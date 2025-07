Campingplatz-Tipp am Bodensee: Top ausgestattetes Wirthshof Resort für Familien

Das Wirthshof Resort am Bodensee vereint Campingplatz, Chalet-Dorf und Hotel in einem. Das eröffnet Camperinnen und Camper zahlreiche Möglichkeiten, die einen simplen Campingplatz weit übersteigen. Angefangen von der Nutzung des Wellnessbereichs und Frühstücksbuffets im Hotel, über das Restaurant bis zur Kinderbetreuung. Im Wirthshof Resort kommen sowohl Erwachsene als auch Kinder voll auf ihre Kosten.

Für Familien Ob kleine oder größere Kinder, das Wirthsof Resort ist für Familien gut gerüstet. Zur Ausstattung für Familien zählen:

Kinder-Sanitär

Spielscheune

Spielplätze

Jugendraum

Mini-Golf

Pit-Pat-Anlage

Sportplätze für Fußball, Beachvolleyball und Basketball

Pool

Wasserspielplatz

Kinderbetreuung Die Spielscheune ist ihrer Größe und Möglichkeiten wirklich beeindruckend. Kinder haben auf dem Campingplatz also auch bei Regen immer einen Ort zum Austoben.

Bei gutem Wetter ist der Pool mit angrenzendem Wasserspielplatz natürlich die beste Anlaufstelle für große und kleine Gäste. Morgens von 8 bis 10 Uhr können Erwachsene in Ruhe ihre Bahnen ziehn, dann ist der Zutritt für Kinder untersagt.

Für Erwachsene Ob allein oder als Paar, im Wellnessbereich des Wirthshof Resort können Sie einmal so richtig entspannen. Im Hotel finden Sie eine 200 Quadratmeter große Saunalandschaft mit:

Finnischer Sauna

Kräuter-Sauna

Dampfbad

Tepidarium Außerdem haben Gäste die Möglichkeit, eine Massage zu buchen. Wer etwas mehr Bewegung benötigt, kann an einem Yoga- oder Gymnastikangebot teilnehmen.

Urlaub für Aktive Durch seine Nähe zum Bodensee können Sie vom Campingplatz zahlreichen Aktivitäten nachgehen. Da wäre natürlich zunächst einmal ein Ausflug an den Bodensee. Friedrichshafen, Immenstaad oder Hagnau liegen dem Resort am nächsten. Mit dem Fahrrad können Sie vom Campingplatz eine Tour machen. Wem das zu weit ist, fährt ein paar Stationen mit dem Zug vom Bahnhof Markdorf. E-Bikes kann man direkt am Campingplatz leihen.

Maria Wirth bietet darüber hinaus geführte Touren an. Dabei besuchen Sie ausgewählte Bodensee-Destillerien oder Besenwirtschaften. Am Gehrenberg in Markdorf liegt außerdem ein 2,2 Kilometer langer Mountainbike-Trail.

Essen & Einkaufen

Wirthshof Resort Ob Hofcafé, Restaurant oder Hotel-Buffet, kulinarisch kann man sich auf dem Wirthshof Resort von morgens bis abends verwöhnen lassen.

Kulinarisch können Sie sich in der Hofschenke (Oster- bis Herbstferien) oder der Hofmeisterei (Herbst- bis Osterferien) verwöhnen lassen – den Restaurant des Resorts. Außerdem gibt es noch einen Hofladen mit -café für schnelle Snacks und Speisen auf dem Platz. Neben einem Brötchenservice am Morgen können Gäste auch das Frühstück im Hotel dazubuchen und müssen sich um gar keine Einkäufe kümmern.

Chalets Neu sind die Chalets des Wirthshof Resorts. Diese sind gegenüber dem Campingplatz als kleines Dorf angeordnet. Die schicken Holzhäuschen sind mit einem Wohn- und Essbereich sowie einer voll ausgestatteten Küche versehen. Neben einem Schlafzimmer gibt es zusätzliche Zimmer für bis zu drei Kinder. Jedes Chalet verfügt über ein eigenes Badezimmer. Besonderen Luxus gibt es in den SPA-Chaltes mit Sauna, Dampfbad und wahlweise Whirlpool.

Wirthshof Resort Neu ist das Chalet-Dorf.

56 Jahre Camping Wirtshof "Die Großeltern waren selbst begeisterte Camper", sagt der Enkel Claudius Wirth und fährt fort: "Sie trieben den Platzausbau sehr engagiert voran und konnten daher schon im Jahr nach der Eröffnung das beheizte Freibad einweihen, eines der ersten in der Region. 1990 übernahmen die Söhne Josef und Bernd mit ihren Frauen Maria und Ingrid die Führung und bauten das Gelände weiter aus."

Mit Claudius ist die dritte Generation an die Spitze gerückt. Nach dem allzu frühen Tod des Vaters und des Onkels leiten er und seine Frau Lenka zusammen mit Mutter Maria den Campingplatz samt angeschlossenem Hotel. Sportangebote, die von Hotel- wie Campinggästen gerne genutzt werden, hat Claudius’ Schwester Katja ausgearbeitet. Die diplomierte Sportwissenschaftlerin rät Stressgeplagten zu bewährten Entspannungstechniken wie Yoga und Chigong, aber auch zu Nia, einer Form, in der Yoga, westliche Tanzrhythmen und fernöstliche Kampfsportarten miteinander verschmelzen.

Der besondere Tipp: Wanderungen Wanderfreunde freuen sich über den 14,6 Kilometer langen Wanderweg "Guck ins Land", der im Markdorfer Stadtteil Möggenweiler startet und um den waldreichen Gehrenberg herumführt. 468 Höhenmeter sind dabei zu überwinden. Zu den Stationen gehört der 30 Meter hohe Gehrenbergturm mit toller Aussicht über den Bodensee und der "Linzgaublick".

88677 Markdorf (D) Wirthshof Resort 10 Bewertungen 48,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden Hunde erlaubt

Lage

Am Ortsrand, sowohl an einer wenig befahrenen als auch an einer verkehrsreichen Straße, dort Schallschutzmauer. Zum Bodensee 7 km.



Ausstattung

Stellplätze mit Wasser-, Abwasser- und Stromanschluss, Kinderbäder und Mietkabinen, Freibad, separater Platzteil für Gäste mit Hund.



Freizeitwert

Abwechslungsreiche Ausflüge in der Ferienlandschaft Gehrenberg-Bodensee, dazu mit Fahrrad und Schiff um den ganzen See herum.

Größe und Charakter: 10 ha, 259 Stellplätze davon 60 Dauercamper, 21 Mietunterkünfte. Überwiegend ebenes Wiesengelände. Außerdem separates Chalet-Dorf und Hotel.

Attraktionen: Spielscheuer, Sportfelder, Sportkurse, Wellnesszentrum, Hofladen, Restaurant.