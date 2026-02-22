Zeeland mit dem Wohnmobil: Campingplätze, Minicamps und Traumstrände an der Nordsee

Breite Sandstrände laden zum Baden und Burgenbauen ein, im Herbst hält eine steife Brise die Drachen in der Luft und Surfer über den Wellen. Möwenbesetzte Holzbuhnen ragen weit in die See, auf den Dünen weht der Strandhafer. Zwischen Zoutelande, Domburg und Oostkapelle laden Strandlokale zu Kaffee und Biskuit ein, mannshohe Scheiben halten Wind und Kälte ab. Jenseits des Delta-Sperrwerks zählen Burgh-Haamstede und Renesse zu den Favoriten.