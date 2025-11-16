Lausitzer Seenland: Vom Braunkohlerevier zum Camping-Paradies

Die Region zwischen Senftenberg und Boxberg ist eines der größten Landschaftsumbauprojekte Europas. Statt riesiger Tagebaue prägen heute mehr als 20 künstlich geflutete Seen das Bild. Besonders der Senftenberger See gilt als Pionier: Bereits in den 1970er Jahren entstand hier ein erster Freizeitsee – mit Stränden, Marina und Campingplätzen.

Wassersport trifft Wohnmobil An vielen Seen – etwa dem Geierswalder, Partwitzer oder Bärwalder See – lassen sich Boote mit E-Motor mieten oder eigene Wasserfahrzeuge zu Wasser lassen. Für Campende besonders praktisch: Zahlreiche Stellplätze liegen direkt am Ufer, oft mit Blick aufs Wasser. Die Infrastruktur wächst stetig – vom Fahrradverleih bis zur Strandgastronomie.

11 Seen lassen sich auf gut ausgebauten Uferwegen umrunden – ideal für Tagesausflüge per Fahrrad. Die 190 Kilometer lange Seenland-Route bietet ambitionierten Radlerinnen und Radler eine Rundstrecke von Senftenberg bis Boxberg. Wer es gemütlicher mag, wählt einen zentralen Campingplatz als Basis und radelt sternförmig in die Umgebung.

Technikgeschichte hautnah Auch bei schlechtem Wetter lohnt sich ein Besuch: Das Besucherbergwerk F60 bei Lichterfeld zeigt mit der riesigen Förderbrücke die gigantische Technik der Braunkohleära. Kinder und Technikfans staunen im ZCOM-Museum Hoyerswerda über Konrad Zuses erste Rechenmaschinen. Und in der Gartenstadt Marga erleben Besuchende, wie frühere Bergleute wohnten – in einer der ältesten Werkssiedlungen Deutschlands.

Lausitzer Seenland Camping und Info Einige Campingtipps im Lausitzer Seenland.

Campingplatz Sternencamp, Boxberg/O.L.

02943 Boxberg (D) Campingplatz Sternencamp 9 Bewertungen 40,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Sehr ansprechender Komfortcampingplatz. Parzelliert, wenig Schatten, Untergrund Pflaster und Kies. Hundestrand und Hundewiese, Imbiss, direkter Zugang zum Bärwalder See, feinsandiger Strand, auch FKK, alle Arten Wassersport am und auf dem Wasser, 21 km langer Rundweg. 4,7 ha, 103 Stellplätze, davon 82 für Touristen, 4 Glampingzelte zum Mieten. Saison: Anfang April bis Ende Oktober.

Camp Casel, Casel

03116 Drebkau (D) Camp Casel 3 Bewertungen 30,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Relativ neuer und gepflegter Platz auf einer großen Wiese direkt am Gräbendorfer See, parzelliert, vereinzelte Bäume mit Schatten, aber vorwiegend baumlose Abschnitte. Badestrände für Textil, FKK und Hunde, Brötchenservice und kleines Restaurant. 2,5 ha, 130 Stellplätze, 9 Mietunterkünfte. Saison: März bis Oktober.

Ferien- und Freizeitpark Geierswalde, Elsterheide

02979 Elsterheide (D) Ferien & Freizeitpark Geierswalde 12 Bewertungen 23,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Solider Platz auf einer großen Wiese ohne Parzellen. Fester Rasen-/Sandboden, kein Schatten. Kiosk (Mo und Di Ruhetag) mit belegten Brötchen und Soljanka, direkt am Geierswalder See mit 300 m langem Badestrand, FKK-Bereich. 1,5 ha, 120 Stellplätze, davon 80 für Touristen, 40 für Dauercamper, 7 Mietunterkünfte. Saison: Anfang April bis Ende Oktober.

