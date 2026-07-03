Aufgewertete Wohnmobile zur guten Preis-Leistung: die neuen Itineo-Modelle 2027

Die Teilintegrierten und Vollintegrierten der Rapido-Schwestermarke Itineo aus Frankreich gehen für die Saison 2027 komplett überarbeitet an den Start. Neben einer neuen Frontmaske für die Integrierten und geänderte Beklebung sticht vor allem das moderne Interieur hervor. Schrankklappen mit versteckten Griffen, Oberflächen in Filzoptik und der Verzicht auf Vorhänge bei den Integrierten wirken sehr geradlinig und zeitgemäß. Trotz verbesserter Ausstattung beginnen die Preise für die Teilintegrierten bereits unter 60.000 Euro.

Das 20-jährige Bestehen der Marke Itineo nehmen die Franzosen zudem zum Anlass, gut ausgestattete Sondermodelle mit dem Zusatz "20 ans" (20 Jahre) aufzulegen. Von jeder Baureihe – den Teilintegrierten Cozi, den schmalen Integrierten Famili Compact und den Integrierten Famili – gibt es einen Grundriss ausschließlich als 20-Jahre-Sondermodell.

Sondermodelle mit viel Serienausstattung Zur Ausstattung gehört unter anderem der 140-PS-Motor mit Automatikgetriebe der Fiat-Ducato-Basis, Pioneer-Multimediasystem mit Rückfahrkamera, elektrische Parkbremse, Dieselheizung, Kompressor-Kühlschrank und ein Solarpanel. Während der Teilintegrierte zusätzlich noch eine Markise mitbringt, bekommen die beiden Integrierten einen 150-Ah-Lithiumakku.

Simon Ribnitzky Das Queensbett im Heck des PM740 fällt recht breit aus. Bequemer Zugang von drei Seiten.



Der 7,40 Meter lange Teilintegrierte PM740 mit Queensbett kostet als 20-Jahre-Modell 70.300 Euro. Der 6,61 Meter kurze Integrierte CJ660 mit Einzelbetten aus der Famili-Compact-Baureihe steht mit 87.600 Euro in der Liste, während der große 7,42 lange MC740 mit Queensbett 89.700 Euro kostet.

Kleiner TI startet unter 60.000 Euro Deutlich günstiger geht es mit den Standard-Varianten los. Der kleine Sechs-Meter-Teilintegrierte PF600 mit typischem Französisch-Bett-Grundriss steht bereits für 59.600 Euro in der Preisliste. Inklusive ist dabei stets eine für diese Preisklasse hochwertige Aufbaukonstruktion mit GfK-Boden und wasserabweisender Isolierung.

Simon Ribnitzky Die Küche des Teilintergierten bietet ausreichend Arbeitsfläche (PM740).



Wer einen Integrierten fahren möchte, zahlt mindestens 80.300 Euro für den schmalen CM660. Die größeren Modelle der Famili-Serie mit 2,30 Meter Standardbreite kosten ab 82.400 Euro für den SBD700 mit Stockbetten-Kinderzimmer im Heck.

Zehn Modelle in drei Baureihen Insgesamt umfasst das Portfolio von Itineo für 2027 vier Teilintegrierte, zwei schmale Integrierte und vier normalbreite Integrierte. Diese sind im Detail:

Teilintegrierte:

Simon Ribnitzky Auch die Teilintegrierten – hier der PM740 – haben ein neues Außendekor bekommen.



PF600: 5,99 Meter lang, französisches Bett, ab 59.600 Euro

PJ700: 6,99 Meter lang, Einzelbetten, ab 62.700 Euro

PS740: 7,40 Meter lang, Stockbetten, ab 63.800 Euro

PM740 "20 ans": 7,40 Meter lang, Queensbett, ab 70.300 Euro Schmale Integrierte:

Simon Ribnitzky Auch den kompakteren CJ660 gibt es als 20-Jahre-Sondermodell.



CJ660 "20 ans": 6,61 Meter lang, Einzelbetten, ab 87.600 Euro

CM660: 6,61 Meter lang, Queensbett, ab 80.300 Euro Normalbreite Integrierte:

Simon Ribnitzky Die Integrierten von Itineo – hier der MC740 „20 Jahre“ – präsentieren sich in neuem Gewand.

