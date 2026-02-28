Campervan mit top Preis-Leistung im Härtetest: Wie gut ist der Bürstner B66 C 600 wirklich?

Zum 66. Geburtstag gibt’s den klassischen Campervan von Bürstner zum Paketpreis von 60.666 Euro. Das Versprechen: eine Vollausstattung, die keine Wünsche offenlässt. Doch hält der Jubiläums-Van auf Fiat Ducato, was die Marketing-Abteilung verspricht? Wir haben den 6-Meter-Van B66 C 600 mit Querbett und Aufstelldach auf einer 2.000 Kilometer langen Tour auf Herz und Nieren geprüft.