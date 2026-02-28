Campervan mit top Preis-Leistung im Härtetest: Wie gut ist der Bürstner B66 C 600 wirklich?

Zum 66. Geburtstag gibt’s den klassischen Campervan von Bürstner zum Paketpreis von 60.666 Euro. Das Versprechen: eine Vollausstattung, die keine Wünsche offenlässt. Doch hält der Jubiläums-Van auf Fiat Ducato, was die Marketing-Abteilung verspricht? Wir haben den 6-Meter-Van B66 C 600 mit Querbett und Aufstelldach auf einer 2.000 Kilometer langen Tour auf Herz und Nieren geprüft.
Souveränes Fahrverhalten und exzellente Verarbeitung
Die Basis für das Sondermodell stellt der bewährte Fiat Ducato mit 140-PS-Motor und dem komfortablen 9-Gang-Wandlerautomatikgetriebe. Diese Kombination erweist sich im Test als harmonisch und reisetauglich. Auf der Langstrecke von Stuttgart über Kassel bis an die Nordsee nach Föhr und zurück überzeugt der Bürstner ...