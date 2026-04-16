Der Frühling klopft an die Tür, die Sonne streckt ihre ersten Strahlen aus dem Winterschlaf – und du stehst vor der Qual der Wahl: E-Bike-Tour, entspannte Bootsfahrt oder doch die Campingsaison einläuten? Aber warum sich für eines entscheiden, wenn man auch alles haben kann?Der lettische Hersteller BeTriton hat für genau solche Menschen eine Lösung: ein Amphibien-Camper-Trike, das aussieht, als hätte jemand ein Lastenrad, ein Boot und einen Campingwagen in einen Mixer geworfen – und das Ergebnis ist erstaunlich gut gelungen.Lastenrad war gestern – hier sitzt man vorneDer grundlegende Unterschied zum Lastenrad: Bei letzterem befinden sich Lenker und Pedalerie am Heck, beim BeTriton nimmt der Radler vorne Platz. Auf die offene Ladefläche hat der lettische Designer Aigars Lauzis eine stylische Kabine gesetzt, die sich wie ein Cabrio öffnen lässt.Hier finden Sie unseren Ratgeber für E-Bikes am Campingplatz.Solarpanel auf dem Dach – aber Steckdose bleibt PflichtAuf dem Dach prangt ein 100-Watt-Solarpanel, das die USB-Buchsen (1 x USB-A und 1 x USB-C) und den LiFePO4-Akku mit 2,88 kWh Kapazität speist. Wer allerdings glaubt, damit komplett netzunabhängig zu sein, wird eines Besseren belehrt – irgendwann will auch das BeTriton an die Steckdose.\n\t\t\t,\n\t\tDrei Modi: Fahren, schwimmen, schlafen\n\t\t\t,\n\t\tIm "Fahrrad-Modus" rollt das BeTriton mit elektrischer Unterstützung flotte 25 km/h über den Asphalt, bei vollem Akku bis zu 100 Kilometer weit.Der Umbau zum Boot dauert gerade mal fünf Minuten und lässt sich auch allein bewältigen. Auf dem Wasser gleitet das BeTriton mit bis zu 8 km/h dahin, und das bis zu 30 Kilometer weit. Auch an einen faltbaren Anker haben die Erfinder gedacht. Clever.Im "Campingmodus" entfaltet sich eine Schlaffläche von 200 x 94 Zentimetern – kuschelig für zwei, sofern man sich mag. Zudem schützt die Kabine zuverlässig vor Regen und Kälte.Wer mehr Platz und Komfort sucht, aber trotzdem kompakt bleiben will, findet Inspiration in unseren Artikeln über Mini-Wohnwagen und Faltcaravans – die lassen sich zwar nicht zu Wasser, bieten aber deutlich mehr Wohnraum.\n\t\t\t,\n\t\tKein Führerschein nötig – aber nicht gerade ein Schnäppchen\n\t\t\t,\n\t\tMit 250 Kilogramm Eigengewicht und 200 Kilogramm Zuladung ist das BeTriton kein Leichtgewicht, hat aber eine Zulassung als E-Bike. Daher ist kein Führerschein nötig: einfach aufsteigen und losfahren.Der Einstiegspreis liegt bei 17.900 Euro, zuzüglich Mehrwertsteuer – für ein Boot, ein E-Bike und einen Camper in einem eigentlich ein fairer Deal.Apropos E-Bike: Wer auf dem Campingplatz mobil bleiben will, ohne gleich ein Amphibienfahrzeug zu brauchen, sollte sich unsere Übersicht zu E-Bikes, E-Rollern und anderen Beibooten für die letzte Meile ansehen.\n\t\t\t,\n\t\t