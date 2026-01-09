Kräftig sparen bei der Wohnmobilmiete für den Sommer!

In einem halben Jahr ist schon wieder Hochsaison – und wer in den beliebten Sommermonaten mit dem Wohnmobil unterwegs sein möchte, sollte jetzt beginnen zu planen. Wer auf den Traum vom flexiblen Urlaub mit dem Wohnmobil nicht verzichten möchte, aber kein eigenes Fahrzeug besitzt, für den ist das Mieten eine perfekte Lösung. Doch vor allem in den Spitzenmonaten ist eine frühe Reservierung entscheidend, um sich den besten Preis und die Verfügbarkeit des gewünschten Modells zu sichern.

Der Vorteil des Mietens liegt auf der Hand: Wer nur einige Wochen im Jahr mit dem Wohnmobil unterwegs ist, spart sich hohe Anschaffungs- und Instandhaltungskosten. Statt ein teures Fahrzeug zu kaufen, kann man sich das Wohnmobil einfach für die benötigte Zeit mieten – und das oft zu sehr attraktiven Konditionen. Besonders, wenn man die Frühbucherangebote nutzt, die in der Regel von Ende des Jahres bis etwa zum 31. Januar des folgenden Jahres verfügbar sind. Wer früh bucht, kann sich nicht nur das passende Modell sichern, sondern profitiert oft von erheblichen Rabatten.

Ab wie vielen Wochen Urlaub sich ein eigenes Wohnmobil lohnt, haben wir hier für Sie ausgerechnet.

1. Roadsurfer: Flexibilität und Vielfalt mit Frühbucherrabatt Roadsurfer ist ein beliebtes Mietportal, das sich auf Premium-Wohnmobile spezialisiert hat. Sie bieten eine große Auswahl an Fahrzeugen, von kompakten Vans hin zu größeren, voll ausgestatteten Modellen. Roadsurfer legt viel Wert auf moderne Fahrzeuge und bietet zusätzlich ansprechende Extras wie Camping-Equipment.

Aktueller Frühbucherrabatt: 15 %

Beispielpreise: VW California Januar : ca. 69 Euro pro Tag Juli–August: ca. 179 Euro pro Tag Teilintegrierte Wohnmobile (TI) Januar : ca. 99 Euro pro Tag Juli-August : ca. 179-259 Euro pro Tag

Vorteil: Besonders in der Nebensaison (Januar bis Februar) sind die Preise deutlich günstiger als in der Hochsaison. Roadsurfer bietet zudem flexiblere Mietbedingungen und eine gute Auswahl an Fahrzeugen, die für jedes Bedürfnis etwas bieten.

2. McRent: Marktführer mit flexiblen Mietbedingungen McRent ist einer der größten Anbieter für Wohnmobilvermietungen in Europa und bekannt für zentrale Stationen in vielen Ländern. McRent bietet eine große Auswahl an Fahrzeugtypen, darunter Campervans, teilintegrierte und vollintegrierte Wohnmobile. Besonders hervorzuheben ist, dass McRent in Deutschland eine Mindestmietdauer hat, die je nach Saison variiert.

Aktueller Frühbucherrabatt: 5 %

Beispielpreise: Campervans & TIs Januar : ab 68 Euro pro Tag Juli-August : ca. 108-126 Euro pro Tag

Anmerkung: Je nach Saison beträgt die Mindestmietdauer in Deutschland zwischen 5 und 10 Tagen. Kürzere Mietdauern sind nur nach Rücksprache mit der Vermietstation möglich.

Vorteil: McRent bietet eine breite Auswahl an Fahrzeugen für unterschiedliche Bedürfnisse und gute Preise in der Nebensaison. Die Mindestmietdauer ist jedoch etwas weniger flexibel als bei anderen Anbietern.

3. ADAC: Einfach und unkompliziert buchen Das ADAC-Mietportal richtet sich vor allem an Mitglieder des ADAC und bietet eine große Auswahl an Teilintegrierten-Wohnmobilen und Kastenwagen. Campervans sind eher schwer zu bekommen, dafür kann man beim ADAC sogar Wohnwagen mieten. Das Portal überzeugt mit einer transparenten Preisgestaltung und unkomplizierter Buchung.

