Reiseplanung

Zeeland mit dem Wohnmobil: Campingplätze, Minicamps und Traumstrände an der Nordsee

Stellplatzfokus-Zeeland in den Niederlanden
Campingplätze, 280 Minicamps und Nordsee-Feeling

Von Rhein und Ruhr aus ist die niederländische Küste binnen drei Stunden erreicht – die Region Zeeland zwischen Oosterschelde und Westerschelde taugt somit auch für den Wochenendtrip an der Nordsee

ArtikeldatumVeröffentlicht am 22.02.2026
f_SPF-NL-Zeeland_Windmühle
Foto: Marc Roger Reichel

Breite Sandstrände laden zum Baden und Burgenbauen ein, im Herbst hält eine steife Brise die Drachen in der Luft und Surfer über den Wellen. Möwenbesetzte Holzbuhnen ragen weit in die See, auf den Dünen weht der Strandhafer. Zwischen Zoutelande, Domburg und Oostkapelle laden Strandlokale zu Kaffee und Biskuit ein, mannshohe Scheiben halten Wind und Kälte ab. Jenseits des Delta-Sperrwerks zählen Burgh-Haamstede und Renesse zu den Favoriten.

In der einstigen Partyzone ist es ruhiger geworden, doch der Beliebtheit tut das keinen Abbruch. Der Brouwersdam trennt das Grevelingenmeer von der offenen Nordsee. Auf der einen Seite kreuzen die Segler in ruhigem Wasser, am Meeresstrand genießen Urlauber den Sandstrand. So weit das Auge reicht, trennen Dünen ...