Campingplatz Neptuncamp, Halbendorf Solider Platz am westlichen Ufer des Halbendorfer Sees, bestehend aus zwei getrennten Flächen, eine für Textil und eine für FKK, mit gesonderten Zufahrten, Anmeldung für beide am Textil-Teil. Teils Wiese ohne Schatten, teils Wald mit Schatten, fester natürlicher Untergrund. Wassersporteinrichtungen, jeweils 300 m Strand, Spielplätze. Brötchenservice, Imbiss, Restaurant, Bootsslip. 8 ha mit 180 Stellplätzen, davon 120 für Touristen. Saison: Anfang April bis Mitte Oktober. Vergleichspreis* 30 Euro.

Themencamping Grünewalder Lauch, Lauchhammer

01979 Lauchhammer (D) Wohnmobilhafen Grünewalder Lauch 30 Bewertungen 22,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Komfortabler Campingplatz direkt am Ufer des Grünewalder Lauchs (See). Ebene Wiese/Schotterrasen, auch große Plätze, parzelliert, teilweise Hecken, lockerer Baumbestand, stellenweise Schatten. Sandstrand, extra FKK- und Hundestrand. 8 ha, 175 Stellplätze für Touristen, 100 für Dauercamper, 21 Mietunterkünfte. Saison: Anfang April bis Ende Oktober.

Campingpark Silbersee/Lausitz, Lohsa Einfacher Campingplatz direkt am Südufer des Silbersees am Rande des Unesco-Biosphärenreservats Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft. Harter Wald-/Grasboden, vorwiegend Schatten. Strandbad für Textil, FKK und Hunde getrennt, Restaurant. 2 ha, 250 Stellplätze, davon 60 für Touristen, 10 Mietunterkünfte. Saison: Anfang April bis Ende Oktober.

SpreeCamp, Neuhausen/Spree

03130 Neuhausen (D) SpreeCamp Bagenz 6 Bewertungen 30,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Einfacher Platz an der Talsperre Spremberg mit direktem Zugang zum See am nordöstlichen Ufer. FKK-Bereich, nicht immer fester Sandboden, zahlreiche Bäume, teilweise schattig. Großer Sandstrand, Laden am Strand (auch einfache Mittagsmahlzeiten), Kiosk am Parkplatz mit Außensitzplätzen. 10 ha, 200 Standplätze, davon 120 für Touristen, 80 für Dauercamper, 38 Mietunterkünfte. Saison: Anfang Mai bis Mitte Oktober.

Waldcamping Lausitzer Seenland, Schwarzbach

01945 Schwarzbach (D) Waldcamping Lausitzer Seenland 4 Bewertungen 30,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Einfacher Campingplatz mit familiärer Atmosphäre. Plätze mit und ohne Schatten, Wiesenuntergrund. 5 km bis zum Senftenberger See, Hunde erlaubt, Brötchenservice, kleine Gastronomie mit Sitzmöglichkeiten. 0,75 ha, 40 Stellplätze, davon 30 für Touristen, rund um die Uhr geöffnet, auch für Anreise, keine Mittagsruhe. Ganzjährig geöffnet.

Komfortcamping Senftenberger See, Senftenberg

01968 Senftenberg (D) Komfortcamping Senftenberger See 8 Bewertungen 43,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Komfortabler, parkähnlich angelegter Campingplatz direkt am Senftenberger See. Stellflächen teilweise als Rondell, stellenweise Bäume und Schatten, Wiese. Direkter Zugang zum Badestrand, Hundestrand, Wassersport, Ausleihe für Wassersportgeräte. 8 ha, 325 Stellplätze, davon 130 für Touristen, 13 Mietunterkünfte. Saison: Anfang April bis Ende Oktober.

Campingplatz am Familienpark, Senftenberg

01968 Großkoschen (D) Familienpark Senftenberger See 3 Bewertungen 52,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden

Komfortcampingplatz am südlichen Ufer des Senftenberger Sees. Es gibt Waldplätze mit Waldboden und Schatten sowie Familienkomfortplätze auf parkähnlicher Wiese/lockere Bewaldung, teilweise Schatten, parzelliert. Generell keine Haustiere. Minimarkt, Restaurant, 1 km langer Sandstrand mit Erlebnisbad und FKK-Bereich. 35 ha, 480 Stellplätze, davon 300 für Touristen, 180 Dauercamper, 200 Plätze in Appartements. Saison: Anfang April bis Ende Oktober.