Aktueller Frühbucherrabatt: bis 6 % , (davon 3 % als ADAC-Mitglied)

, (davon 3 % als ADAC-Mitglied) Beispielpreise: Teilintegrierte Wohnmobile (TI) Januar : ca. 115 Euro pro Tag August : ca. 139 Euro pro Tag

Vorteil: Das ADAC-Mietportal bietet eine einfach zu verstehende Preisstruktur und richtet sich an Reisende, die ein zuverlässiges und fair kalkuliertes Mietangebot suchen.

Wohnmobilmiete International Wer plant, mit dem Wohnmobil ins Ausland zu reisen – zum Beispiel nach Nordamerika, Australien oder Neuseeland – sollte ebenfalls nicht zögern und jetzt buchen. Gerade für beliebte Reiseziele wie die USA oder Kanada ist es ratsam, frühzeitig zu reservieren, um sich die besten Fahrzeuge und die besten Preise zu sichern. Auch international gibt es in den Wintermonaten oft Frühbucherrabatte, die Ihnen helfen können, von attraktiven Preisen zu profitieren, bevor die Saison startet.

Besonders in Ländern wie Kanada und den USA kann es in den Sommermonaten zu einer hohen Nachfrage kommen, weshalb viele Anbieter jetzt schon Rabatte anbieten, um ihre Flotten rechtzeitig auszulasten. Frühbucher haben zudem die Möglichkeit, sich nicht nur ein günstigeres Angebot, sondern auch ein besser ausgestattetes Wohnmobil zu sichern. Wer die besten Modelle für eine unvergessliche Reise durch den Westen der USA oder die kanadischen Nationalparks möchte, sollte spätestens jetzt buchen, um die Verfügbarkeit und den besten Preis zu garantieren.

Privat Mieten Eine weitere Möglichkeit, ein Wohnmobil zu mieten, ist die Privatmiete über Plattformen wie PaulCamper oder Yescapa. Hier können Sie direkt von privaten Besitzern ein Fahrzeug anmieten. Diese Art der Vermietung bietet oft mehr Flexibilität und eine größere Auswahl an individuell ausgestatteten Fahrzeugen. Besonders für Reisende, die ein einzigartiges Erlebnis suchen oder besondere Wünsche an das Fahrzeug haben (z. B. ein Oldtimer-Wohnmobil oder ein Van mit spezieller Ausstattung), ist die Privatmiete eine attraktive Option.

Wichtiger Hinweis: Auf privaten Plattformen gibt es in der Regel keine Frühbucherrabatte, da die Preise von den privaten Eigentümern selbst festgelegt werden. Sie werden eher auf individuelle Rabatte oder saisonale Schwankungen der Mietpreise stoßen. Zudem variiert die Verfügbarkeit je nach Angebot des Besitzers.

Vorteile der Privatmiete:

Individuelle Fahrzeuge: Sie finden oft speziell ausgestattete oder einzigartige Wohnmobile, die auf klassischen Vermietplattformen nicht verfügbar sind.

Sie finden oft speziell ausgestattete oder einzigartige Wohnmobile, die auf klassischen Vermietplattformen nicht verfügbar sind. Flexibilität: Häufig bieten private Vermieter flexible Mietzeiten , die besonders für kürzere oder maßgeschneiderte Reisen von Vorteil sein können.

Häufig bieten private Vermieter , die besonders für kürzere oder maßgeschneiderte Reisen von Vorteil sein können. Direkter Kontakt zum Eigentümer: Der direkte Austausch mit dem Vermieter kann oft zu persönlichen Tipps und Empfehlungen für Ihre Reise führen. Privat gemietete Wohnmobile sind also besonders für individualisierte Urlaubsreisen geeignet, auch wenn Sie auf Frühbucherrabatte verzichten müssen.