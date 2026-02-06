3 romantische Camping-Highlights für Valentinstag: im Elsass, Bayern & Österreich

Am 14. Februar ist Valentinstag – der Tag der Liebe. Statt in den eigenen vier Wänden die Liebe zueinander zu feiern, stellen wir drei Alternativen vor, die einen Besuch wert sind. Den Anfang machen die Cosy Cabins im Elsass, danach schlägt es uns in das kulinarische Bayern bis hin zum puren Wellnesserlebnis in Österreich.

Glamping im Elsass Ein kleines Abenteuer wartet in den Cosy Cabins von Nutchel bei Plaine im französischen Elsass auf Paare. Die Holzhäuser mit ihren großen Glasfronten stehen verteilt auf dem weitläufigen Gelände, zu dem schon die Anfahrt durch viel Natur verläuft. Hier heißt es im Februar kuschelig zusammenrücken und gut den Holzofen anfeuern. Das romantische Licht der Solarleuchten passt zum gemütlichen Ambiente. Strom gibt es begrenzt, beispielsweise im Bad, so dass das Handy besser mal ausbleibt. Umso schneller kommt man zur Ruhe. Im Ofen prasselt das Feuer und die Funken stieben nach allen Seiten.

Ein Erlebnisbericht von unserem Schwestermagazin OUTDOOR finden Sie hier.

Nachdem die ofenfrischen Croissants und Baguettes auf dem Tisch stehen, die man im Gemeinschaftshaus abholt, beginnt der Valentinstag mit Frühstück im Bett. Aufwärmen kann man sich auch in einer der beiden Saunen, die ebenfalls eine grandiose Aussicht auf die grüne Landschaft der Vogesen bieten. Sie können stundenweise gemietet werden. Zum Abkühlen gibt es ein Wasserbecken.

Nutchel Im sogenanntem "Forest Village" findet man die Cosy Cabins: kleine Holz-Hütten mit Kamin und Terrasse. Haustiere sind ebenfalls in bestimmten Cabins erlaubt.

Nach einem gemütlichen Start in den Tag lädt der angrenzende Wald zum Spaziergang ein. Alternativ gibt es im Häuschen einen Ordner, in dem Tipps für Familien, Paare, Rezepte und vieles mehr gesammelt sind. Was wäre passender, als am Tag der Liebe einen Liebesbrief zu schreiben oder gleich ein Gedicht für den Partner zu verfassen? Im Gemeinschaftshaus finden sich auch Spiele und eine große Feuerstelle sowie ein kleiner Laden. Nichtstun macht auch hungrig und so kommt in der Dämmerung der Grill zum Einsatz. Gegessen wird draußen dick eingemummelt. Vor dem Schlafengehen sollte man sich noch einmal mit Feuerholz eindecken, das es zusammen mit dem Eis für den "Kühlschrank" in den Unterständen gibt.

Wer gerne etwas unternimmt, findet am Schwarzen Brett an der Rezeption viele Tipps. Bis ins Rheintal fährt man etwa eine halbe Stunde, wo die vielen kleinen Fachwerkstädtchen das typische Elsass-Flair verströmen.

Im Nutchel Village sind unterschiedliche Cabin-Varianten verfügbar, beispielsweise mit Dachterrasse oder Whirlpool. Die Holzhäuschen sind gut ausgestattet, aber nur mit Holzfeuer zu heizen. Dank eines kleinen Bads mit Toilette, Waschbecken und Dusche fehlt es an nichts Wesentlichem.

Kulinarik in Bayern Das Relais & Châteaux Gut Steinbach bei Reit im Winkl ist zwar vor allem auf Hotellerie und Chalets ausgerichtet, doch man kann auch mit dem eigenen Campingmobil die oberbayerische Gastlichkeit genießen. Auf einem separaten Stellplatz eröffnet sich ein großartiger Blick auf die Chiemgauer Alpen. Dazu steht eine Schale mit Holz bereit, dessen Feuer abends einen roten Schein ins Wohnmobil zaubert. Im Warmen sitzend, sieht man den Flammen beim Tanz um die Holzscheite zu. Vor dem Valentins-Frühstück am nächsten Morgen kann man in den Fitnessraum oder eine Runde im Schwimmbad drehen. Einige Gäste joggen bereits auf dem Trimm-dich-Pfad übers Gelände. Das Büfett lässt keine Wünsche offen.

