Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle pro+ Artikel
Finanzierung
WohnmobileMenü aufklappen
WohnwagenMenü aufklappen
Zubehör
PlatzfinderMenü aufklappen
ReiseplanungMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Fahrzeugmarkt
Zur Startseite
Wohnmobile
Einzeltest

Campervan mit top Preis-Leistung im Härtetest: Wie gut ist der Bürstner B66 C 600 wirklich?

Campingbus Bürstner B66 C 600 im Test
Hält die Vollausstattung was sie verspricht?

Jubiläums-Camper zum Paketpreis: Wir testen den Bürstner Edition C 600 auf 2.000 km – hält der Ducato-Van, was er verspricht?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 28.02.2026
Als Favorit speichern
f_Bürstner_B66_C_600_Aufmacher
Foto: Philip Teleu

Zum 66. Geburtstag gibt’s den klassischen Campervan von Bürstner zum Paketpreis von 60.666 Euro. Das Versprechen: eine Vollausstattung, die keine Wünsche offenlässt. Doch hält der Jubiläums-Van auf Fiat Ducato, was die Marketing-Abteilung verspricht? Wir haben den 6-Meter-Van B66 C 600 mit Querbett und Aufstelldach auf einer 2.000 Kilometer langen Tour auf Herz und Nieren geprüft.

Souveränes Fahrverhalten und exzellente Verarbeitung

Die Basis für das Sondermodell stellt der bewährte Fiat Ducato mit 140-PS-Motor und dem komfortablen 9-Gang-Wandlerautomatikgetriebe. Diese Kombination erweist sich im Test als harmonisch und reisetauglich. Auf der Langstrecke von Stuttgart über Kassel bis an die Nordsee nach Föhr und zurück überzeugt der Bürstner ...