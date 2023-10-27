Markenverzeichnis öffnen
Samira Matschinsky

Volontärin promobil und CARAVANING

Neben Campingmobilen aller Art liebt Volontärin Samira alles, was sich um Erlebnisse an der frischen Luft dreht. Na ja, fast alles. Halsbrecherische Sportarten wie das Skifahren liegen ihr weniger. Dafür liebt sie es im Alltag auf zwei Rädern oder ihren eigenen Füßen unterwegs zu sein, ob beim Pendeln, Touren oder Wandern.

Meine aktuellsten Artikel:

Rheingau
Weinfeste 2025 in Deutschland – plus Stellplatz

6 Weinregionen und Feste, die Sie besuchen müssen

Sie wollen mit dem Wohnmobil die Weine Deutschlands feiern? Wir zeigen die schönsten Weinfeste plus passende Stellplätze zum Ausnüchtern.
Touren & Tipps
Star Van Advanced, Campingbus, Sprinter, Ausbau, Slide-Out
Campingbus-Trends auf dem Caravan Salon 2025

Diese 5 Campervans begeistern mit neuen Ideen

BildergalerieNeuheiten
Basiszubehör Fotostrecke bei Fritz Berger
Grundausstattung fürs Wohnmobil

Dieses Campingzubehör muss mit ins Womo

BildergalerieZubehör
Salsa Cutthroat,Gravelbike,Test,Gesamtansicht
CLEVER CAMPEN Podcast Folge 40

Gravelbikes und Camping – die beste Kombi?

Sonstige Ratgeber
Giottiline Compact CX60 (2026) Grundriss
Giottiline Compact CX60/66 (2026)

Die günstigen Kompakt-TIs bekommen ein Update

VideoBildergalerieNeuheiten
USB Ventilator
Mobile Dunstabzugshauben fürs Camping

Keine Kochgerüche mehr im Wohnmobil

BildergalerieZubehör
Campingplatz Prerow Ostsee in den Dünen
Einigung im Streit um Ostsee-Campingplatz

Ahoi Camp Darß eröffnet in Prerow

Übernachtungstipps
Kauftipp Integrierte auf Sprinter f
Hymer Bestseller 2024

Die besten Wohnmobile von Hymer am Verkaufstisch

BildergalerieNeuheiten
Couple enjoying the campervan in the forest, couple in love resting between trees with the campervan, roadtrips theme
9 Tipps zur Reisevorbereitung

Perfekt vorbereitet in den Campingurlaub

BildergalerieTipps & Tricks
Frau auf Camper-Dach genießt Ausblick
CLEVER CAMPEN Podcast

7 Reise-Trends für Ihren Campingurlaub 2025

BildergalerieTouren & Tipps
Brücke, Valentinstag
Romantische Campingziele

8 Städte für den Valentinstag und das Wochenende

BildergalerieTouren & Tipps
Vabo Vision Copenhagen auf der CMT 2025 Messestand Vagabond Vans Langzeitbelichtung
Vagabond Vans Vabo Vision Copenhagen

Ein Campervan mit Mut zum Design

BildergalerieNeuheiten
Esch 22 Space Station mit aufbalsbarem Dach
Esch 22 Space Station (E22SS PIU!)

Wohnwagen oder Spaceshuttle?

BildergalerieNeuheiten
Man im Wohnmobil schaut auf sein Tablett. Screenshot von Gewichtsangaben-Pop-Up.
Hersteller-Gewichtsangabe bei Wohnmobilen

Was soll der Warnhinweis im Womo-Konfigurator?

Sonstige Ratgeber
Der Zion Canyon in Utah diente als Vorlage für das Design des "Zion Dreams".
Designstudie Zion Dreams

Kunstvolles Campervan-Unikat aus den USA

BildergalerieNeuheiten
Globetrail Comic-Edition auf der CMT
Highlights der CMT 2025

Diese Wohnmobile sollten Sie gesehen haben

BildergalerieNeuheiten
Carabus Edition Fire (2025) Messe CMT Redakteur in der Küche
Weinsberg Carabus Edition Fire (2025)

Neuer Look für 7 Campingbus-Grundrisse

BildergalerieNeuheiten
Handegemacht
Isolierhülle für Emailletassen (DIY)

Nie wieder verbrannte Finger mit dieser Anleitung!

Bildergalerie
Podcast Clever Campen Micro Camper
Podcast Clever Campen – Folge 28

Camping auf kleinem Fuß – so geht Campen im Auto

VideoPodcast
Werbefotografien des Herstellers zeigen den Lifestyle-Caravan Coast Model 1 von innen und von außen
Coast Model 1 von Aero Build

Autarker Luxus-Wohnwagen aus den USA

BildergalerieNeuheiten
Bilder des neuen Lineo C 590 mit Aufstelldach
Campingbus Bürstner Lineo C 590 (2024)

Ein neues Aufstelldach für den Lineo C

VideoBildergalerieNeuheiten
Podcast Folge 27 Saisonstart
Podcast Clever Campen - Folge 27

Campingsaisonstart - was ist zu tun, wo geht’s hin?

VideoPodcast