Da die Sonne scheint, rückt unser Wellness-Programm auf den Nachmittag und wir fahren auf die Winklmoosalm. Die Mautstraße ist mit der Gästekarte frei zugänglich. Ins Auge fällt unterwegs die Kirche St. Johann im Gebirg, ein Gebäude aus den 1960er Jahren, inspiriert von den Hütten der Holzknechte. Ein paar Meter sind es noch zur Traunsteiner Hütte, wo Wirtin Jeannette Lorenz den wohl besten Kaiserschmarrn macht. Da er frisch zubereitet wird, kann es eine halbe Stunde dauern, bis der fluffige Eierkuchen fertig ist.

Annette Frühauf Die katholische Kirche St. Johann ist ein von 1963 bis 1966 errichtetes modernes Kirchengebäude.



Vom Gutshof fährt ein Shuttle zur Hemmersuppenalm. Idyllisch und ganz einsam liegt der Gasthof in den Chiemgauer Alpen – ideal für eine Schneeschuhtour oder Winterwanderung auf beschilderten Wegen. Auch eine Naturrodelbahn startet hier oben. Den passenden Ausklang des Valentinstags erlebt man im modernen Wellnessbereich des Gutshofs mit Saunahütte, einer kleinen Bibliothek und Ruheräumen mit Ausblick. Die Nutzung des großen Natur-Spa ist im Stellplatzpaket ebenso inklusive wie das reichhaltige Frühstück. Dazu gehören außerdem ein Stromanschluss und Frischwasser, die Entsorgung ist jedoch nicht möglich.

83242 Reit im Winkl (D) Wellness-Camping auf Gut Steinbach 158,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden

Wellness in Österreich Nicht weit von der deutschen Grenze entfernt, bietet sich im österreichischen Mühlviertel für den Valentinstag ein besonderes Campingziel an. Bereits der Empfang im Bergergut in Oberafiesl ist herzlich, und neben einer Praline gibt es beim Check-in auch gleich eine kleine Botschaft, die sich um die Liebe dreht. Im Hintergrund spielen romantische Klänge, und auch das Wohnmobil wird in schummriges Kerzenlicht getaucht, um auf die Liebe anzustoßen. Unter dem Motto "Campen und Genießen" wird man am Bergergut so richtig verwöhnt. Der Stellplatz neben dem Hotel bietet Strom und Wasser, die WC-Entsorgung ist möglich. Man bucht den Platz immer in Verbindung mit einer Kulinarik- und/oder Wellness-Leistung, beispielsweise mit Frühstück und Day-Spa. Nach dem ausgiebigen Genuss geht es in den Wellness-Bereich mit den unterschiedlichen Saunen, lauschigen Liegeplätzen und einem Pool. Wem das nicht genug ist, kann zusätzliche Pakete wie Massage-Coaching oder Kochworkshops für eine Auszeit zu zweit buchen. Den Tag lässt man gemütlich mit einem Spaziergang ausklingen, denn gleich hinter dem Hotel starten Spazier- und Wanderwege.

Siegfried Stobich/Bergergut Wellness für die Liebe – im Bergergut das Motto. Im "Privat Spa" für zwei Personen gibt es neben Sauna, Dampfkammer und Whirlwanne sogar eine Kuschelnische.



Das Mühlviertel ist für sein Handwerk bekannt – geprägt von Handwerkern und deren Brauchtum. Einer von zwei Handblaudruckern Österreichs befindet sich im benachbarten Bad Leonfelden. Gedruckt wird auf Leinen für Tischwäsche, Polster, Kleiderstoffe, Vorhänge. Auch ein Ausflug ins Nachbarland Tschechien bietet sich an. Vorbei am Lipno-Stausee fahren wir ins 50 Kilometer entfernte Krumau, das romantisch zwischen Bergen und Fluss eingebettet ist.