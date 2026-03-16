Camping Julianahoeve Renesse: Familiencamping direkt hinter den Dünen

Wer einen Campingplatz an der Nordseeküste sucht, wird in der niederländischen Provinz Zeeland schnell fündig. Nur wenige Schritte von den traumhaften Dünen der Region entfernt, am Rand des beliebten Badeortes Renesse, liegt das Camping & Beachresort Julianahoeve. Der beliebte Campingplatz fuhr auch 2026 bei der Leserwahl von Caravaning einen sehr guten Platz ein. Er zählt zu den prominentesten Campingplätzen der Urlaubsregion und verbindet klassischen Nordseeurlaub mit einem umfangreichen Freizeitangebot. Das Ganze wird abgerundet von einer hochwertigen und modernen Infrastruktur. Besonders für Familien bietet sich der Campingplatz an. Schließlich finden diese hier die perfekte Mischung aus Strand, Natur und Freizeitpark-Atmosphäre.

Campingurlaub direkt hinter den Dünen Kommen wir zuerst einmal zur Lage. Die ist nämlich einer der größten Pluspunkte des Platzes. Vom Campinggelände führt ein kurzer Spaziergang durch die Dünen direkt zum breiten Nordseestrand von Renesse. Ideal für Familien mit Kindern, um Zeit in der Sonne oder dem Wasser zu verbringen.

Die Umgebung des Platzes ist geprägt von Natur und Küstenwald. Der Platz liegt am Ortsrand, das lebhafte Zentrum von Renesse mit Restaurants, Cafés und Supermärkten ist ebenfalls nicht weit entfernt.

4325 DM Renesse(NL) Camping Julianahoeve 4 Bewertungen 47,90 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden

Viel Freizeit für Familien Julianahoeve gilt als klassischer Familiencampingplatz. Entsprechend groß ist das Freizeitangebot vor Ort. Denn, wer schon einmal Urlaub an der Nordseeküste gemacht hat, weiß: Das Wetter kann schnell einmal umschwenken und die Sonne will sich so einige Tage doch nicht blicken lassen. Genau auf solche Szenarien ist der Campingplatz bestens vorbereitet. Es gibt genug Freizeitangebote, um Klein und Groß auch bei schlechtem Wetter zu beschäftigen.

Besonders beliebt ist der Wasserbereich "Juultjes Zwemparadijs". Hier warten Schwimmbecken, Wasserrutschen, Kinderbecken und Whirlpools auf kleine und große Badegäste.

Camping Julianahoeve/camping.info Für Kinder sind selbstverständlich auch Outdoor-Planschbecken angelegt.



Des Weiteren sind auf dem Platz mehrere Outdoorspielplätze und ein großer Indoorspielplatz vorhanden. Zahlreiche Sportfelder und Outdoor-Aktivitäten stehen ebenfalls zur Verfügung, sowie eine breite Palette an Kursen und Sportprogrammen und ein Fahrradverleih.

Infrastruktur wie im Ferienpark Die Stellplätze auf dem Camping Julianahoeve sind überwiegend eben angelegt und liegen auf Wiesenflächen, teilweise mit Schatten. Viele Parzellen bieten Anschlüsse für Strom, Wasser und WLAN, einige sogar mit privatem Sanitärbereich.

Neben den klassischen Stellplätzen stehen auch Chalets, Lodges und andere Mietunterkünfte zur Verfügung. Diese sind komplett ausgestattet und fungieren wie eine eigene kleine Ferienwohnung statt eines Campingurlaubs. Ideal für Familien ohne eigenes Reisemobil.

Julianahoeve Camping & Beachresort Neben gewöhnlichen Stellplätzen werden auf dem Camping Julianahoeve auch Comfort-Plätze mit privatem Sanitärbereich oder ganze Lodges angeboten.



Der Campingplatz ist fast wie ein kleines Dorf aufgebaut. Wer nicht möchte, muss den Campingplatz während des Urlaubs überhaupt nicht verlassen. Vor Ort befinden sich Restaurants, ein Brötchenservice sowie einen Minimarkt und Shop. Kulinarisch ist man hier also bestens verpflegt.

Beliebt bei Campern Längst ist Julianahoeve kein Geheimtipp mehr. Jedes Jahr kommen viele Touristen aus ganz Europa nach Renesse, um ihre Ferien im malerischen Badeort zu verbringen. Überfüllt ist der Platz trotzdem nicht. Die Anlage wird von vielen Gästen für ihre Sauberkeit und gute Pflege gelobt. Entsprechend gut scheint der ganzjährig geöffnete Platz den Besucherandrang zu handeln.

Durch die große Nachfrage gilt jedoch: In der Hauptsaison muss meist mindestens eine Woche Aufenthalt gebucht werden