommen ist. Auch die Skischule liegt auf dem Gelände des Campingparks, der Ausrüstungsverleih gleich nebenan. Wo im Winter die Piste zum Sessellift hin ausläuft, befindet sich im Sommer die Zeltwiese.

Mit rund 700 Meter Meereshöhe liegt der Campingpark so hoch wie das Allgäu, ungefähr wie Füssen oder Oberstdorf. Allerdings ragen die Sauerländer Berge nicht viel höher auf, sodass das Skikarussell mit unglaublichen 360 Schneekanonen gegen Klimawandel-bedingte schneearme Winterphasen ankämpft. Die modernsten Schneeerzeuger können inzwischen weiße Pracht sogar bei deutlichen Plustemperaturen garantieren – mit der beim Kühlungsprozess entstehenden Abwärme werden gastronomische Betriebe an den Pisten beheizt. So gelingt es Winterberg, eine Wintersportsaison von Weihnachten bis Ostern zu vermarkten.

Eicke Schüürmann Das urige Rezeptionshäuschen liegt etwas vor dem Campingplatz an der Zufahrt.



1 Campingplatz, 3 verschiedene Abschnitte Der Campingpark besteht aus drei Platzteilen auf Terrassen. Im Platzteil B, rechts des Skilifts, gibt es ein älteres, gleichwohl hervorragend instand und picobello sauber gehaltenes Sanitärhaus. So gut und praktisch es auch sein mag: Das 2019 komplett neu errichtete Sanitärgebäude im Platzteil A links des Skilifts stellt es in den Schatten. Hier gibt es eine einladende Innenarchitektur, deren Blickfang die stilisierten Bäume sind, die als Rückenlehne aus der gemütlichen Wartebank herauswachsen. Das Gebäude vereint gemeinschaftlich genutzte wie auch Mietbäder. Hundedusche und makelloser Chemietoilettenausguss befinden sich im Untergeschoss.

Der Weg zum großen Wintercamper-Privileg führt auch für große Gespanne völlig problemlos über die bestens ausgebaute Bundesstraße 480. Der Campingplatz selbst trägt qualitativ seine vier Sterne zu Recht, ist aber optisch stark vom hohen Dauercamper-Anteil geprägt. Überdies hat die ironische Stichelei, das Sauerland sei das höchste Gebirge der Niederlande, durchaus einen wahren Kern, der sich in der Zahl der Caravans und Wohnmobile mit gelben Kennzeichen manifestiert: Man hört hier bald mehr Niederländisch als Deutsch.

Der spektakuläre Skywalk

Björn Becker Der spektakuläre Skywalk im hessischen Willingen gilt seit Eröffnung im Juli 2023 als längste Hängebrücke Deutschlands.



Der spektakuläre Skywalk im hessischen Willingen, 25 Kilometer vom Campingpark Hochsauerland entfernt, gilt seit Eröffnung im Juli 2023 als längste Hängebrücke Deutschlands und lockt sommers wie winters Ausflügler an. Bei 665 Meter Länge spannt er sich bis zu 100 Meter hoch über den Talgrund. Der Steg hängt an Tragseilen von nur sieben Zentimeter Durchmesser. 700 Personen dürfen sich gleichzeitig auf dem Freischwinger aufhalten. Die Querung lässt sich gut mit einer etwa sieben Kilometer langen Rundwanderung verbinden. Personen ab 16 Jahren zahlen elf Euro für eine Querung, Kinder von sechs bis 15 kosten 8,50 Euro.

Der besondere Tipp: Wintersportmuseum Das vom internationalen Skiverband FIS offiziell anerkannte Westdeutsche Wintersportmuseum im Winterberger Ortsteil Neuastenberg wird von einem Verein ehrenamtlich betrieben und hat nur an Wochenenden geöffnet. Es versammelt anschaulich sortiert Erstaunliches aus den 120 Jahren Hochsauerländer Wintersportgeschichte.

59955 Winterberg (D) Campingpark Hochsauerland 13 Bewertungen 34,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Lage: 2 von 3 Punkte

Gut erreichbar am Ortsrand von Winterberg, zu Fuß 10 Min. zur Innenstadt. Sonnige Stellplatz-Terrassen.

Ausstattung: 2 von 3 Punkte

Stellplätze mit Strom und Abwasser, komfortable Sanitärgebäude. Mehrere Gastro-Betriebe, Brötchenservice, Gasverkauf, Skiverleih.

Freizeitwert: 3 von 3 Punkte

Skiliftkarussell, Sommerrodelbahn, Zip-Lines, Bikepark, Radwegenetz, Wanderwege direkt ab Platz.